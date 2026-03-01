HC Pietricica, 10-0 și clasare pe locul 4
Monitorul de Neamț , 1 martie 2026 11:00
■ ultimul meci oficial de acasă al pietrencelor nu a mai avut loc fiindcă Dorna Vatra Dornei nu s-a prezentat HC Pietricica Neamț trebuia să joace în ziua de sâmbătă, 28 februarie 2026, ultimul meci oficial pe propriul teren în sezonul regular al Campionatului Național de Handbal pentru Junioare 3, Seria A. Din păcate însă, […]
Acum 2 ore
10:00
Prima Duminică din Postul Mare, cunoscută ca Duminica Ortodoxiei 2026, nu se reduce la comemorarea restaurării cultului icoanelor în anul 843 sub împărăteasa Teodora, ci constituie un moment de revelație și reafirmare a identității Bisericii. În această zi, credincioșii sunt chemați să contemple continuitatea harică și mărturisirea Adevărului lui Hristos într-o lume adesea fragilă, marcată […]
Acum 24 ore
17:50
Ceahlăul – înfrângere previzibilă cu Voluntari. Gol de generic marcat de juniorul Patrichi # Monitorul de Neamț
Irinel Patrichi a fost cel care a bucurat inimile îngheţate ale suporterilor pietreni, şi nu de frigul de afară, ci de faptul că până atunci tabela arăta un sec 0-5 pentru FC Voluntari, în meciul de sâmbătă. În minutul 77, intrat de câteva minute, juniorul Ceahlăului a câştigat un duel fizic cu un adversar mult […]
Ieri
19:00
Nu mă mai întristează nimic. Nici criza. Nici prăbușirea. Nici dezordinea globală. Ceea ce se întâmplă nu este o tragedie, ci o deconspirare. O dezgolire brutală a unei lumi care a trăit prea mult din iluzie. România nu intră într-o criză. România iese dintr-o minciună. Europa nu se prăbușește din interior. Europa își arată fisurile […]
18:10
Reforma prin ochii Puterii şi ai Opoziţiei. De la critici dure la laudatio „fără număr” # Monitorul de Neamț
După un travaliu „secular", care a durat câteva luni bune, a dat Guvernul şi s-a născut reforma. Cum se cade la aşa naştere de lucru important, am fost curioşi să aflăm ce zic… ursitoarele politice. Nu de alta, dar reforma era aşteptată cu speranţe de contribuabilul cocoşat de biruri – că poate odată născută va […]
16:50
Şedinţă la CJ: de la microbuze şcolare la preluarea unui teren şi până la… acoperişul TT # Monitorul de Neamț
Consiliul Județean Neamț s-a întrunit recent în ședință ordinară pentru a dezbate și a aproba o serie de proiecte de hotărâre privind o serie de aspecte sociale, culturale și educaționale, precum și servicii publice de interes județean. Conform unei raportări făcute de reprezentantţii CJ, unul dintre proiectele aprobate a vizat tema de proiectare pentru obiectivul […]
15:00
Probleme în Neamț au fost constatate de polițiști în două cazuri distincte, după ce un bărbat a fost depistat conducând sub influența alcoolului, iar un tânăr de 18 ani a fost oprit la volan fără permis. Alcool la volan, în Nemțișor La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției […]
14:50
Proiect de anvergură realizat de COMES, pentru industria energetică din România # Monitorul de Neamț
COMES a început livrările pentru proiectul SAF (Sustainable Aviation Fuel) pentru una dintre cele mai importante rafinării din România, reprezentând o investiție nouă dedicată producerii combustibilului pentru aviație. Termenul de execuţie este eşalonat pe o perioadă de 9–12 luni. Stadiul proiectului Proiectare: finalizată în proporție de 100% Producție: stadii cuprinse între 40% și 100% Număr […]
14:00
Safari în Kenya: expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Safari în Kenya expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, din 27 februarie. Expoziția vă propune să descoperiți frumusețea neîmblânzită a unei mici părți din continentul african, o incursiune fotografică spectaculoasă în ecosistemele protejate ale Kenyei. Semnificația termenului „safari" Deși în limba swahili cuvântul „safari" se traduce simplu prin „călătorie", în cadrul acestei […]
13:10
Razie silvică în Neamț: 113 metri cubi de lemn confiscați și două mașini indisponibilizate # Monitorul de Neamț
O razie silvică în Neamț s-a soldat cu confiscarea a 113 metri cubi de material lemnos și indisponibilizarea a două ansambluri de vehicule, în urma unei acțiuni desfășurate la nivel județean. La data de 25 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Neamț, pentru […]
12:00
Chimcomplex concediază 1.200 de angajați și alege scenariul cel mai dur în plină criză energetică # Monitorul de Neamț
