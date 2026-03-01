Pep Guardiola, dur la adresa fanilor care au huiduit în timpul întreruperii postului Ramadanului
Gazeta Sporturilor, 1 martie 2026 10:20
Manchester City s-a impus sâmbătă seară pe terenul lui Leeds, 0-1, dar partida a fost marcată de incidente din tribune.O parte a suporterilor de pe Elland Road au reacționat negativ în momentul în care jocul a fost oprit pentru a permite jucătorilor musulmani să întrerupă postul Ramadanului. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a transmis un mesaj ferm, cerând respect pentru religie și diversitate. ...
• • •
Fulham și Tottenham se întâlnesc astăzi, de la ora 16:00, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 28 din Premier League. Partida de pe Craven Cottage va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo, în baza unui abonament.Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul celor de la Tottenham, este anunțat titular în partida de astăzi. ...
Farul - CFR Cluj 1-2. Finalul de meci de la Ovidiu, de sâmbătă seara, a fost extrem de tensionat și controversat, după ce gazdele au cerut penalty pentru o fază disputată în careu în minutul 90+1. Totuși, există o imagine care nu a apărut la TV și care este destul de concludentă pentru a lămuri situația și a explica decizia arbitrilor. ...
UTA și FCSB se întâlnesc de la ora 21:00 într-unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei a 29-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.Cu două meciuri rămase de jucat, ambele formații încă au șanse la play-off. Asta doar în scenariul în care FC Argeș nu o învinge pe Dinamo, într-un meci care se joacă de la ora 18:00. ...
Dinamo - FC Argeș, probabil cel mai așteptat meci al finalului de săptămână, se joacă în această după-amiază, de la ora 18:00. Duelul de pe Arena Națională e liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu detalii în timp real de la reporterii GSP aflați la stadion. ...
Viața personală a lui Lamine Yamal este din nou în prim-plan, iar zvonurile indică o apropiere de influencerița britanică, Lily Rowland, care pozează într-o mare fană a Barcelonei.Deși cei doi nu se urmăresc public pe conturile de Instagram, mai mulți utilizatori au observat aprecieri și reacții reciproce la postările lor. ...
Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid, este chinuit în continuare de problemele la genunchi pe care le acuză încă din noiembrie anul trecut.Internaționalul francez simțise din nou dureri la genunchiul stâng în cursul antrenamentului de marți, astfel că antrenorul Alvaro Arbeloa nu l-a utilizat în returul cu Benfica (2-1), din play-off-ul Ligii Campionilor. ...
Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a obținut sâmbătă seară un succes important pe terenul formației Al-Najma, scor 3-1.Acest rezultat a reprezentat a doua victorie a tehnicianului român pe banca echipei lui, dar și 3 puncte foarte importante în vederea luptei pentru salvarea de la retrogradare. ...
Petrolul - Csikszereda este primul meci al zilei de duminică din Superliga și se joacă de la ora 15:45. Duelul de pe „Ilie Oană” va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #29 din SuperligăPetrolul - Csikszereda este duelul care deschide ziua și, chiar dacă nu sunt două echipe cu șanse la play-off, miza partidei este una mare. ...
Bayern a câștigat „Der Klassiker” cu Borussia, la Dortmund (3-2), și s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului din Bundesliga.Când a deschis scorul pentru Borussia Dortmund, în minutul 26, Nico Schlotterbeck nu trebuia să se mai afle pe teren. Șase minute mai devreme, fundașul galben-negrilor intrase „criminal” la Josip Stanisic, cu crampoanele pe tibie, însă „centralul” Sven Jablonski l-a iertat incredibil de eliminare. ...
„Finala de titlu” din această ediție de Superliga, dacă meciul decisiv ar urma să fie între primele două clasate la finalul sezonului regulat, ar urma să aibă o problemă în ceea ce privește locul de desfășurare, având în vedere că o echipă din București are mari șanse să termine pe locul al doilea acum și deci să găzduiască etapa a 10-a din play-off, contra liderului. ...
