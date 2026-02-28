28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis
Gândul, 28 februarie 2026 22:20
28 de copii din Vrancea care sunt plecați în excursie în Dubai în vacanța intersemestrială au rămas blocați acolo. Este vorba despre elevi din clasele V-XII, ei participau la o deplasare organizată în Emiratele Arabe Unite, însă escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a dus la închiderea completă a spațiului aerian al EAU, iar […]
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE # Gândul
Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai. Așa cum a scris Gândul, Dubai […]
21:50
Khamenei este declarat mort de israelieni. Iranienii spun că Liderul Suprem va da un mesaj „în scurt timp” # Gândul
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac israelian asupra reședinței sale. Conform Axios, această informație a fost transmisă oficialilor americani de către ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter.. Oficialii israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, susțin că sunt „multe indicii care arată că dictatorul iranian Ali Khamenei” este mort. Știre […]
Acum 2 ore
21:40
Daniel David, în primul interviu după demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, vorbește despre ceea ce rămâne din reforma sa în învățământ, discuțiile purtate cu Ilie Bolojan înainte de demisie și despre planurile guvernamentale de austeritate în Educație și Cercetare, potrivit oficiuldeștiri. De asemenea, explică ce urmează după clasificarea universităților și institutelor […]
21:40
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’ # Gândul
Un scriitor român aflat în vacanță în Dubai a fost martor ocular la asaltul iranian asupra insulei artificiale Palm Jumeirah, perla Dubaiului. O dronă sau rachetă a lovit o clădire din această zonă emblematică a metropolei arabe. Nicolae Băciuț și-a relatat experiența cu detalii cutremurătoare pe rețelele sociale. Românul se afla în vizită la ultimul nivel […]
21:40
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale” # Gândul
Ilie Bolojan a venit cu un mesaj pe contul său de Facebook, referitor la faptul că România urmărește atent situația de securitate din Orientul Mijlociu și că prioritatea este siguranța românilor din zonă. Personalul diplomatic și consular este pregătit să ofere sprijin, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte autoritățile locale, să evite călătoriile neesențiale și […]
21:10
Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe # Gândul
Iranul a pregătit o ripostă pe măsură după atacul devastator al SUA și Israelului de sâmbătă dimineață. Presa din Israel relatează că Gardienii Revoluției au închis în cursul serii Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Blocarea sa ar putea genera un adevărat cutremur pe piețele energetice internaționale. […]
21:10
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate # Gândul
Mai multe zone din Dubai au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au vizat bazele militare ale SUA din Emiratele Arabe Unite. Hotelurile de lux în care se aflau turiștii s-au trezit dintr-o dată sub teroarea rachetelor lansate de regimul ayatollahului Khamenei care pune presiune pe statele arabe aliate cu SUA, care a inițiat […]
Acum 4 ore
20:40
Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a încheiat Celula de Criză, la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite. Potrivit precizărilor MAE, nu există niciun român rănit în regiune la acest […]
20:20
Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China # Gândul
Timp de 47 de ani Republica Islamică Iran și Statele Unite au conviețuit într-un status quo pe care niciun președinte american nu l-a provocat dincolo de lovituri chirurgicale sau prin aplicarea unui regim dur de sancțiuni. Nici măcar bombardamentele americane din 21-22 iunie 2025 nu au zguduit profund acel status quo. Până azi. Atacul Israelului […]
20:20
Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez # Gândul
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a luat atitudine și a informat că țara sa nu a fost informată în legătură cu atacul de anvergură declanșat de SUA și Israel asupra Iranului. Anterior, tot sâmbătă, președintele francez avertizase că escaladarea conflictului „este periculoasă pentru toți”, motiv pentru care trebuie să înceteze. Liderul Franței a propus o soluție […]
19:50
Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze” # Gândul
Președintele Erdoğan a făcut primele sale comentarii cu privire la conflictele dintre SUA, Israel și Iran. Erdoğan a declarat: „Condamnăm SUA și Israelul. Suntem profund întristați de aceste atacuri.” De asemenea, el a reacționat la atacurile Iranului asupra țărilor din Golf, spunând: „Atacurile Iranului sunt, de asemenea, inacceptabile”. Președintele Turciei, a doua armată din NATO, […]
