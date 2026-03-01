Șampoane scumpe sunt mai prietenoase cu părul? Nu chiar

19:30

Autorităţile din Dubai au anunţat că un incendiu izbucnit sâmbătă pe o emblematică insulă artificială din Dubai, Palm Jumeirah, a rănit patru persoane, în timp ce doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie, în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.