Șampoane scumpe sunt mai prietenoase cu părul? Nu chiar
Jurnalul.ro, 1 martie 2026 08:50
Ambalajele sofisticate, combinate cu reclame atrăgătoare care susțin că șampoanele scumpe sunt elixirul pentru toate problemele părului, ne pot face să ne întrebăm: merită cu adevărat prețurile mai mari?
Acum 15 minute
09:10
Chinezii consideră anumite semne zodiacale ca fiind dificiile în relațiile de dragoste.
09:10
Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate duminică. Pe lista curselor afectate sunt cinci destinații. Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 30 minute
09:00
Cine conduce Iranul? Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.
Acum o oră
08:50
08:30
Ali Khamenei a condus cu o încredere neclintită în propria misiune și cu convingerea că destinul său este legat de supraviețuirea Republicii Islamice.
08:30
Fobiile sunt frici iraționale și intense care pot paraliza viața de zi cu zi, transformând obiecte sau situații banale în amenințări majore.
Acum 2 ore
08:20
Mii de oameni blocați în aeroporturi: 24% dintre zborurile către Orientul Mijlociu, anulate într-o singură zi # Jurnalul.ro
Aproape un sfert dintre zborurile către Orientul Mijlociu au fost anulate în ziua de sâmbătă și duminică noaptea, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al închiderilor de spațiu aerian.
08:10
6 ani de naștere puternici: Acești oameni au trăsături de personalitate ieșite din comun # Jurnalul.ro
Anumiți ani de naștere sunt asociați cu trăsături speciale de personalitate.
07:50
Războiul în Orientul Mijlociu: Trump anunță moartea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii fără precedent # Jurnalul.ro
Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social duminică, Donald Trump, a anunțat că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a murit.
07:40
Israelul afirmă că a desfășurat cel mai amplu raid aerian din istoria forțelor sale aeriene împotriva Iranului, vizând 500 de obiective și degradând sisteme de rachete și apărare antiaeriană.
07:30
O echipă de cercetători britanici a dezvoltat un tricou inteligent, capabil să detecteze afecțiuni cardiovasculare ascunse, tehnologie care ar putea salva anual mii de vieți.
Acum 4 ore
07:10
Culoarea aurei reflectă frecvența energetică pe care o porți în lume, afectându-ți structura emoțională, mentală și energetică. Conform numerologiei, anul în care te-ai născut te conectează la o planetă conducătoare, care influențează culoarea aurei tale și semnificația acesteia.
06:50
Frunzele de dafin, adăugate mai ales în preparatele culinare, pot fi folosite și în dulapuri ori șifoniere. Acest obicei tradițional are și baze științifice.
06:10
După 1 martie 2026, trei zodii au cu adevărat multe motive să privească înainte cu speranță.
Acum 12 ore
00:30
Lovitura lansată de Trump asupra Iranului riscă să declanșeze un război de durată în Orientul Mijlociu, amenințând piețele petroliere, economia globală și stabilitatea politică.
00:20
Pe 1 martie 2026, Universul transmite un mesaj clar și puternic pentru patru semne zodiacale.
00:20
Mărțișorul și începutul primăverii: tradițiile românilor de 1 Martie, de la mărțișor la babe # Jurnalul.ro
1 Martie marchează, în tradiția românească, începutul primăverii și este una dintre cele mai vechi și mai încărcate simbolic sărbători din cultura populară.
28 februarie 2026
23:50
Luna martie se deschide ca un vis în care ești pe jumătate treaz. Marte intră în Pești și, dintr-o dată, motivația nu mai pare a fi mai intensă, ci mai degrabă a fi ca urmarea unui sentiment, a unui imbold, a unui „încoace” liniștit.
23:30
Dacia ar urma să producă noul său tip de mașină electrică de dimensiuni mici, numită Hipster, în China, pe liniile fabricii de asamblare care produc în prezent modelul Spring.
23:20
Președintele american Donald Trump a făcut primele comentarii despre eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și despre înlocuitorul acestuia.
23:10
Gazul natural este una dintre cele mai abundente resurse energetice de pe Pământ. Este compus în principal din metan, împreună cu etan și propan. În prezent, este utilizată în principal pentru producerea de căldură și electricitate, un proces care eliberează gaze cu efect de seră.
22:50
Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control. Peste 1.100 cazuri la început de 2026 # Jurnalul.ro
SUA înregistrează peste 1.100 cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din 2026. Medicii avertizează că urmează noi decese. 96% dintre bolnavi sunt nevaccinați.
22:50
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din EAU, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
22:30
Ghid practic pentru spălarea vaselor: Cum îndepărtezi depunerile de zahăr ars fără a le deteriora # Jurnalul.ro
Spălarea unei cratițe în care a fost preparat zahăr caramelizat este una dintre cele mai neplăcute sarcini din bucătărie. Reziduurile întărite par imposibil de îndepărtat, iar frecarea excesivă poate duce la deteriorarea definitivă a acesteia.
22:20
CFR Cluj a învins sâmbătă Farul Constanța în deplasare. Partida a făcut parte din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. În urma victoriei, clujenii s-au calificat în play-off.
