Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul – CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!””
Antena Sport, 28 februarie 2026 22:50
CFR Cluj s-a impus cu scorul pe 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, însă partida de la Ovidiu a fost marcată de două erori mari de arbitraj, ambele în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu. Ardelenii s-au calificat în play-off în urma acestei victorii, însă deciziile de arbitraj l-au scos din sărite pe
Mai mulți jucători din echipa Farului și directorul sporiv al clubului au avut ceva de împărțit cu arbitrii partidei cu CFR Cluj în drumul spre vestiare. Totul a pornit de la finalul controversat, atunci când "marinarii" nu au primit o lovitură de la 11 metri în minutul 90+1. CFR Cluj a învins-o pe Farul cu
CFR Cluj s-a impus cu scorul pe 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, însă partida de la Ovidiu a fost marcată de două erori mari de arbitraj, ambele în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu. Ardelenii s-au calificat în play-off în urma acestei victorii, însă deciziile de arbitraj l-au scos din sărite pe
Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri” # Antena Sport
Meciul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat de un final extrem de tensionat marcat de o decizie luată de centralul Florin Andrei și brigada sa. În prelungirile duelului de la Ovidiu, un jucător al constănțenilor a acuzat că a fost ținut de un adversar, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. CFR Cluj
Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren” # Antena Sport
CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off în Liga 1, după ce a obținut a zecea victorie consecutivă cu Daniel Pancu. Ardelenii s-au impus pe terenul Farului cu scorul de 2-1, dar au fost iertați de un penalty în prelungirile partidei. Ultimul loc de play-off urmează să fie dezbătut în cursul zilei de duminică, după
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo # Antena Sport
Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul meciului dintre Farul și CFR Cluj de la Ovidiu. În prima repriză, tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de o decizie luată de centralul Florin Andrei și și-a vărsat nervii pe team manager-ul echipei sale, Cristian Panin, pe care l-a împins, după care și-a aruncat legitimația,
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă # Antena Sport
CFR Cluj s-a calificat în play-off, după succesul cu scorul de 2-1 contra celor de la Farul Constanța, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Alibek Aliev și Karlo Muhar au adus a zecea victorie la rând pentru echipa lui Daniel Pancu, care a câștigat în ciuda golului marcat de Alexandru Ișfan. Farul
Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță” # Antena Sport
FIFA a anunţat sâmbătă că monitorizează evenimentele din Iran, după ce Statele Unite au lansat un atac militar asupra acestei ţări, relatează Reuters. Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid
Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient # Antena Sport
Ianis Hagi a evoluat puțin peste 33 de minute în meciul dintre Galatasaray și Alanyaspor, iar site-urile care acoperă îndeaproape cifre și statistici au venit imediat după fluierul final cu note pentru jucătorii implicați în partidă. Pentru prestația sa de pe Rams Park, mijlocașul român a primit nota 6,3 din partea celor de la flashscore.com,
Borussia Dortmund – Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”. # Antena Sport
Bayern Munchen a făcut un pas important către câștigarea unui nou titlu în Bundesliga, după succesul cu scorul de 2-1 obținut în fața Borussiei Dortmund, într-un nou episod din "Der Klassiker". Într-o atmosferă fantastică pe Westfalen Stadion, gruparea antrenată de Vicent Kompany și-a arătat superioritatea față de marea rivală, reușind să revină de la 0-1.
