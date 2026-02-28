Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile
PSNews.ro, 1 martie 2026 01:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are mai multe opțiuni privind continuarea operațiunii americane împotriva Iranului, inclusiv un efort pe termen lung pentru a „prelua controlul” asupra țării, într-un scurt interviu acordat Axios, citat de CNN. „Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații sau pot să o închei în […] Articolul Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
01:30
Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile # PSNews.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are mai multe opțiuni privind continuarea operațiunii americane împotriva Iranului, inclusiv un efort pe termen lung pentru a „prelua controlul” asupra țării, într-un scurt interviu acordat Axios, citat de CNN. „Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații sau pot să o închei în […] Articolul Trump a anunţat ce opţiuni are în războiul cu Iran: Pot să prelungesc sau pot să închei în 2-3 zile apare prima dată în PS News.
01:30
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai. Din cauza închiderii spațiului aerian și a suspendării zborurilor către și dinspre România, deputatul nu se poate întoarce în țară pentru cel puțin […] Articolul Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai apare prima dată în PS News.
01:30
Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. Mesajul lui Donald Trump: Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este o justiție nu doar pentru poporul Iranului, ci […] Articolul Donald Trump, președintele SUA, anunță că liderul iranian, Ali Khamenei, a murit apare prima dată în PS News.
01:30
Urale au răsunat pe străzile din Teheran sâmbătă seara, potrivit martorilor, după apariția relatărilor despre moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri aeriene israeliano-americane asupra țării, notează Agerpres. Locuitori ai capitalei iraniene au aplaudat de la ferestrele lor, iar urale puternice s-au auzit la scurt timp după ora locală 23:00 pe străzile […] Articolul Vestea morţii lui Ali Khamenei ar fi fost primită cu urale pe străzile din Teheran apare prima dată în PS News.
01:30
Rusia ar putea provoca un incident nuclear și să dea vina pe Ucraina – Institutul pentru Studiul Războiului # PSNews.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank din SUA, arată într-un raport că Rusia caută modalități de a devia atenția de la „incapacitatea armatei” de a-și atinge obiectivele în Ucraina și ar putea provoca un incident nuclear pentru a face acest lucru, scrie Euronews. „Kremlinul ar putea planifica să dea vina pe Ucraina pentru […] Articolul Rusia ar putea provoca un incident nuclear și să dea vina pe Ucraina – Institutul pentru Studiul Războiului apare prima dată în PS News.
01:30
Israelul anunţă moartea a şapte înalţi oficiali iranieni, printre care ministrul apărării # PSNews.ro
Armata israeliană a anunţat sâmbătă moartea a şapte înalţi oficiali ai regimului iranian, printre care ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, şi comandantul Gărzii Revoluţionare, Mohamed Pakpur, transmite EFE. IDF confirmă uciderea mai multor membri ai conducerii de securitate a Iranului, inclusiv a oficialului de top din domeniul apărării Ali Shamkhani și a comandantului Corpului Gardienilor Revoluției […] Articolul Israelul anunţă moartea a şapte înalţi oficiali iranieni, printre care ministrul apărării apare prima dată în PS News.
01:30
Principalul consilier al ayatollahului Ali Khamenei promite răzbunare, după atacurile asupra liderului suprem # PSNews.ro
După ce Channel 12 a relatat că se număra printre principalii oficiali iranieni vizați în loviturile SUA și Israel, principalul consilier al liderului suprem Ali Khamenei, Ali Larijani, a publicat un mesaj pe contul său de X, relatează The Times of Israel. „Vom face ca criminalii sioniști și americanii fără rușine să regrete faptele lor. […] Articolul Principalul consilier al ayatollahului Ali Khamenei promite răzbunare, după atacurile asupra liderului suprem apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
23:50
Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă arteră de transport maritim de petrol din lume, după loviturile aeriene recente ale SUA și Israel, iar tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran amenință fluxul a peste 20% din petrolul mondial și pune presiune pe piețele internaționale de energie, în […] Articolul Strâmtoarea Ormuz, blocată. Este cea mai importantă rută de export de petrol din lume apare prima dată în PS News.
