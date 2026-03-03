Exploatare sexuală prin metoda lover boy, victimă transportată în Germania și Italia
Monitorul de Neamț , 3 martie 2026 12:50
Exploatare sexuală prin metoda lover boy este acuzația pentru care un tânăr de 21 de ani a fost reținut la data de 2 martie 2026. Exploatare sexuală prin metoda lover boy prin inducere în eroare Din actele de urmărire penală a reieșit că, în luna iulie 2025, inculpatul, care la acel moment se afla în […]
• • •
Acum o oră
12:50
Exploatare sexuală prin metoda lover boy, victimă transportată în Germania și Italia # Monitorul de Neamț
Acum 2 ore
12:30
Un accident rutier soldat cu două victime, o fetiţă de 6 ani şi o femeie de 41 de ani, s-a produs în această dimineaţă pe un drum judeţean din localitatea Păstrăveni. „La data de 3 martie, în jurul orei 07:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment […]
12:00
Aproape 200 de pietoni au fost sancţionaţi cu avertismente de poliţiştii nemţeni în urma unei acţiuni desfăşurate recent. „În perioada 23 februarie – 1 martie a.c., polițiștii rutieri au fost prezenți permanent în teren, desfășurând activități pentru creșterea gradului de siguranță al participanților la trafic. De această dată, acțiunile au fost concentrate asupra pietonilor și […]
12:00
Flăcări la un atelier din Bălțătești au mobilizat pompierii în data de 2 martie, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din satul Valea Seacă. Flăcări la un atelier din Bălțătești cu posibilitate de propagare În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna […]
Acum 24 ore
19:50
Maestrul Rică Răducanu – secretele din spatele legendei. A câştigat mai mult ca actor decât ca fotbalist # Monitorul de Neamț
Rică Răducanu, legendarul portar al Rapidului şi al echipei naţionale, a fost recent în Neamţ, ocazie cu care a acordat un interviu la MonitorTV. Dezinvolt peste poate, în ciuda faptului că se apropie de borna cu numărul 80, a spus din start că la Piatra Neamţ este ca acasă. „Sunt de-al casei eu aici. Am […]
19:10
A început balul. Lumini aprinse peste o sală care pare festivă, dar în aer nu plutește bucuria, ci tensiunea. Dansatorii nu mai poartă măști elegante, ci uniforme. Orchestra nu cântă valsuri, ci marșuri. Iar muzica… muzica o asigură războinicii. Trăim vremuri în care lumea pare că și-a schimbat ritmul. Dacă altădată marile națiuni concurau în […]
18:00
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că a fost votat transferul dreptului de proprietate către primăriile beneficiare, asupra celor 23 de microbuze electrice (17+1 locuri), achiziționate prin proiectul „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț". Votul, în unanimitate, a fost consemnat în ședința de joi, 26 februarie. Conform sursei citate, principalii beneficiari ai acestei investiții […]
17:10
Un exerciţiu de alarmare în caz de cutremur se va desfăşura pe 4 martie, în şcolile din Neamţ. Scenariul după care se va desfăşura exerciţiul prevede că în data de 04.03.2026, ora 09.45, în zona VRANCEI s-a produs un cutremur de pământ cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter şi o durată de 20 […]
16:10
Duminică, 1 martie, după oficierea Sfintei Liturghii, în mai multe lăcașuri de cult din județul Neamț au fost organizate activități de informare preventivă dedicate credincioșilor, conform ISU Neamţ. Acestea au avut ca scop transmiterea unor mesaje esențiale pentru prevenirea incendiilor la locuințe și în gospodării. În cadrul acestor prezentări, s-a pus accent pe utilizarea în […]
15:10
Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă, parte dintr-un itinerar în 37 de orașe # Monitorul de Neamț
Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă va avea loc în data de 7 martie 2026, ora 12.00, sub egida Complexului Muzeal Național Neamț. Cum respiră pământul vernisată la Muzeul de Artă din Piatra-Neamț Expoziția personală itinerantă, de fotografie, Cum respiră pământul, a regizorului Dan Mihalcea, va fi vernisată la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, […]
14:40
Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț, transportat la spital # Monitorul de Neamț
Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț a fost preluat de echipajul medical după o intervenție a pompierilor, care au pătruns în locuință prin fereastră. Bătrân găsit inconștient într-un apartament din Piatra-Neamț pe strada George Coșbuc În data de 27.02.2026, la ora 10:50, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că o persoană este […]