Dennis Man este pe val în Olanda! Al treilea gol din ultimele patru meciuri pentru român # Antena Sport
Dennis Man este într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, reușind să puncteze iarăși pentru formația antrenată în prezent de Peter Bosz. Fotbalistul român a intrat din primul minut contra celor de la Heracles Almelo. Campioana din Eredivisie este de neoprit în drumul spre un nou titlu e campioană, iar sportivul sosit la începutul
“Nicăieri nu mai ești în siguranță”. Jucătorul care aparține de Dinamo, reacție din țara bombardată de Iran # Antena Sport
Costin Amzăr este unul dintre românii afectați de războiul izbucnit sâmbătă dimineața între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Fotbalistul care a fost împrumutat în acest sezon de la Dinamo la Al-Nasr Dubai a acordat o scurtă reacție despre cele întâmplate a spus cum se prezintă situația în Emiratele Arabe Unite. Dimineața zilei de
Nicușor Bancu a tras un semnal de alarmă, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Te pot taxa adversarii la fiecare ocazie” # Antena Sport
Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1 în duelul cu Metaloglobus București, iar oltenii și-au asigurat prima poziție pentru finalul sezonului regular. Oltenii lui Filipe Coelho au făcut o primă repriză slabă și au avut de muncit în partea secundă pentru a întoarce rezultat cu formația nou promovată. Nicușor Bancu: „Am crezut că vom
Liverpool, performanță impresionantă în victoria cu West Ham! Este a doua oară în istoria Premier League # Antena Sport
Liverpool a obținut sâmbătă a treia victorie consecutivă în campionatul Angliei, reușind să urce pe loc de cupe europene. Gruparea de pe Anfield a surclasat-o pe West Ham United, scor 5-2, în runda cu numărul 28. La partida aceasta, „cormoranii" au stabilit o performanță remarcabilă în Premier League, fiind abia a doua echipă din istoria
Lamine Yamal e magic! Starul Barcelonei e primul care reușește așa ceva în secolul 21 # Antena Sport
Meciul de pe Camp Nou dintre Barcelona și Villarreal a fost marcat de prestația stelară a lui Lamine Yamal, care a semnat un hat-trick pentru formația blaugrana. Grație reușitelor sale, tânărul de 18 ani a atins o bornă pe care niciun alt adolescent nu a mai reușit-o în acest secol, potrivit statisticienilor. Lamine Yamal se
Barcelona – Villareal 4-1. Catalanii au defilat pe teren propriu. Primul hat-trick din carieră pentru Yamal # Antena Sport
Barcelona s-a distanțat la la patru puncte de rivala Real Madrid, după succesul cu scorul de 4-1 în fața celor de la Villarreal, în etapa cu numărul 26 din campionatul Spaniei. Lamine Yamal a făcut spectacol pe Camp Nou, reușind să marcheze prima triplă din cariera sa și să bifeze o performanță impresionantă în tricoul
A picat nocturna înainte de Farul – CFR Cluj. Cum se prezintă situația cu o oră înainte de start # Antena Sport
Nocturna de pe stadionul din Ovidiu a picat înainte de confruntarea din campionat dintre Farul și CFR Cluj. Duelul de la Constanța este unul extrem de important pentru echipa lui Daniel Pancu, ce are posibilitatea să se califice în play-off în cazul în care va obține toate cele trei puncte. Probleme cu nocturna la Ovidiu
S-a aflat cât va lipsi Kylian Mbappe de pe gazon! Ce meciuri va rata starul lui Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe este accidentat la ligamentul lateral al genunchiului stâng, iar golgheterul grupării din Spania va fi indisponibil pentru următoarele trei săptămâni. Acesta a forțat în ultimele partide, însă durerile l-au copleșit, motiv pentru care a decis împreună cu cei din staff-ul medical să înceapă recuperarea. Kylian Mbappe, OUT pentru 3 săptămâni Real Madrid a
Așa ar arăta un final de sezon “de infarct” în Liga 1. Scenariile în care 3 echipe termină la egalitate de puncte # Antena Sport
Patru echipe se luptă pentru ultimele două locuri de play-off rămase în joc, iar toate rezultatele care se pot înregistra în ultimele două etape pot aduce scenarii incredibile, în care chiar trei cluburi să ajungă să aibă același număr de puncte. Există patru narative prin care CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA ar ajunge
Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” # Antena Sport