Cu doar câteva luni înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, naționala din Iran amenință cu retragerea și neparticiparea la competiție, într-un moment de tensiune militară crescândă între Statele Unite, țara gazdă, și iranieni, care ar urma să joace toate meciurile din grupă chiar în SUA. În acest context, naționala din Emiratele Arabe Unite, condusă de românul Cosmin Olăroiu (56 de ani), ar putea fi marea beneficiară. ...
Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a vorbit după eșecul în fața lui Inter (0-2) despre „munca extraordinară” depusă de Cristi Chivu la nerazzurri.Cristi Chivu s-a ferit să vorbească despre un scudetto de care echipa pe care o pregătește se află tot mai aproape. Însă fostul internațional italian Daniele De Rossi n-are nicio îndoială în privința viitoarei campioane a Italiei. ...
Farul - CFR Cluj 1-2. Mario Camora (39 de ani), căpitanul celor de la CFR Cluj, a tras primele concluzii la zona mixtă, după ce echipa lui a reușit să se califice matematic în play-off cu o etapă înainte de final. Ardelenii au traversat un sezon complicat, dar Pancu a redresat echipa și, cu 10 victorii consecutive, a reușit ceea ce la un moment dat părea imposibil. ...
Iran este prima națională care a amenințat că se va retrage de la Cupa Mondială din această vară, după ce atacuri aeriene efectuate sâmbătă, 28 februarie, de SUA și Israel, ar fi dus la moartea Liderului Suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei. Meciurile Iranului de la turneul final ar urma să se dispute chiar în Statele Unite ale Americii. ...
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, a învins-o cu 2-0 pe Genoa patronată de Dan Șucu și se află în fruntea clasamentului la o distanță confortabilă de a doua clasată, Milan.Deși Inter și-a adjudecat 3 puncte, sâmbătă seară, în duelul cu Genoa (2-0), au fost și tonuri critice. Unii n-au fost mulțumiți cu ce a arătat echipa lui Cristi Chivu, ceea ce a provocat reacția fermă a tehnicianului român, la conferința de presă. ...
Presa din Italia a evaluat modul în care a jucat Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) în victoria cu Genoa, scor 2-0, în runda cu numărul 27 din Serie A. Dimarco și Calhanoglu au înscris în victoria bifată de Inter pe San Siro. A fost a 8-a victorie la rând bifată de echipa lui Cristi Chivu în competiția internă. Jurnaliștii italieni i-au dat nota 7 lui Cristi Chivu, după Inter - GenoaItalienii de la TMT i-au dat lui Chivu nota 7 după meciul cu Genoa. ...
28 februarie 2026
După eliminarea din Liga Campionilor, Interul lui Cristi Chivu a avut un duel la îndemână cu Genoa în Serie A, sâmbătă seara, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, partidă adjudecată cu 2-0. Înaintea meciului, Interul ocupa primul loc în Serie A, având 10 puncte avans față de urmăritoarea AC Milan și o mână pe trofeul din Italia, chiar dacă încă mai resimțea amărăciunea eliminării din Liga Campionilor. ...
Duelul de la Ovidiu a fost tensionat de gesturile nervoase ale antrenorului oaspeților, Daniel Pancu, dar mai ales de deciziile arbitrului Florin Andrei, acuzat că nu le-a acordat gazdelor de la Farul Constanța două lovituri de pedeapsă. După ultimul fluier, starea de spirit s-a schimbat în tabăra oaspeților, care au sărbătorit a zecea victorie consecutivă și sunt matematic în play-off. Ce au scandat fanii clujeni la final în 6 lucruri care nu s-au văzut la TV. 1. ...
Mare, uriaș impact a avut declarația președintelui LPF, Gino Iorgulescu, cum că „ar fi păcat ca FCSB să nu ajungă în playoff”. Conspiraționiștii de serviciu au pictat imediat un tablou în care echipe și arbitrii vor pune umărul la săltarea campioanei între primele 6. Și apoi a venit realitatea banală care a dărâmat tot acest scenariu apocaliptic. U Cluj a bătut-o lejer pe Oțelul, ba chiar mai lejer decât a făcut-o FCSB la Galați. ...
