Sute de protestatari au luat cu asalt Consulatul SUA din Pakistan după uciderea liderului suprem al Iranului
Newsweek.ro, 1 martie 2026 10:20
Sute de protestatari au luat cu asalt Consulatul SUA din Pakistan după uciderea liderului suprem al Iranului.
Acum 10 minute
10:50
Amendă de 12.500 € dacă faci asta de 1 Martie, în Germania. Ce interdicție au pus autoritățile? # Newsweek.ro
Din martie până în octombrie, în toată Renania de Nord-Westfalia este în vigoare o interdicție pe care milioane de oameni trebuie să o respecte. În caz contrar, aceștia riscă o amendă de până la 12.500 de euro.
Acum 30 minute
10:40
Un lanț de supermarketuri cunoscut ia măsuri drastice împotriva hoților, la casele de marcat. Cum fac? # Newsweek.ro
Hoții din magazine fură frecvent de la casele de marcat. Un lanț cunoscut de supermarketuri a luat măsuri. Pur și simplu îi blochează.
Acum o oră
10:20
10:10
Cine va prelua puterea religioasă, militară și politică în Iran, după eliminarea liderului suprem Khamenei? # Newsweek.ro
Eliminarea liderului suprem Khamenei declanșează cea mai sensibilă criză internă din Iran din 1989 până astăzi, timp în care ayatollahul a concentrat puterea religioasă, militară și politică. Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, vorbește despre un moment istoric.
10:10
Cât ne poate costa escaladarea din Golf? Dumitru Chisăliță: „frica se cotează la baril”. Ce va fi la pompă? # Newsweek.ro
Cât ne poate costa escaladarea din Golf? Dumitru Chisăliță explică cum ar putea crește prețul țițeiului și cel al combustibului la pompă.
Acum 2 ore
09:40
Război în Orientul Mijlociu: Zeci de zboruri București - Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc, anulate # Newsweek.ro
Pe fondul războiului SUA-Israel-Iran, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat că zeci spre și dinspre Orientul Mijlociu - Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc - au fost anulate.
09:20
Martie, luna dedicată zeului războiului Mars: Semnificația mărțișorului, tradiții și obiceiuri # Newsweek.ro
Luna Martie sau Mărțișor, numele dat în tradiția populară, este a treia lună a anului în calendarul gregorian cu început de an la 1 ianuarie, lună care este dedicată zeului războiului Mars.
09:10
Capital Economics: Petrolul, principalul barometru al războiului din Orientul Mijlociu. Barilul, 100$? +50%? # Newsweek.ro
Economistul-şef pentru pieţe emergente al Capital Economics explică că petrolul este principalul barometru al războiului din Orientul Mijlociu și apreciază că barilul ar putea ajunge la circa 100$ (+50%), dacă conflictul va fi de lungă durată.
Acum 4 ore
08:50
Răspunsul Iranului la atacuri: Bombardează „la nimereală” Dubai, Doha, Manama. Trump: „Forţă nemaiîntâlnită” # Newsweek.ro
Drept răspuns la atacurile SUA-Israel și eliminarea liderului suprem Khamenei, Iranul bombardează „la nimereală” Dubai, Doha, Manama, Ebil și Israel. Trump amenință cu „forţă nemaiîntâlnită”.
08:40
FOTO Cu ce se lăuda un ARO 244 Hunter făcut pentru SUA. Motor de Chrysler de 2.5 litri, de 120 cai, și AC # Newsweek.ro
ARO a încercat de două ori să intre pe piața din SUA. Odată în 1989, cu slabele motoare diesel ori pe benzină făcute la Brașov și Câmpulung, și odată în 2005, cu un model „special de State”, Hunter, cu motor de Chrysler de 2.5 litri, ori de Ford de 2.9 litri, și aer condiționat.
08:10
Motivul pentru care trebuie să aplici un fruct verde cremos dacă îți cade părul. În cât timp vezi rezultatele? # Newsweek.ro
Aplicarea unui fruct verde cremos pe scalp poate stimula creșterea părului datorită vitaminelor și antioxidanților pe care îi conține, care hrănesc foliculii și reduc căderea. Primele rezultate vizibile apar, de obicei, după 2-3 săptămâni de utilizare regulată.
08:00
Cum să folosești ceaiul de păpădie pentru păr? Ce trebuie să fierbi - florile, petalele sau tulpina? # Newsweek.ro
Ceaiul de păpădie poate stimula creșterea părului și îi poate reda strălucirea. Pentru a-l prepara, folosește florile întregi, nu doar petalele sau tulpina, și fierbe-le pentru a obține o infuzie concentrată pe care o poți aplica pe scalp și pe firele de păr.
07:50
Motivul pentru care unii oameni întrerup mereu conversațiile. Este vorba de nepolitețe sau aroganță? # Newsweek.ro
Te întrerupe cineva constant când vorbești? Gestul poate părea nepoliticos sau arogant, dar specialiștii spun că în spate pot sta anxietatea, dorința de control ori entuziasmul excesiv. Care este, de fapt, motivul și ce spune acest obicei despre o persoană?
07:50
FOTO Cum arată primul autobuz ce poartă sigla DAC după 26 de ani. E 100% electric și făcut cu piese din China # Newsweek.ro
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC, devenită cunoscută internațional pe vremea lui Ceaușescu, în principal, datorită camioanelor militare exportate, renaște la Brașov cu piese din China. Au fost livrate primele autobuze cu sigla DAC după 26 de ani.
07:40
Război în Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim și-au suspendat navizația în Golf # Newsweek.ro
Marile companii de transport maritim și-au suspendat navigația în Golf ca urmare a situației din Orientul Mijlociu. Sâmbătă, SUA și forțele israeliene au atacat Iranul, ucigând mai mulți oficiali de rang înalt și pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
07:30
Aplicația bancară care te lasă falit în câteva minute. Renunți fără să știi la controlul telefonului # Newsweek.ro
Un nou malware folosește inteligența artificială pentru a deturna telefoanele Android. Utilizatorii de smartphone-uri renunță fără să știe la controlul asupra dispozitivelor lor.
07:10
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc. Săgetătorii vor experimenta schimbări de rutină și aventuri romantice sau educative. Peștii se vor simți inspirați artistic și vor putea să-și exprime afecțiunea.
07:10
Război în Orientul Mijlociu. Iranul confirmă moartea liderului suprem Khamenei. Bombardamentele continuă # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, relatează presa de stat. Președintele american Donald Trump a numit-o cea mai mare șansă pentru iranieni de a-și „recupera țara” și a anunțat că bombardamentele continuă.
Acum 6 ore
06:40
Un pensionar cu grupe a câștigat creșterea pensiei cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu! Care este motivul? # Newsweek.ro
Situație haotică și cu impact asupra pensionarilor. Newsweek arată cum un pensionar care a muncit în condiții speciale a câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu a reușit acest lucru. Vă spunem care este motivul?
Acum 24 ore
20:50
MAE: Aproximativ 1.000 de români au cerut sprijin consular după escaladarea crizei din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetățeni români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistență consulară.
20:40
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului # Newsweek.ro
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
20:20
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene # Newsweek.ro
Coloană de fum în Dubai, după ce Emiratele Arabe Unite anunță interceptarea unor rachete și drone iraniene.Locuitorii din Dubai au declarat că situația din Emirate s-a deteriorat în această după-amiază, iar persoanele care locuiesc pe insula Palm Jumeirah au raportat o explozie.
20:00
Marea Britanie, alertă maximă după atacurile din Iran: Starmer anunță forțe active și avioane în aer # Newsweek.ro
Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă după atacurile asupra Iranului, premierul Keir Starmer anunțând că forțele și avioanele britanice participă la operațiuni defensive regionale.
19:50
Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii din Cluj # Newsweek.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa.
19:40
Zelenski reacționează după atacurile SUA și Israelului în Iran: apel la calm și responsabilitate regională # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind situația din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.
19:20
Cluj: Presupus cămătar arestat preventiv pentru şantaj şi împrumuturi ilegale de 1 milion lei # Newsweek.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor.
19:10
Casa Albă confirmă că Donald Trump a discutat sâmbătă cu Netanyahu și monitorizează situația din Iran # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și va continua să urmărească îndeaproape situația din Iran împreună cu echipa sa de securitate națională, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
18:50
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre perspectivele de recalibrare a modelului de creștere economică # Newsweek.ro
18:40
Cât te costă înmatricularea unei mașini în 2026? Ce acte sunt obligatorii la prima înscriere auto # Newsweek.ro
Dacă ai cumpărat o mașină nouă sau second hand și vrei să o înscrii în circulație în 2026, este important să știi exact care sunt pașii, ce acte trebuie să pregătești și, mai ales, ce costuri implică această procedură. Deși nu este complicată, înmatricularea necesită răbdare.
18:20
Sorin Grindeanu: Nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție. Să evaluăm ce a mers bine şi ce prost # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție şi că este momentul "să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost"
17:40
Cum să-ți aranjezi mustața ca să pari mereu mai tânăr. Te ajută să-ți lași și barbă căruntă? # Newsweek.ro
Felul în care îți aranjezi mustața poate influența surprinzător de mult cât de tânăr pari. De la forma potrivită feței până la îngrijirea firelor cărunte, micile detalii fac diferența. Află dacă barba căruntă te avantajează sau îți adaugă ani în plus.
17:30
Când aud de sărbători legale, românii încep să-și facă calcule. Unde pot lipi zile de o minvacanța? Dar puțini știu că o țară de pe glob are 35 de sărbători legale într-un an.
17:30
HOROSCOP Cu ce zodie ești cel mai compatibil? Cine îți este prieten sau dușman după data nașterii # Newsweek.ro
HOROSCOP Cu ce zodie ești cel mai compatibil? Cine îți este prieten sau dușman după data nașterii. În astrologie, fiecare semn zodiacal este asociat cu trăsături de personalitate distincte care influențează în mod esențial modul în care indivizii interacționează.
16:50
Cum să faci o alifie ca la mănăstire. Rețeta veche pentru tăieturi și zgârâieturi făcută de Maica Varvara # Newsweek.ro
Descoperă rețeta veche de alifie ca la mănăstire, folosită de Maica Varvara pentru tăieturi și zgârieturi. Preparată cu ingrediente naturale, această alifie calmantă și vindecătoare este ideală pentru îngrijirea rănilor minore și regenerarea pielii.
16:40
O mireasă și-a emoționat mama până la lacrimi la nuntă. Au ascultat un mesaj de când bunica era în viață # Newsweek.ro
„Deși a fost o surpriză destinată mamei mele, a fost și o modalitate pentru mine de a simți dragostea bunicii mele în ziua aceea”, a declarat mireasa Jenna Stearns pentru PEOPLE.
16:20
Proiect: ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt? # Newsweek.ro
În Parlament au apărut nenumărate proiecte de lege. Unul din ele susține că poți ieși cu o zi mai repede la pensie pentru fiecare noapte muncită. Ce șanse sunt?
16:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă.
16:10
Macron: Teheranul nu are altă opţiune decât să negocieze cu bună-credinţă în privinţa programului nuclear # Newsweek.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă că "escaladarea actuală" din Orientul Mijlociu este "periculoasă pentru toţi" şi că "trebuie să înceteze", iar regimul iranian trebuie să iniţieze negocieri de bună-credinţă pentru a pune capăt programului său nuclear.
15:50
Israelul închide şcolile şi interzice adunările publice, în timp ce Iranul lansează rachete # Newsweek.ro
Israelul a interzis adunările publice, a închis şcolile şi locurile de muncă şi a mutat pacienţii din spitale în unităţi medicale subterane sâmbătă, în timp ce Teheranul a lansat rachete către Israel în semn de represalii pentru un atac comun al Statelor Unite şi Israelului.
15:40
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă. Motivele sunt de siguranță # Newsweek.ro
Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înţeleagă că situaţia este intempestivă, nu a fost ceva programat, iar anularea zborului este pentru siguranţa lor.
15:20
Panica a cuprins statele din regiunea Golfului Persic în urma atacului cu rachete iraniene # Newsweek.ro
Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic şi în ţările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii şi implementarea unor măsuri de securitate de urgenţă, informează sâmbătă DPA.
15:10
Un zbor Hisky care a plecat sâmbătă de la Bucureşti şi a aterizat la Riyadh se va întoarce pe Otopeni # Newsweek.ro
Zborul Hisky 8671, care a plecat sâmbătă dimineaţa, la 8:30 de la Bucureşti spre Dubai, a aterizat la Riyadh, dar se va întoarce pe Otopeni, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
14:50
VIDEO Război total în Iran. Teheran a dezlănțuit ploaie de rachete. SUA răspund cu devastatoarele Tomahawk # Newsweek.ro
Iran răspunde la atacurile SUA-Israel cu o ploaie de rachete și drone. În cadrul Operațiunii Epic Fury, Marina SUA a lansat rachete de croazieră de atac terestru Tomahawk de pe submarine și distrugătoare cu rachete ghidate, poziționate în Orientul Mijlociu.
14:50
Războiul din Iran. 12 curse au fost anulate până în prezent către Abu Dhabi, Ben Gurion, Dubai şi Al Maktoum # Newsweek.ro
Un număr de 12 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Ben Gurion (Israel), Dubai şi Al Maktoum au fost anulate până în acest moment, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
14:40
Poliţia Română: Aproape 600 de permise de conducere - reţinute în ultimele 24 de ore. Ce au făcut șoferii # Newsweek.ro
Aproape 600 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultimele 24 de ore, dintre care 44 pentru viteză şi 119 pentru alcool, a informat, sâmbătă, Poliţia Română.
14:20
F35 și portavionul de 13.000.000.000$. Arsenalului lui Trump din spatele atacurilor asupra Iranului # Newsweek.ro
Până la acest atac împotriva Iranului, Statele Unite au acumulat resurse militare importante în apropierea Orientului Mijlociu.
14:00
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie? # Newsweek.ro
Avocatul Nicolae Enciu a explicat pe Facebook diferența dintre pensia anticipată și pensionarea persoanelor cu handicap, arătând că se poate ieși mai devreme la pensie, dar prin două mecanisme complet diferite, cu efecte financiare distincte.
13:50
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani” # Newsweek.ro
Dmitri Medvedev ironizează SUA după atacurile asupra Iranului: „Să vedem peste 100 de ani”. Israelul și SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacțiile internaționale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:40
UE: Von der Leyen și Costa avertizează că evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare # Newsweek.ro
Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație comună, dată publicității sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelulu
13:20
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații acordate # Newsweek.ro
EMA a aprobat 16 medicamente pentru boli rare în 2025, din totalul celor 104 autorizații. 350 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu o boală rară. În 2025, cercetătorii au făcut pași importanți: 16 medicamente aprobate și primul pacient tratat cu un plasture genetic.