Universitatea Craiova s-a impus cu emoții în fața celor de la Metaloglobus București, iar succesul a fost suficient pentru ca gruparea din Bănie să termine sezonul regular pe prima poziție. Chiar dacă jocul a avut de suferit în multe momente, Filipe Coelho nu s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei, ci mai degrabă surprins de replica
Cosmin Contra, reacție fulger din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane # Antena Sport
Tensiune mare în țările arabe, după atacul sincronizat lansat de SUA și Israel în Iran. Teheranul a răspuns cu o ofensivă puternică, vizând mare parte din bazele americane, situate în mai multe colțuri ale lumii. Daniel Isăilă a vorbit despre această situație tensionată, iar Cosmin Contra a făcut și el declarații, fiind în prezent în
Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: “Dragoste cu sila nu se poate” # Antena Sport
Mihai Teja a anunțat că meciul contra Universității Craiova a fost ultimul pentru el pe banca lui Metaloglobus. Tehnicianul de 47 de ani lasă echipa pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte adunate în 29 de etape. Universitatea Craiova a învins-o la limită pe Metaloglobus cu scorul de 2-1, la capătul unui meci
Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro # Antena Sport
Deși a stat departe de gazon aproape un an, Joyskim Dawa atrage în continuare interes de la cluburi de renume din Europa. Dacă săptămâna trecută se vorbea despre un interes al celor de la Genk pentru stoper, acum, acesta se află pe radarul unui gigant din Hexagon. Olympique Lyonnais ar fi dispusă să îl transfere
Jucător și antrenor român, aflați într-o țară atacată de Iran în războiul cu SUA și Israel: “Au fost bubuituri” # Antena Sport
Statele Unite ale Americii și Israel au atacat coordonat Iranul, iar țara din urmă a replicat prin bombardamente în mai multe țări în care se află baze israeliene și americane. Emiratele Arabe Unite se numără printre statele atacate, iar în țara respectivă se află și doi români, Costin Amzăr și Daniel Isăilă, care a și
Universitatea Craiova a obținut un nou succes în Liga 1, de această dată contra celor de la Metaloglobus București. Formația antrenată de Filipe Coelho a avut emoții contra nou promovatei, fiind condusă pe tabelă la pauză. Adrian Rus a sunat revenirea pentru gruparea din Bănie, el fiind cel care a înscris în urma unei lovituri
Conducerea U Cluj s-a lămurit! Andrei Coubiș, transferat definitiv de „șepcile roșii”. Cât a costat mutarea # Antena Sport
Universitatea Cluj s-a calificat matematic în play-off, în urma succesului clar obținut vineri seară contra celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, în ultima etapă a sezonului regular. Stoperul Andrei Coubiș a punctat iarăși pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, iar oficialii ardelenilor s-au convins că a fost alegerea ideală pentru întărirea defensivei, motiv pentru
Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează # Antena Sport
Chiar dacă e aproape imposibil să mai prindă play-off-ul în acest sezon, FC Botoșani a avut un parcurs impresionant până acum. În ciuda resurselor puține și a infrastructurii precare, Leo Grozavu a construit o echipă puternică și competitivă. Moldovenii au reușit o performanță fantastică în actuala stagiune, potrivit unui studiu publicat de către cei de
Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: “Nu am semnat niciun contract” # Antena Sport
Kennedy Boateng este ca și plecat de la Dinamo din vară, însă fundașul togolez a negat recent aceste informații. La conferința de presă premergătoare duelului cu FC Argeș din campionat, stoperul de 29 de ani a susținut că nu a vorbit cu nicio echipă, deși informațiile îl dau transferat în China la Shandong. Subiectul "Kennedy
Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi” # Antena Sport
FCSB va avea parte de un duel infernal duminică, pe un stadion sold-out la Arad. Campioana României ar putea fi exclusă din play-off la ora meciului, în funcție de rezultatul partidei dintre
Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală # Antena Sport
Tenismanul rus Daniil Medvedev a cucerit trofeul la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.311.005 dolari, în urma forfait-ului adversarului său din finala de sâmbătă, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări, au anunţat organizatorii, citaţi de Reuters. Medvedev, fost lider al clasamentului mondial, aflat în prezent […] The post Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală appeared first on Antena Sport.
Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off # Antena Sport
Meciul Farul – CFR Cluj va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport duminică, de la ora 20:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Daniel Pancu şi-ar asigura calificarea în play-off înaintea ultimei etape. Înaintea acestui meci, CFR Cluj e pe locul 5, cu 47 de puncte. Farul e pe 11, […] The post Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off appeared first on Antena Sport.
Inter – Genoa LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu primeşte vizita lui Dan Şucu. Ianis Hagi, duel cu Galatasaray (19:00) # Antena Sport
Inter primeşte sâmbătă seară vizita celor de la Genoa, în etapa cu numărul 27 din Serie A. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Nerazzurrii au şansa de a se distanţa în fruntea clasamentului dacă înving echipa patronată de Dan Şucu. Formaţia lui Cristi Chivu are 10 […] The post Inter – Genoa LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu primeşte vizita lui Dan Şucu. Ianis Hagi, duel cu Galatasaray (19:00) appeared first on Antena Sport.
Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul # Antena Sport
Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi (54 de ani), Sepsi, a umilit-o pe Reşiţa în etapa a 19-a a Ligii 1, învingând-o cu 5-0. Tot în această etapă, liderul Ligii a 2-a, Corvinul, a făcut egal cu CS Dinamo, 2-2. Aflată pe primul loc, Corvinul are 47 de puncte. Sepsi e pe 2, cu 42 de […] The post Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul appeared first on Antena Sport.
“Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua # Antena Sport
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), a făcut acuzaţii dure la adresa celor care conduc clubul Steaua. După ce a anunţat că vrea să schimbe Legea Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1, lucru care l-a făcut pe Gigi Becali să îl atace dur, Radu Miruţă a acuzat că […] The post “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua appeared first on Antena Sport.
Valentin Mihăilă, în formă maximă în Turcia! Atacantul român a marcat din nou pentru Rizespor # Antena Sport
Valentin Mihăilă traversează o perioadă bună la Rizespor, cu o lună înaintea semifinalei barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Internaţionalul român a înscris în meciul dintre Kasimpasa şi Rizespor. În minutul 56 al partidei din etapa cu numărul 24 din Turcia, Mihăilă a înscris din pasa lui Qazim Laci. El a dus […] The post Valentin Mihăilă, în formă maximă în Turcia! Atacantul român a marcat din nou pentru Rizespor appeared first on Antena Sport.
“E vina noastră!” Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “Am adus echipa în această situaţie” # Antena Sport
Elias Charalambous a avut un discurs dur înainte de UTA – FCSB, meci extrem de important pentru campioana României, dar care poate ajunge să nu mai conteze, în cazul în care rezultatele nu o avantajează pe formaţia roş-albastră. Antrenorul cipriot a recunoscut că singurii vinovaţi pentru această situaţie sunt jucătorii şi staff-ul. FCSB a avut […] The post “E vina noastră!” Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “Am adus echipa în această situaţie” appeared first on Antena Sport.
Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Cu o victorie, oltenii îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular # Antena Sport
Meciul Universitatea Craiova – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 15:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular. Înaintea duelului, Craiova este mare favorită. Oltenii sunt pe primul loc, cu 56 de puncte, în timp ce Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu […] The post Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Cu o victorie, oltenii îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo: # Antena Sport
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş, noul atacant al “câinilor”, nu va juca prea curând pentru formaţia din Ştefan cel Mare. Atacantul de 29 de ani vine după o pauză lungă fără meciuri, de 9 luni, ceea ce înseamnă că mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel […] The post Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo: appeared first on Antena Sport.
