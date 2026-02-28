Rusia condamnă atacurile SUA şi Israelului în Iran

16:00

Ce înseamnă excedentul din ianuarie 2026? Economist: „E ca la bugetul unei familii de datornici. Poți să ai o săptămână pe excedent, că ai săptămâna fără facturi, nu ți-a venit rata la bancă sau nu te-a strigat pe ulița din sat vânzătorul de la bufet, unde ai datorii pe caiet. Noi aici suntem".