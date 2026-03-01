Șeful Crucii Roșii: Rusia blochează accesul la prizonierii de război ucraineni (interviu)
Aproape 200.000 de cereri de căutare a persoanelor dispărute au fost depuse la Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) de către familii ucrainene și ruse, de la începutul invaziei, a declarat directorul general al ICRC, Pierre Krähenbühl, pentru RFE/RL.
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 5 minute
09:50
„Nu este o crimă de război dacă te-ai distrat”. Trei ani de mesaje macabre ale unui general rus # Europa Libera Moldova
Redacțiile de investigație ucrainene și ruse ale RFE/RL – Sistema și Schemes – au obținut corespondența – trimisă și primită pe parcursul a trei ani – a unui general rus de rang înalt care luptă în Ucraina. Glumele despre tortură, mutilare și execuții ale prizonierilor de război abundă.
Acum o oră
09:20
Șeful Crucii Roșii: Rusia blochează accesul la prizonierii de război ucraineni (interviu) # Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
08:20
„Comandante, suntem cu tine”. Ce se întâmplă cu legiunea străină din armata ucraineană # Europa Libera Moldova
Câți voluntari străini se alătură armatei ucrainene? Cum sunt instruiți? Și de ce Kievul a decis să desființeze legiunile internaționale din cadrul Forțelor Terestre și să le integreze în trupele de asalt? A încercat să afle proiectul Donbas Realities al Serviciului ucrainean al RFE/RL.
Acum 24 ore
17:10
Lideri din lumea întregă au reacționat sâmbătă la știrea că SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns atacând alte țări, constatând fără excepție că situația creată este plină de pericole pentru regiunea Orientului Mijlociu și nu doar pentru ea.
Ieri
09:40
De patru ani, Ucraina se află în plin război. De atunci, armata rusă a distrus complet mai multe localități ucrainene și atacă zilnic cu rachete și drone marile așezări urbane - capitala Kiev, orașele Harkov, Dnipro, Krivi Rih, Zaporijie, Sumî, Odesa, Herson, Lvov, Kramatorsk ș.a.
09:10
„Până în ultima clipă am crezut, am sperat că va putea să-și țină fiica în brațe”. Povestea unui medic ucrainean dispărut pe front # Europa Libera Moldova
Medicul militar ucrainean Ivan Kukovitskii a dispărut fără urmă, în timp ce soția sa era în a opta lună de sarcină. Tânăra spera să-și vadă soțul la fiecare schimb de prizonieri, până când a aflat, în 2025, că a fost ucis pe front.
08:40
Un îndrăgit actor iranian fuge din țară după reprimarea sângeroasă a protestelor # Europa Libera Moldova
Actorul iranian Amirali Danaei a părăsit Iranul, denunțând republica islamică ca fiind o dictatură după reprimarea violentă a protestelor. Fostul star al televiziunii de stat jură că nu va mai lucra niciodată în sistemul clerical, calificând criza curentă drept o tragedie umană.
08:10
Recrutați în Rusia, bărbații kârgâzi dispar în Ucraina, lăsându-și soțiile disperate # Europa Libera Moldova
Mii de familii din Asia Centrală sunt în căutarea bărbaților recrutați în armata rusă și dispăruți în războiul din Ucraina. Informațiile oficiale sunt puține, iar obstacolele juridice - tot mai mari. Multe dintre aceste familii sunt lăsate să se descurce singure în tăcere, incertitudine și durere.
27 februarie 2026
21:00
Pakistanul bombardează Kabulul, într-un semn de „război deschis” cu talibanii # Europa Libera Moldova
Avioane de luptă pakistaneze au bombardat Kabulul la doar câteva ore după ce Afganistanul și Pakistanul s-au atacat reciproc în regiunea montană instabilă de la graniță, în timp ce tensiunile crescânde de mai multe zile au degenerat în ceea ce un înalt oficial din Islamabad a numit „război deschis”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
În patru ani, lui Putin nu i-a „ieșit” cam nimic din ce și-a propus în Ucraina. De ce nu o să-i iasă nici de-acum (Analiză ISW) # Europa Libera Moldova
„Al cincilea an al invaziei rusești nu începe bine pentru Moscova. Recentele succese ucrainene pe câmpul de luptă contrazic speranțele Rusiei că situația Ucrainei nu poate decât să se înrăutățească cu cât Kievul întârzie mai mult să cedeze pretențiilor rusești.”
25 februarie 2026
14:20
Premierul român Bolojan taie cu 10% slujbele plătite de la buget. Birocrații de la guvern îl acuză de „ură de clasă” # Europa Libera Moldova
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a anunțat marți o reducere cu 10% a personalului din sectorul public, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor pentru diminuarea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. O parte din cei vizați direct de reduceri ripostează cu amărăciune.
08:50
Într-un discurs-record despre Starea Uniunii, Trump avertizează Iranul și promite pace în Ucraina # Europa Libera Moldova
Președintele american Donald Trump a folosit cel mai lung discurs despre Starea Uniunii din istoria SUA pentru a repeta amenințarea cu acțiuni militare împotriva Iranului, în cazul în care diplomația eșuează, și s-a angajat să continue negocierile pentru a opri războiul din Ucraina.
24 februarie 2026
16:20
Zelenski a arătat lumii „buncărul” de unde a condus Ucraina invadată de ruși # Europa Libera Moldova
Mergând printr-un labirint de tuneluri sub centrul orașului Kiev, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că din acest complex securizat a început să coordoneze răspunsul Ucrainei la invazia Rusiei din 24 februarie 2022.
15:10
In the four years since the full-scale Russian invasion was launched, scores of war-themed murals have appeared on buildings and walls throughout Kyiv. RFE/RL photojournalist Serhiy Nuzhnenko captured some of the most powerful examples of the public art.
23 februarie 2026
17:20
Reconstrucția Ucrainei ar urma să coste 600 de miliarde de dolari. Kievul vrea ca o parte cât mai mare să fie „smulsă” Rusiei # Europa Libera Moldova
Războiul din Ucraina a provocat pagube directe în valoare de 200 de miliarde de dolari, iar reconstrucția va costa încă alte sute de miliarde, potrivit unei noi estimări publicate luni, înaintea împlinirii a patru ani de la declanșarea conflictului pe scară largă.
13:20
Iranul, sub presiune pe plan intern și extern, pare pregătit pentru a treia rundă de discuții cu SUA # Europa Libera Moldova
Confruntat cu presiuni interne din cauza unei opoziții interne crescânde, iar la nivel global cu amenințări legate de un posibil atac militar american, guvernul Iranului pare pregătit pentru o a treia rundă de discuții cu negociatorii americani, mediate de Oman.
11:30
„Șocant”. Lideri din UE deplâng blocarea de către Ungaria a noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Europa Libera Moldova
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, s-a declarat „șocat” de opoziția Ungariei față de al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei înaintea împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă din Ucraina.
11:00
„Haosul durează din luna mai”. Cum și de ce FSB va putea opri internetul în Rusia # Europa Libera Moldova
În Rusia, Serviciul Federal de Securitate (FSB) va putea obliga operatorii de telefonie să blocheze comunicațiile mobile și internetul fix din propria inițiativă. Și va putea face acest lucru chiar şi atunci când nici întreaga Rusie, nici măcar o regiune a acesteia nu sunt în pericol.
09:10
Ucraina spune că autorii „actelor de terorism” din Lvov au fost recrutați de Rusia prin Telegram # Europa Libera Moldova
Autoritățile ucrainene spun că autorii exploziilor care au ucis o polițistă și au rănit alți 25 de oameni, duminică la Lvov, au fost recrutați de Rusia. La patru ani de la invazia rusească la scară largă, președintele ucrainean a spus că Rusia ar intenționa să continue asemenea „acte de terorism”.
08:50
Lacul Issîk-Kul din Kîrgîzstan, situat în Munții Tien-Șan, s-a micșorat într-un ritm alarmant în ultimul deceniu, retrăgându-se cu până la 10 metri în unele locuri, potrivit cercetărilor. Unul din cele mai mari lacuri alpine din lume, parte vitală a „turnului de apă” al Asiei Centrale.
22 februarie 2026
09:40
Turnul Azadi: Arhitectul privește din exil cum un simbol iubit al Iranului este acaparat de regim # Europa Libera Moldova
La scurt timp după finalizarea celui mai faimos monument public al său, Hossein Amanat a fost nevoit să fugă din Iran în timpul revoluției islamice. Arhitectul a povestit pentru RFE/RL ce simte când vede Turnul Azadi folosit ca fundal pentru paradele militare ale regimului islamic.
08:50
Patru ani de la invazia Ucrainei. Ce-a învățat armata rusă? Este mai periculoasă? # Europa Libera Moldova
Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?
21 februarie 2026
09:50
Excluși din școală: regulile Rusiei îi obligă pe cei mai mici imigranți să se întoarcă acasă # Europa Libera Moldova
La câteva luni după intrarea în vigoare a regulilor lingvistice și de înregistrare din Rusia, mii de copii din Asia Centrală rămân excluși din școli, forțând familiile să se întoarcă acasă și lăsând lacune în educația celor mici.
09:20
Forțele ucrainene contraatacă lângă Zaporojie: 200 km pătrați, în cinci zile # Europa Libera Moldova
O contraofensivă recentă a armatei ucrainene a reușit să împiedice înaintarea forțelor rusești spre Zaporojie, afirmă analiștii militari. Mai mult, militari ucraineni spun că au reușit să recâștige controlul asupra unor zone întinse ale regiunii, dar recunosc că situația rămâne dificilă.
08:40
„Ne este frică, dar rezistăm”. Viața sub bombardamente la Nikopol, oraș lângă centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia # Europa Libera Moldova
Centrala Nucleară Zaporojie se ridică amenințător pe malul stâng al râului Nipru, în orașul ocupat Enerhodar – un punct fierbinte al războiului și un nume evocat adesea la negocierile de pace.
08:10
Arheologii construiesc un „muzeu virtual” al patrimoniului Ucrainei, în vreme ce tezaurele rămân ascunse # Europa Libera Moldova
Un muzeu online, lansat pe 18 februarie, și-a propus să facă patrimoniul Ucrainei mai accesibil publicului, având în vedere că multe din comorile expuse nu pot fi văzute și admirate în persoană, la fața locului.
20 februarie 2026
20:30
Curtea Supremă a SUA a anulat, pe 20 februarie, taxele vamale impuse de Donald Trump, provocând o înfrângere usturătoare președintelui republican. Instanța unde judecătorii conservatori sunt majoritari a spus în decizia luată cu 6 voturi la 3 că președintele și-a depășit competențele.
09:50
Ucraina ar putea exporta în acest an bunuri și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări externe în timp de război și ia în considerare introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării.
09:00
UE votează al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Îl vor deraia Ungaria și Slovacia din cauza oleoductului Drujba? # Europa Libera Moldova
Uniunea Europeană se pregătește să aprobe noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înaintea împlinirii a patru ani de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, dar s-ar putea să fi apărut un nou obstacol.
19 februarie 2026
14:20
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocat de Donald Trump. R. Moldova nu participă # Europa Libera Moldova
La Washington va avea loc, joi, prima reuniune a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace”, o structură internațională creată de președintele Donald Trump cu intenția de a ajuta la obținerea păcii și începerea reconstrucției în Gaza.
13:10
Diplomație sau conflict? Criza dintre SUA și Iran este acum „50-50”, spun experții # Europa Libera Moldova
După încheierea negocierilor dintre SUA și Iran la Geneva, unde Washingtonul a făcut presiuni asupra Teheranului pentru a renunța la programul său nuclear, experții americani afirmă că criza se află acum într-un moment decisiv, șansele de pace sau război fiind de „50-50”.
18 februarie 2026
14:30
În România, Curtea Constituțională a aprobat limitarea beneficiilor magistraților, într-o victorie pentru guvernare # Europa Libera Moldova
Cea mai înaltă instanță din România a confirmat miercuri decizia guvernului de a crește vârsta de pensionare pentru judecători și procurori și de a limita pensiile acestora, oferind o victorie importantă pentru eforturile de reformă ale prim-ministrului Ilie Bolojan.
11:00
Ucraina, indignată că sportivii paralimpici ruși și belaruși vor putea concura cu steaguri naționale la Milano-Cortina # Europa Libera Moldova
Ucraina a criticat miercuri decizia de a permite sportivilor ruși și belaruși să concureze sub propriile steaguri naționale la Jocurile Paralimpice din 2026 de la Milano-Cortina, anulând interdicția impusă după invazia rusă pe scară largă de la care se vor împlini patru ani.
16 februarie 2026
17:10
Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova, la doi ani de la moartea sa # Europa Libera Moldova
Zeci de personae s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama sa, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene.
16:50
Fost ministru al energiei, acuzat de spălare de bani în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Europa Libera Moldova
Галущенко повідомлення про підозру поки що не коментував. 15 лютого в НАБУ повідомили, що його затримали при спробі залишити територію України
16:00
Iranul îi oferă lui Trump oportunități de investiții americane în speranța unui nou acord nuclear. De ce nu este un calcul ideal # Europa Libera Moldova
Iranul și Statele Unite se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri nucleare, iar Teheranul a semnalat că este gata să deschidă sectoare cheie pentru investiții americane, în vederea unui acord durabil. Nu este însă limpede dacă va fi suficient pentru a-l convinge pe președintele Trump.
12:10
Mama lui Navalnîi cere dreptate, la împlinirea a doi ani de la moartea dizidentului # Europa Libera Moldova
Mama liderului decedat al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a declarat luni că se simte îndreptățită de o evaluare europeană potrivit căreia fiul ei a murit otrăvit și a cerut justiție, în timp ce susținătorii lui au marcat doi ani de la moartea sa în închisoare.
15 februarie 2026
14:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Halușcenko, a fost reținut la frontieră # Europa Libera Moldova
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Haluşcenko, demis în urma scandalului de corupţie de la „Energoatom”, a fost reţinut în noaptea de 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească ţara. Reținerea a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție (NABU).
10:30
Zelenski cere garanții solide de securitate împotriva lui Putin, pe care îl numește „sclavul războiului” # Europa Libera Moldova
MUNCHEN - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut o pledoarie înflăcărată pentru mai multe arme occidentale și „garanții reale de securitate”, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin „sclav al războiului” care va amenința Europa dacă nu va fi oprit în Ucraina.
09:40
„Nu plecăm de plăcere”. Viitorii medici din România critică intenția guvernului de a-i obliga să rămână în țară # Europa Libera Moldova
Ideea ca medicii rezidenți să lucreze câțiva ani în sistemul de sănătate românesc, reluată marți de premierul Ilie Bolojan, este văzută diferit de studenții, rezidenții și medicii specialiști din sistemul de sănătate.
08:50
Se estimează că mii de cetățeni din Asia Centrală s-au alăturat efortului de război al Rusiei în Ucraina, inclusiv femei care au fost constrânse sau ademenite cu oferte de locuri de muncă bine remunerate.
08:10
Regimul iranian încearcă să recupereze simbolul Leul și Soarele, adoptat de protestatari # Europa Libera Moldova
Un înalt oficial iranian a afirmat că Republica Islamică deține emblema Leului și Soarelui, un simbol tradițional folosit de protestatarii anti-regim pentru a-și exprima mândria națională și sfidarea față de guvernare. Nu este prima dată când simbolul prerevoluționar este subiect de dispută în Iran.
14 februarie 2026
09:50
Arme sau castraveți: „Economia de război” a Kremlinului se confruntă cu dileme serioase # Europa Libera Moldova
În pragul celui de-al cincilea an de război total împotriva Ucrainei vecine, Kremlinul se luptă cu un alt inamic încăpățânat pe plan intern: prețurile ridicate și nemulțumirea crescândă în rândul rușilor de rând. Guvernul dorește să „aterizeze” economia. Va fi aterizare lină, sau forțată?
08:50
Kârgâzstanul ar putea fi prima țară pedepsită de UE pentru că ajută Rusia să ocolească sancțiunile # Europa Libera Moldova
În cadrul unui nou pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, care se preconizează că va fi adoptat până la sfârșitul lunii, Kârgâzstanul ar putea fi supus pentru prima dată anumitor restricții la export.
08:20
Din ghețurile Antarcticii direct pe linia frontului: „pinguinii militari” ai Ucrainei # Europa Libera Moldova
Exploratorii polari ucraineni sunt puțini la număr, dar tot mai mulți dintre aceștia, reveniți acasă, s-au alăturat luptei împotriva invaziei rusești. Cunoscuți drept „pinguinii militari” ai Ucrainei, ei au devenit un simbol al rezilienței naționale, având și o emblemă militară proprie.
13 februarie 2026
13:40
Eșecul Starlink-ului „rusesc”: Va reuși Moscova să-și revină după noua lovitură de pe frontul din Ucraina? # Europa Libera Moldova
Blocarea accesului neautorizat al armatei ruse la internetul prin satelit Starlink survine într-un moment crucial al războiului din Ucraina. Moscova caută cu disperare soluții de moment și pe termen lung pentru comunicațiile de pe front, dar analiștii spun că nu există încă alternative viabile.
13:10
Secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea conferinței de la München: Lumea se află într-un „moment decisiv” # Europa Libera Moldova
Secretarul de stat american Marco Rubio a ajuns în Germania, unde participă la Conferința de Securitate de la München (MSC), cu mesajul că lumea se află într-un „moment decisiv”.
08:40
Interviu: „Îi sfătuiesc pe moldovenii cu probleme de statut din SUA să se țină aproape de comunități!” # Europa Libera Moldova
Politica mult mai strictă a Statelor Unite față de persoanele aflate ilegal în țară ține capul de afiș al presei americane și internaționale după revenirea la Casa Albă a președintelui republican Donald Trump, în urmă cu un an.
12 februarie 2026
15:10
Liderii Uniunii Europene au declarat joi că trebuie găsite urgent căi de reducere a costului energei și de consolidare a pieței interne fără frontiere, astfel încât întreprinderile europene să poată fi competitive și să supraviețuiască rivalității economice „agresive” din partea SUA și Chinei.
14:40
Un ofițer rus care s-a împușcat pentru a scăpa de război, respins la azil în Kazahstan # Europa Libera Moldova
Ofițerul rus Evgheni Korobov a luat parte la invazia pe scară largă a țării sale în Ucraina, din 2022. Hotărât să nu mai participe la acest război, s-a împușcat în picior și a ajuns la spital. Ulterior, a decis că fugă în Kazahstan, la Astana.
