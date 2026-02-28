Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții
Cotidianul de Hunedoara, 28 februarie 2026 15:10
„Chiar zilele acestea am implementat un sistem AI la centrala telefonică. Când sună un pacient să se intereseze el vrea să vorbească, să i se dea răspunsuri, discută ca și cum ar fi o persoană reală. Dacă eu folosesc un vocabular non medical și spun mă doare o mână, el spune ar trebui să mergeți la ortopedie, la un medic specialist în ortopedie-traumatologie, aceste lucruri poate par neînsemnate dar ajută foarte mult la comunicarea dintre pacient și personalul medical." The post Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții appeared first on Cotidianul RO.
