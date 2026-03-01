1 martie în București, ziua în care am fost luată drept o mică infractoare. Am dăruit mărțișoare bărbaților, iar aici nu se face așa ceva

08:20

O bucureșteancă povestește despre o posibilă țeapă dintr-o parcare. Un cuplu a păcălit-o pe ea, care era și cu iubitul ei alături, să le alimenteze mașina, dar nu le-au mai trimis banii înapoi. Cum funcționează […] Articolul Alertă de țeapă în parcare Lidl din Rahova Un el și-o ea cu un copil în brațe păcălesc oameni cu clasica minciună „Ajutor, am probleme cu benzina!” La ce să fii atent în poveste apare prima dată în B365.