19:50
Cancelarul german Merz: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul # Gândul
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că Statele Unite au căutat mai multe săptămâni la rând soluții pentru a negocia cu Iranul, înaintea lansării atacurilor. Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, o serie de atacuri asupra Iranului. În contextul operațiunii militare, autoritățile israeliene au instituit stare de urgență la nivel național, anticipând posibile represalii […]
19:40
Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România # Gândul
Atacul militar de anvergură lansat de SUA și Israel, sâmbătă dimineață, asupra Iranului, readuce în actualitate rolul pe care l-ar putea juca scutul de la Deveselu. Acesta are toate șansele să fie o piesă cheie în apărarea Europei, în contextul unui posibil conflict deschis între SUA și Iran cu repercusiuni și în Uniunea Europeană. Scutul […]
19:20
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa # Gândul
Au fost publicate primele imagini de la bombardamentele cu rachetele iraniene asupra orașelor israeleien Tel Aviv și Haifa. Sistemul de apărare antiaeriană pare să funcționeze. Știre în curs de actualizare
19:10
Alexandru Cazan, președintele Gremium Nomads România, invitat la MARTORII – duminică, 1 martie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, 1 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Alexandru Cazan, președintele Clubului de Motocicliști Gremium Nomads România. Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, liderul Gremium dezvăluie detalii incredibile despre cum era să fie asasinat la București de un ucigaș plătit, adus tocmai din America, dar și despre celebra confruntare cu membrii Hell Angels […]
19:10
Mihai Teja a plecat de la Metaloglobus, după meciul cu Universitatea Craiova. În locul lui ca antrenor la ultima clasată din Superliga ar putea veni Florin Bratu. Bratu este pe banca lui CS Dinamo, echipa din Liga 2, și e primul pe lista conducerii lui Metaloglobus, arată Digi Sport. Teja antrena formația bucureșteană de la […]
18:50
Iată cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 44 de minute în București. Cursa a durat destul de mult, iar prețul a fost unul care l-a luat prin surprindere pe client. Cursele oferite de companiile de ride sharing au devenit din ce în ce mai populare, mai ales în marile orașe. Fie […]
18:50
Ce truc te ajută să reduci factura la curent cu 62%. Cum trebuie să setezi mașina de spălat rufe # Gândul
Un simplu truc te poate ajuta să economisești sume importante la factura de energie, trebuie doar să apeși pe un simplu buton al mașinii de spălat. Acest obicei poate deveni aliatul tău de nădejde pentru a reduce cheltuielile lunare. Temperaturile ridicate de spălare a hainelor cresc și consumul de electricitate. Cu cât se apropie de […]
Acum 6 ore
18:40
Multe popoare indo-europene, – slave, germanice sau latine – își duc mai departe prin istorie legenda de familie în mijlocul neamului printr-o ingenioasă prelungire a numelui cu un sufix care se interpretează ca „fiul lui” dau descendentul lui. Exemple de astfel de sufixe folosite de alte popoare: -son, -ov, -ici, -iuc etc. În cazul României, […]
18:40
Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu # Gândul
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că monitorizează îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu și că, în acest moment, „nu există dovezi ale vreunui impact radiologic” în urma escaladării militare din regiune. Într-un mesaj publicat pe X, agenția a transmis că este „în contact permanent cu țările din regiune” și a făcut apel la […]
18:40
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor din România este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului # Gândul
Clipe de groază pentru vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, şi familia acestuia. În timp ce se aflau în vacanţă în Dubai, a izbucnit războiul dintre Iran şi Israel. Cum toate zborurile înspre şi dinspre România au fost închise, acesta nu se mai poate întoarce în ţară în următoarele 7 zile, cel puţin. Bombardamentele i-au surprins […]
18:30
În fiecare an, la începutul lunii martie, mărțișorul reapare în piețe, în școli și birouri și aduce cu el un simbol vechi de secole. Mulți se întreabă care este semnificația firului alb-roșu al mărțișorului și de ce primăvara este marcată de această combinație de culori. Tradiția îmbină credințe populare, simboluri ale naturii și povești transmise […]
18:00
Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială # Gândul
