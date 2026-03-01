Motivul pentru care unii oameni întrerup mereu conversațiile. Este vorba de nepolitețe sau aroganță?
Newsweek.ro, 1 martie 2026 07:50
Te întrerupe cineva constant când vorbești? Gestul poate părea nepoliticos sau arogant, dar specialiștii spun că în spate pot sta anxietatea, dorința de control ori entuziasmul excesiv. Care este, de fapt, motivul și ce spune acest obicei despre o persoană?
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
08:10
Motivul pentru care trebuie să aplici un fruct verde cremos dacă îți cade părul. În cât timp vezi rezultatele? # Newsweek.ro
Aplicarea unui fruct verde cremos pe scalp poate stimula creșterea părului datorită vitaminelor și antioxidanților pe care îi conține, care hrănesc foliculii și reduc căderea. Primele rezultate vizibile apar, de obicei, după 2-3 săptămâni de utilizare regulată.
Acum 30 minute
08:00
Cum să folosești ceaiul de păpădie pentru păr? Ce trebuie să fierbi - florile, petalele sau tulpina? # Newsweek.ro
Ceaiul de păpădie poate stimula creșterea părului și îi poate reda strălucirea. Pentru a-l prepara, folosește florile întregi, nu doar petalele sau tulpina, și fierbe-le pentru a obține o infuzie concentrată pe care o poți aplica pe scalp și pe firele de păr.
07:50
Motivul pentru care unii oameni întrerup mereu conversațiile. Este vorba de nepolitețe sau aroganță? # Newsweek.ro
Te întrerupe cineva constant când vorbești? Gestul poate părea nepoliticos sau arogant, dar specialiștii spun că în spate pot sta anxietatea, dorința de control ori entuziasmul excesiv. Care este, de fapt, motivul și ce spune acest obicei despre o persoană?
07:50
FOTO Cum arată primul autobuz ce poartă sigla DAC după 26 de ani. E 100% electric și făcut cu piese din China # Newsweek.ro
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC, devenită cunoscută internațional pe vremea lui Ceaușescu, în principal, datorită camioanelor militare exportate, renaște la Brașov cu piese din China. Au fost livrate primele autobuze cu sigla DAC după 26 de ani.
Acum o oră
07:40
Război în Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim și-au suspendat navizația în Golf # Newsweek.ro
Marile companii de transport maritim și-au suspendat navigația în Golf ca urmare a situației din Orientul Mijlociu. Sâmbătă, SUA și forțele israeliene au atacat Iranul, ucigând mai mulți oficiali de rang înalt și pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
07:30
Aplicația bancară care te lasă falit în câteva minute. Renunți fără să știi la controlul telefonului # Newsweek.ro
Un nou malware folosește inteligența artificială pentru a deturna telefoanele Android. Utilizatorii de smartphone-uri renunță fără să știe la controlul asupra dispozitivelor lor.
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc. Săgetătorii vor experimenta schimbări de rutină și aventuri romantice sau educative. Peștii se vor simți inspirați artistic și vor putea să-și exprime afecțiunea.
07:10
Război în Orientul Mijlociu. Iranul confirmă moartea liderului suprem Khamenei. Bombardamentele continuă # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, relatează presa de stat. Președintele american Donald Trump a numit-o cea mai mare șansă pentru iranieni de a-și „recupera țara” și a anunțat că bombardamentele continuă.
06:40
Un pensionar cu grupe a câștigat creșterea pensiei cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu! Care este motivul? # Newsweek.ro
Situație haotică și cu impact asupra pensionarilor. Newsweek arată cum un pensionar care a muncit în condiții speciale a câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu a reușit acest lucru. Vă spunem care este motivul?
Acum 12 ore
20:50
MAE: Aproximativ 1.000 de români au cerut sprijin consular după escaladarea crizei din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetățeni români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistență consulară.
20:40
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului # Newsweek.ro
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
20:20
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene # Newsweek.ro
Coloană de fum în Dubai, după ce Emiratele Arabe Unite anunță interceptarea unor rachete și drone iraniene.Locuitorii din Dubai au declarat că situația din Emirate s-a deteriorat în această după-amiază, iar persoanele care locuiesc pe insula Palm Jumeirah au raportat o explozie.
20:00
Marea Britanie, alertă maximă după atacurile din Iran: Starmer anunță forțe active și avioane în aer # Newsweek.ro
Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă după atacurile asupra Iranului, premierul Keir Starmer anunțând că forțele și avioanele britanice participă la operațiuni defensive regionale.
19:50
Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii din Cluj # Newsweek.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa.
19:40
Zelenski reacționează după atacurile SUA și Israelului în Iran: apel la calm și responsabilitate regională # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind situația din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.
