Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov
Digi24.ro, 28 februarie 2026 17:50
Vladimir Putin a reunit Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza escaladarea situației din jurul Iranului, după atacurile SUA și Israelului. Kremlinul a denunțat operațiunea drept un „act de agresiune” și a transmis că susține o soluție diplomatică în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.
Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă surse israeliene. Printre ei, ministrul Apărării de la Teheran # Digi24.ro
Doi înalți oficiali iranieni, printre care ministrul Apărării de la Teheran, Amir Nasirzadeh, ar fi fost uciși în atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, potrivit unor surse citate de Reuters. Loviturile marchează o nouă escaladare majoră în Orientul Mijlociu, scrie presa internațională.
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că își dorește „libertate pentru poporul iranian” și „o națiune sigură”, într-un interviu acordat publicației The Washington Post, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de Iran.
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Ministru iranian: „E încă în viață din câte știu” # Digi24.ro
Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.
Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată” # Digi24.ro
Fostul ministru de externe al României, Emil Hurezeanu, a explicat că operațiunea Israelului și a Statelor Unite în Iran va avea „urmări imprevizibile”. El a arătat mai multe scenarii despre cum poate evolua conflictul, iar într-unul dintre acestea Iranul ar putea opri circulația petrolului din Strâmtoarea Ormuz.
NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu” # Digi24.ro
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează Reuters. Statele Unite sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice.
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. „Există indicii tot mai clare” în acest sens # Digi24.ro
Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.
Grindeanu anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan: „Nu avem o obligaţie faţă de un premier care se victimizează” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă, 28 februarie, noi apropouri cu privire la o ieșire a social-democraților de la guvernare. El a explicat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, și că este momentul să se evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost”.
Descoperire macabră în Serbia: 77 de femei şi copii uciși într-un masacru „brutal și deliberat”, acum 2.800 de ani # Digi24.ro
O groapă comună veche de aproximativ 2.800 de ani, descoperită în nordul Serbiei, scoate la iveală una dintre cele mai tulburătoare dovezi de violență organizată din Europa preistorică. Analiza a 77 de schelete arată că majoritatea victimelor erau femei și copii, uciși prin lovituri deliberate la nivelul capului, într-un episod pe care cercetătorii îl descriu drept „brutal, deliberat și eficient”. Descoperirea ar putea oferi indicii esențiale despre apariția violenței strategice în masă în Epoca Fierului timpurie și despre tensiunile generate de migrații și conflicte pentru controlul terenurilor în Bazinul Carpatic, informează Live Science.
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe # Digi24.ro
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din Bahrain. Resturi de clădiri, proiectate în aer # Digi24.ro
În mediul online au apărut mai multe videoclipuri care surprind loviturile de represalii lansate de Iran în Orientul Mijlociu, după atacul SUA–Israel. Autoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra centrului de servicii al Flotei a Cincea a Statelor Unite. În regiune există baze aeriene americane, considerate posibile ținte ale atacurilor, relatează BBC.
Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă # Digi24.ro
Rusia a denunţat sâmbătă, 28 februarie, loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună „dictatului” lor, transmite France Presse.
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte anunță că va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să se întoarcă acasă # Digi24.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat, sâmbătă, 28 februarie, Basilica.ro.
Bolojan, despre conflictul din Iran: „Toate structurile sunt în alertă”. Precizări pentru românii din țările cu spațiul aerian închis # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile".
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil # Digi24.ro
Răbdarea cu diplomația a expirat și a început un atac militar major împotriva Iranului. Ca în cazul oricărei strategii pentru victorie, mijloacele militare vor trebui să fie adaptate la scopuri realizabile. Se pare, de la bun început, că președintele Trump își stabilește cel mai ambițios obiectiv: răsturnarea regimului islamic al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Anunțând atacurile de sâmbătă, el a vorbit despre „campania nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă” a regimului împotriva SUA și a aliaților săi, spunându-le totodată iranienilor: „Ora voastră de libertate este aproape”, potrivit unei ample analize publicate de The Times.
Cum s-a pregătit Iranul ca să lovească ținte ale SUA din Orientul Mijlociu: discuții cu milițiile irakiene # Digi24.ro
Oficiali iranieni au participat la o reuniune, în urmă cu două luni, cu reprezentanţi ai unor miliţii irakiene afiliate Iranului, în vederea întocmirii unor planuri de răspuns, în cazul atacării Iranului şi în vederea repartizării unor sarcini grupărilor armate irakiene, au declarat doi reprezentanţi ai unora dintre miliţiile irakiene susţinute de Iran, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi au început să împartă bani în stânga și dreapta # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, 28 februarie, că România nu este o ţară săracă, ci este „o ţară sărăcită”. Asta deoarece, explică oficialul, „au venit unii certaţi cu şcoala, care nu au reuşit să facă în viaţă nimic” şi care „au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie”.
