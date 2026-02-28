Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene

20:00

Răbdarea cu diplomația a expirat și a început un atac militar major împotriva Iranului. Ca în cazul oricărei strategii pentru victorie, mijloacele militare vor trebui să fie adaptate la scopuri realizabile. Se pare, de la bun început, că președintele Trump își stabilește cel mai ambițios obiectiv: răsturnarea regimului islamic al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Anunțând atacurile de sâmbătă, el a vorbit despre „campania nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă” a regimului împotriva SUA și a aliaților săi, spunându-le totodată iranienilor: „Ora voastră de libertate este aproape”, potrivit unei ample analize publicate de The Times.