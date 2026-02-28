„Sper Să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul „marinarilor”, a criticat dur deciziile de arbitraj luate de „centralul” Florin Andrei.
Acum o oră
00:00
Chivu se apropie de Scudetto L-a învins și pe Șucu înainte de duelul care poate fi decisiv cu rivala AC Milan # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) face încă un pas spre titlu în Serie A, după ce Inter Milano a învins-o și pe Genoa, scor 2-0.
28 februarie 2026
23:50
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB anunță măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat cu neprezentarea la ultimele două meciuri din sezonul regulat, ca urmare a deciziilor de arbitraj de la Farul - CFR Cluj, scor 1-2.
23:40
Șumudică și-a salvat postul Prima victorie după 9 meciuri în Arabia Saudită! Rămâne în cursa pentru salvarea de la retrogradare # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a reușit să întrerupă seria negativă de la Al Okhdood și să obțină o victorie crucială cu Al Najma, scor 3-1.
Acum 2 ore
23:20
„Asta mi-a spus arbitrul” Alexandru Ișfan, revoltat după înfrângerea cu CFR Cluj: „Altă explicație nu a dat” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Alexandru Ișfan (26 de ani), atacantul „marinarilor” a criticat arbitrajul la finalul meciului.
23:10
„Pancu s-a simțit rău” Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a prezentat la flash-interviu: „Cred că trebuie să-l înțelegem” # Golazo.ro
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul secund de la CFR Cluj, a vorbit despre calificarea echipei în play-off.
23:00
„Scot echipa de pe teren!” Gică Popescu, tiradă la adresa arbitrajului: „Li s-a încețoșat ecranul?! Mă fac să mă gândesc la alte măgării” # Golazo.ro
Farul - CFR Cluj 1-2. Gică Popescu (58 de ani), președintele „marinarilor”, a amenințat că va scoate echipa de pe teren, dacă vor mai exista decizii eronate de arbitraj împotriva echipei sale.
22:50
CFR, iertată de două penalty-uri FOTO. Scandal la Ovidiu: constănțenii s-au dus peste arbitrii! Verdictul specialistului: „Fazele sunt clare!” # Golazo.ro
Farul - CFR Cluj 1-2. Scandal la finalul meciului de la Ovidiu, după ce constănțenii nu au primit două lovituri de pedeapsă la scorul de 2-1 pentru ardeleni.
22:40
Pancu, ieșire nervoasă la Ovidiu FOTO. Antrenorul lui CFR Cluj s-a răstit la arbitru și și-a împins colaboratorul . De la ce a pornit totul # Golazo.ro
FARUL CONSTANȚA - CFR CLUJ 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a partidei de la Ovidiu.
Acum 4 ore
22:10
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului # Golazo.ro
Farul - CFR Cluj 1-2. „Feroviarii” se califică matematic în play-off după o serie incredibilă de 10 victorii consecutive în Superligă.
22:10
Nu va juca în play-off! Fundașul transferat de CFR Cluj în această iarnă s-a accidentat grav » Medicul său i-a tratat pe Yamal și Dembele # Golazo.ro
Ilija Masic (26 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, s-a accidentat grav și a plecat în afara țării pentru o intervenție chirurgicală.
21:40
„Era străin de aceste lucruri” Eugen Neagoe, după ce fratele lui Paul Papp a fost audiat în dosarul meciurilor trucate: „Cine a făcut asta trebuie să răspundă” # Golazo.ro
Eugen Neagoe, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, a vorbit despre scandalul de la CS Păulești, după ce patru persoane au fost reținute pentru trucare de meciuri.
21:30
Usyk, duel cu regele kickboxingului Rivalul lui Daniel Ghiță va încerca să-l lase pe ucrainean fără centura WBC: „Cel mai bun împotriva celui mai bun” # Golazo.ro
Boxerul Oleksandr Usyk își va apăra titlul mondial în fața lui Rico Verhoeven, care a fost campion incontestabil la kickboxing, categoria grea, timp de 12 ani. Lupta va avea loc pe 23 mai, la piramidele din Giza (Egipt).
21:00
În formă maximă VIDEO. Dennis Man înscrie din nou pentru PSV! 3 goluri marcate în ultimele 4 meciuri # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) trece printr-o formă excelentă la PSV Eindhoven, unde a reușit să marcheze și împotriva lui Heracles, în etapa #25 din Eredivisie.
20:40
„Atunci va juca Târnovanu” Când ar putea reveni portarul în primul „11” al FCSB » Pleacă în vară? # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), care a pierdut locul de titular în poarta echipei FCSB.
Acum 6 ore
20:10
Ce se întâmplă cu Mondialul? FIFA a reacționat după ce SUA a atacat Iranul » Care e planul pentru CM 2026, unde ambele țări sunt calificate # Golazo.ro
FIFA a anunțat care e obiectivul principal la CM 2026, după atacul Statelor Unite asupra Iranului.