Ștefan Vuza aplică scenariul 3 din șase variante posibile, suspendă investiții din PNRR și reorientează compania către importuri de 1,2 miliarde euro anual Chimcomplex concediază 1.200 de angajați începând din aprilie 2026, după ce directorul general Ștefan Vuza a decis aplicarea scenariului 3, considerat cel mai sever dintre cele șase variante de lucru. Decizia presupune […]
11:30
În ţărişoara noastră în care unii nu pot sărăci din taxe cât se pot îmbuiba alţii din sinecuri, s-a dat startul la o nouă întrecere socialist-(neo)marxist-danubiano-pontică: Daciada păcănelelor. După ce Ilie, căruia nu-i place să i se spună Sărăcie, a venit în sfârşit – după lupte seculare cu ciumaţii roşii – cu pachetul reformator în […]
11:30
Depășire regulamentară, final dramatic: femeie rănită într-un accident la Izvoare # Monitorul de Neamț
O depășire regulamentară s-a transformat într-un final dramatic, după ce un accident rutier s-a produs în afara localității Izvoare. La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier. Coliziune după schimbarea direcției de mers În urma verificărilor, polițiștii au […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Un viraj periculos la Păstrăveni s-a soldat cu patru persoane rănite, după ce un utilaj agricol și un autoturism au fost implicate într-un eveniment rutier. La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea accidentului. Neacordare de prioritate la efectuarea virajului […]
09:40
Un accident pe DN 15B, la Pipirig, s-a produs joi în jurul orei 23:20, fiind implicate un autoturism și un autotren, în care se aflau doar conducătorii auto. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Pipirig, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ. Șofer scos din autoturism înainte […]
26 februarie 2026
20:10
Nu este o măsură economică, nici o cifră pe un tabel. Este o lovitură în inimile celor care nu au altă apărare: mamele singure, persoanele cu dizabilități, oamenii care trăiesc de la o zi la alta cu speranța că statul nu îi va uita. Când taie indemnizațiile, nu taie hârtie sau conturi bancare – taie […]
20:00
Caragiale la Girov: Un consilier mai mult demis decât revocat sau mai mult revocat decât demis? # Monitorul de Neamț
■ Să se revoce, primesc, dar să nu se demită. Sau să se demită, primesc, dar să nu se revoce. Am zis! Mari patimi politice la Girov unde o consilieră locală trebuia musai să fie scoasă din consiliul de administraţie al unei şcoli. De ce? Nu e prea clar, dar asta chiar că nu contează, […]
19:10
CSM Ceahlăul este în faţa unui test dificil pe care îl va susţine pe teren propriu în faţa formaţiei FC Voluntari. Partida, contând pentru etapa cu numărul 19 a Ligii 2 se va disputa sâmbătă, 28 februarie, cu începere de la ora 11. Oaspeţii sunt pe locul patru în clasament şi şi-au declarat răspicat intenţiile […]
18:10
„Ținutul lui Creangă” – faza întâlnirilor. S-a discutat şi despre următorul exercițiu financiar european # Monitorul de Neamț
Conducerea Consiliului Județean Neamț anunţă că, recent, a avut o întâlnire importantă cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Monica Harja-Zlăvog, Directorul Direcției Programul Regional Nord-Est 2021–2027, alături de colegii săi, Sergiu Blanuță și Ioana Șaramet. În cadrul acestei întâlniri s-au analizat oportunitățile de finanțare pentru proiectele strategice ale județului Neamț, atât în actualul […]
17:00
Ion Creangă, omagiat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț omagiază memoria lui Ion Creangă, la 189 de ani de la nașterea sa (1 martie 1837), în zilele de 26 și 27 februarie (între orele 9.00 – 19.00) și 28 februarie și 1 martie (între orele 9.00 – 17.00), în spațiul […]
16:10
Rugby Club Venus RIFIL marchează 35 ani de activitate și 30 ani de rugby feminin, în 2026, un moment aniversar important care reflectă munca susținută și impactul clubului în sportul românesc. Rugby Club Venus RIFIL a fost înființat în anul 1991, iar în 1996, la Piatra Neamț, a fost înregistrată oficial prima echipă de rugby feminin din România, […]
14:40
Focar de pestă porcină africană într-o exploataţie comercială din Neamţ, anunţă reprezentanţii Prefecturii Neamţ. 107 animale au murit. „La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană […]
14:10
Săptămâna Protecției Civile în Neamț: exerciții cu sirene, evacuări și activități pentru populație # Monitorul de Neamț