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
Radu Miruță spune că vom avea din nou tineri care vin în armată voluntar: „Avem un program”. Câte locuri ar putea fi disponibile # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi. El a explicat că pentru armata voluntară ar putea fi între 1000 şi 3000 de poziţii, în funcţie de câţi bani vor fi alocaţi de către Ministerul Finanţelor.
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi # Digi24.ro
Armata iraniană a afirmat, sâmbătă, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului, transmite dpa.
Marius Lazurcă, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile # Digi24.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran.
„Marea încercare a istoriei a sosit”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-o declarație lungă ca răspuns la atacurile de sâmbătă ale Israelului și SUA asupra Iranului. MAE iranian a acuzat Statele Unite că au lansat din nou un atac în timp ce cele două părți se aflau în negocieri, așa cum s-a întâmplat și înainte de războiul din iunie.
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel # Digi24.ro
Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă, atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară, în timp ce președintele Donald Trump a promis că va distruge arsenalul de rachete al Teheranului și că va împiedica Republica Islamică să dezvolte o armă nucleară. O reacție la operațiune a venit și din Rusia, prin intermediul lui Dmitri Medvedev, care a afirmat că „nimeni nu a vrut, cu adevărat, să negocieze nimic”, transmite Reuters.
Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului # Digi24.ro
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Compania Wizz Air a suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie.
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului. Recomandări esențiale pentru românii din cele două țări # Digi24.ro
Ministrul de externe Oana Țoiu a lansat o recomandare pentru Românii din Iran cât și pentru cei din Israel în contextul atacului „preventiv” al SUA și Tel Aviv-ului asupra Iranului. Până la această oră numărul românilor care au cerut să părăsească cele două țări este mic, însă Oana Țoiu se așteaptă să crească.
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”. Imagini cu noua armă a Ucrainei # Digi24.ro
Controversata companie ucraineană de apărare Fire Point, cunoscută pentru producerea rachetei „Flamingo”, a publicat, vineri, imagini cu un nou tip de armament: racheta balistică FP-7, relatează Kyiv Independent.
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un discurs înregistrat către națiune, afirmând că atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului vor permite poporului iranian să răstoarne regimul și să instaureze un „Iran liber, care să caute pacea”, potrivit BBC.
Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra Iranului. Ce i-a transmis lui Donald Trump # Digi24.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, a transmis un mesaj, sâmbătă, pe X, după atacul asupra Iranului. Acesta le-a spus iranienilor că „a sosit” ajutorul SUA și i-a tranmis liderului american Donald Trump să acționeze cu prudență pentru a proteja viețile civililor.
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului. Operațiunea, denumită „Răcnetul Leului” # Digi24.ro
Momentul atacului SUA și Israelului asupra Iranului are o semnificație simbolică în iudaism. Înaintea sărbătorii evreiești Purim, credincioșii citesc o parte specifică din Vechiul Testament, cunoscută sub numele de Zachor, notează CNN.
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operaţiuni militare majore” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi # Digi24.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
Comisia Europeană lansează agenda pentru prevenirea și combaterea terorismului. Noile priorități ale oficialilor de la Bruxelles # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie.
Ayatollahul Ali Khamenei, mutat într-o „locație sigură” după ce Israelul a atacat Iranul. El ar fi fost una dintre principalele ținte # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse israeliane din domeniul apărării, ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.
Israelul a lansat „un atac preventiv” asupra Iranului: trei explozii au fost auzite la Teheran # Digi24.ro
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce numește „un atac preventiv” asupra Iranului, transmite BBC News. Trei explozii au fost auzite la Teheran. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice, scrie Reuters.
Nereguli grave, descoperite la Spitalul Județean Călărași. Vicepreședintele CJ susține că telefonul pentru programări era pe silențios # Digi24.ro
Nereguli la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” din Călărași. În urma unui control s-a descoperit că telefonul pentru programări era dat pe silențios și site-ul pentru programări era neactualizat. S-au luat măsuri imediate în acest caz, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Călărași, Bogdan Mihai.
Bobby J. Brown, cunoscut din „The Wire”, a murit. Este al treilea actor din acest serial care moare din decembrie încoace # Digi24.ro
Actorul Bobby J. Brown, din serialul „The Wire”, a murit recent într-un incendiu izbucnit într-o anexă a locuinţei sale din statul Maryland, devenind al treilea membru al distribuţiei apreciatului serial HBO care a decedat începând din decembrie.
„Superalimentele” românești care susțin imunitatea și reduc inflamația. Specialiștii explică ce produse înlocuiesc variantele procesate # Digi24.ro
Într-un context în care produsele ultraprocesate și fructele exotice acaparează tot mai mult spațiul de pe rafturile magazinelor, alimentele autohtone sunt adesea trecute în plan secund. Legumele, cerealele și fructele cultivate în România, accesibile și proaspete, constituie surse importante de vitamine și fibre.
