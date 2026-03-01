34 de zboruri sunt anulate pe Aeroportul Otopeni din București, din cauza evenimentelor din Orient. Cursele erau spre și dinspre cinci destinații

08:40

Un bucureștean din Sectorul 4 se întreabă dacă mai poate recupera o parte din impozitul pe mașină după ce și-a vândut-o la începutul lunii februarie. El spune că a achitat suma integrală pentru întregul an. […]