Votul care paralizează deciziile Europei. Cazul Ungariei și reforma arhitecturii decizionale a UE

00:10

Începe sezonul în care focusul este pe upgrade în locuință, upgrade care să ne ajute să reducem din facturi, dar nu și din confort. Dacă și tu ești pe aceeași lungime de undă, află cum îți poți îmbunătăți eficiența energetică a casei, de ce să alegi ventilația cu recuperare de căldură și de la ce […] Articolul De ce ai nevoie de soluții profesionale de ventilare indoor și cum te ajută firma Altecovent? apare prima dată în PRESShub.