Săptămâna Protecției Civile, marcată prin exerciții și activități preventive în Neamț. România marchează în acest an 93 de ani de Protecție Civilă, iar în perioada 26 februarie – 4 martie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava" al Județului Neamț organizează o serie de activități dedicate educației preventive și pregătirii populației pentru situații de urgență. […]
13:10
Două mașini neînmatriculate au fost depistate în aceeași zi la Roznov de polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov, în urma unor controale efectuate pe două străzi din localitate. Autoturism fără plăcuțe de înmatriculare La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 13.10, polițiștii au efectuat semnal de oprire al unui autoturism care circula pe […]
12:00
Autoturism cuprins de flăcări într-un garaj din Păstrăveni, în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 25 februarie. La ora 21:26, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Păstrăveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism parcat într-un garaj situat pe strada Potcoavei. Proprietarul a scos mașina din […]
11:10
A intrat într-un magazin din mall și a plecat cu scule și bani: prejudiciu de 5.000 de lei # Monitorul de Neamț
Furt într-un magazin din mall Piatra-Neamț. Un furt comis în plină zi, într-un centru comercial din Piatra-Neamț, s-a încheiat cu arest preventiv. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați direct de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar […]
10:00
Impact între două autotrenuri pe DN 15B, la Pipirig, în urma unui accident rutier produs în seara zilei de 25 februarie. În jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15B, în comuna Pipirig, între localitățile Dolhești și Pluton. În eveniment au fost implicate două autotrenuri, în […]
25 februarie 2026
19:00
Românul se plânge de corupție cu aceeași pasiune cu care o întreține. O condamnă la televizor, o înjură la colț de stradă, o analizează doct pe rețelele sociale – iar când i se ivește ocazia
18:10
Infecţiile respiratorii continuă să-şi facă de cap, numărul total de îmbolnăviri crescând săptămâna aceasta, la fel şi numărul internărilor, faţă de săptămâna trecută. Datele au fost puse la dispoziţie într-un comunicat de presă emis de DSP Neamţ. “În săptămâna 16-22.02.2023 (S08/2026) conform datelor transmise au fost raportate 2.363 cazuri de infecții respiratorii (infecții acute de […] Articolul Infecţiile respiratorii continuă să-şi facă de… cap apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Judeţul Neamţ are nouă destinaţii pe lista celor care concurează în competiţia “Destinația Anului 2026”, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Județul Neamț primește un cadou inedit: nouă destinații de vis se află pe lista celor care concurează în cadrul competiției “Destinația Anului 2026”. Peste 250 de destinații din întreaga țară au fost nominalizate în această […] Articolul Judeţul Neamţ – nouă destinaţii în competiţia “Destinația Anului 2026” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Cinci persoane au decedat în incendii doar în primele două luni ale acestui an, transmit reprezentanţii ISU Neamţ. Patru dintre acestea aveau vârste cuprinse între 61 și 94 de ani, iar cele mai multe incendii au fost provocate de mijloacele de încălzire și cele de gătit lăsate nesupravegheate. Pompierii nemțeni recomandă cetățenilor să acorde o […] Articolul Bilanţ negru: cinci persoane decedate în incendii în două luni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Expoziție de acuarelă Arcadie Răileanu, la Biblioteca Județeană. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește expoziția de acuarelă „Instantanee cromatice“ a pictorului basarabean Arcadie Răileanu, pe simezele Sălii Cupola, în perioada 2-15 martie 2026. Vernisajul va avea loc marți, 3 martie 2026, cu începere de la ora 12:00, cu o prezentare asigurată de preotul și poetul […] Articolul Expoziție de acuarelă Arcadie Răileanu, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Accident rutier în Târgu-Neamț: tânără lovită de o mașină care dădea cu spatele # Monitorul de Neamț