23:50
Bolojan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român. „Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea românilor aflaţi […] Articolul Bolojan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român” apare prima dată în PS News.
23:50
Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului # PSNews.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru postul Fox News. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se află în „coordonare directă” cu agenţiile de […] Articolul Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului apare prima dată în PS News.
23:50
Presa din Israel a anunțat inițial sâmbătă că „evaluează” posibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, vorbind despre „indicii tot mai clare” în acest sens. Ministerul de Externe al Iranului a susținut însă că atât liderul suprem, cât și președintele țării sunt în viață. Mai târziu, Benjamin […] Articolul Benjamin Netanyahu susține că Ali Khamenei este mort apare prima dată în PS News.
23:50
Sute de români din Dubai și Doha cer disperați sprijin consular. Mulți găsesc linia telefonică ocupată # PSNews.ro
Peste 500 de români din Dubai și alți peste 200 din Doha au cerut disperați sprijin consular după atacurile din Orientul Mijlociu și suspendarea multor zboruri spre România. ”Avem cereri de sprijin consular. Tocmai am terminat ședința cu ambasadorii și consulii din regiune. În ceea ce privește Doha, în estimarea pe care o avem, bazată […] Articolul Sute de români din Dubai și Doha cer disperați sprijin consular. Mulți găsesc linia telefonică ocupată apare prima dată în PS News.
23:50
Iranul neagă moartea ayatolahului Khomeini, al cărui palat a fost aruncat în aer de loviturile americano-israeliene # PSNews.ro
Teheranul a negat sâmbătă seară eliminarea conducerii țării, deși imaginile din satelit au confirmat lovituri asupra complexului în care locuiește liderul suprem, ayatolahul Ali Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului a emis o declarație oficială în urma atacurilor masive de sâmbătă, încercând să liniștească populația și să contracareze informațiile privind un colaps al regimului, potrivit […] Articolul Iranul neagă moartea ayatolahului Khomeini, al cărui palat a fost aruncat în aer de loviturile americano-israeliene apare prima dată în PS News.
23:50
Departamentul de Stat al SUA, avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume. Ce le transmite # PSNews.ro
Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă, îndemnând cetăţenii americani din întreaga lume să dea dovadă de extremă prudenţă în urma atacului comun americano-israelian asupra Iranului, informează EFE, potrivit Agerpres. „După începerea operaţiunilor de luptă ale SUA în Iran, americanii din întreaga lume, şi în special cei din Orientul Mijlociu, ar trebui […] Articolul Departamentul de Stat al SUA, avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume. Ce le transmite apare prima dată în PS News.
23:50
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis # PSNews.ro
excursie în Dubai în vacanța intersemestrială au rămas blocați acolo. Este vorba despre elevi din clasele V-XII, ei participau la o deplasare organizată în Emiratele Arabe Unite, însă escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a dus la închiderea completă a spațiului aerian al EAU, iar toate zborurile comerciale au fost anulate. 28 de copii […] Articolul 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis apare prima dată în PS News.
23:50
Momente de groază în Dubai. O dronă iraniană a lovit Aeroportul, în urmă cu puțin timp Evacuările sunt în curs de desfășurare pe aeroport, potrivit Digi 24. Primele relatări sugerează că Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, a fost afectat de Iran în atacul său asupra EAU, ca răspuns la […] Articolul Momente de groază în Dubai. O dronă iraniană a lovit aeroportul, în urmă cu puțin timp apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
22:50
Mesajele de dimineață ale președintelui SUA Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu au fost înregistrate, când atacul abia pornise. Primul care a vorbit după atac, sâmbătă seara, a fost premierul israelian. El a spus că sunt „semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”. S-a referit la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Iar […] Articolul Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului apare prima dată în PS News.