19:20
Cluj: Presupus cămătar arestat preventiv pentru şantaj şi împrumuturi ilegale de 1 milion lei # Newsweek.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor.
Acum 24 ore
19:10
Casa Albă confirmă că Donald Trump a discutat sâmbătă cu Netanyahu și monitorizează situația din Iran # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și va continua să urmărească îndeaproape situația din Iran împreună cu echipa sa de securitate națională, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
18:50
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre perspectivele de recalibrare a modelului de creștere economică # Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre perspectivele de recalibrare a modelului de creștere economică
18:40
Cât te costă înmatricularea unei mașini în 2026? Ce acte sunt obligatorii la prima înscriere auto # Newsweek.ro
Dacă ai cumpărat o mașină nouă sau second hand și vrei să o înscrii în circulație în 2026, este important să știi exact care sunt pașii, ce acte trebuie să pregătești și, mai ales, ce costuri implică această procedură. Deși nu este complicată, înmatricularea necesită răbdare.
18:20
Sorin Grindeanu: Nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție. Să evaluăm ce a mers bine şi ce prost # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție şi că este momentul "să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost"
17:40
Cum să-ți aranjezi mustața ca să pari mereu mai tânăr. Te ajută să-ți lași și barbă căruntă? # Newsweek.ro
Felul în care îți aranjezi mustața poate influența surprinzător de mult cât de tânăr pari. De la forma potrivită feței până la îngrijirea firelor cărunte, micile detalii fac diferența. Află dacă barba căruntă te avantajează sau îți adaugă ani în plus.
17:30
Când aud de sărbători legale, românii încep să-și facă calcule. Unde pot lipi zile de o minvacanța? Dar puțini știu că o țară de pe glob are 35 de sărbători legale într-un an.
17:30
HOROSCOP Cu ce zodie ești cel mai compatibil? Cine îți este prieten sau dușman după data nașterii # Newsweek.ro
HOROSCOP Cu ce zodie ești cel mai compatibil? Cine îți este prieten sau dușman după data nașterii. În astrologie, fiecare semn zodiacal este asociat cu trăsături de personalitate distincte care influențează în mod esențial modul în care indivizii interacționează.
16:50
Cum să faci o alifie ca la mănăstire. Rețeta veche pentru tăieturi și zgârâieturi făcută de Maica Varvara # Newsweek.ro
Descoperă rețeta veche de alifie ca la mănăstire, folosită de Maica Varvara pentru tăieturi și zgârieturi. Preparată cu ingrediente naturale, această alifie calmantă și vindecătoare este ideală pentru îngrijirea rănilor minore și regenerarea pielii.
16:40
O mireasă și-a emoționat mama până la lacrimi la nuntă. Au ascultat un mesaj de când bunica era în viață # Newsweek.ro
„Deși a fost o surpriză destinată mamei mele, a fost și o modalitate pentru mine de a simți dragostea bunicii mele în ziua aceea”, a declarat mireasa Jenna Stearns pentru PEOPLE.
16:20
Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt? # Newsweek.ro
În Parlament au apărut nenumărate proiecte de lege. Unul din ele susține că poți ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
16:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă.
16:10
Macron: Teheranul nu are altă opţiune decât să negocieze cu bună-credinţă în privinţa programului nuclear # Newsweek.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă că "escaladarea actuală" din Orientul Mijlociu este "periculoasă pentru toţi" şi că "trebuie să înceteze", iar regimul iranian trebuie să iniţieze negocieri de bună-credinţă pentru a pune capăt programului său nuclear.
15:50
Israelul închide şcolile şi interzice adunările publice, în timp ce Iranul lansează rachete # Newsweek.ro
Israelul a interzis adunările publice, a închis şcolile şi locurile de muncă şi a mutat pacienţii din spitale în unităţi medicale subterane sâmbătă, în timp ce Teheranul a lansat rachete către Israel în semn de represalii pentru un atac comun al Statelor Unite şi Israelului.
15:40
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă. Motivele sunt de siguranță # Newsweek.ro
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia este intempestivă, nu a fost ceva programat, iar anularea zborului este pentru siguranţa lor.
15:20
Panica a cuprins statele din regiunea Golfului Persic în urma atacului cu rachete iraniene # Newsweek.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic şi în ţările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii şi implementarea unor măsuri de securitate de urgenţă, informează sâmbătă DPA.