20:00
Contra, afectat de război Meciul echipei fostului selecționer, amânat + GOLAZO.ro a vorbit cu românii din Emirate: „Nu mai poți fi sigur de nimic” # Golazo.ro
Fostul selecționer Cosmin Contra (50 de ani), care acum antrenează în Qatar, a vorbit despre situația tensionată din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Iran asupra țărilor vecine.
19:20
„Cu o clasă peste ceilalți” Iuliu Mureșan, anunț important pentru CFR Cluj: „E ca un transfer foarte reușit” + Când ar putea reveni Simao Rocha # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat când va putea reveni pe teren Mohammed Kamara (28 de ani), atacantul accidentat grav în vara anului trecut.
19:00
Premii mai mici la Indian Wells Decizie surprinzătoare! Cum vor fi împărțiți banii la turneul californian # Golazo.ro
Organizatorii turneului Indian Wells au decis să reducă premiile în bani pentru participanții de pe tablourile de simplu masculin și feminin.
18:40
Finalissima, în pericol Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina # Golazo.ro
Finalissima, meciul dintre Spania și Argentina, este în pericol, ca urmare a situației tensionate din Orientul Mijlociu.
Acum 8 ore
18:00
U Cluj l-ar fi transferat definitiv pe Andrei Coubiș (22 de ani), după calificarea în play-off-ul Superligii.
17:50
Mihai Teja, out de la Metaloglobus Antrenorul și-a anunțat plecarea, după înfrângerea cu U Craiova: „Nu pot să stau așa” + Cine i-ar putea lua locul # Golazo.ro
U CRAIOVA - METALOGLOBUS 2-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat că meciul de pe „Ion Oblemenco” a fost ultimul pentru el ca antrenor al grupării bucureștene.
17:40
Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026 # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în victoria cu Kasimpașa, scor 3-0.
17:30
Țări calificate la competiția găzduită de SUA, Mexic și Canada sunt în prima linie a războiului. Războiul va provoca atentate teroriste, deci insecuritate (și) pentru suporteri. Cui îi va mai arde de fotbal, când o parte a planetei arde la propriu?
17:30
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia # Golazo.ro
Nadia Comăneci, la 64 de ani, amintiri legate de marea performanță a carierei sale, primul aur și primul 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Simone Biles, 28 de ani, steaua ultimului deceniu, o vede pe Nadia o deschizătoare de drumuri
17:00
„Trebuie să se retragă” Fost campion mondial cu Argentina, sfat pentru Edinson Cavani: „M-a durut să-l văd așa” # Golazo.ro
Oscar Ruggeri (64 de ani), fost campion mondial cu Argentina în anul 1986, i-a sugerat lui Edison Cavani (39 de ani) să se retragă.
16:50
„A fost hărțuire” Continuă conflictul între Alexandra Piscupescu și Irina Deleanu, de data aceasta după decizia CNCD # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura atât cu Alexandra Piscupescu, cât și cu Irina Deleanu pentru a vedea când și dacă acest conflict de va opri. Ce spun cele două, în rândurile următoare.
Acum 12 ore
16:30
Angajatul lui FC Argeș a comis-o Moment bizar la conferința de presă: „Hai, Dinamo!”. Cum și-a explicat gafa # Golazo.ro
Ofițerul de presă al celor de la FC Argeș a comis o gafă impardonabilă la conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo.
16:00
Relatări din Abu Dhabi Un antrenor portughez a vorbit despre atacul coordonat al SUA și Israel asupra Iranului: „Au existat indicii, dar totul este în arabă” # Golazo.ro
Joao Mota (59 de ani), antrenorul portughez al echipei Al Ittihad din Abu Dhabi, a fost luat prin surprindere de atacul SUA și Israel asupra Iranului.
15:30
„Pușcaș e acum pe teren” VIDEO. Zeljko Kopic a lămurit situația noului atacant de la Dinamo: „Să fie pregătit” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit ultimele detalii cu privire la situația lui George Pușcaș (29 de ani), noua achiziție a formației din „Ștefan cel Mare”
15:00
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc” # Golazo.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre neregulile grave pe care le-ar fi găsit la CSA Steaua, oferind drept exemplu chiria cerută pentru Stadionul Steaua, care ar fi mai mare decât cea percepută pentru Arena Națională.
14:30
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu” # Golazo.ro
DINAMO - FC ARGEȘ. Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul „câinilor”, a negat zvonurile privind o înțelegere cu gruparea chineză Shandong Taishan.
14:20
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor” # Golazo.ro
Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre posibilitatea ca jocurile de noroc să dispară din oraș.
