Armistiţiul

Autorităţile de la Beijing le recomandă cetăţenilor chinezi să nu călătorească în Iran şi îi sfătuiesc pe cei care se află deja acolo să părăsească ţara cât mai rapid, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ministerul chinez de Externe, alături de misiunile diplomatice din Iran şi Israel, a descris situaţia de securitate drept and #8222;extrem de tensionată and #8221; şi a cerut consolidarea măsurilor de protecţie.