Accident de avion în Bolivia: cel puțin 15 morți. Aeronava transporta bani: confruntări între poliție și oamenii care adunau bancnotele # Digi24.ro
Cel puţin 15 persoane au murit după ce un avion militar care transporta bancnote s-a prăbuşit vineri în apropierea capitalei Boliviei, avariind mai multe vehicule pe o autostradă şi împrăştiind bancnote pe carosabil, a declarat un oficial, scrie News.ro.
Infotrafic: ceață în zece județe, restricții de circulație pe A1 Deva - Sibiu din cauza unui incendiu la un autoturism # Digi24.ro
Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.
Neil Sedaka a murit. Cântărețul și compozitorul american faimos pentru cântecul „Breaking Up Is Hard to Do” avea 86 de ani # Digi24.ro
Neil Sedaka a murit. Cântărețul și compozitorul american faimos pentru cântecul „Breaking Up Is Hard to Do" avea 86 de ani
„E jale”. Povestea celor șase kilometri de drum județean, care nu au fost asfaltați niciodată. O ambulanță a rămas împotmolită în noroi # Digi24.ro
Localnicii unei comune din Iași sunt, la propriu, captivi în noroaie după fiecare ploaie sau ninsoare. Drumul din Mădârjac, deși este unul județean, este și astăzi tot din pământ. Autoritățile spun că e inutil să pună piatră pentru că nu rezistă și nici bani de asfaltare nu au. Așa se face că inclusiv ambulanțele rămân împotmolite în drum spre pacienții care așteaptă în zadar ajutor.
Numărul americanilor care părăsesc SUA a atins un nivel record. Sunt luate în calcul și țări mai puțin ofertante, precum Albania # Digi24.ro
În al 250-lea an de existență, Statele Unite ale Americii asistă la o inversare rară a tendinței. Anul trecut, numărul americanilor care s-au mutat din țară a fost mai mare decât cel al celor care s-au mutat în țară, o schimbare nemaiîntâlnită de la Marea Depresiune, potrivit unui important cotidian financiar.
Afacerile exotice care l-au îmbogățit pe premierul unei țări europene: conflictul de interese, banii UE și compania prezentă în România # Digi24.ro
O analiză publicată de Politico prezintă pilonul mai puțin cunoscut al imperiului financiar al premierului ceh Andrej Babiš și lacunele legislative care îl înconjoară.
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc # Digi24.ro
Autoritățile locale declară război păcănelelor. Mai mulți primari din România au anunțat deja că vor să interzică sălile de jocuri de noroc pe raza orașelor lor. Inițiativa vine după ce Guvernul a modificat legislația privind păcănelele, obligând operatorii să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de la primăriile orașelor sau comunelor pe raza cărora își desfășoară activitatea. Deși recunosc că au pierdut o mulțime de bani, sunt și români dependenți de jocurile de noroc care se gândesc deja la soluții.
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract # Digi24.ro
Ministerul Apărării (MApN) a detaliat situația contractului pentru vehiculele blindate ușoare Cobra II, după ce Digi24.ro a relatat pe larg, aici, despre implicarea în derularea lui a unor afaceriști care, în trecut, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă. În același timp, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice (NATO) au furnizat pentru Digi24.ro un punct de vedere cu privire la această situație.
Când nu se fac nunți în 2026: Lista completă a perioadelor de post și a zilelor în care biserica interzice cununiile religioase # Digi24.ro
Cuplurile care își programează nunta în 2026 trebuie să verifice cu atenție calendarul religios înainte de a stabili data evenimentului din biserică. În mai multe perioade ale anului, marcate de posturi și sărbători importante, biserica ortodoxă română nu oficiază slujba de cununie.
Adolescentele din Europa au cea mai mare rată de consum de tutun din întreaga lume la categoria lor de vârstă. Datele, bazate pe analiza Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată, așadar, că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și relevă tendințe „îngrijorătoare” în ceea ce privește consumul de tutun în rândul femeilor și tinerilor, anunță The Guardian.
Un caz la 100.000. O femeie din Timișoara a născut tripleți din sarcină naturală. Mărturia mamei: „Am fost șocată. Era să leșin” # Digi24.ro
Triplu miracol în maternitatea din Timișoara. O femeie a născut tripleți din sarcină naturală, un eveniment extrem de rar, spun medicii. Statisticile mondiale indică o astfel de posibilitate ca fiind 1 la 100.000. Ultima naștere de acest fel a fost înregistrată, în vestul țării, acum 8 ani. Dalia, Timotei și Luca au greutăți aproape de normalul unui nou-născut. „Am fost șocată. Era să leșin”, mărturisește mama tripleților.
Premiile Oscar 2026: Ce trebuie să știi despre cea mai așteptată gală a cinematografiei. Când începe ceremonia și cine sunt favoriții # Digi24.ro
Ediția din 2026 a Premiilor Oscar, a 98-a gală a prestigioaselor Academy Awards, este programată în noaptea de 15 spre 16 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, unde industria cinematografică mondială își va desemna laureații pentru producțiile anului 2025
