România, încontro? Care sunt cele mai mari oportunităţi pentru a continua dezvoltarea economiei VIDEO
Ziarul Financiar, 1 martie 2026 11:45
Israelul susţine că ofensiva împotriva adversarilor regionali a remodelat Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Israelul afirmă că a remodelat Orientul Mijlociu după eliminarea unor lideri-cheie ai Hamas, Hezbollah şi Iranului, inclusiv a Ayatollahului Khamenei.
Un înalt oficial iranian afirmă că niciun vas de război american nu poate intra în Golful Persic # Ziarul Financiar
Niciun vas de război american nu va avea voie să intre în Golful Persic, a declarat duminică Moshen Rezaei, fost comandant al Gărzii Revoluţionare Islamice şi înalt oficial iranian.
Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete şi drone în Orientul Mijlociu, vizând Israelul şi baze americane din regiune.
Prinţul moştenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul ţării # Ziarul Financiar
Reza Pahlavi spune că moartea lui Khamenei ar putea remodela viitorul Iranului, cerând o nouă constituţie, referendum şi alegeri supravegheate internaţional.
Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA şi Israel. Au fost anunţate 40 de zile de doliu public în Iran.
Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Preţul petrolului ar putea creşte brusc # Ziarul Financiar
Experţii avertizează că preţul petrolului ar putea creşte brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Situaţia este agravată de ameninţarea Iranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz. Pieţele internaţionale se vor redeschide luni dimineaţa.
Trump a anunţat, personal, că temutul lider al Iranului ayatolahul Ali Khamenei, 88 de ani, a fost ucis în atacul de dimineaţă # Ziarul Financiar
Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social duminică, Donald Trump, a anunţat că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a murit.
Preşedintele american Donald Trump a făcut primele comentarii despre eliminarea liderului iranian Ali Khamenei şi despre înlocuitorul acestuia. Trump a anunţat că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane şi israeliene de sâmbătă.
CIA crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluţionare - surse # Ziarul Financiar
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluţionare, susţin surse americane. Decesul liderului spiritual nu a fost confirmat în mod oficial.
Israelul afirmă că a desfăşurat cel mai amplu raid aerian din istoria forţelor sale aeriene împotriva Iranului, vizând 500 de obiective şi degradând sisteme de rachete şi apărare antiaeriană.
Celulă de criză la MAE. Nu există români răniţi în Orientul Mijlociu şi solicitări de repatriere # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe din România anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în Orientul Mijlociu şi nici solicitări de repatriere din Iran. Anunţul a fost făcut sâmbătă la finalul celulei de criză de la MAE.
Preşedintele american Donald Trump a ordonat mai multe atacuri militare în cel de al doilea mandat la Casa Albă. Într-un an şi o lună Trump a dat opt astfel de ordine armatei SUA, inclusiv cel de sâmbătă privitor la Iran.
Ofensiva lansată de Trump împotriva Iranului creşte temerile privind un război în Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Lovitura lansată de Trump asupra Iranului riscă să declanşeze un război de durată în Orientul Mijlociu, ameninţând pieţele petroliere, economia globală şi stabilitatea politică.
Fostul prim-ministru al Israelului, mesaj ferm de susţinere pentru ofensiva împotriva Iranului # Ziarul Financiar
Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, susţine operaţiunea „Răcnetul Leului” şi afirmă că Israelul va elimina ameninţarea iraniană.
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel şi Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanţei acestora în Dubai.
Casa Albă a anunţat că preşedintele american Donald Trump a monitorizat situaţia peste noapte la Mar a Lago. Trump a fost însoţit de membri ai echipei sale de securitate naţională. De asemenea, Trump a vorbit cu premierul israelian la telefon.
Reportaj După Afaceri Premium: Cum am văzut eu Iranul, una dintre cele mai "periculoase" destinaţii ale momentului. Niciodată o destinaţie nu a generat mai multe panici şi întrebări. Singurul pericol pe care l-am simţit a fost în trafic pentru că nu există nicio regulă # Ziarul Financiar
Despre Iran se ştiu atât de puţine lucruri, dar se cred atât de multe. Politica actuală a statului din Orientul Mijlociu pare că a reuşit să şteargă cu buretele mii de ani de istorie construiţi cu atenţie şi migală, piesă cu piesă, la fel ca mozaicurile ce îmbrăţişează cupolele şi nu de puţine ori pereţii moscheilor din acest stat, moschei care ar putea la fel de bine să fie predate la facultatea de arhitectură, precum şi la cele de artă, construcţii sau inginerie. Sunt construcţii ce frizează imposibilul deşi au fost realizate acum sute de ani, când tehnologia încă nu îşi pusese amprenta asupra lumii.
Autorităţile iraniene trimit mesaje text prin care îndeamnă locuitorii să părăsească Teheranul # Ziarul Financiar
Autorităţile iraniene au trimis mesaje text prin care îndemnau locuitorii să evacueze capitala Teheran, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri asupra republicii islamice.
