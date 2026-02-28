28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis

15:20

Rafturile de ciocolată din supermarketurile din Anglia sunt protejate precum alcoolul cu sisteme antifurt, după ce furturile organizate, inclusiv de bande românești, au luat amploare, provocând pagube uriașe și forțând magazinele să adopte măsuri de securitate extreme. Raionul de ciocolată al supermarketului din Cambridgeshire arată mai degrabă ca o bancă, decât ca un loc unde […]