Premierul Netanyahu: Sunt tot mai multe semnale că ayatolahul Khamenei a fost ucis

14:20

Mai sunt câteva zile până la startul noului sezon din Formula 1, iar Lewis Hamilton le transmite un mesaj fanilor săi de pretutindeni. De șapte ori campion mondial, pilotul britanic precizează că este pregătit pentru 2026. În vârstă de 41 de ani, Hamilton a postat pe contul personal de Instagram imagini cu pregătirea pe care […] © G4Media.ro.