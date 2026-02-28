Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu
StirileProtv.ro, 28 februarie 2026 21:00
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, duminică, prin videoconferință, pentru a discuta „situația din Iran.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, duminică, prin videoconferință, pentru a discuta „situația din Iran.
21:00
Alertă teroristă pe tot teritoriul Statelor Unite. Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află președintele Trump # StirileProtv.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News.
Acum 30 minute
20:50
Barcelona a învins Villarreal cu 4-1, iar Lamine Yamal a reușit o triplă pentru liderul din La Liga # StirileProtv.ro
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formația Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reușit o triplă pentru catalani.
20:50
Oana Țoiu: Sute de români din Dubai și Doha au cerut sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha, între care și 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu și suspendarea multor zboruri spre România, anunță Oana Țoiu.
Acum o oră
20:20
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # StirileProtv.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
20:20
Iranul atacă haotic țările vecine. Numeroase victime în Bahrain și pe aeroportul din Kuweit # StirileProtv.ro
Armata americană a lansat în urmă cu puțin timp un al patrulea val de atacuri asupra Iranului, vizând depozite de muniție și baze militare de pe tot cuprinsul teritoriului iranian.
Acum 2 ore
20:10
Expert: Începem să vedem în Iran un ”scenariu venezuelean”. ”Totul depinde de poporul iranian” # StirileProtv.ro
Ecoul confruntării din Orientul Mijlociu se simte deja la nivel global. Despre semnificația acestui nou conflict și posibilele sale urmări ne vorbesc Cosmin Stan și invitatul său.
19:30
Mărturiile românilor aflați în Orientul Mijlociu: „N-am văzut în viața mea așa ceva. Efectiv mi s-a oprit sufletul” # StirileProtv.ro
Ai noștri, care muncesc sau sunt în vacanță în Orientul Mijlociu, trăiesc momente de cumpănă. Alertele au sunat încă de dimineață.
19:30
Europa condamnă represaliile Iranului, iar statele arabe se tem de extinderea războiului în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Marea Britanie, Franța și Germania au condamnat loviturile de răspuns ale Iranului, în țările care au baze americane pe teritoriul lor.
19:20
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți” # StirileProtv.ro
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.
19:20
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Ursula von der Leyen convoacă pentru luni o reuniune specială a colegiului de securitate al CE # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat sâmbătă că va convoca o reuniune de urgenţă a aşa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran luni, transmite EFE.
19:20
Haos pe mai multe aeroporturi. 1.500 de pasageri români afectați de anularea zborurilor către Dubai, Abu Dhabi și Tel Aviv # StirileProtv.ro
1.500 de pasageri din România sunt direct afectați de evenimentele ultimelor ore. Sâmbătă, 15 curse aeriene către și dinspre Abu Dhabi, Dubai și Tel Aviv au fost anulate.
Acum 4 ore
19:10
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, salută sâmbătă determinarea SUA după atacurile americane și israeliene din Iran și consideră că ele oferă poporului iranian șansa de a scăpa de un regim terorist, transmite AFP.
19:10
Tensiuni în Golful Persic. Teheranul ar fi transmis mesaje de blocare a Strâmtorii Ormuz # StirileProtv.ro
Un oficial al misiunii navale Aspides a anunțat că navele au recepționat mesaje iraniene prin care se interzice traversarea Strâmtorii Ormuz.
19:10
Explozie într-o fabrică de artificii din India. Cel puțin 21 de morți și mai mulți răniți # StirileProtv.ro
O explozie care s-a produs într-o fabrică de artificii din India a ucis sâmbătă cel puțin 21 de persoane și a rănit alte opt persoane, potrivit presei locale, care citează autoritățile indiene, informează AFP.
18:30
Piețele globale se pregătesc pentru ce e mai rău. Ce urmează după atacul declanșat de SUA și Israel asupra Iranului # StirileProtv.ro
Analiştii financiari avertizează că pieţele vor deschide săptămâna sub presiunea riscurilor geopolitice crescute, după loviturile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului.
18:20
Donald Trump, după ce Israelul a atacat Iranul cu ajutorul SUA: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran # StirileProtv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru The Washington Post, în zorii zilei de sâmbătă, că principala sa preocupare este „libertatea” poporului iranian, în contextul lansării de către SUA a unei operațiuni militare majore în Iran.
