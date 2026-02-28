Scandal la vestiare după finalul controversat din Farul – CFR Cluj. “Marinarii” au răbufnit la adresa arbitrilor

09:20

Contul de Instagram al formaţiei Almeria, din liga a 2-a spaniolă, a “explodat” după anunţul că Ronaldo (41 de ani) a preluat 25% din acţiunile clubului. În 24 de ore de la anunţ, mai mult de 2 milioane de oameni au dat follow clubului Almeria pe Instagram. Almeria speră să promoveze în La Liga. După […] The post “Nebunie” după ce Ronaldo a devenit patronul unui club de fotbal spaniol! Ce s-a întâmplat la o zi de la anunţ appeared first on Antena Sport.