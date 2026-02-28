Avioane britanice „în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive, spune premierul
Avioane britanice „se află în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive „pentru a ne proteja oamenii, interesele și aliații”, a declarat premierul britanic, citat de BBC. Într-o declarație preînregistrată difuzată sâmbătă, Keir Starmer a spus că măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic au fost ridicate la cel mai înalt […] © G4Media.ro.
Consiliul pentru turism al Qatarului a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței cetățenilor după ce regimul de la Teheran a lansay mai multe atacuri asupra țării, transmite Times of Israel. De asemenea, toate activitățile de divertisment din hotelurile și unitățile turistice din Qatar au fost anulate până la noi ordine. Sâmbătă, coloane […] © G4Media.ro.
Avioane britanice „se află în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive „pentru a ne proteja oamenii, interesele și aliații”, a declarat premierul britanic, citat de BBC. Într-o declarație preînregistrată difuzată sâmbătă, Keir Starmer a spus că măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic au fost ridicate la cel mai înalt […] © G4Media.ro.
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în SUA după atacul comun americano-israelian asupra Iranului # G4Media
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News – transmite EFE, transmite Agerpres. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se […] © G4Media.ro.
DOCUMENT Surpriza din motivarea CCR pe pensiile magistraților: judecătorul Bogdan Licu a trecut de la boicot la vot pentru reformă # G4Media
Motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a respins sesizarea Înaltei Curți împotriva reformei pensiilor magistraților arată că judecătorul Bogdan Licu a votat în pro-reformă și anti-Lia Savonea. Astfel, documentul oficial al CCR arată că singurii judecători care au semnat o opinie separată sunt Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, în timp ce judecătorii Mihaela Ciochină, Csaba […] © G4Media.ro.
Israel a atacat Iranul cu 200 de avioane de vânătoare. Cea mai amplă operațiune aeriană din istoria Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) # G4Media
Atacul Israelului asupra Iranului lansat sâmbătă a implicat aproximativ 200 de avioane de vânătoare, în ceea ce a fost cea mai mare operaţiune de survol militar din istoria Forţelor Aeriene Israeliene, au declarat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) pe Telegram, transmite Agerpres. Atacurile continuă, a precizat şeful de stat major Eyal Zamir într-o declaraţie. […] © G4Media.ro.
Loviturile pe care Statele Unite și Israelul le-au lansat împotriva unor ținte din Iran sâmbătă vizează slăbirea sau schimbarea actualei conduceri de la Teheran, susțin experți în afaceri iraniene consultați de G4media. Cum va justifica însă președintele Donald Trump atacurile care vizează Republica Islamică după ce a declarat în repetate rânduri că nu dorește noi […] © G4Media.ro.
Oficial: nu există români răniți în Orientul Mijlociu. 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune. Premierul Bolojan a participat la întâlnirea Celului de criză MAE # G4Media
În acest moment nu sunt înregistrați români răniți în Orientul Mijlociu după războiul între Israel și Iran, anunță Ministerul de Externe. Circa 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune, iar premierul Ilie Bolojan a participat sâmbătă la întâlnirea Celului de criză MAE, potrivit unui comunicat. Comunicatul integral cu sfaturi […] © G4Media.ro.
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a rămas blocat sâmbătă la Dubai împreună cu familia sa, în condiţiile în care zborurile au fost suspendate după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, a declarat sâmbătă o sursă apropiată ministerului, relatează Reuters, transmite Agerpres. Ministrul a plecat din Roma vineri seară la bordul unei curse civile pentru […] © G4Media.ro.
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai. Din cauza închiderii spațiului aerian și a suspendării zborurilor către și dinspre România, deputatul nu se poate întoarce în țară pentru cel puțin […] © G4Media.ro.
