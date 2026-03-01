Israelul afirmă că „o amplă serie de atacuri” a fost lansată în „inima Teheranului”
Jurnalul.ro, 1 martie 2026 11:50
Armata israeliană a transmis o scurtă informare cu privire la război. În cadrul operațiunii denumite „Răgetul leului”, armata afirmă că lovește regimul în „inima Teheranului”.
Acum 30 minute
12:10
Reportul la categoria I a jocului Joker a ajuns la 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a depăşeşte 423.900 de lei (peste 83.200 de euro), a anunţat Loteria Română.
Acum o oră
11:50
11:30
Cine este noul comandant al Gărzilor Revoluționare? Vahidi ar fi fost implicat într-un atac terorist # Jurnalul.ro
Noul comandant al Gărzilor Revoluționare din Iran, Ahmad Vahidi, este acuzat că a fost implicat într-un atac terorist. El este sancționat de SUA și UE. Fostul comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice a fost omorât în timpul atacurilor SUA-Israel de sâmbătă.
Acum 2 ore
11:10
Horoscop zilnic, 2 martie 2026: Gemenii sunt ambițioși, iar Balanțele rezolvă sarcini dificile # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 2 martie 2026: Racii caută experiențe diferite, Săgetătorii sunt plini de energie, iar Peștii sunt nerăbdători.
10:50
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel.
10:40
Reza Pahlavi, prințul moștenitor exilat al Iranului: Moartea lui Khamenei, un moment istoric pentru țară # Jurnalul.ro
Reza Pahlavi spune că moartea lui Khamenei ar putea remodela viitorul Iranului, cerând o nouă constituție, referendum și alegeri supravegheate internațional.
10:30
Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, vizând Israelul și baze americane din regiune.
Acum 4 ore
10:10
Se spune că ochii sunt oglinda sufletului.
10:00
Escaladarea conflictului din Golf readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile vulnerabilități ale economiei globale: energia.
10:00
Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, care ar fi trebuit să preia conducerea Iranului, a fost ucis # Jurnalul.ro
Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost eliminat, potrivit presei israeliane.
09:50
Te-ai întrebat vreodată dacă iei deciziile mai mult cu mintea sau cu inima?
09:30
WhatsApp face un pas important. Utilizatorii vor putea programa mesaje pentru orice oră din zi # Jurnalul.ro
WhatsApp lucrează la o funcție așteptată de mulți utilizatori. Mesajele programate vor putea fi trimise automat, fără ca utilizatorul să fie online în acel moment.
09:10
Chinezii consideră anumite semne zodiacale ca fiind dificiile în relațiile de dragoste.
09:10
Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate duminică. Pe lista curselor afectate sunt cinci destinații. Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.
09:00
Cine conduce Iranul? Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.
08:50
Ambalajele sofisticate, combinate cu reclame atrăgătoare care susțin că șampoanele scumpe sunt elixirul pentru toate problemele părului, ne pot face să ne întrebăm: merită cu adevărat prețurile mai mari?
08:30
Ali Khamenei a condus cu o încredere neclintită în propria misiune și cu convingerea că destinul său este legat de supraviețuirea Republicii Islamice.
08:30
Fobiile sunt frici iraționale și intense care pot paraliza viața de zi cu zi, transformând obiecte sau situații banale în amenințări majore.
Acum 6 ore
08:20
Mii de oameni blocați în aeroporturi: 24% dintre zborurile către Orientul Mijlociu, anulate într-o singură zi # Jurnalul.ro
Aproape un sfert dintre zborurile către Orientul Mijlociu au fost anulate în ziua de sâmbătă și duminică noaptea, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al închiderilor de spațiu aerian.
08:10
6 ani de naștere puternici: Acești oameni au trăsături de personalitate ieșite din comun # Jurnalul.ro
Anumiți ani de naștere sunt asociați cu trăsături speciale de personalitate.
07:50
Războiul în Orientul Mijlociu: Trump anunță moartea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii fără precedent # Jurnalul.ro
Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social duminică, Donald Trump, a anunțat că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a murit.
07:40
Israelul afirmă că a desfășurat cel mai amplu raid aerian din istoria forțelor sale aeriene împotriva Iranului, vizând 500 de obiective și degradând sisteme de rachete și apărare antiaeriană.
07:30
O echipă de cercetători britanici a dezvoltat un tricou inteligent, capabil să detecteze afecțiuni cardiovasculare ascunse, tehnologie care ar putea salva anual mii de vieți.
07:10
Culoarea aurei reflectă frecvența energetică pe care o porți în lume, afectându-ți structura emoțională, mentală și energetică. Conform numerologiei, anul în care te-ai născut te conectează la o planetă conducătoare, care influențează culoarea aurei tale și semnificația acesteia.
06:50
Frunzele de dafin, adăugate mai ales în preparatele culinare, pot fi folosite și în dulapuri ori șifoniere. Acest obicei tradițional are și baze științifice.
Acum 8 ore
06:10
După 1 martie 2026, trei zodii au cu adevărat multe motive să privească înainte cu speranță.
Acum 12 ore
00:30
Lovitura lansată de Trump asupra Iranului riscă să declanșeze un război de durată în Orientul Mijlociu, amenințând piețele petroliere, economia globală și stabilitatea politică.
00:20
Pe 1 martie 2026, Universul transmite un mesaj clar și puternic pentru patru semne zodiacale.
00:20
Mărțișorul și începutul primăverii: tradițiile românilor de 1 Martie, de la mărțișor la babe # Jurnalul.ro
1 Martie marchează, în tradiția românească, începutul primăverii și este una dintre cele mai vechi și mai încărcate simbolic sărbători din cultura populară.
28 februarie 2026
23:50
Luna martie se deschide ca un vis în care ești pe jumătate treaz. Marte intră în Pești și, dintr-o dată, motivația nu mai pare a fi mai intensă, ci mai degrabă a fi ca urmarea unui sentiment, a unui imbold, a unui „încoace” liniștit.
23:30
Dacia ar urma să producă noul său tip de mașină electrică de dimensiuni mici, numită Hipster, în China, pe liniile fabricii de asamblare care produc în prezent modelul Spring.
Acum 24 ore
23:20
Președintele american Donald Trump a făcut primele comentarii despre eliminarea liderului iranian Ali Khamenei și despre înlocuitorul acestuia.
23:10
Gazul natural este una dintre cele mai abundente resurse energetice de pe Pământ. Este compus în principal din metan, împreună cu etan și propan. În prezent, este utilizată în principal pentru producerea de căldură și electricitate, un proces care eliberează gaze cu efect de seră.
22:50
Epidemia de rujeolă din SUA, scăpată de sub control. Peste 1.100 cazuri la început de 2026 # Jurnalul.ro
SUA înregistrează peste 1.100 cazuri de rujeolă în primele opt săptămâni din 2026. Medicii avertizează că urmează noi decese. 96% dintre bolnavi sunt nevaccinați.
22:50
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din EAU, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
22:30
Ghid practic pentru spălarea vaselor: Cum îndepărtezi depunerile de zahăr ars fără a le deteriora # Jurnalul.ro
Spălarea unei cratițe în care a fost preparat zahăr caramelizat este una dintre cele mai neplăcute sarcini din bucătărie. Reziduurile întărite par imposibil de îndepărtat, iar frecarea excesivă poate duce la deteriorarea definitivă a acesteia.
22:20
CFR Cluj a învins sâmbătă Farul Constanța în deplasare. Partida a făcut parte din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. În urma victoriei, clujenii s-au calificat în play-off.
22:10
Israelul a fost informat că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile de astăzi # Jurnalul.ro
Guvernul din Israel a fost informat sâmbătă seara că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în timpul atacurilor aeriene, potrivit unor surse israeliene.
22:10
Mircea Abrudean anunță că România a primit un nou aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE # Jurnalul.ro
După ce România a primit, joi, cel de-al 21-lea aviz pozitiv pentru aderarea la OCDE, șeful Senatului, Mircea Abrudean anunță, vineri, că țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz pozitiv pentru aderare, dat de Comitetul pentru Guvernanță Publică.
21:50
Semiluna Roşie iraniană a anunţat sâmbătă seara că până la ora pâna la ora 20:45 locală (17:15 GMT) a înregistrat cel puţin 201 morţi şi 747 răniţi în urma unei serii de atacuri israeliene şi americane împotriva Iranului, transmit France Presse şi EFE.
21:50
Premierul Bolojan: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui român. Evitați deplasările! # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că prioritatea autorităților din România este siguranța fiecărui cetățean român. Declarația a vizat criza din Orientul Mijlociu. Cei care au nevoie vor primi asistență, a mai spus Bolojan.
21:50
Semnele de egoism în cuplu sunt adesea subtile însă repetate constant pot eroda stima de sine și echilibrul emoțional al partenerilor.
21:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, "nu mai este", fără a confirma în mod explicit moartea acestuia, şi le-a cerut iranienilor să "iasă în stradă şi să termine treaba", informează Reuters.
21:30
1 Martie nu este doar începutul primăverii, ci și un moment simbolic al renașterii, speranței și gândurilor bune.
21:10
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în mod oficial că a început Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie, la ordinul președintelui Statelor Unite.
21:10
Toată lumea își formează o primă impresie, dar nu toate aceste judecăți rapide sunt juste, echilibrate sau corecte. Oamenii atribuie adesea trăsături de personalitate pe baza unor întâlniri inițiale și a unor presupuneri rapide.
20:50
Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Iranului sunt „în siguranță”, anunță Teheranul # Jurnalul.ro
Autoritățile iraniene susțin că liderul suprem și președintele Iranului, Pezeshkian, nu au fost răniți în urma atacurilor recente asupra Teheranului.
20:50
Alexandru Rogobete: Pentru bolile rare, concentrarea competenţei salvează timp, suferinţă şi, uneori, vieţi # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, pentru bolile rare, concentrarea competenţei salvează timp, suferinţă şi, uneori, vieţi.
20:40
S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea Prim-ministrului.
20:30
Președintele american Donald Trump a ordonat mai multe atacuri militare în cel de al doilea mandat la Casa Albă.