15:10
Un zbor Hisky care a plecat sâmbătă de la Bucureşti şi a aterizat la Riyadh se va întoarce pe Otopeni # Newsweek.ro
Zborul Hisky 8671, care a plecat sâmbătă dimineaţa, la 8:30 de la Bucureşti spre Dubai, a aterizat la Riyadh, dar se va întoarce pe Otopeni, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
14:50
VIDEO Război total în Iran. Teheran a dezlănțuit ploaie de rachete. SUA răspund cu devastatoarele Tomahawk # Newsweek.ro
Iran răspunde la atacurile SUA-Israel cu o ploaie de rachete și drone. În cadrul Operațiunii Epic Fury, Marina SUA a lansat rachete de croazieră de atac terestru Tomahawk de pe submarine și distrugătoare cu rachete ghidate, poziționate în Orientul Mijlociu.
14:50
Războiul din Iran. 12 curse au fost anulate până în prezent către Abu Dhabi, Ben Gurion, Dubai şi Al Maktoum # Newsweek.ro
Un număr de 12 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Ben Gurion (Israel), Dubai şi Al Maktoum au fost anulate până în acest moment, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
14:40
Poliţia Română: Aproape 600 de permise de conducere - reţinute în ultimele 24 de ore. Ce au făcut șoferii # Newsweek.ro
Aproape 600 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore, dintre care 44 pentru viteză şi 119 pentru alcool, a informat, sâmbătă, Poliţia Română.
14:20
F35 și portavionul de 13.000.000.000$. Arsenalului lui Trump din spatele atacurilor asupra Iranului # Newsweek.ro
Până la acest atac împotriva Iranului, Statele Unite au acumulat resurse militare importante în apropierea Orientului Mijlociu.
14:00
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie? # Newsweek.ro
Avocatul Nicolae Enciu a explicat pe Facebook diferența dintre pensia anticipată și pensionarea persoanelor cu handicap, arătând că se poate ieși mai devreme la pensie, dar prin două mecanisme complet diferite, cu efecte financiare distincte.
13:50
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani” # Newsweek.ro
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani”. Israelul și SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacțiile internaționale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:40
UE: Von der Leyen și Costa avertizează că evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare # Newsweek.ro
Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelulu
13:20
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații acordate # Newsweek.ro
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații. 350 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu o boală rară. În 2025, cercetătorii au făcut pași importanți: 16 medicamente aprobate și primul pacient tratat cu un plasture genetic.
13:10
Radu Miruță: Industria de armament, captivă politicului și corupției; banii riscă să fie risipiți # Newsweek.ro
Radu Miruță: Industria de armament, captivă politicului și corupției; banii riscă să fie risipiți. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că industria de armament din ţara noastră este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri.
12:50
Iranul lovește patru baze americane din Qatar, Bahrain, Kuweit și EAU, în semn de răzbunare # Newsweek.ro
Armata iraniană a afirmat sâmbătă că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa.
12:30
Uniunea Africană și Libanul fac apel la reținere după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului # Newsweek.ro
Uniunea Africană (UA) a făcut apel sâmbătă la o "dezescaladare urgentă" pentru a evita "agravarea în continuare a instabilității globale" după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, transmite AFP.
12:20
Iranul avertizează: armata, pregătită să pedepsească agresorii după atacurile Israel–SUA # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că atacurile comune Israel - SUA de sâmbătă dimineață au vizat „integritatea teritorială și suveranitatea națională a țării, inclusiv infrastructură defensivă și locații civile în diverse orașe”.
12:10
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu, a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9 - evitați orice călătorie.
12:00
Zborurile suspendate pe aeroporturile din București din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Companiile aeriene care operează pe aeroporturile din București au început să anunțe zborurile anulate din cauza tensiunile din orientul Mijlociu.
11:50
Ce se întâmplă când lași încărcătorul de la telefon conectat tot timpul în priză? Are loc fenomenul „vampir” # Newsweek.ro
Lași încărcătorul în priză chiar și când nu îți încarci telefonul? Deși pare inofensiv, poate consuma energie în mod constant – așa-numitul „consum vampir”. Cât de mare este impactul asupra facturii și există riscuri ascunse?
11:40
Oana Țoiu: „Numărul românilor care solicită repatrierea din Israel”. Celulă de criză la MAE # Newsweek.ro
Oana Țoiu spune că este încă redus numărul românilor care solicită repatrierea din Israel. Recomandarea autorităților române pentru cetățenii aflați în Iran și Israel este să rămână la adăpost
11:30
Șofer turc arestat în România pentru trafic de migranți. Ce au descoperit polițiștii de frontieră? # Newsweek.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în zona de competență, un cetățean turc care transporta ilegal un migrant ascuns în cabina unui automarfar.
11:20
De unde apar gândacii de bucătărie și ce poți face ca să nu îi mai vezi niciodată în casa ta # Newsweek.ro
Un gândac apărut pe podeaua bucătăriei este suficient ca să îți strice liniștea. Prima întrebare care îți vine în minte este firească: de unde a apărut și cum a ajuns în casa mea?
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.