14:00
Valoarea amenzilor depășește 110.000 de lei, iar 10 permise au fost reținute 467 de sancțiuni în 48 ore au fost aplicate de polițiști, care au intervenit la 87 de evenimente, dintre care 70 sesizate prin 112. 467 de sancțiuni în 48 ore la nivel județean În ultimele 48 de ore, polițiștii au acționat pentru a […]
Ieri
13:30
Alcoolemie uriașă la Poiana Largului a fost depistată de polițiști în urma unui control rutier desfășurat în dimineața zilei de 1 martie. Alcoolemie uriașă la Poiana Largului în timpul unui control rutier La data de 1 martie a.c., în jurul orei 11:40, în timp ce polițiștii desfășurau activități de supraveghere și control trafic, pe DN15, […]
13:10
Transport ilegal de material lemnos în Girov și Unghi a fost depistat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare în dimineața zilei de 28 februarie. Transport ilegal de material lemnos în Girov La data de 28 februarie a.c., ora 08:20, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare […]
12:40
Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard # Monitorul de Neamț
Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 1 martie, iar victimele au fost transportate la o unitate medicală. Mașină în flăcări la Poiana, două femei rănite după ce autoturismul a lovit un gard La data de 1 martie a.c., în […]
12:10
Gospodărie afectată de incendiu la Petricani, flăcări extinse și risc de propagare # Monitorul de Neamț
Gospodărie afectată de incendiu la Petricani a mobilizat pompierii în data de 28 februarie, după un apel la 112 care anunța izbucnirea unui incendiu în satul Târpești. Gospodărie afectată de incendiu la Petricani cu flăcări generalizate În data de 28.02.2026, la ora 12:10, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna […]
11:30
Combinație riscantă: alcool, fără permis și motocicletă. Un bărbat de 42 de ani a fost rănit după ce a pierdut controlul motocicletei într-o curbă și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Accident rutier în Dreptu La data de 1 martie a.c., în jurul orei 14.45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu […]
10:40
Monitorizat prin hotărâre judecătorească, reținut după un gest extrem: Tânăr din Petricani a scos brățara electronică și a pus-o pe foc, potrivit unei informări transmise de IPJ Neamț. Bărbatul este cercetat pentru distrugere și nerespectarea ordinului de protecție. Alertă de monitorizare electronică transmisă prin SIME La data de 1 martie a.c., ora 18:40, polițiștii din […]
10:10
Pentru a elimina din start orice nedumerire cu privire la constatarea din titlu, nu trebuie decât să ne reamintim recentele lucrări ale „Consiliului pentru pace în Gaza", care a avut loc la Washington în data de 18 februarie, la iniţiativa preşedintelui SUA, Donald Trump. La lucrările acestui Consiliu, Nicușor Dan s-a hotărât, în ultimul moment, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
■ ultimul meci oficial de acasă al pietrencelor nu a mai avut loc fiindcă Dorna Vatra Dornei nu s-a prezentat HC Pietricica Neamț trebuia să joace în ziua de sâmbătă, 28 februarie 2026, ultimul meci oficial pe propriul teren în sezonul regular al Campionatului Național de Handbal pentru Junioare 3, Seria A. Din păcate însă, […]
10:00
Prima Duminică din Postul Mare, cunoscută ca Duminica Ortodoxiei 2026, nu se reduce la comemorarea restaurării cultului icoanelor în anul 843 sub împărăteasa Teodora, ci constituie un moment de revelație și reafirmare a identității Bisericii. În această zi, credincioșii sunt chemați să contemple continuitatea harică și mărturisirea Adevărului lui Hristos într-o lume adesea fragilă, marcată […]
28 februarie 2026
17:50
Ceahlăul – înfrângere previzibilă cu Voluntari. Gol de generic marcat de juniorul Patrichi # Monitorul de Neamț
Irinel Patrichi a fost cel care a bucurat inimile îngheţate ale suporterilor pietreni, şi nu de frigul de afară, ci de faptul că până atunci tabela arăta un sec 0-5 pentru FC Voluntari, în meciul de sâmbătă. În minutul 77, intrat de câteva minute, juniorul Ceahlăului a câştigat un duel fizic cu un adversar mult […]
27 februarie 2026
19:00
Nu mă mai întristează nimic. Nici criza. Nici prăbușirea. Nici dezordinea globală. Ceea ce se întâmplă nu este o tragedie, ci o deconspirare. O dezgolire brutală a unei lumi care a trăit prea mult din iluzie. România nu intră într-o criză. România iese dintr-o minciună. Europa nu se prăbușește din interior. Europa își arată fisurile […]