Biroul prim-ministrului israelian a publicat o fotografie în care Benjamin Netanyahu apare vorbind la telefon, precizând că acesta a avut o convorbire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Imaginea, distribuită pe canalele oficiale, îl arată pe Netanyahu în biroul său, în timpul discuției telefonice. Ironic, Netanyahu are în fața lui o carte intitulată „Allies at […]
18:00
Experiența teribilă a unei românce stabilite în Abu Dhabi: ”Pare că tocmai a început războiul”. Decizia autorităților după ce și Riad a fost bombardat # Gândul
SUA și Israel au lansat sâmbătă dimineața un atac masiv de anvergură împotriva Iranului, după luni întregi de negocieri și tatonări diplomatice cu puterea de la Teheran. Conflictul s-a extins și în țările limitrofe, astfel că unii locuitori ai acestora au simțit din plin impactul acestuia. O româncă stabilită în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe […]
18:00
Ministrul Apărării i-a făcut praf pe conducătorii Stelei! „Ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruţă a spus că cei care conduc Steaua București au pus o chirie cu 10.000 de euro mai mare la stadionul din Ghencea față de Arena Națională pentru a fi închiriat cât mai greu și încearcă să găsească o rezolvare pentru ca echipa de fotbal să primească drept de promovare în prima […]
17:50
Un incendiu a izbucnit lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturile unei rachete iraniene interceptate au căzut din cer în timpul unui atac din partea Iranului. Fotografiile de pe rețelele de socializare și videoclipurile verificate de Sky News arată un incendiu mare și fum ridicându-se din exteriorul clădirii. Potrivit site-ului web […]
17:50
O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco # Gândul
O femeie oferă un salariu care ajunge la 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco. Sarcinile presupun ca angajatul să o însoțească pe femeie în timpul ieșirilor la restaurant, la cumpărături și în călătorii făcute între Marea Britanie și Monaco, relatează Antena 3 […]
17:40
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite” # Gândul
Prințul Mohammed bin Salman din Arabia Saudită își exprimă „solidaritatea deplină” cu Emiratele Arabe Unite, a transmis mass-media de stat. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pentru a discuta despre recentele atacuri iraniene, a raportat agenția de […]
17:30
Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație # Gândul
Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor șansa de a își imagina că se află într-un basm. Micul oraș Mostar, plin de farmec, se află în Bosnia și Herțegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru. Mostar impresionează prin istoria lui captivantă, străzile sunt pavate cu piatră cubică, iar clădirile pitorești datează încă din secolul al XV-lea, […]
17:10
17:10
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată” # Gândul
Beijingul a ieșit public cu una dintre cele mai urmărite poziții după escaladarea majoră din Orientul Mijlociu, pe fondul confruntării directe dintre SUA–Israel și Iran. China cere oprirea imediată a operațiunilor militare și încetarea de urgență a focului, înainte ca spirala violenței să scape complet de sub control. Într-o reacție atribuită unui purtător de cuvânt […]
17:10
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“ # Gândul
Volodimir Zelenski consideră că atacurile americane oferă iranienilor „posibilitatea de a scăpa de un regim terorist”. Într-un mesaj video, președintele ucrainean salută „determinarea” Statelor Unite, după lansarea atacurilor asupra Iranului. „Este important ca Statele Unite să fie hotărâte. Și de fiecare dată când America este hotărâtă, criminalii din lume slăbesc”, declară liderul ucrainean. „Este corect […]
17:10
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri # Gândul
Penuria de călugări budiști disponibili la orice oră și cererea de piață crescândă datorată suprapopulării i-a inspirat pe japonezi să producă „Buddharoid-ul”. Este un robot ca orice robot, amabil și disponibil 24 din 24 de ore, 365 de zile pe an, dar burdușit cu toate perceptele budiste. Poate să te îndrume spiritual de pe noptieră, […]
17:00
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, a anunțat că avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu. Declarația făcută de la Downing Street a fost făcută imediat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, ca parte a operațiunilor coordonate defensive pentru „protejarea poporului nostru, a intereselor noastre și aliaților noștri”. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: Cum și-au împărțit rolurile […]
17:00
Ministrul iranian al Apărării, Amir Nasirzadeh, a fost ucis în atacurile israeliene. Știrea morții generalului iranian a fost confirmată de Reuters. A fost ucis și comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene, Mohammed Pakpour, susțin două surse în legătură cu operațiunile militare israeliene și o sursă regională pentru publicația Reuters.