Iranul neagă moartea ayatolahului Khomeini, al cărui palat a fost aruncat în aer de loviturile americano-israeliene # G4Media
Teheranul a negat sâmbătă seară eliminarea conducerii țării, deși imaginile din satelit au confirmat lovituri asupra complexului în care locuiește liderul suprem, ayatolahul Ali Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului a emis o declarație oficială în urma atacurilor masive de sâmbătă, încercând să liniștească populația și să contracareze informațiile privind un colaps al regimului, potrivit […] © G4Media.ro.
Statutul USR, modificat de Congres: noi criterii de performanță pentru filiale și reformarea sistemului de vot intern, prin înlocuirea regulii „câștigătorul ia totul” cu un sistem pluralist # G4Media
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale, transmite Agerpres. „Astfel, cei 500 de delegaţi au introdus în statut condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, […] © G4Media.ro.
Israelul a spart o aplicație de rugăciune din Iran și le-a cerut utilizatorilor să se revolte împotriva regimului ayatolahului Khomeini # G4Media
Într-o mișcare fără precedent care îmbină ofensiva militară cu războiul digital, o populară aplicație religioasă din Iran a devenit instrumentul prin care forțele israeliene au transmis mesaje de revoltă direct în buzunarele a milioane de cetățeni și militari iranieni, arată o investigație Wall Street Journal. Sâmbătă dimineața, liniștea utilizatorilor aplicației BadeSaba Calendar — un instrument […] © G4Media.ro.
Serviciile de urgență israeliene anunță 94 de răniți, inclusiv un adolescent rănit de schije, după bombardamentul iranian # G4Media
Serviciile de urgență din Israel au anunțat că a acordat până în prezent îngrijiri medicale pentru 89 de răniți aflați în stare ușoară, de la începutul Operațiunii „Lion’s Roar”, sâmbătă dimineață, precizează haaretz.com. De asemenea, organizația a anunțat că se află în „alertă maximă” și că toate ambulanțele MDA și vehiculele de terapie intensivă, motocicletele […] © G4Media.ro.
VIDEO Dubai, Abu Dhabi și Bahrain – lovite de rachetele iraniene. Destinații de lux pentru turiști din toată lumea sub teroarea regimului ayatolahului Khamenei # G4Media
Locații din Dubai, Abu Dhabi și Bahrain au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au țintit bazele militare ale SUA, după cum arată zeci de clipuri postate pe social media. Astfel, hoteluri de lux în care se află turiști din toată lumea s-au trezit sub teroarea regimului ayatolahului Khamenei, care încearcă să pună presiune […] © G4Media.ro.
VIDEO 4 ani de război / De la bombardamente la masaj și bricolaj. Povestea lui Alexandr, refugiat din Ucraina stabilit la Timișoara – episodul 6 # G4Media
Alexandr Maroz este din estul Ucrainei, din Dnipro, oraș situat pe râul Nipru, într-o regiune vecină cu Donetsk. Așa că plecarea de acasă nu a fost deloc întâmplătoare. A venit cu familia la Timișoara la sfârșitul anului 2022. În 24 februarie 2026, se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei declanșate de președintele rus Vladimir […] © G4Media.ro.
VIDEO Iranul lovește o bază a Marinei SUA din Bahrain și lansează rachete asupra a patru țări după „Operațiunea Epic Fury” # G4Media
Cel puțin o persoană a fost ucisă după ce Iranul a ripostat sâmbătă la „Operațiunea Epic Fury”, lansând rachete balistice asupra a cinci țări, inclusiv asupra unei baze a Marinei SUA din Bahrain. O explozie masivă a putut fi observată în apropierea bazei din statul insular din Golful Persic, potrivit unui videoclip obținut de Globe […] © G4Media.ro.
Iranul cere AIEA convocarea unei reuniuni de urgență după atacurile SUA și Israel asupra instalațiilor nucleare # G4Media
Iranul a solicitat convocarea unei sesiuni speciale de urgență a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), după loviturile lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel asupra instalațiilor sale nucleare, potrivit Iran International. Conform unei scrisori transmise de misiunea iraniană la Viena, atacurile reprezintă „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a statutului AIEA și […] © G4Media.ro.