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregăteşte o convocare-surpriză la echipa naţională, pentru barajul tricolorilor cu Turcia. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va înfrunta învingătoarea disputei Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Şi acest meci România ar urma să îl dispute […] The post Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională appeared first on Antena Sport.
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) i l-a propus lui Mihai Stoica (60 de ani) pe Macalou pentru un transfer la FCSB, dar preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a considerat că ivorianul nu e de valoarea campioanei României. Macalou a deschis scorul în meciul U Cluj – Oţelul 4-0, care a dus echipa lui Bergodi […] The post Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, trebuie să îş facă jucătorii să treacă peste dezamăgirea trăită la mijlocul săptămânii, atunci când Bodo/Glimt a eliminat liderul din Serie A, în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League. Inter are acum 10 puncte avans în Serie A şi este calificată în semifinalele Cupei Italiei, unde o va […] The post Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregăteşte o convocare-surpriză la echipa naţională, pentru barajul tricolorilor cu Turcia. Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va înfrunta învingătoarea disputei Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Şi acest meci România ar urma să îl dispute […] The post Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul convocat în premieră la echipa naţională appeared first on Antena Sport.
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa # Antena Sport
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling. Competiţiile se desfăşoară în mai multe locaţii din nordul Italiei, cu zona […] The post România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa appeared first on Antena Sport.
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! # Antena Sport
Dan Şucu (62 de ani) l-a cooptat pe fostul premier al României, Florin Cîţu (53 de ani), în afacerea imobiliară Redport, pe care patronul Rapidului şi al clubului italian Genoa o are alături de avocatul Cosmin Savu-Cristescu. În vara anului trecut, Şucu şi Savu-Cristescu obţineau primele avize pentru un proiect imobiliar de amploare lângă Petrom […] The post Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal # Antena Sport
Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de […] The post Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de […] The post Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 2-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami # Antena Sport
Lionel Messi este aşteptat să meargă la Casa Albă. Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor campioanelor din Statele Unite, Inter Miami este şi ea invitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Echipa din Florida a cucerit în premieră titlul din MLS în decembrie, după ce a învins-o în finală pe Vancouver Whitecaps. Lionel Messi […] The post Lionel Messi este aşteptat la Casa Albă! Donald Trump a invitat toată echipa lui Inter Miami appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat o schimbare radicală la FCSB, în ceea ce priveşte modul în care se vor face, de acum, transferurile la echipă. Becali a mărturisit că, până acum, nu a luat deloc în calcul parametrii sportivi atunci când a adus jucători la FCSB. Acest lucru se va schimba. Gigi Becali […] The post Schimbare radicală la FCSB! Decizia anunţată de Gigi Becali: “Băi, MM, ia vezi” appeared first on Antena Sport.
Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie # Antena Sport
Meci cu intensitate de playoff decis în prelungiri la prima întâlnire în Oklahoma City între cele două echipe care au oferit o serie ce a necesitat meci decisiv în playoff-ul precedent. Oklahoma City s-a impus cu 127-121. Cu Shai Gilgeous-Alexander revenit pe parchet dupa nouă meciuri în care a absentat din cauza unei accidentări la […] The post Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie appeared first on Antena Sport.
Grand Prix, ediţia 38 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat din Bahrain sezonul 2026 de Formula 1 # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 38 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat din Bahrain sezonul 2026 de Formula 1 appeared first on Antena Sport.
“Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ # Antena Sport
Contul de Instagram al formaţiei Almeria, din liga a 2-a spaniolă, a “explodat” după anunţul că Ronaldo (41 de ani) a preluat 25% din acţiunile clubului. În 24 de ore de la anunţ, mai mult de 2 milioane de oameni au dat follow clubului Almeria pe Instagram. Almeria speră să promoveze în La Liga. După […] The post “Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ appeared first on Antena Sport.
