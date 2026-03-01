Valeriu Iftime: „Am prelungit cu Miron, dar cu o condiție: să meargă la facultate”

19:20

Ovidiu Stângă, 53 de ani, a povestit pentru GSP.ro care sunt efectele atacurilor de la Teheran în Doha (Qatar), acolo unde este stabilit din 2020. Olteanul, component al Generației de Aur, a mărturisit că nu este panicat, dar a relatat de ce există o stare de disconfort după ultimele oreStare de panică generală la nivel planetar! Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul ...