Khamenei este mort, dar bombardamentele vor continua

15:10

„Chiar zilele acestea am implementat un sistem AI la centrala telefonică. Când sună un pacient să se intereseze el vrea să vorbească, să i se dea răspunsuri, discută ca și cum ar fi o persoană reală. Dacă eu folosesc un vocabular non medical și spun mă doare o mână, el spune ar trebui să mergeți la ortopedie, la un medic specialist în ortopedie-traumatologie, aceste lucruri poate par neînsemnate dar ajută foarte mult la comunicarea dintre pacient și personalul medical." The post Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții appeared first on Cotidianul RO.