Casa Albă confirmă că Trump a discutat sâmbătă cu Netanyahu şi monitorizează situaţia din Iran # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi va continua să urmărească îndeaproape situaţia din Iran împreună cu echipa sa de securitate naţională, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Agerpres. Anterior, Biroul lui Netanyahu a publicat o fotografie în care acesta este văzut […] © G4Media.ro.
Criză internațională: Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Antonio Guterres cere oprirea luptelor # G4Media
O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU se va desfășura sâmbătă seara. Aceasta a fost solicitată de Iran și a fost susținută de China și Rusia. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație care cere oprirea luptelor. Membrii Consiliului de Securitate al ONU se vor întruni pentru a discuta […] © G4Media.ro.
LVMH și-a închis magazinele din Rusia la începutul războiului, dar a păstrat un hotel istoric care deservește clienți sancționați # G4Media
După declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, grupul de lux LVMH a închis rapid buticurile Louis Vuitton, Dior și Bulgari din Rusia, înainte ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni la export pentru bunuri de lux. Conglomeratul controlat de miliardarul francez Bernard Arnault a vândut și rețeaua Sephora în pierdere, deși produsele acesteia nu erau […] © G4Media.ro.
Acțiunile Netflix au urcat aproape 10% după ce compania a renunțat la achiziția completă a Warner Bros. Discovery / De ce a făcut platforma de streaming un pas înapoi # G4Media
Acțiunile gigantului Netflix au crescut cu aproape 10% în tranzacțiile de după închiderea pieței, care au depășit pragul de 92 de dolari, după ce Netflix a decis să nu își majoreze oferta pentru compania Warner Bros. Discovery, potrivit Variety. Decizia vine în contextul în care consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a declarat că […] © G4Media.ro.
VIDEO Incendiu la un hotel de lux din Dubai în timpul unui atac iranian cu rachete. Conflictul din Orientul Mijlociu, în desfășurare # G4Media
Un incendiu a izbucnit în apropierea intrării hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce, potrivit relatărilor, fragmente căzute din cer în timpul unui atac iranian cu rachete au lovit zona. Fotografii distribuite pe rețelele sociale și înregistrări video verificate de Sky News arată un incendiu puternic și fum ridicându-se din exteriorul clădirii. Potrivit site-ului […] © G4Media.ro.
Bărbat vs. femeie / Cum ne influențează cuvintele fără să ne dăm seama / Lingvist: „Limba este un organism viu, care reflectă schimbările din societate” # G4Media
În noiembrie 2025, ONG-ul World Vision România propune Academiei Române schimbarea sensurilor din dicționar ale cuvântului „femeie”, astfel încât ele „să reflecte realitatea prezentului și principiile egalității de gen”. DEX Online s-a alăturat atunci demersului lor, adaugând la definiția cuvântului „femeie” sinonime precum „curajoasă”, „inteligentă” și „vizionară”. Platforma online nu este, însă, deținută de lexicografi […] © G4Media.ro.
„Nu-mi place statutul de victimă și nu m-am simțit niciodată ca o icoană” – Gisele Pelicot își spune uimitoarea poveste # G4Media
Cartea “Et la Joie de vivre – Și bucuria de a trăi” scrisă de Gisele Pelicot împreună cu romanciera Judit Perrignon, publicată în Franța pe 17 februarie, se bucură de un succes deosebit: în prima săptămână de la apariție, vânzările au depășit în Franța 63.000 de exemplare – locul 1 în top. Gisele Pelicot a […] © G4Media.ro.
Popularitatea sporturilor de iarnă crește după Jocurile Olimpice din Italia, dar schimbările climatice amenință viitorul acestui trend (Axios) # G4Media
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina au reprezentat o vitrină pentru creștere și incluziune în sporturile de iarnă în Statele Unite ale Americii, însă infrastructura care le susține este din ce în ce mai fragilă, notează Axios. Dacă tendințele de încălzire a vremii continuă, harta locurilor unde oamenii pot învăța curling, pot juca hochei sau pot […] © G4Media.ro.