18:10
Guvernul iranian a cerut sâmbătă locuitorilor Teheranului să părăsească capitala iraniană şi ”să-şi păstreze totodată calmul”, în urma unor atacuri israeliene şi americane, relatează AFP.
17:50
Un tânăr a fost salvat după ce a rămas blocat în zăpadă, în afara Domeniului Schiabil Șureanu # StirileProtv.ro
Un tânăr de 27 de ani din municipiul Zalău a fost recuperat, sâmbătă, de jandarmii montani, după ce s-a rătăcit şi a rămas blocat în zăpadă în afara Domeniului Schiabil Şureanu, în zona cunoscută sub denumirea "Puru".
17:40
Iranul spune că nu are ”nicio intenție de a ataca” țările din Golf. Anunț despre liderul suprem Khamanei # StirileProtv.ro
Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, este în viaţă, a anunţat sâmbătă la postul NBC ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi.
17:30
Canada asigură SUA de sprijinul său. „Iran este principala sursă de instabilitate şi de teroare în Orientul Mijlociu” # StirileProtv.ro
Premierul canadian, Mark Carney, a dat asigurări sâmbătă că Washingtonul are sprijinul Ottawa după lansarea unei operaţiuni militare americane împotriva Iranului, transmite France Presse.
17:20
Spania rămâne una dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa și un loc tot mai popular pentru cei care aleg să trăiască în străinătate.
17:20
NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului # StirileProtv.ro
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează dpa.
Acum 6 ore
16:50
Grindeanu: PSD nu are nicio obligație ”față de un premier vremelnic care se victimizează”. Analiză a rămânerii la guvernare # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni.
16:40
Cine este vatmanul tramvaiului deraiat din Milano. Primele ipoteze în cazul accidentului # StirileProtv.ro
Vatmanul tramvaiului deraiat vineri în Milano are 60 de ani și peste trei decenii de experiență în transportul public.
16:40
Locul din București unde uiți că ești în oraș. Găsești palmieri, orhidee și o grădină japoneză pentru un bilet de doar 15 lei # StirileProtv.ro
În București, în zona Cotroceni, există o oază de verdeață și un loc desprins parcă din altă lume. Este un refugiu de umbră și răcoare pe timp de vară și un loc numai bun de descoperit primăvara
16:30
Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui” # StirileProtv.ro
Liderul suprem Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost însă confirmată de nicio autoritate, americană sau israeliană.
16:30
„Orașul-capodoperă” din inima Europei care te face să te simți ca într-un basm. „Este diferit de orice altă destinație”. FOTO # StirileProtv.ro
Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor senzația că pășesc într-un basm și este „diferit de orice altă destinație europeană”. Mostar, mic dar plin de farmec, se află în Bosnia și Herţegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.
16:20
Emmanuel Macron: Teheranul nu are „altă opţiune” decât să negocieze „cu bună-credinţă” în privinţa programului nuclear # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a avertizat că escaladarea din Orientul Mijlociu este periculoasă și a cerut oprirea conflictului și reluarea negocierilor cu Iranul.
16:00
Congresmeni americani denunță decizia lui Trump de a ataca Iranul: ”Acte de război neautorizate de Congres” # StirileProtv.ro
Criticii lui Donald Trump denunță atacul asupra Iranului și spun că reprezintă ”acte de război neautorizate de Congres”. ”Putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele să moară”, spune senatorul Ruben Gallego.
15:50
Rusia condamnă „atacul neprovocat" asupra Iranului. „Constituie o încălcare a principiilor dreptului internaţional” # StirileProtv.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat sâmbătă atacurile lansate mai devreme în cursul zilei asupra Iranului de SUA şi Israel, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.
15:50
Penelope Cruz, apariție spectaculoasă la premiera „The Bride!” din Londra. Rochia cu care a atras toate privirile. FOTO # StirileProtv.ro
Penelope Cruz a strălucit pe covorul roșu la premiera filmului The Bride! de la Londra, unde a transformat o rochie clasică într-o apariție spectaculoasă.
15:30
Spania și ONU condamnă atacurile americano-israeliene, dar și acțiunile Iranului. „Dezescaladare şi dialog” # StirileProtv.ro
Atacurile împotriva Iranului, prezentate de Israel drept „preventive”, „nu sunt conforme” cu dreptul internațional, a declarat sâmbătă ministrul norvegian de externe, făcând apel la o soluție diplomatică, a consemnat AFP.