14:00
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus! # Golazo.ro
Cristi Chivu a fost în conflict permanent cu Antonio Conte, antrenorul lui Napoli. Dar are un traseu asemănător cu actualul său rival la Inter Milano
13:20
„N-are sens să mai vorbesc și eu” VIDEO. Ngezana, subiect TABU pentru la FCSB + Charalambous a anunțat o nouă absență înainte de partida cu UTA # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat duelul cu UTA Arad.
13:10
„E mai bună decât Drăgușin!” FOTO. Internetul a „explodat” după ce Sydney Sweeney a coborât pe gazon la meciul lui Sporting. Ce a făcut actrița # Golazo.ro
Suporterii clubului portughez Sporting Lisabona au avut parte de un moment special vineri seara, când actrița americană Sydney Sweeney (28 de ani) și-a etalat talentul fotbalistic pe gazonul stadionului „Jose Alvalade”.
12:50
Astăzi se transformă fotbalul IFAB modifică mai multe reguli: ce se schimbă, cum și când se aplică noutățile. Care e primul turneu afectat # Golazo.ro
International Board are un set de modificări ale legilor jocului pentru acest weekend, la reuniunea din Țara Galilor. Schimbările au legătură cu VAR și cu lupta împotriva simulărilor
12:30
Probleme înainte de Finalissima Conducerea AFA, anchetată pentru corupție , cu o lună înainte meciul Argentina - Spania # Golazo.ro
Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) este anchetată pentru corupție, cu o luna înainte de Finalissima și cu patru luni înainte de Cupa Mondială.
Acum 24 ore
11:20
„FCSB poate să rupă audiența și în play-out” Legenda lui Dinamo îi ironizează pe roș-albaștri, după declarațiile lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a reacționat după declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani).
11:00
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă # Golazo.ro
Liberty Media, compania care deține drepturile pentru Formula 1 și MotoGP, a făcut publice cifrele anului financiar 2025. Sumele sunt impresionante!
11:00
A refuzat să iasă de pe teren! VIDEO + FOTO. Fostul jucător al lui Atletico Madrid, protagonistul unui moment cum rar se vede în fotbal # Golazo.ro
Matias Kranevitter (32 de ani), jucătorul celor de la Karagumruk, a refuzat să fie înlocuit în confruntarea cu Trabzonspor, pierdută de formația sa cu 1-3, în etapa a 24-a a campionatului Turciei.
10:20
„Era apocalipsa” Mărturia unui fotbalist rănit grav în incendiul din Crans-Montana: „Țipetele s-au transformat în tăcere. Moartea a bătut la ușa mea” # Golazo.ro
Fotbalistul Hugo Hare a suferit arsuri grave la față și mâini în timpul incendiului produs la un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveția, pe 31 decembrie. 41 de persoane au murit și alte 116 au fost rănite.
10:00
Sâmbătă este zi plină în campionatele naționale de fotbal, așa că oferta pentru Biletul Zilei este una foarte generoasă. Membrii echipei XBets.ro s-au oprit asupra a 4 pronosticuri care, sperăm noi, să ne aducă profit.
09:50
Emil Boc, exultă După ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off, primarul din Cluj mai are o dorință: „O așteptăm și pe CFR” + mesaj pentru Bergodi # Golazo.ro
Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
09:10
Dan Petrescu presează Rapidul Litigiul de 120.000 de euro și implicațiile pentru licența UEFA # Golazo.ro
Dan Petrescu a făcut recurs în litigiul de 120.000 de euro cu Rapid și CFR Cluj, după ce CNSL a decis că FRF nu este competentă să judece disputa.
Ieri
23:00
„Nu avem soluții, ce să facem?” Unde ar putea juca Dinamo în cupele europene: „Ghencea, Giulești? Nu există!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat unde ar putea juca „alb-roșii” în cupele europene, în cazul în care vor câștiga campionatul sau Cupa României.
22:50
„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit” # Golazo.ro
U Cluj - Oțelul 4-0. Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre victoria care i-a asigurat echipei sale matematic prezența în play-off.
22:50
„Nu le-am dat nicio șansă” Dan Nistor, euforic după ce calificarea în play-off cu U Cluj: „Clubul crește, asta mă bucură” # Golazo.ro
U CLUJ - OȚELUL GALAȚI 4-0. Dan Nistor (37 de ani), veteranul „studenților”, a vorbit despre calificarea lui U în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
22:00
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, au vorbit despre declarația lui Gino Iorgulescu (69 de ani), cu privire la un play-off fără gruparea „roș-albastră”.
22:00
„Am aflat cu profundă indignare” Membri ai Federației, arestați la 5 dimineața: „Lipsă de respect față de demnitatea umană! FIFA a fost informată” # Golazo.ro
Federația Congoleză de Fotbal (FECOFOOT) a reclamat faptul că doi membri ai săi au fost arestați vineri, la ora 5 dimineața. Cei doi sunt acuzați că au deturnat, alături de președintele FECOFOOT, fonduri acordate de FIFA.