Universitatea Craiova a câștigat la limită, scor 2-1, meciul cu Metaloglobus contând pentru etapa cu numărul 29 din Superliga României la fotbal. Oaspeții au deschis scorul în minutul 3, prin Purece, iar la pauza s-a intrat cu 1-0 în favoarea celor de la Metaloglobus. În minutul 49, Adrian Rus a egalat pentru olteni, iar victoria […] © G4Media.ro.
O mare parte a spațiului aerian din Orientul Mijlociu, gol după ce companiile aeriene au suspendat zborurile în urma atacurilor # G4Media
Flightradar24 arată un spațiu aerian aproape gol deasupra unei mari părți a Orientului Mijlociu, sâmbătă după-amiază. Companiile aeriene globale au oprit sâmbătă zborurile în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. Israel, Iran, Irak, Bahrain, Qatar, Kuweit și Iordania și-au închis spațiul aerian, iar datele de […] © G4Media.ro.
Ronnie O’Sullivan, la un pas de zona periculoasă: Are nevoie disperată de puncte înainte de CM de snooker # G4Media
Ronnie O’Sullivan joacă selectiv de ceva timp încoace, iar acest lucru se vede în clasamentul mondial. „The Rocket” a coborât până pe 11 și are nevoie de puncte pentru a nu părăsi TOP 16 înainte de participarea la Campionatul Mondial de snooker de la Sheffield. O’Sullivan are nevoie de puncte pentru a se menține în […] © G4Media.ro.
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite își exprimă solidaritatea cu EAU, Bahrain, Qatar, Kuweit și Iordania după atacurile iraniene # G4Media
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a avut convorbiri telefonice cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului, Kuweitului și Iordaniei, în contextul atacurilor atribuite Iranului în regiune, potrivit agenției oficiale Saudi Press Agency (SPA). Conform SPA, Mohammed bin Salman a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin […] © G4Media.ro.
Avertismentul unui veterinar: „Nu mai dați suplimente pisicilor dacă nu au nevoie. Le faceți mai mult rău” # G4Media
Un veterinar emite un avertisment serios cu privire la administrarea de suplimente pisicilor, mai ales dacă acestea nu au cu adevărat nevoie. Acesta susține că felinelor li se poate face mai mult rău decât bine prin administrarea lor. Specialistul a atras atenția pe rețelele sociale, pe pagina de Facebook Cabinet Veterinar Sfântul Modest, în mod […] © G4Media.ro.
Locuitul în apropierea traficului intens ar putea avea efecte negative asupra sănătății inimii. Un studiu european publicat în revista Environmental Research arată că zgomotul rutier nocturn este asociat cu modificări ale compoziției sângelui, care pot crește riscul cardiovascular, scrie Fox News. Cercetarea a analizat date din trei mari cohorte europene, UK Biobank, Rotterdam Study și […] © G4Media.ro.
Comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, ministrul Apărării și un consilier al liderului suprem, uciși în loviturile inițiale – surse # G4Media
Comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, generalul Mohammad Pakpour, și ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, au fost uciși în loviturile israeliene lansate asupra Iranului în cursul dimineții, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația. Anterior, oficiali israelieni au apreciat că Pakpour, Nasirzadeh și șeful serviciilor de informații ale Iranului s-ar număra printre […] © G4Media.ro.
Daniil Medvedev (30 de ani) a câștigat titlul ATP de la Dubai fără să mai joace finala cu Tallon Griekspoor. Adversarul său a declarat forfait înainte de meci din cauza unei accidentări. Olandezul nu s-a putut prezenta la meciul cu Medvedev, ocupantul locului 25 mondial acuzând probleme la picior. Paradoxal, abandonul lui Tallon Griekspoor (29 […] © G4Media.ro.