22:50
Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii, a transmis Ministerul român de Externe într-un comunicat de presă. Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment, a precizat diplomația română. […] Articolul Ultimele date de la MAE despre românii afectați de criza din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
22:50
VIDEO Hotel de cinci stele din Dubai, cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă iraniană # PSNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, din Dubai, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană. Patru persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. Mai multe videoclipuri filmate de martori și postate pe rețelele sociale arată momentul în care intrarea în […] Articolul VIDEO Hotel de cinci stele din Dubai, cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă iraniană apare prima dată în PS News.
22:50
În perioada premergătoare atacurilor americane și israeliene, CIA a evaluat că, chiar dacă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, va fi ucis, acesta va fi probabil înlocuit de figuri radicale din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), au declarat două surse informate cu privire la informațiile secrete pentru Reuters. Evaluările, realizate în ultimele două săptămâni, […] Articolul Cine îi ia locul liderului suprem iranian Ali Khamenei, dacă va fi ucis apare prima dată în PS News.
22:50
Reuters: Oficiali israelieni confirmă moartea lui Ali Khamenei. Cadavrul ayatollahului ar fi fost descoperit # PSNews.ro
Times of Israel: Lui Netanyahu i-a fost arătată fotografia cu cadavrul lui Khamenei în ruinele complexului său din Teheran Times of Israel informează că prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ar fi văzut fotografia în care apare cadavrul ayatollahului Ali Khamenei. Liderul suprem iranian ar fi murit în bombardamentele lansate de Israel asupra complexului său din Teheran. […] Articolul Reuters: Oficiali israelieni confirmă moartea lui Ali Khamenei. Cadavrul ayatollahului ar fi fost descoperit apare prima dată în PS News.
22:50
După atacurile Iranului de sâmbătă, au fost raportate explozii de pe plajele din Dubai până pe străzile din Doha. Războiul din Orientul Mijlociu a surprins şi români care se aflau în vacanţă, la plajă, în Dubai. Aceştia s-au filmat în timp ce rachetele treceau deasupra plajelor şi au postat imaginile pe reţelele sociale. Alina Răducan, […] Articolul Români blocați în Dubai. „Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele“ apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
21:30
Atenţionare de securitate pentru românii aflaţi în Emirate şi Bahrain. Mesajul consulului general la Dubai # PSNews.ro
Atenţionare de securitate pentru românii aflaţi în Emiratele Arabe Unite şi Bahrain. Viorel Badea, consul general al României la Dubai, a postat un mesaj pentru românii care sunt în această perioadă în Oriientul Mijlociu, cărora li se recomandă “o stare de vigilenţă sporită”. “In contextul escaladării tensiunilor militare din Iran și al evoluțiilor de securitate […] Articolul Atenţionare de securitate pentru românii aflaţi în Emirate şi Bahrain. Mesajul consulului general la Dubai apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
19:30
Cel puţin 57 de persoane ar fi fost ucise într-un atac asupra unei şcoli dintr-un oraş din sudul Iranului, a anunţat televiziunea de stat de la Teheran. Cel puțin alte 45 de persoane au fost rănite în atac, a relatat agenția de știri. Nu a oferit alte detalii despre victime. Ministrul iranian de externe, Abbas […] Articolul Israelul a lovit o școală de fete din sudul Iranului. Au murit peste 50 de persoane apare prima dată în PS News.
19:30
Senatorii dezbat și votează săptămâna viitoare o nouă moțiune simplă a opoziției. De această dată împotriva ministrului Culturii, Andras Demeter. Deputații o așteaptă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, invitată de PSD la dezbaterea „Ora Guvernului”. Parlamentarii au de asemenea importante proiecte pe agendă Ordonanța de urgenţă privind reforma în administrație și pachetul de măsuri de […] Articolul Proiecte importante pe agenda Parlamentului, săptămânii viitoare apare prima dată în PS News.