22:10
Israelul a fost informat că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile de astăzi # Jurnalul.ro
Guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene, potrivit unor surse israeliene.
22:10
Mircea Abrudean anunță că România a primit un nou aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE # Jurnalul.ro
După ce România a primit, joi, cel de-al 21-lea aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE, șeful Senatului, Mircea Abrudean anunță, vineri, că țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz pozitiv pentru aderare, dat de Comitetul pentru Guvernanță Publică.
21:50
Semiluna Roşie iraniană a anunţat sâmbătă seara că până la ora pâna la ora 20:45 locală (17:15 GMT) a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 răniţi în urma unei serii de atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului, transmit France Presse şi EFE.
21:50
Premierul Bolojan: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui român. Evitați deplasările! # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea autorităților din România este siguranța fiecărui cetățean român. Declarația a vizat criza din Orientul Mijlociu. Cei care au nevoie vor primi asistență, a mai spus Bolojan.
21:50
Semnele de egoism în cuplu sunt adesea subtile însă repetate constant pot eroda stima de sine și echilibrul emoțional al partenerilor.
21:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, "nu mai este", fără a confirma în mod explicit moartea acestuia, şi le-a cerut iranienilor să "iasă în stradă şi să termine treaba", informează Reuters.
21:30
1 Martie nu este doar începutul primăverii, ci și un moment simbolic al renașterii, speranței și gândurilor bune.
21:10
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în mod oficial că a început Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie, la ordinul președintelui Statelor Unite.
21:10
Toată lumea își formează o primă impresie, dar nu toate aceste judecăți rapide sunt juste, echilibrate sau corecte. Oamenii atribuie adesea trăsături de personalitate pe baza unor întâlniri inițiale și a unor presupuneri rapide.
20:50
Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Iranului sunt „în siguranță”, anunță Teheranul # Jurnalul.ro
Autoritățile iraniene susțin că liderul suprem și președintele Iranului, Pezeshkian, nu au fost răniți în urma atacurilor recente asupra Teheranului.
20:50
Alexandru Rogobete: Pentru bolile rare, concentrarea competenţei salvează timp, suferinţă şi, uneori, vieţi # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, pentru bolile rare, concentrarea competenţei salvează timp, suferinţă şi, uneori, vieţi.
20:40
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea Prim-ministrului.
20:30
Președintele american Donald Trump a ordonat mai multe atacuri militare în cel de al doilea mandat la Casa Albă.
20:30
Doi turiști francezi care rămăseseră blocați deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei din județul Cluj, au fost salvați de jandarmi și salvamontiști. Misiunea a avut loc sâmbătă.
20:30
Un tânăr a fost salvat, sâmbătă, de jandarmii montani după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu, s-a blocat în stratul consistent de zăpadă și nu mai știa unde se află.
Acum 24 ore
20:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat sâmbătă că la CSA Steaua București au fost identificate mai multe nereguli administrative, invocând cheltuieli ridicate, angajări fără posturi prevăzute în organigramă și contracte încheiate la valori peste cele stabilite de autorități.
20:00
O româncă stabilită în Qatar a dezvăluit faptul că reprezentanții ambasadei României la Doha nu au avertizat-o despre criza din Orientul Mijlociu.
19:50
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
19:50
Pe 1 martie 2026, șase semne din zodiacul chinezesc se bucură de noroc și prosperitate, într-o zi de duminică marcată de Ziua Succesului a Câinelui de Lemn.
19:40
Alertă pe apă: Navele trebuie să stea departe de Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz, Golful Oman şi Marea Arabiei # Jurnalul.ro
Ministerul american al Transporturilor face apel la navele comerciale să rămână la distanţă de Golf din cauza "activităţilor militare importante" din regiune, în urma loviturilor Statelor Unite şi ale Israelului asupra Iranului, transmite France Presse.
19:30
Autorităţile din Dubai au anunţat că un incendiu izbucnit sâmbătă pe o emblematică insulă artificială din Dubai, Palm Jumeirah, a rănit patru persoane, în timp ce doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie, în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.
19:30
Macron: Teheranul nu are ”altă opțiune” decât să negocieze ”cu bună-credință” în privința programului nuclear # Jurnalul.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă că 'escaladarea actuală' din Orientul Mijlociu este 'periculoasă pentru toți' și că 'trebuie să înceteze', iar regimul iranian trebuie să inițieze negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programului său nuclear. De asemenea, liderul francez a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), transmit AFP și EFE.
19:10
O mare parte din dezacordul dintre SUA și Iran se concentrează pe insistența Iranului de a îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu. Uraniul este un combustibil utilizat în centralele nucleare, dar când este îmbogățit la niveluri foarte ridicate, poate fi utilizat pentru fabricarea unei arme nucleare
18:50
Rogobete: În timp ce unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătății construiește 22 de spitale noi # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care 'unii' se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construiește pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor.
18:30
Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori în conformitate cu directivele naţionale privind starea de urgenţă, a anunţat sâmbătă poliţia israeliană.