TAROM suspendă temporar zborurile comerciale către şi dinspre Tel Aviv, Beirut şi Amman, în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, inclusiv, în contextul situaţiei tensionate din zona Orientului Mijlociu şi al restricţiilor impuse asupra spaţiilor aeriene şi aeroporturilor din regiune, a anunţat operatorul aerian naţional, transmite Agerpres. De asemenea, zborurile RO155 OTP-TLV şi RO156 […] © G4Media.ro.
Grup operativ la Aeroportul Henri Coandă după anulările de curse spre Orientul Mijlociu. Aproximativ 500 de pasageri afectați # G4Media
Compania Națională Aeroporturi București a activat un grup de monitorizare și intervenție operativă, în contextul numeroaselor anulări de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Teodor Postelnicu, la nivelul aeroportului a fost creat un mecanism special pentru a urmări în timp real situația zborurilor și a pasagerilor aflați în aer […] © G4Media.ro.
Iranul a lansat rachete asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și asupra Israelului, după atacurile aeriene americano-israeliene asupra unor ținte iraniene. Iranul a declanșat represalii cu rachete în Orientul Mijlociu, după ce forțele SUA și Israel au vizat obiective militare și guvernamentale iraniene, scrie CNN. Conflictul în desfășurare dintre Israel și […] © G4Media.ro.
De ce ar trebui să incluzi algele în alimentația zilnică / Dr. Răzvan Vintilescu:„Nu promit miracole, dar reduc discret inflamația și stresul oxidativ” # G4Media
Algele sunt organisme acvatice (marine sau de apă dulce) foarte bogate în nutrienți și sunt consumate de mii de ani, mai ales în Asia. În ultimii ani au devenit populare și în Europa, datorită beneficiilor lor pentru sănătate. Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist medicină de familie, a explicat, pentru G4Food, beneficiile lor. Citește continuarea pe G4Food © G4Media.ro.
De la Jessie Buckley într-o reinterpretare a clasicei „Bride of Frankenstein” la debutul pe marele ecran al lui Tommy Shelby, iată filmele care merită văzute la cinema sau în streaming luna aceasta, scrie BBC. 1. Peaky Blinders: The Immortal Man Între 2013 și 2022, serialul Peaky Blinders a urmărit ascensiunea unei bande din Birmingham în […] © G4Media.ro.
Populațiile de pești scad cu 20% pe an din cauza încălzirii oceanelor / Ce riscuri amenință populația și comunitățile de pescari (studiu) # G4Media
Oceanul acoperă cea mai mare parte a planetei și susține un număr uriaș de pești care asigură hrană pentru oameni și locuri de muncă în întreaga lume. Un nou studiu realizat de Consiliul Superior de Cercetări Științifice din Spania arată că creșterea temperaturii oceanelor provoacă o scădere majoră a numărului de pești, notează Earth.com. Această […] © G4Media.ro.
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană. Decizia afectează pelerinii și turiștii din întreaga lume, iar redeschiderea va fi anunțată ulterior, în funcție de evoluția situației. Sunt vizate, printre altele Zidul Plângerii, Muntele Templului (Esplanada Moscheilor), inclusiv Domul Stâncii și […] © G4Media.ro.
„Nu ai nevoie de Botox, nu ai nevoie!”, spune Kirti Tewani într-un clip postat pe TikTok, unde are peste 475.000 de urmăritori. În locul unui mesaj despre acceptare de sine, terapeuta ayurvedică și make-up artist a început să își maseze fața cu interiorul unei coji de banană, scrie CNN. Potrivit ei, coaja ar conține luteină, […] © G4Media.ro.
