Operaţiunea and #8222;Midnight Hammer and #8221; a atins punctul culminant, generând un presupus colaps de comandă la Teheran şi o reacţie militară defensive fără precedent din partea Moscovei
Deşi există o discrepanţă den ton faţă de sursele occidentale, evenimentele de bază - fractura regimului şi intervenţia rusă - sunt confirmate, însă cu nuanţe politice diferite
La un pas de and #8222;Blackout Global and #8221;: China ameninţă cu oprirea internetului prin cablurile submarine # Bursa
Războiul a părăsit câmpul de luptă fizic, intrând în faza confruntării cibernetice totale şi a blocadei financiare sistemice între Washington şi Beijing.
Actualizarea de la ora 10:30 GMT (1 martie 2026) confirmă intrarea într-o fază de and #8222;coliziune directă and #8221; între marile puteri, după ce incidentele aeriene deasupra Teheranului şi noile blocade economice ale Chinei au transformat un conflict regional într-unul global
Am intrat în faza celor mai periculoase 24 de ore de la Războiul Rece încoace. Confruntarea dintre SUA şi axa Rusia-Iran s-a mutat în aer, într-o tentativă disperată a Moscovei de a salva regimul de la Teheran de and #8222;oblitrarea and #8221; totală anunţată de Trump
Ne aflăm în faţa unei and #8222;escaladări totale controlate and #8221;, în care Administraţia Trump a decis să ignore avertismentele ruseşti, riscând un incident direct între Marile Puteri
Iranul a lansat ceea ce analiştii numesc and #8222;ultima carte and #8221;, în timp ce Rusia a făcut un pas periculos spre o implicare directă pentru a preveni colapsul total al capacităţilor nucleare iraniene
O schimbare radicală de tactică: Israelul a decis să acţioneze direct asupra centrului nuclear iranian, în timp ce forţele speciale americane au început operaţiuni de and #8222;negare a accesului and #8221; în Strâmtoarea Hormuz pentru a neutraliza interferenţa chineză
Propunerea de mediere a Indiei a lovit un and #8222;zid and #8221; de neîncredere, în timp ce China a trecut la măsuri de retorsiune economică ce riscă să fragmenteze definitiv comerţul global
Beijingul a început să aplice and #8222;Legea Anti-Sancţiuni Străine and #8221; într-oformă extremă, vizând direct simbolurile capitalismului american pe teritoriul său.
Administraţia Trump a optat pentru un răspuns de and #8222;forţă economică maximă and #8221;, preferând represaliile unilaterale în detrimentul unei reuniuni diplomatice largi de tip G20.
Beijingul a decis să mute conflictul din planul militar în cel al războiului economic total, utilizând and #8222;arma resurselor and #8221; ca represalii directe pentru distrugerea infrastructurii energetice iraniene de către SUA.
Preşedintele american Donald Trump şi principalii săi consilieri analizează and #8222;îndeaproape and #8221; evoluţiile din Iran, sâmbătă, de la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, a anunţat Casa Albă, în contextul atacurilor lansate de United States şi Israel.
Pe măsură ce Marina SUA a început executarea and #8222;Fazei a II-a and #8221; (vizând Insula Kharg), Rusia şi China au început să îşi joace cărţile pentru a proteja interesele lor strategice şi energetice, evitând însă un conflict frontal and #8222;sinucigaş and #8221; cu portavionul USS Ronald Reagan.
Fox News: Statele din Golf condamnă riposta iraniană şi afirmă că îşi vor apăra teritoriul împotriva rachetelor trimise de Teheran # Bursa
Statele din Golf au condamnat dur loviturile de represalii lansate de Iran asupra teritoriilor lor, după operaţiunea militară comună americano-israeliană care a vizat lideri ai regimului de la Teheran, iar tonul declaraţiilor oficiale nu mai lasă loc de ambiguităţi: suveranitatea lor nu este negociabilă şi de aceea îşi rezervă dreptul la ripostă.
Conform ultimelor date situaţia operativă confirmă o consolidare masivă a prezenţei americane în regiune.
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene.
Agenţia Tasnim News Agency, afiliată Gardienilor Revoluţiei iraniene, a relatat că autorităţile ar urma să închidă Strâmtoarea Ormuz, situată în sudul Iranului, între Golful Persic şi Golful Oman.
Operaţiunea comună SUA-Israel a trecut de la ţinte de infrastructură la eliminarea liderilor militari cheie.