17:00
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită” # Gândul
Tensiunile din Orientul Mijlociu se simt tot mai aproape de viața de zi cu zi a civililor. După atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, Teheranul a ripostat cu tiruri de rachete către ținte din regiune, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. În Dubai, oraș cunoscut pentru stabilitate și […]
16:50
Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt # Gândul
Un ghid turistic din Egipt este acuzat că ar fi desenat un „omuleț” pe peretele unei piramide antice, chiar în timp ce prezenta unui grup de vizitatori istoria monumentului. Un videoclip postat de Ministerul egiptean de Interne arată cum un bărbat, prins în explicațiile sale despre modul în care a fost construită Piramida lui Unas, […]
Acum 8 ore
16:40
Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni # Gândul
Atacul aerian al SUA și al Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineața a fost „coordonat”, a dezvăluit un oficial american pentru postul de televiziune de știri Fox News. Iran a ripostat prin multiple atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a țărilor din Golful Persic în care sunt stabilite baze militare cu trupe SUA. Rolul […]
16:40
Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins # Gândul
Atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra unor ținte din Iran, lansate sâmbătă, au declanșat reacții rapide din mai multe capitale, pe fondul temerilor că escaladarea poate împinge regiunea spre un conflict mai amplu. UE: von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului […]
16:30
Picher a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume. Ceea ce cândva era un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, astăzi este cunoscut drept oraș-fantomă. Povestea orașului din statul Oklahoma reprezintă un real avertisment despre consecințele exploatării industriale necontrolate și despre prețul […]
16:30
Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment # Gândul
Donald Trump a efectuat cel de-a doilea bombardament asupra Iranului de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial. Oficialii iranieni au declarat că liderul suprem iranian, aflat la putere din 1989, a fugit din Teheran și s-ar afla la loc sigur. Potrivit presei iraniene, liderul suprem s-ar ascunde și ar fi în afara pericolului. Presa […]
16:20
Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților # Gândul
Atacul fulger declanșat în comun de SUA și Israel asupra Iranului, sâmbătă dimineață, a produs panică la mii de kilometri distanță, inclusiv în România. La București, o stare generală de haos s-a instalat pe Aeroportul Otopeni, nu mai puțin de 1500 de persoane fiind afectate. Gândul a stat de vorbă cu reprezentantul aeroportului, care a […]
16:10
Cazul Ana Bărbosu la Paris 2024, comentat de Mihai Covaliu: „Se poate acorda o medalie și sportivei din SUA” # Gândul
Mihai Covaliu, șeful COSR, a făcut primele declarații oficiale după cele două scandaluri în care e implicată Ana Bărbosu. Primul este legat de medalia de bronz de la Paris 2024, eveniment care ajunge iar la TAS, dar și-a exprimat opinia și despre informația că sportiva a refuzat apelurile comisarilor antidoping și ar urma să fie […]
16:00
Grindeanu scoate Guvernul la tablă. Miniștrii PSD și cei din Coaliție vor fi evaluați de întreaga suflare social-democrată # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES Activists România, că analiza activității guvernamentale este „obligatorie”, în contextul apropierii a nouă luni de la intrarea PSD la guvernare. Liderul social-democrat a subliniat că evaluarea vizează atât miniștrii PSD, cât și întreaga activitate a coaliției. „Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene mature […]
16:00
Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a discutat despre atacurile în plină desfășurare din Iran în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a confirmat, sâmbătă, pentru Interfax, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Mai exact, președintele Rusiei a organizat o videoconferință cu Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre recentele acțiuni militare ale […]
15:40
Avertismentul consultantului în turism Răzvan Pascu: ”Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile” # Gândul
Antreprenorul și consultantul în turism Răzvan Pascu a lansat un apel alarmant către toți românii: să evite cu oric preț orice escală în Orientul Mijlociu în zilele care urmează. Cunoscutul blogger este în acest moment la Doha, iar zborul său către București a fost anulat. Sâmbătă dimineață, un atac comun al Statelor Unite și Israelului […]
15:40
Grindeanu pune tunurile pe USR. Aruncarea din barca guvernementală a progresiștilor ar putea fi condiția ca PSD să rămână în Alianță # Gândul
Într-un mesaj în care a invocat „responsabilitatea” față de electorat, Grindeanu a afirmat că PSD va face „o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente” privind participarea la guvernare, după „mai bine de șase luni, în curând nouă luni, de guvernare”, insistând că evaluarea este „nu doar legitimă, ci obligatorie”, publică Mediafax într-o analiză. „Acesta nu […]
15:30
U Cluj s-a CALIFICAT în play-off-ul Superligii. „Sunt și singur, că a plecat nevasta cu fetele” # Gândul
U Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după ce a câștigat cu Oțelul Galați, 4-0, într-un meci din etapa 29. Au marcat Issouf Macalou (4), Jovo Lukic (28), Andrei Coubiș (70) și Mouahamadou Drammeh (75). U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off, locul patru în clasament, cu 51 de puncte. U Cluj s-a calificat în […]
15:20
Furturi de dulciuri de milioane de lire sterline. Ciocolata, păzită în supermarketurile din Anglia mai ceva ca alcoolul. # Gândul
Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul cu sisteme antifurt, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme. Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde […]