18:10
Reforma prin ochii Puterii şi ai Opoziţiei. De la critici dure la laudatio „fără număr” # Monitorul de Neamț
După un travaliu „secular", care a durat câteva luni bune, a dat Guvernul şi s-a născut reforma. Cum se cade la aşa naştere de lucru important, am fost curioşi să aflăm ce zic… ursitoarele politice. Nu de alta, dar reforma era aşteptată cu speranţe de contribuabilul cocoşat de biruri – că poate odată născută va […]
16:50
Şedinţă la CJ: de la microbuze şcolare la preluarea unui teren şi până la… acoperişul TT # Monitorul de Neamț
Consiliul Județean Neamț s-a întrunit recent în ședință ordinară pentru a dezbate și a aproba o serie de proiecte de hotărâre privind o serie de aspecte sociale, culturale și educaționale, precum și servicii publice de interes județean. Conform unei raportări făcute de reprezentantţii CJ, unul dintre proiectele aprobate a vizat tema de proiectare pentru obiectivul […]
15:00
Probleme în Neamț au fost constatate de polițiști în două cazuri distincte, după ce un bărbat a fost depistat conducând sub influența alcoolului, iar un tânăr de 18 ani a fost oprit la volan fără permis. Alcool la volan, în Nemțișor La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Secției […]
14:50
Proiect de anvergură realizat de COMES, pentru industria energetică din România # Monitorul de Neamț
COMES a început livrările pentru proiectul SAF (Sustainable Aviation Fuel) pentru una dintre cele mai importante rafinării din România, reprezentând o investiție nouă dedicată producerii combustibilului pentru aviație. Termenul de execuţie este eşalonat pe o perioadă de 9–12 luni. Stadiul proiectului Proiectare: finalizată în
14:00
Safari în Kenya: expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Safari în Kenya expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, din 27 februarie. Expoziția vă propune să descoperiți frumusețea neîmblânzită a unei mici părți din continentul african, o incursiune fotografică spectaculoasă în ecosistemele protejate ale Kenyei. Semnificația termenului „safari” Deși în limba swahili cuvântul „safari” se traduce simplu prin „călătorie”, în cadrul acestei […] Articolul Safari în Kenya: expoziție de fotografie la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Razie silvică în Neamț: 113 metri cubi de lemn confiscați și două mașini indisponibilizate # Monitorul de Neamț
O razie silvică în Neamț s-a soldat cu confiscarea a 113 metri cubi de material lemnos și indisponibilizarea a două ansambluri de vehicule, în urma unei acțiuni desfășurate la nivel județean. La data de 25 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică Neamț, pentru […] Articolul Razie silvică în Neamț: 113 metri cubi de lemn confiscați și două mașini indisponibilizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Chimcomplex concediază 1.200 de angajați și alege scenariul cel mai dur în plină criză energetică # Monitorul de Neamț
Ștefan Vuza aplică scenariul 3 din șase variante posibile, suspendă investiții din PNRR și reorientează compania către importuri de 1,2 miliarde euro anual Chimcomplex concediază 1.200 de angajați începând din aprilie 2026, după ce directorul general Ștefan Vuza a decis aplicarea scenariului 3, considerat cel mai sever dintre cele șase variante de lucru. Decizia presupune […] Articolul Chimcomplex concediază 1.200 de angajați și alege scenariul cel mai dur în plină criză energetică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
În ţărişoara noastră în care unii nu pot sărăci din taxe cât se pot îmbuiba alţii din sinecuri, s-a dat startul la o nouă întrecere socialist-(neo)marxist-danubiano-pontică: Daciada păcănelelor. După ce Ilie, căruia nu-i place să i se spună Sărăcie, a venit în sfârşit – după lupte seculare cu ciumaţii roşii – cu pachetul reformator în […] Articolul Daciada păcănelelor. Cine le interzice primul şi… mai mult apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Depășire regulamentară, final dramatic: femeie rănită într-un accident la Izvoare # Monitorul de Neamț
O depășire regulamentară s-a transformat într-un final dramatic, după ce un accident rutier s-a produs în afara localității Izvoare. La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier. Coliziune după schimbarea direcției de mers În urma verificărilor, polițiștii au […] Articolul Depășire regulamentară, final dramatic: femeie rănită într-un accident la Izvoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Un viraj periculos la Păstrăveni s-a soldat cu patru persoane rănite, după ce un utilaj agricol și un autoturism au fost implicate într-un eveniment rutier. La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea accidentului. Neacordare de prioritate la efectuarea virajului […] Articolul Viraj periculos la Păstrăveni: patru răniți într-un accident apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Un accident pe DN 15B, la Pipirig, s-a produs joi în jurul orei 23:20, fiind implicate un autoturism și un autotren, în care se aflau doar conducătorii auto. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Pipirig, Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ. Șofer scos din autoturism înainte […] Articolul Accident pe DN 15B, la Pipirig: un tânăr de 20 de ani, transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 februarie 2026
20:10
Nu este o măsură economică, nici o cifră pe un tabel. Este o lovitură în inimile celor care nu au altă apărare: mamele singure, persoanele cu dizabilități, oamenii care trăiesc de la o zi la alta cu speranța că statul nu îi va uita. Când taie indemnizațiile, nu taie hârtie sau conturi bancare – taie […] Articolul Tăierea indemnizațiilor – cruzimea oficializată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20:00
Caragiale la Girov: Un consilier mai mult demis decât revocat sau mai mult revocat decât demis? # Monitorul de Neamț
■ Să se revoce, primesc, dar să nu se demită. Sau să se demită, primesc, dar să nu se revoce. Am zis! Mari patimi politice la Girov unde o consilieră locală trebuia musai să fie scoasă din consiliul de administraţie al unei şcoli. De ce? Nu e prea clar, dar asta chiar că nu contează, […] Articolul Caragiale la Girov: Un consilier mai mult demis decât revocat sau mai mult revocat decât demis? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
CSM Ceahlăul este în faţa unui test dificil pe care îl va susţine pe teren propriu în faţa formaţiei FC Voluntari. Partida, contând pentru etapa cu numărul 19 a Ligii 2 se va disputa sâmbătă, 28 februarie, cu începere de la ora 11. Oaspeţii sunt pe locul patru în clasament şi şi-au declarat răspicat intenţiile […] Articolul Ceahlăul – test dificil acasă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
„Ținutul lui Creangă” – faza întâlnirilor. S-a discutat şi despre următorul exercițiu financiar european # Monitorul de Neamț
Conducerea Consiliului Județean Neamț anunţă că, recent, a avut o întâlnire importantă cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Monica Harja-Zlăvog, Directorul Direcției Programul Regional Nord-Est 2021–2027, alături de colegii săi, Sergiu Blanuță și Ioana Șaramet. În cadrul acestei întâlniri s-au analizat oportunitățile de finanțare pentru proiectele strategice ale județului Neamț, atât în actualul […] Articolul „Ținutul lui Creangă” – faza întâlnirilor. S-a discutat şi despre următorul exercițiu financiar european apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Ion Creangă, omagiat la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț omagiază memoria lui Ion Creangă, la 189 de ani de la nașterea sa (1 martie 1837), în zilele de 26 și 27 februarie (între orele 9.00 – 19.00) și 28 februarie și 1 martie (între orele 9.00 – 17.00), în spațiul […] Articolul Ion Creangă, medalion evocator la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Rugby Club Venus RIFIL marchează 35 ani de activitate și 30 ani de rugby feminin, în 2026, un moment aniversar important care reflectă munca susținută și impactul clubului în sportul românesc. Rugby Club Venus RIFIL a fost înființat în anul 1991, iar în 1996, la Piatra Neamț, a fost înregistrată oficial prima echipă de rugby feminin din România, […] Articolul Dublă aniversare pentru rugbyul nemţean, în 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Focar de pestă porcină africană într-o exploataţie comercială din Neamţ, anunţă reprezentanţii Prefecturii Neamţ. 107 animale au murit. „La data de 25 februarie 2026, în cadrul ședinței Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) Neamț, condusă de prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a fost analizată situația generată de confirmarea unui focar de pestă porcină africană […] Articolul Focar de pestă porcină africană în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Săptămâna Protecției Civile în Neamț: exerciții cu sirene, evacuări și activități pentru populație # Monitorul de Neamț
Săptămâna Protecției Civile, marcată prin exerciții și activități preventive în Neamț. România marchează în acest an 93 de ani de Protecție Civilă, iar în perioada 26 februarie – 4 martie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț organizează o serie de activități dedicate educației preventive și pregătirii populației pentru situații de urgență. […] Articolul Săptămâna Protecției Civile în Neamț: exerciții cu sirene, evacuări și activități pentru populație apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Două mașini neînmatriculate au fost depistate în aceeași zi la Roznov de polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov, în urma unor controale efectuate pe două străzi din localitate. Autoturism fără plăcuțe de înmatriculare La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 13.10, polițiștii au efectuat semnal de oprire al unui autoturism care circula pe […] Articolul Două mașini neînmatriculate, depistate în aceeași zi la Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Autoturism cuprins de flăcări într-un garaj din Păstrăveni, în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 25 februarie. La ora 21:26, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Păstrăveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism parcat într-un garaj situat pe strada Potcoavei. Proprietarul a scos mașina din […] Articolul Autoturism cuprins de flăcări într-un garaj din Păstrăveni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
A intrat într-un magazin din mall și a plecat cu scule și bani: prejudiciu de 5.000 de lei # Monitorul de Neamț
Furt într-un magazin din mall Piatra-Neamț. Un furt comis în plină zi, într-un centru comercial din Piatra-Neamț, s-a încheiat cu arest preventiv. La data de 24 februarie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați direct de către un bărbat cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar […] Articolul A intrat într-un magazin din mall și a plecat cu scule și bani: prejudiciu de 5.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Impact între două autotrenuri pe DN 15B, la Pipirig, în urma unui accident rutier produs în seara zilei de 25 februarie. În jurul orei 19:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15B, în comuna Pipirig, între localitățile Dolhești și Pluton. În eveniment au fost implicate două autotrenuri, în […] Articolul Impact între două autotrenuri pe DN 15B, la Pipirig apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 februarie 2026
19:00
Românul se plânge de corupție cu aceeași pasiune cu care o întreține. O condamnă la televizor, o înjură la colț de stradă, o analizează doct pe rețelele sociale – iar când i se ivește ocazia, o justifică în șoaptă: „toți fac la fel”, „dacă nu dai, nu rezolvi”, „așa merg lucrurile la noi”. Dar poate […] Articolul De ce oare se plânge românul de corupție? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Infecţiile respiratorii continuă să-şi facă de cap, numărul total de îmbolnăviri crescând săptămâna aceasta, la fel şi numărul internărilor, faţă de săptămâna trecută. Datele au fost puse la dispoziţie într-un comunicat de presă emis de DSP Neamţ. “În săptămâna 16-22.02.2023 (S08/2026) conform datelor transmise au fost raportate 2.363 cazuri de infecții respiratorii (infecții acute de […] Articolul Infecţiile respiratorii continuă să-şi facă de… cap apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Judeţul Neamţ are nouă destinaţii pe lista celor care concurează în competiţia “Destinația Anului 2026”, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. „Județul Neamț primește un cadou inedit: nouă destinații de vis se află pe lista celor care concurează în cadrul competiției “Destinația Anului 2026”. Peste 250 de destinații din întreaga țară au fost nominalizate în această […] Articolul Judeţul Neamţ – nouă destinaţii în competiţia “Destinația Anului 2026” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Cinci persoane au decedat în incendii doar în primele două luni ale acestui an, transmit reprezentanţii ISU Neamţ. Patru dintre acestea aveau vârste cuprinse între 61 și 94 de ani, iar cele mai multe incendii au fost provocate de mijloacele de încălzire și cele de gătit lăsate nesupravegheate. Pompierii nemțeni recomandă cetățenilor să acorde o […] Articolul Bilanţ negru: cinci persoane decedate în incendii în două luni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