Cel puţin 51 de fete cu vârste între 7 şi 12 ani au fost ucise într-un atac aerian asupra şcolii primare Shajareh Tayyebeh din Minab, în sudul Iranului, potrivit autorităţilor locale şi agenţiilor iraniene.
Suntem în momentul de maximă tensiune al crizei. Monitorizarea sistemelor de avertizare timpurie şi a fluxurilor de date militare din ultima oră indică faptul că Iranul a trecut la execuţia planului de ripostă masivă.
Monitorizarea fluxurilor de informaţii din ultimele două ore (28 februarie 2026, ora 23:45 GMT) indică semnale alarmante că faza and #8222;limitată and #8221; a conflictului ar putea fi depăşită.
Situaţia din Strâmtoarea Ormuz a trecut de la tensiune la confruntare cinetică limitată (un conflict armat care nu a ajuns încă la stadiul de război total).
Miliţiile pro-iraniene şi forţele de la Teheran au activat and #8222;doctrina retorsiunii regionale and #8221;, vizând direct infrastructura statelor care găzduiesc forţe americane.
Atac cu dronă la Aeroportul Internaţional din Kuweit, mai mulţi angajaţi au fost răniţi uşor # Bursa
O dronă a lovit Aeroportul Internaţional Kuwait, provocând rănirea uşoară a mai multor angajaţi şi pagube materiale limitate la clădirea terminalului de pasageri, potrivit Autorităţii Generale a Aviaţiei Civile.
ANALIZA: Mişcările navale ale Rusiei şi Chinei în Mediterana şi în Golful Persic din ultimele ore # Bursa
Deşi atacul SUA/Israel (denumit operaţiunea and #8222;Lion and #39;s Roar and #8221;) a avut locastăzi, aliaţii Iranului erau deja poziţionaţi strategic în zonă subparavanul unor exerciţii militare.
Loviturile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului au declanşat un val de teamă în rândul populaţiei.
TASS: Lavrov condamnă ofensiva SUA şi Israel împotriva Iranului. Rusia solicită încetarea imediată a atacurilor # Bursa
Ministrul rus de externe, Sergey Lavrov, a criticat dur atacul militar lansat de United States şi Israel asupra Iran, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul rus de Externe.
În contextul atacurilor recente din februarie 2026 lansate de Statele Unite (sub administraţia Trump) şi Israel împotriva Iranului, reţeaua de aliaţi a Teheranului este structurată pe trei paliere principale: aliaţi strategici (mari puteri), parteneri regionali de stat şi grupările paramilitare din and #8222;Axa Rezistenţei and #8221;.
ANALIZA: Preţul petrolului si rutele comerciale din Strâmtoarea Hormuz, afectate de atacul asupra Iranului # Bursa
Atacurile lansate de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie 2026 în cadrul operaţiunii 'Epic Fury' au generat o undă de şoc masivă pe pieţele energetice şi în logistica maritimă globală. Analiza de mai jos se bazează pe datele financiare şi rapoartele strategice publicate imediat după escaladare.
Reuters: Iranul a lansat rachete asupra unor baze americane din Golf. O persoană a murit la Abu Dhabi # Bursa
Mai multe state arabe din Golf au anunţat sâmbătă că au fost vizate de rachete iraniene, după ce Teheranul a promis represalii în urma atacurilor lansate de SUA şi Israel.
Premierul britanic Keir Starmer a convocat comitetul de urgenţă Cobra după loviturile SUA-Israel asupra Iranului şi riposta iraniană cu rachete în regiune.
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni de luptă majore în Iran and #8221;, confirmând că forţele americane s-au alăturat Israelului în lovituri coordonate asupra unor obiective din Teheran, inclusiv într-o zonă din apropierea birourilor Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, pe fondul escaladării tensiunilor privind programul nuclear iranian.
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, şi-a exprimat disponibilitatea de a merge la Teheran pentru a media între părţi, după atacurile SUA-Israel asupra Iranului.
Reuters: Iranul a lansat rachete asupra unor state arabe din Golf. O persoană a murit la Abu Dhabi # Bursa
The Times of Israel: Liderii mondiali cer and #8222;reţinere and #8221;, loviturile SUA/Israel asupra Iranului stârnesc îngrijorare # Bursa
Liderii mondiali au reacţionat critic după ce Statele Unite şi Israelul au lansat lovituri comune asupra Iranului.
China nu intenţionează să intervină militar în mod direct în sprijinul Iranului în eventualitatea unui conflict cu SUA şi Israel, însă continuă să acorde Teheranului un sprijin semnificativ pe plan diplomatic, instituţional, militar şi economic.