Cu puțin timp înainte ca Statele Unite să înceapă atacurile în Iran, un eveniment distinct, cu posibile efecte devastatoare, a fost trecut cu vederea. Ca mai orice în epoca noastră, are legătură cu AI-ul. Și, deloc surprinzător, și cu sportul profesionist.În căldura sufocantă de la Australian Open, Iga Swiatek a simțit un puseu de claustrofobie. ...
Farul - CFR Cluj 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la TV la scurt timp după ce CFR Cluj a câștigat la Ovidiu și și-a asigurat locul în play-off. În acest context, situația celor de la FCSB a devenit și mai complicată, iar patronul roș-albaștrilor a anunțat o măsură uluitoare: este gata să impună echipei să nu se mai prezinte la ultimele două meciuri. ...
CFR Cluj s-a impus pe terenul lui Farul Constanța, scor 2-1, și a obținut a 10-a victorie consecutivă în Superigă, dar și calificarea în play-off-ul competiției.La finalul jocului, Ianis Zicu, antrenorul constănțenilor, a făcut show la conferința de presă. Acesta a acuzat arbitrajul din seara aceasta, afirmând că echipa lui a beneficiat de 2 lovituri de pedeapsă neacordate.Ianis Zicu: „Noi am fost victime colaterale”„A fost o partidă grea. ...
Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) a dat verdictul cu privire la cele două faze la care cei de la Farul au cerut lovitură de pedeaspă în meciul cu CFR Cluj, scor 1-2, la finalul căruia ardelenii s-au calificat matematic în play-off.Două faze controversate au avut loc în partida de la Ovidiu. Prima a fost în minutul 69, când Matei Ilie l-a lovit cu capul pe Gustavo Marins. A doua a avut loc în prelungiri, fiind vorba despre un duel între Marian Huja și Iustin Doicaru. ...
Farul - CFR Cluj 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a simțit rău în timpul și după meciul de la Ovidiu, la capătul căruia echipa lui a obținut calificarea matematic în play-off. La final, la conferința de presă și la flash-interviu, a venit secundul lui, Laurențiu Rus (40 de ani). Pancu a trăit meciul cu sufletul la gură, iar în prima parte a fost văzut extrem de agitat pe margine. ...
Finalul din Superliga e unul incendiar și total neprevăzut, un carusel de emoții care ține suporterii cu sufletul la gură până în ultima secundă. A venit momentul să deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor alege, și de această dată, „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” februarie 2026.În februarie s-au tras toate „gloanțele” pentru un loc în primele șase, iar fiecare etapă a părut o finală. ...
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a oferit o reacție pentru GSP.ro după ce echipa lui s-a calificat matematic în play-off.Deși echipa se afla într-o situație critică la finalul lui noiembrie, când Daniel Pancu a fost numit antrenor, CFR Cluj a obținut calificarea în play-off, după 2-1 cu Farul, a zecea victorie la rând în Superligă. ...
Farul - CFR Cluj 1-2. Gică Popescu (58 de ani), președintele celor de la Farul, a avut un discurs extrem de dur, nemulțumit de maniera de arbitraj, după ce Farul a pierdut duminică seara pe teren propriu în runda cu numărul 29 din Superliga. Marinarii nu mai aveau nicio șansă la play-off înaintea acestui meci, iar după confruntare au acuzat faptul că nu au primit două lovituri de pedeapsă. ...
Gazdele ar fi trebuit să primească două penalty-uri în meciul dintre Farul și CFR Cluj, scor 1-2, la finalul căruia formația lui Daniel Pancu a obținut calificarea în play-off.Momentul s-a petrecut în minutul 90+1, când ardelenii conduceau cu 2-1 și erau la un pas de victorie și de play-off. Cristi Ganea a centrat în careul ardelenilor pentru Doicaru. VIDEO. ...