Tânără lovită de o mașină care dădea cu spatele, în urma unui accident rutier produs la data de 24 februarie, în municipiul Târgu-Neamț. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. Manevră de mers înapoi fără asigurare […] Articolul Accident rutier în Târgu-Neamț: tânără lovită de o mașină care dădea cu spatele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat de 59 de ani, găsit fără viață de fratele său, în cursul zilei de 24 februarie, în localitatea Țibucani. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că […] Articolul Tragedie în Țibucani: un bărbat de 59 de ani, găsit fără viață de fratele său apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Urmărire pe DN 15D, în Girov: tânăr cu permisul suspendat și 1,00 mg/l alcool, oprit de polițiști # Monitorul de Neamț
Urmărire pe DN 15D, în Girov: tânăr cu permisul suspendat și 1,00 mg/l alcool, oprit de polițiști, în seara de 24 februarie. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au efectuat semnal de oprire al unui autoturism care circula pe DN 15D, în localitatea Girov. Nu […] Articolul Urmărire pe DN 15D, în Girov: tânăr cu permisul suspendat și 1,00 mg/l alcool, oprit de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Casă cuprinsă de foc la Borlești: proprietarul, transportat la spital cu arsuri # Monitorul de Neamț
Casă cuprinsă de foc la Borlești: proprietarul, transportat la spital cu arsuri, în urma unui incendiu izbucnit în zorii zilei de 25 februarie. În această dimineață, la ora 04:56, prin apel la 112, pompierii au fost înștiințați despre producerea unui incendiu la o locuință situată pe strada Aleea Speranței din comuna Borlești. Intervenție cu mai […] Articolul Casă cuprinsă de foc la Borlești: proprietarul, transportat la spital cu arsuri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Incendiu devastator la Humulești: un bărbat de 88 de ani, găsit carbonizat în locuință # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 88 de ani, găsit carbonizat în locuință, în urma unui incendiu izbucnit în cursul nopții de 24 februarie. Noaptea trecută, la ora 23:26, pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Târgu-Neamț, satul Humulești, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Căprioara. Incendiul se manifesta generalizat La locul […] Articolul Incendiu devastator la Humulești: un bărbat de 88 de ani, găsit carbonizat în locuință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:50
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț, după o intervenție rapidă care a făcut diferența dintre viață și moarte. În data de 24 februarie 2026, în jurul orei 14:10, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs […] Articolul A văzut fumul și a fugit spre flăcări: o femeie salvată dintr-o casă cuprinsă de incendiu, în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Buletinul electronic complică lucrurile. De ce românii trebuie să aibă încă un document la ei # Monitorul de Neamț
Buletinul electronic complică lucrurile. Românii sunt obligați să poarte o adeverință obligatorie cu ei, după ce adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe noua carte de identitate. În prezent, domiciliul este stocat exclusiv pe cipul electronic, invizibil pentru ochiul liber. Buletinul electronic complică lucrurile: adresa nu mai apare tipărită Introducerea cărții de identitate electronice […] Articolul Buletinul electronic complică lucrurile. De ce românii trebuie să aibă încă un document la ei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 februarie 2026
19:10
Ne prăbușim încet, dar sigur. Nu sub bombe. Nu sub invazii. Nu sub ocupații străine. Ci sub propria noastră nepăsare. România nu moare din lipsă de discursuri patriotice. Moare din lipsă de copii. În toamnă, în multe sate și orașe mici, clopoțelul va suna pentru clase aproape goale. Băncile vor rămâne cu două-trei ghiozdane rătăcite […] Articolul Copiii care nu se mai nasc și țara care nu mai înțelege ce pierde apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
■ câștigătoarea competiției organizate de AJF Neamț se va desemna duminică, în Sala Sporturilor din Roman CSM Roman, AS Unirea Trifești, AS Voința Ion Creangă și CS Cimentul Bicaz sunt cele patru formații calificate în semifinalele Cupei de Iarnă la fotbal în sală, întrecere organizată de Asociația Județeană de Fotbal Neamț. Competiția își va afla […] Articolul S-au stabilit semifinalele Cupei de Iarnă la fotbal în sală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Iarna aduce mereu provocarea de a combina confortul termic cu un stil care să ne reprezinte. Într-o perioadă în care temperaturile scad, hainele devin mai mult decât simple piese vestimentare: sunt un scut împotriva frigului și un mod de a ne exprima personalitatea. Alegerea corectă nu se rezumă la grosimea materialului, ci implică atenție la […] Articolul Cum alegi hainele potrivite pentru iarnă: stil, confort și protecție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț # Monitorul de Neamț
