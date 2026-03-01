Un incendiu devastator s-a declanșat la o clădire rezidențială din Bahrain după ce a fost lovită de o dronă iraniană „kamikaze”
Gândul, 1 martie 2026 05:30
O dronă iraniană a lovit o clădire rezidențială din Manama, capitala Bahrainului. A izbucnit un incendiu de amploare. Unii dintre susținătorii regimului iranian au scandat de bucurie când au filmat zgârie-norul cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o dronă iraniană. Drone iraniene Shahed-136 au continuat sâmbătă seară să atace bazele americane din Bahrain. […]
• • •
17:10
Ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, a fost ucis în atacurile israeliene. Știrea morții generalului iranian a fost confirmată de Reuters. A fost ucis și comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene, Mohammed Pakpour, susțin două surse în legătură cu operațiunile militare israeliene și o sursă regională pentru publicația Reuters.
17:10
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată” # Gândul
Beijingul a ieșit public cu una dintre cele mai urmărite poziții după escaladarea majoră din Orientul Mijlociu, pe fondul confruntării directe dintre SUA–Israel și Iran. China cere oprirea imediată a operațiunilor militare și încetarea de urgență a focului, înainte ca spirala violenței să scape complet de sub control. Într-o reacție atribuită unui purtător de cuvânt […]
17:10
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“ # Gândul
Volodimir Zelenski consideră că atacurile americane oferă iranienilor „posibilitatea de a scăpa de un regim terorist”. Într-un mesaj video, președintele ucrainean salută „determinarea” Statelor Unite, după lansarea atacurilor asupra Iranului. „Este important ca Statele Unite să fie hotărâte. Și de fiecare dată când America este hotărâtă, criminalii din lume slăbesc”, declară liderul ucrainean. „Este corect […]
17:10
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri # Gândul
Penuria de călugări budiști disponibili la orice oră și cererea de piață crescândă datorată suprapopulării i-a inspirat pe japonezi să producă „Buddharoid-ul”. Este un robot ca orice robot, amabil și disponibil 24 din 24 de ore, 365 de zile pe an, dar burdușit cu toate perceptele budiste. Poate să te îndrume spiritual de pe noptieră, […]
17:00
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, a anunțat că avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu. Declarația făcută de la Downing Street a fost făcută imediat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, ca parte a operațiunilor coordonate defensive pentru „protejarea poporului nostru, a intereselor noastre și aliaților noștri”. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: Cum și-au împărțit rolurile […]
17:00
Ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, a fost ucis în atacurile israeliene. Știrea morții generalului iranian a fost confirmată de Reuters. A fost ucis și comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene, Mohammed Pakpour, susțin două surse în legătură cu operațiunile militare israeliene și o sursă regională pentru publicația Reuters.
17:00
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită” # Gândul
Tensiunile din Orientul Mijlociu se simt tot mai aproape de viața de zi cu zi a civililor. După atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, Teheranul a ripostat cu tiruri de rachete către ținte din regiune, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. În Dubai, oraș cunoscut pentru stabilitate și […]
16:50
Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # Gândul
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că ar fi desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce prezenta unui grup de vizitatori istoria monumentului. Un videoclip postat de Ministerul egiptean de Interne arată cum un bărbat, prins în explicațiile sale despre modul în care a fost construită Piramida lui Unas, […]
16:40
Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni # Gândul
Atacul aerian al SUA și al Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineața a fost „coordonat”, a dezvăluit un oficial american pentru postul de televiziune de știri Fox News. Iran a ripostat prin multiple atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a țărilor din Golful Persic în care sunt stabilite baze militare cu trupe SUA. Rolul […]
16:40
Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins # Gândul
Atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra unor ținte din Iran, lansate sâmbătă, au declanșat reacții rapide din mai multe capitale, pe fondul temerilor că escaladarea poate împinge regiunea spre un conflict mai amplu. UE: von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului […]
16:30
Picher a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume. Ceea ce cândva era un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, astăzi este cunoscut drept oraș-fantomă. Povestea orașului din statul Oklahoma reprezintă un real avertisment despre consecințele exploatării industriale necontrolate și despre prețul […]
