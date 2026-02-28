Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții

„Chiar zilele acestea am implementat un sistem AI la centrala telefonică. Când sună un pacient să se intereseze el vrea să vorbească, să i se dea răspunsuri, discută ca și cum ar fi o persoană reală. Dacă eu folosesc un vocabular non medical și spun mă doare o mână, el spune ar trebui să mergeți la ortopedie, la un medic specialist în ortopedie-traumatologie, aceste lucruri poate par neînsemnate dar ajută foarte mult la comunicarea dintre pacient și personalul medical." The post Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții appeared first on Cotidianul RO.