Schimbări în USR. Crește puterea conducerii de la centru în dauna șefilor județeni / Partidul se deschide spre persoane cu notorietate # G4Media
Membrii USR au votat sâmbătă în congresul de la Sibiu două schimbări de statut care scad puterea liderilor locali și cresc influența conducerii centrale, potrivit informațiilor G4Media. În primul rând, președinții de filiale județene neperformante se poate face mult mai ușor acum de către conducerea centrală. ”Miza a fost să deblocăm filialele ținute prizoniere de […] © G4Media.ro.
Moscova critică dur atacul SUA-Israel asupra Iranului, dar nu anunță nici un sprijin pentru aliatul său # G4Media
Moscova a denunţat o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă”, dar nu anunță vreun sprijin pentru aliatul său, Iran. Rusia a denunţat sâmbătă loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună […] © G4Media.ro.
Hamilton trimite un avertisment rivalilor: Pregătire fără precedent pentru noul sezon din F1 # G4Media
Mai sunt câteva zile până la startul noului sezon din Formula 1, iar Lewis Hamilton le transmite un mesaj fanilor săi de pretutindeni. De șapte ori campion mondial, pilotul britanic precizează că este pregătit pentru 2026. În vârstă de 41 de ani, Hamilton a postat pe contul personal de Instagram imagini cu pregătirea pe care […] © G4Media.ro.
„Iranienii își doresc acest lucru” – reacție după imaginile cu oameni care cântă și dansează în stradă # G4Media
Hen Mazzig a publicat un mesaj pe platforma X în care susține că reacțiile unor cetățeni iranieni surprinși cântând și dansând pe străzi ar demonstra că o parte a populației sprijină acțiunile militare împotriva regimului de la Teheran. When people tell you that the US and Israel shouldn’t have bombed Iran because “it’s up to […] © G4Media.ro.
Artistul Horia Brenciu a relatat pe rețelele sociale că zborul cu care urma să revină în România a fost întors din drum, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit mesajului publicat de acesta, cursa MH0160 a companiei Malaysia Airlines, care decolase din Kuala Lumpur spre Doha, s-a întors după aproape trei ore de zbor, dintr-un […] © G4Media.ro.
Prada Toammnă-Iarnă 2026-2027 la Milan Fashion Week: Poate deconstrucția să redefinească identitatea unei case iconice? # G4Media
La prezentarea colecției Prada Toamnă-Iarnă 2026-2027, podiumul de la Milan Fashion Week a devenit un studiu despre construcție și deconstrucție, despre identitate și despre felul în care hainele pot dezvălui, la propriu, arhitectura gândirii unui brand. Modelele au defilat fiecare de patru ori, iar la fiecare apariție au renunțat la câte un strat. Gestul, aparent […] © G4Media.ro.
AnimaWings suspendă zboruri spre Abu Dhabi și Tel Aviv pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # G4Media
Compania aeriană AnimaWings a anunțat sâmbătă, 28 februarie 2026, măsuri operaționale urgente, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al închiderii succesive a spațiilor aeriene din Israel, Irak, Iran, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Ca măsură preventivă, operatorul a decis revenirea la bază a zborului […] © G4Media.ro.
BREAKING Palatul ayatolahului Ali Khamenei, distrus de loviturile lansate de SUA Israel. Bucuria unei iranience # G4Media
Palatul ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost distrus de loviturile SUA – Israel de sâmbătă, transmite Times of Israel. Imagini din satelit publicate de jurnalistul New York Times Christiaan Tribeert arată distrugerile de la reședința oficială a celui mai puternic om din Iran, cel care a decis înăbușirea în sânge a protestatelor […] © G4Media.ro.
Animația ”Zootopia 2” devine filmul cu cele mai mari încasări din 2025 pe piața nord-americană # G4Media
”Zootopia 2” a stabilit un nou record la box office, după ce a depășit ”A Minecraft Movie” și a devenit cel mai profitabil film lansat în 2025 pe piața internă din SUA, conform Variety. Continuarea animată produsă de Disney, care domină cinematografele încă de la Ziua Recunoștinței, a bifat deja aproape toate recordurile importante ale […] © G4Media.ro.