33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț, începând de astăzi, în structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Tinerii provin de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, iar stagiul de […] Articolul 33 de elevi ai Școlilor de Agenți de Poliție, în stagiu de practică la IPJ Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online # Monitorul de Neamț
Noua funcție de programare a mesajelor, descoperită în versiunea beta pentru iOS, ar putea permite trimiterea automată chiar și fără ca utilizatorul să fie activ în aplicație WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online, prin introducerea mesajelor programate care se trimit automat la data și ora stabilite. Funcția a fost […] Articolul WhatsApp pregătește o schimbare uriașă și schimbă regulile jocului în comunicarea online apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, marchează în tradiția populară momentul în care natura renaște, iar tinerii își caută perechea. Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, este celebrată la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, în funcție de zona etnografică. Considerată, local, prima zi de primăvară, această sărbătoare îmbină mitologia, credințele populare și obiceiurile legate de […] Articolul Dragobete, sărbătoarea iubirii la români și începutul simbolic al primăverii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private. Ce prevede inițiativa legislativă # Monitorul de Neamț
Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private a fost adoptat de Senat și stabilește condițiile în care autoritățile locale pot finanța cheltuielile salariale pentru sportivi și antrenori din cluburile sportive private. Inițiativa legislativă completează Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000. Ce prevede proiectul adoptat de Senat Propunerea legislativă completează articolul 18 indice 1 […] Articolul Primăriile vor putea plăti salariile cluburilor sportive private. Ce prevede inițiativa legislativă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi # Monitorul de Neamț
Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi, constatate de polițiștii Serviciului Rutier Neamț, la data de 23 februarie. Depistat fără permis, cu ITP-ul expirat, în Roznov La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au oprit pentru […] Articolul Fără permis în Roznov și 1,75 mg/l alcool pe DN 15D: două infracțiuni rutiere într-o singură zi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Nu a oprit la semnal și a fost prins după 2,5 km: șofer reținut în Borlești, în urma unei urmăriri desfășurate în seara de 23 februarie. La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 18.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Borlești au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DC 125, […] Articolul Nu a oprit la semnal și a fost prins după 2,5 km: șofer reținut în Borlești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:10
Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu – lumină și mângâiere pentru omul contemporan # Monitorul de Neamț
Într-o lume marcată de neliniște, zbucium și răniri adânci ale sufletului, viața Sfântului Cuvios Petroniu de la Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, strălucește ca o lumină neîntreruptă. Ea ne arată că sfințenia nu este un ideal abstract, ci o cale concretă de a trăi prin rugăciune, ascultare și iubire, transformând durerea, frica și […] Articolul Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu – lumină și mângâiere pentru omul contemporan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 februarie 2026
20:10
Un consilier local din Neamţ este sub ameninţarea de a fi exclus din partdiul pe listele căruia a candidat la alegerile locale. Este vorba despre Elena Didilă, consilier local la Târgu Neamţ, care a obţinut această poziţie candidând pe listele SOS România. Motivul? Ar fi denigrat partidul şi pe preşedintele acestuia. Cazul ei este în […] Articolul Consilier ameninţat să fie exclus din partid apare prima dată în Monitorul de Neamț.