19:30
VIDEO Război în Orientul Mijlociu. Sute de români au cerut sprijin consular. Deputat blocat în Dubai. Hotel în flăcări # PSNews.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că sute de români au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu. Șefa diplomației române face câteva recomandări cetățenilor care se află în zona de conflict, după ce mai multe companii aeriene au anunțat că își suspendă zborurile spre România. „Avem cereri de […] Articolul VIDEO Război în Orientul Mijlociu. Sute de români au cerut sprijin consular. Deputat blocat în Dubai. Hotel în flăcări apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță evaluarea guvernării după aproape nouă luni de la intrarea la putere. El afirmă că partidul nu rămâne în Executiv „din inerție”, ci doar dacă produce rezultate pentru cetățeni. Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este „obligatorie”, în contextul apropierii a nouă […] Articolul Grindeanu: PSD are „o legitimitate puternică dată de votul a milioane de români” apare prima dată în PS News.
18:20
Ministerul Transporturilor, recomandări pentru românii care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii le recomandă tuturor cetăţenilor români care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară. ”În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinaţiile din Israel şi alte state din regiunea Orientului Mijlociu, din […] Articolul Ministerul Transporturilor, recomandări pentru românii care au planificate călătorii către Israel sau statele limitrofe apare prima dată în PS News.
18:20
Date medicale sensibile de la peste 15 milioane de francezi au fost expuse online în urma unui atac cibernetic # PSNews.ro
Franța se confruntă cu un scandal major de securitate cibernetică. Date medicale extrem de sensibile de la peste 15 milioane de francezi au devenit accesibile publicului online. Potrivit postului de televiziune France 2, atacul informatic a expus informații confidențiale. A expus inclusiv dosare medicale complete și detalii despre boli grave, cum ar fi statutul HIV. […] Articolul Date medicale sensibile de la peste 15 milioane de francezi au fost expuse online în urma unui atac cibernetic apare prima dată în PS News.
18:20
Statele Unite și Israelul au lansat în această dimineață un atac împotriva unor obiective din Iran. Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete spre teritoriul israelian și a unor baze militare americane situate în Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Florin Motroc, fostul jucător al Rapidului, este acum antrenor la East Riffa, în Bahrain. […] Articolul Antrenor român, prins în iadul din Orientul Mijlociu. „Mă rog la Dumnezeu să fie bine” apare prima dată în PS News.
18:20
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni sâmbătă la ora 21:00 GMT (16:00 la New York). Va discuta despre „situaţia din Orientul Mijlociu” după operaţiunea militară lansată de Washington împotriva Iranului, a anunţat ONU. Această reuniune se va desfăşura la iniţiativa Franţei şi a Bahreinului, a indicat misiunea israeliană la ONU, potrivit Economica. […] Articolul Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU sâmbătă seara apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Turiști români blocați în Dubai: „Am văzut două rachete și s-au auzit bubuituri puternice” # PSNews.ro
Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra unor baze militare americane din regiune. În urma escaladării conflictului, spațiul aerian din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel, dar și din Iran și Irak, a fost închis temporar, […] Articolul VIDEO Turiști români blocați în Dubai: „Am văzut două rachete și s-au auzit bubuituri puternice” apare prima dată în PS News.
18:20
UE reacționează la criza din Iran. Von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au publicat o declarație comună despre evoluțiile din Iran. Le descriu drept „extrem de îngrijorătoare”. Liderii europeni arată că Uniunea Europeană se află în contact permanent cu partenerii din regiune. Cei doi reafirmă angajamentul UE pentru securitatea și stabilitatea regională. Ei subliniază că siguranța […] Articolul UE reacționează la criza din Iran. Von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
17:10
Fostul primar al Municipiului Iași, Emil Uncheșel, a decedat. Vestea a fost transmisă sâmbătă dimineață de actualul edil al orașului, Mihai Chirica. Emil Uncheșel a ocupat funcția de primar între 25 august 1990 și 5 iunie 1991. Era o perioadă marcată de tranziția economică și politică de după Revoluția din 1989. În mesajul său, Mihai […] Articolul A murit fostul primar al Iașului, Emil Uncheșel. A fost primul edil de după Revoluție apare prima dată în PS News.