15:30
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene: „Este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi” # StirileProtv.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic și în țările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii și implementarea unor măsuri de securitate de urgență, informează sâmbătă DPA.
15:20
Ministrul Apărării: ”E primul an când vin tineri de bunăvoie în Armată”. Câți bani primesc după 4 luni de pregătire militară # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi.
15:20
Un ghid turistic a fost arestat după ce a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # StirileProtv.ro
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că a desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce le prezenta istoria monumentului unui grup de vizitatori, relatează New York Post.
Acum 8 ore
15:00
Neymar, alături de Vinicius în scandalul de rasism: I-am spus că dacă marchează din nou cu Benfica să sărbătorească la fel # StirileProtv.ro
Neymar a mărturisit că l-a sfătuit pe Vinicius să repete celebrarea sa în meciul retur din Liga Campionilor dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul de rasism cu argentinianul Gianluca Prestianni la meciul tur.
15:00
Europa, campioană mondială la consumul de tutun în rândul adolescentelor. 1,1 milioane de decese anual din cauza fumatului # StirileProtv.ro
Fetele adolescente din Europa înregistrează cea mai ridicată rată de consum de tutun din grupa lor de vârstă la nivel mondial, iar una din șapte folosește vape-uri sau țigări electronice, potrivit celor mai recente date.
14:50
Ministerul Transporturilor: Călătoriile către Israel sau statele limitrofe trebuie anulate sau reprogramate # StirileProtv.ro
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor.
14:50
Pelerini români blocați în Israel, în urma izbucnirii războiului din Iran: ”Au stat până acum la noi în biserică” # StirileProtv.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat, sâmbătă, Basilica.ro.
14:30
Ministrul de Externe: România a activat planurile de evacuare pentru cetățenii din Iran. ”Spațiile aeriene civile, închise” # StirileProtv.ro
România a activat planurile de asistență consulară și de evacuare pentru cetățenii din Iran încă de la jumătatea lunii ianuarie, iar personalul diplomatic neesențial a fost deja retras, a declarat ministrul de Externe Oana Țoiu pentru Știrile Pro TV.
14:30
„Negocierile au fost o tragere de timp”. Analiști: Miza reală a loviturilor asupra Iranului poate fi schimbarea regimului # StirileProtv.ro
SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac asupra Iranului, în timp ce președintele american Donald Trump a confirmat că sunt în curs „operațiuni militare majore” și solicită o schimbare de regim.
14:30
Mărturia unui român, despre situația tensionată din Israel: „Am primit alarmă că a început războiul. Coborâm în buncăr” # StirileProtv.ro
Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate, operațiunea botezată ''Răgetul Leului'' ar putea sa dureze câteva zile.
14:10
ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran # StirileProtv.ro
Israel și Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață atacuri asupra Iranului, într-o escaladare fără precedent. Analistul politic Cristian Pîrvulescu avertizează că lumea a intrat „într-un adevărat război", cu implicații majore pentru întreaga regiune.
14:10
Atacuri coordonate în Iran: Biroul Liderului Suprem și clădirea președinției, vizate în atacuri | Video # StirileProtv.ro
Numeroase explozii au fost auzite în Teheran și în mai multe orașe din Iran. Biroul Liderului Suprem al Iranului și clădirea președinției din Teheran ar fi fost, de asemenea, vizate, potrivit informațiilor BBC.
13:50
Anunțul premierului Ilie Bolojan, după declanșarea războiului în Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că toate structurile sunt în alertă după izbucnirea conflictului din Iran și că se caută soluții pentru întoarcerea românilor aflați în țările cu spațiile aeriene închise, imediat ce zborurile vor fi reluate.
Acum 12 ore
13:10
UE face apel la reținere și respectarea dreptului internațional. Șeful diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au avertizat că loviturile din Iran sunt „extrem de îngrijorătoare”.
13:00
Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă” # StirileProtv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a denunțat bombardamentele SUA și Israel asupra Iranului, afirmând că Washingtonul și-a arătat „adevărata față”, potrivit AFP și Reuters.
12:40
Militarii nu pierd norma de hrană de minimum 34 de lei pe zi. Ministrul Apărării: „S-a pus problema foarte vehement” # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, dă asigurări că nu se taie norma de hrană pentru militari, dar a recunoscut că s-a pus această problemă şi începuseră să se facă scenarii despre cum se poate implementa.
12:20
Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria” # StirileProtv.ro
Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.