Rusia: Este necesară o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU după atacurile asupra Iranului # Bursa
Loviturile lansate asupra Iranului impun convocarea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, a declarat Leonid Sluţki, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Internaţionale din cadrul Dumei de Stat a Rusiei.
Crucea Roşie: Atacurile din Orientul Mijlociu declanşează o and #8222;reacţie în lanţ periculoasă and #8221; # Bursa
Preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric, avertizează că escaladarea militară din Orientul Mijlociu riscă să genereze o reacţie în lanţ periculoasă la nivel regional.
Consilierul prezidenţial pentru politică externă, Marius Lazurca, a transmis sâmbătă, că ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum şi întregul personal al Ambasadei de la Teheran se află în siguranţă, în contextul tensiunilor din regiune.
Al Jazeera: Arabia Saudită condamnă atacurile asupra Bahrainului, Qatarului, Iordaniei şi Kuweitului. # Bursa
Arabia Saudită a denunţat and #8222;în cei mai fermi termeni and #8221; atacurile atribuite Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului, Qatarului, Iordaniei şi Kuweitului.
China News Service: China îşi îndeamnă cetăţenii să evite Iranul şi Israelul şi pregăteşte evacuări # Bursa
Autorităţile de la Beijing le recomandă cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Iran şi îi sfătuiesc pe cei care se află deja acolo să părăsească ţara cât mai rapid, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ministerul chinez de Externe, alături de misiunile diplomatice din Iran şi Israel, a descris situaţia de securitate drept and #8222;extrem de tensionată and #8221; şi a cerut consolidarea măsurilor de protecţie.
The Times of Israel: Aproximativ 35 de rachete balistice lansate din Iran spre Israel în această dimineaţă # Bursa
Începând din primele ore ale dimineţii, circa 35 de rachete balistice au fost lansate din Iran către teritoriul Israelului, potrivit unei evaluări preliminare a armatei israeliene.
Calcalist (presa israeliană): Israelul şi SUA atacă în Iran; explozii la Teheran şi în alte oraşe din ţară # Bursa
IDF şi armata SUA atacă, în valuri, ţinte ale regimului iranian şi obiective militare. Explozii au fost auzite şi la Tabriz. Concomitent, s-a relatat că printre obiectivele lovite la Teheran se numără Ministerul Informaţiilor, Ministerul Apărării, biroul Liderului Suprem Ali Khamenei, Organizaţia pentru Energie Atomică a Iranului şi altele.
Autorităţile israeliene au declarat spaţiul aerian al Israelului şi aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv închise până pe data de 3 martie 2026 pentru zborurile civile.
Trump: SUA au început operaţiunile de luptă în Iran împotriva infrastructurii militare şi nucleare iraniene # Bursa
Preşedintele american a anunţat că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni majore de luptă and #8221; în Iran, acuzând regimul iranian că poartă o and #8222;campanie nesfârşită de vărsare de sânge şi crimă în masă împotriva Statelor Unite and #8221;.
MAE: Personalul diplomatic este în siguranţă, cetăţenii sunt sfătuiţi să evite călătoriile in Israel # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu, şi că menţine contactul constant cu misiunile diplomatice şi consulare ale României.
*ACTUALIZARE - Ministerul Afacerilor Externe anunţă că monitorizează situaţia cetăţenilor români aflaţi ăn zona de conflict din Orientul Mijlociu, şi că menţine contactul constant cu misiunile diplomatice şi consulare ale României, conform unui comunicat de presă al instituţiei. ---*ACTUALIZARE - Preşedintele american a anunţat că Statele Unite au început and #8222;operaţiuni majore de luptă and #8221; în Iran, acuzând regimul iranian că poartă o and #8222;campanie nesfârşită de vărsare de sânge şi crimă în masă împotriva Statelor Unite and #8221;, relatează BBC. ---*ACTUALIZARE - Mai multe companii aeriene au suspendat cursele înspre Orientului Mijlociu în urma declanşării atacului asupra Iranului de către Israel şi SUA, şi a ripostei autorităţilor de la Teheran. ---Statele Unite şi Israel au lansat sâmbătă dimineaţă un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, numeroase explozii puternice fiind raportate în Teheran, iar liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi fost mutat într-un loc sigur înafara capitalei.
Statele Unite şi Israel au lansat sâmbătă dimineaţă un nou val de atacuri aeriene asupra Iranului, numeroase explozii puternice fiind raportate în Teheran, iar liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi fost mutat într-un loc sigur înafara capitalei.