17:10
Ministrul Finanțelor: Am început cu dreptul anul 2026. Este un semn bun, îl privim cu prudenţă # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Giurgiu că anul 2026 a început cu dreptul. A fost înregistrat un excedent de 850 de milioane de lei. Aceasta reflectă o creştere a veniturilor, pe fondul de scădere a cheltuielilor de aproape 6 la sută. El a subliniat importanţa proiectelor PNRR, potrivit Agerpres. „Am început cu […] Articolul Ministrul Finanțelor: Am început cu dreptul anul 2026. Este un semn bun, îl privim cu prudenţă apare prima dată în PS News.
17:10
Orientul Mijlociu e în flăcări, iar ministrul Miruță anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă # PSNews.ro
Orientul e în flăcări, iar ministrul Apărării din România, Radu Miruță, anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă, într-o postare pe Facebook, pe care a făcut-o în urmă cu puțin timp. Statele Unite și Israel au atacat Iranul, însă, ministrul Apărării nu a abordat, se pare, acest subiect, pe rețeaua sa de socializare. […] Articolul Orientul Mijlociu e în flăcări, iar ministrul Miruță anunță pe Facebook că și-a plătit impozitul la casă apare prima dată în PS News.
17:10
Macron cere ședință de urgență ONU: „Conflictul din Orientul Mijlociu, consecințe grave”. Numele operaţiunii din Iran # PSNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”, avertizând că escaladarea în curs „este periculoasă pentru toți” și trebuie să înceteze. Liderul de la Eliysee a anunțat că autoritățile franceze iau „toate măsurile” necesare pentru securitatea teritoriului național și a […] Articolul Macron cere ședință de urgență ONU: „Conflictul din Orientul Mijlociu, consecințe grave”. Numele operaţiunii din Iran apare prima dată în PS News.
17:10
Război în Orientul Mijlociu. Soarta liderului suprem iranian Khamenei, incertă. Sunt indicii că acesta ar fi fost ucis # PSNews.ro
Potrivit postului israelian Channel 12, evaluarea preliminară a Israelului este că Ali Khamenei ar fi fost „cel mai probabil” ucis într-un atac aerian israelian desfășurat mai devreme în cursul zilei. Televiziunea citează surse israeliene neidentificate și vorbește despre „indicii în creștere” în acest sens. Nu există însă nicio confirmare oficială din partea Israelului, Statelor Unite […] Articolul Război în Orientul Mijlociu. Soarta liderului suprem iranian Khamenei, incertă. Sunt indicii că acesta ar fi fost ucis apare prima dată în PS News.
17:10
Polonia consideră SUA singurul partener nuclear credibil. E sceptică față de un plan european de descurajare nucleară # PSNews.ro
Varșovia exprimă scepticism cu privire la implicarea Franței într-un potențial plan european de descurajare nucleară. Afirmă că doar Statele Unite sunt un partener nuclear de încredere. Slawomir Cenckiewicz, consilierul principal al președintelui polonez, a subliniat importanța programului NATO de partajare nucleară. Programul permite aliaților non-nucleari să găzduiască arme nucleare americane. De asemenea, el a menționat […] Articolul Polonia consideră SUA singurul partener nuclear credibil. E sceptică față de un plan european de descurajare nucleară apare prima dată în PS News.
17:10
Atacul fulger declanșat în comun de SUA și Israel asupra Iranului, sâmbătă dimineață, a produs panică la mii de kilometri distanță, inclusiv în România. La București, o stare generală de haos s-a instalat pe Aeroportul Otopeni, nu mai puțin de 1500 de persoane fiind afectate. Gândul a stat de vorbă cu reprezentantul aeroportului, care a […] Articolul Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate apare prima dată în PS News.
17:10
Președintele Donald Trump a afirmat că SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei. Aceasta pe măsură ce tensiunile dintre Washington și Havana cresc. Totul după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. „Guvernul cubanez vorbește cu noi. Sunt într-o mare dificultate”, a spus președintele SUA, potrivit The Guardian. Trump nu a oferit mai multe detalii. S-a relatat […] Articolul Trump: Statele Unite ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei apare prima dată în PS News.
16:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran. Pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă. Aceasta „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile”. „Am încheiat acum câteva minute o discuţie […] Articolul Ilie Bolojan despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă apare prima dată în PS News.
16:00
Două orășele simpatice pun România pe harta internațională a destinațiilor de iarnă în 2026. Munții Carpați au atras scoruri record pentru peisaje naturale. Au depășit destinații fabuloase ca Elveția, Italia, Franța sau Austria. De altfel, una dintre ele este considerată stațiunea cu cea mai prietenoasă pârtie de sch pentru copii. România a fost desemnată cea […] Articolul România, desemnată cea mai pitorească destinație de iarnă din lume apare prima dată în PS News.
16:00
Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de urgenţă pentru a controla alegerile pierdute în 2020 # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor pe baza unei interferenţe dezminţite a Chinei în scrutinul prezidenţial din 2020, potrivit informaţiilor apărute în mass-media, transmite vineri EFE. Textul de 17 pagini ar folosi […] Articolul Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de urgenţă pentru a controla alegerile pierdute în 2020 apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan. PSD, analiză a participării la guvernare # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan, susținând că în ultimele luni s-ar fi „distrus mitologia din jurul USR” și cerându-i șefului Guvernului să acționeze ca „premierul coaliției”, nu ca reprezentant al unui singur partid. Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, […] Articolul VIDEO Grindeanu atacă USR și îl avertizează pe Bolojan. PSD, analiză a participării la guvernare apare prima dată în PS News.
16:00
Autoritățile din Kavala, nordul Greciei, vor exhuma aproximativ 150 de morminte COVID-19. Motivul: trupurile nu s-au descompus nici după cinci ani de la înmormântare. Descoperirea a șocat autoritățile locale și familiile îndoliate. Cauza principală este legată direct de măsurile stricte impuse în timpul pandemiei COVID, scrie Daily Times. În timpul pandemiei, cadavrele victimelor COVID au fost […] Articolul Grecia exhumează 150 de cadavre COVID. Trupurile nu s-au descompus nici după cinci ani apare prima dată în PS News.
16:00
Ionuț Moșteanu-Bioterra revine în prim-planul USR. A ținut o cuvântare la Congresul de la Sibiu # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reapărut în prima linie a partidului la Congresul USR din 27 februarie, la Sibiu. Acesta a urcat pe scenă și a rememorat începuturile formațiunii politice. În discursul său, Moșteanu a pus accent pe onestitatea membrilor USR. A cerut unitate în fața atacurilor venite din partea adversarilor. Moșteanu a vorbit […] Articolul Ionuț Moșteanu-Bioterra revine în prim-planul USR. A ținut o cuvântare la Congresul de la Sibiu apare prima dată în PS News.
16:00
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să vină acasă # PSNews.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel. Aceasta în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian. „Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalităţi împreună cu ambasada şi consulatul României […] Articolul Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să vină acasă apare prima dată în PS News.
16:00
Cât estimează Primăria Capitalei că va încasa în acest an din instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică # PSNews.ro
Oficialii Direcției Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București au transmis, la solicitarea Mediafax, care este fluxul de turiști pe care în estimează pentru acest an. Dar și nivelul încasărilor din taxa specială de promovare turistică, stabilită prin regulamentul aferent adoptat în ultimele zile de anul trecut. Fiecare turist care vine în București trebuie […] Articolul Cât estimează Primăria Capitalei că va încasa în acest an din instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică apare prima dată în PS News.
16:00
Trump, mesaj pentru forţele iraniene. ”Depuneți imediat armele”. Poporului iranian: „Ora libertății se apropie!” # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că Statele Unite au fost implicate în atacul asupra Iranului. ”Le spun poliției și forțelor de securitate iraniene — depuneți imediat armele sau veți înfrunta o moarte inevitabilă. Poporului iranian — ora libertății se apropie. Rămâneți […] Articolul Trump, mesaj pentru forţele iraniene. ”Depuneți imediat armele”. Poporului iranian: „Ora libertății se apropie!” apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.