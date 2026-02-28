Casa Albă: Donald Trump a discutat cu mai mulţi lideri din Orientul Mijlociu şi cu şeful NATO
Ziarul Financiar, 28 februarie 2026 22:30
Casa Albă: Donald Trump a discutat cu mai mulţi lideri din Orientul Mijlociu şi cu şeful NATO
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
22:30
22:30
22:30
Acum 2 ore
21:00
Israelul afirmă că a desfăşurat cel mai amplu raid aerian din istoria forţelor sale aeriene împotriva Iranului, vizând 500 de obiective şi degradând sisteme de rachete şi apărare antiaeriană.
21:00
Acum 4 ore
20:45
Celulă de criză la MAE. Nu există români răniţi în Orientul Mijlociu şi solicitări de repatriere # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe din România anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în Orientul Mijlociu şi nici solicitări de repatriere din Iran. Anunţul a fost făcut sâmbătă la finalul celulei de criză de la MAE.
20:45
20:30
Preşedintele american Donald Trump a ordonat mai multe atacuri militare în cel de al doilea mandat la Casa Albă. Într-un an şi o lună Trump a dat opt astfel de ordine armatei SUA, inclusiv cel de sâmbătă privitor la Iran.
20:30
Ofensiva lansată de Trump împotriva Iranului creşte temerile privind un război în Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Lovitura lansată de Trump asupra Iranului riscă să declanşeze un război de durată în Orientul Mijlociu, ameninţând pieţele petroliere, economia globală şi stabilitatea politică.
20:15
Fostul prim-ministru al Israelului, mesaj ferm de susţinere pentru ofensiva împotriva Iranului # Ziarul Financiar
Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, susţine operaţiunea „Răcnetul Leului” şi afirmă că Israelul va elimina ameninţarea iraniană.
20:15
20:00
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel şi Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanţei acestora în Dubai.
19:00
Casa Albă a anunţat că preşedintele american Donald Trump a monitorizat situaţia peste noapte la Mar a Lago. Trump a fost însoţit de membri ai echipei sale de securitate naţională. De asemenea, Trump a vorbit cu premierul israelian la telefon.
19:00
19:00
Acum 6 ore
18:30
18:30
Reportaj După Afaceri Premium: Cum am văzut eu Iranul, una dintre cele mai "periculoase" destinaţii ale momentului. Niciodată o destinaţie nu a generat mai multe panici şi întrebări. Singurul pericol pe care l-am simţit a fost în trafic pentru că nu există nicio regulă # Ziarul Financiar
Despre Iran se ştiu atât de puţine lucruri, dar se cred atât de multe. Politica actuală a statului din Orientul Mijlociu pare că a reuşit să şteargă cu buretele mii de ani de istorie construiţi cu atenţie şi migală, piesă cu piesă, la fel ca mozaicurile ce îmbrăţişează cupolele şi nu de puţine ori pereţii moscheilor din acest stat, moschei care ar putea la fel de bine să fie predate la facultatea de arhitectură, precum şi la cele de artă, construcţii sau inginerie. Sunt construcţii ce frizează imposibilul deşi au fost realizate acum sute de ani, când tehnologia încă nu îşi pusese amprenta asupra lumii.
18:15
18:15
Autorităţile iraniene trimit mesaje text prin care îndeamnă locuitorii să părăsească Teheranul # Ziarul Financiar
Autorităţile iraniene au trimis mesaje text prin care îndemnau locuitorii să evacueze capitala Teheran, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri asupra republicii islamice.
18:15
Atacul SUA şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în Orientul Mijlociu. Mai multe ţări şi-au închis spaţiul aerian şi numeroase companii aeriene şi-au suspendat zborurile. Mii de călători din întreaga lume au rămas blocaţi.
18:15
18:00
17:45
17:45
Acum 8 ore
16:45
16:30
Război în Orientul Mijlociu. Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar # Ziarul Financiar
Iranienii susţin că au distrus un radar american din Qatar. Este vorba despre un echipament care în 2013 a costat 1,1 miliarde de dolari. De asemenea, iranienii spun că au blocat traficul petrolierelor prun Strâmtoarea Hormuz prin care se transportă o cantitate uriaşă de petrol.
16:30
16:15
Iranul a lansat rachete asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi asupra Israelului, după atacurile aeriene americano-israeliene asupra unor ţinte iraniene.
16:15
12 zboruri către Tel Aviv, Dubai şi Abu Dhabi au fost anulate pe Otopeni. Peste 1.500 de pasageri sunt afectaţi.
16:15
Emiratele Arabe avertizează asupra provocărilor care vor urma în acest „moment istoric” # Ziarul Financiar
Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un „moment istoric plin de provocări”, a declarat pentru CNN un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite (EAU), adăugând că ţara sa şi alte ţări din regiune „nu au reuşit” să asigure stabilitatea regională.
16:15
Anunţul lui Donald Trump despre atacul din Iran: armata SUA a început o amplă operaţiune # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump a ţinut un discurs despre atacul lansat de SUA şi Israel asupra Iranului. Armata SUA a început o amplă operaţiune, obiectivul este să apărăm poporul american, a spus Trump. De asemenea, el s-a adresat poporul iranian.
15:15
15:15
15:15
Acum 12 ore
14:00
Potrivit MAE rus, „agresiunea armată iresponsabilă” a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului ar fi fost „neprovocată” în viziunea regimului de la Moscova.
13:45
Iran: „Inamicul” a presupus în mod eronat că poporul iranian „se va supune cererilor lor meschine” # Ziarul Financiar
Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului (SNSC) transmite că cererile SUA-Israel sunt „meschine”, iar astfel de acţiuni sunt „laşe”.
13:45
Operaţiunea de eliminare a ayatollahul Ali Khamenei ar fi eşuat – presa din Israel # Ziarul Financiar
Evaluările israeliene indică faptul că tentativa de asasinare a liderului suprem al Iranului, Khamenei, şi a preşedintelui iranian a eşuat, relatează Canalul 15 din Israel.
13:45
Fostul preşedinte rus, Dmitry Medvedev, după atacurile asupra Iranului: „SUA are 249 de ani. Imperiul Persan, 2.500 # Ziarul Financiar
Israelul şi SUA au atacat Iranul sâmbătă, 28 februarie 2026. Reacţiile internaţionale variază de la avertismente diplomatice la critici dure la adresa Washingtonului.
13:45
13:45
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, despre armată: „România nu e o ţară săracă, e o ţară sărăcită" # Ziarul Financiar
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a vorbit la Insider Politic de la Prima TV, despre relansarea armatei voluntare, norma de hrană a militarilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistem.
13:00
13:00
13:00
12:45
12:45
12:45
12:15
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.