CFR Cluj s-a impus pe terenul lui Farul Constanța, scor 2-1, și a obținut a 10-a victorie consecutivă în Superigă, dar și calificarea în play-off-ul competiției.Andrei Cordea, jucătorul ardelenilor, a revenit pe teren după suspendarea primită în urma incidentelor de la meciul cu Universitatea Cluj. A oferit două pase decisive, contribuind decisiv la rezultatul final al jocului. ...
După meciul de sâmbătă seara, Farul - CFR Cluj, scor 1-2, în etapa a 29-a din Superliga, încă un loc de play-off s-a mai ocupat. Echipa lui Daniel Pancu s-a calificat și ea în top 6, fiind în acest moment 5 echipe sigure de locul în plutonul fruntaș. Un singur loc a mai rămas liber și nu mai puțin de trei echipe care sunt cu ochii pe ultimul bilet de play-off: FC Argeș, FCSB și UTA Arad. ...
Dennis Man, jucătorul lui PSV, a marcat un gol în victoria echipei lui PSV, pe terenul formației Heracles, scor 3-1.Acest gol reprezintă a treia reușită pentru atacantul român în ultimele 4 meciuri jucate pentru olandezi.VIDEO. Golul marcat de Man în meciul cu HeraclesDennis Man a contribuit la cea mai recentă victorie a echipei sale din campionat. ...
Manchester City a învins-o pe Leeds cu scorul de 1-0, în runda 28 din Premier League. Antonio Semenyo a marcat singurul gol al partidei.Prima ocazie a fost a lui Leeds. Calvert-Lewin a primit balonul în careu, a șutat puternic, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Următoarele oportunități au fost tot ale gazdelor, ambele semnate de Aaronson. City a răspuns prin Marmoush, care era să egaleze înainte de pauză. Darlow și-a salvat echipa într-un mod spectaculos. ...
Bayern Munchen s-a impus pe terenul Borussiei Dortmund, într-un „Der Klassiker” spectaculos, scor 3-2, sâmbătă seară.Cele două mari rivale s-au întâlnit într-un meci din cadrul rundei cu numărul 34 din Bundesliga. Gazdele au suferit o lovitură grea înainte de meci, după ce echipa a fost zdrobită cu 1-4 de Atalanta și a fost eliminată din Liga Campionilor. Pe de altă parte, Bayern a venit din postura de lider, cu atacantul Hary Kane în formă maximă. ...
Lamine Yamal (18 ani), tânărul star al Barcelonei, a reușit primul hat-trick al carierei în victoria echipei sale contra lui Villarreal, scor 4-1. De asemenea, a ajuns la 100 de contribuții decisive în tricoul Barcelonei.La finalul partidei, spaniolul a vorbit despre acest moment important al carierei sale. ...
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre o serie de probleme identificate la CSA Steaua și despre chiria percepută la stadionul din Ghencea, despre care susține că este chiar mai mare decât cea de la Arena Națională. Acesta a identificat mai multe nereguli și a dezvăluit chiar că echipa de handbal a plătit o sumă de cinci ori mai mare decât ar fi trebuit pentru a închiria sala în care joacă. ...
Jessica Pegula (32 de ani, locul 5 WTA), recent învingătoare în turneul WTA 1000 de la Dubai, a dezvăluit că și-a dorit mereu să fie numărul 1 mondial și că a început să practice tenisul și să-l îndrăgească înainte de a realiza că aparține unei familii foarte bogate.Trei jucătoare americane se află în Top 10, iar Jessica Pegula este una dintre ele – pe treapta a cincea, între Coco Gauff și Amanda Anisimova. ...
Eugen Neagoe, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, a vorbit despre scandalul momentului din fotbalul românesc, cazul unde jucătorii echipei CS Păulești sunt acuzați de trucarea meciurilor.Unul dintre cei implicați în acest scandal este Raul Papp, fratele lui Paul Papp, fundașul Petrolului. În urma audierilor, Raul rămâne cercetat în stare de libertate. ...
După Dinamo, Petrolul și Csikszereda, a venit rândul celor de la Farul Constanța să încalce Legea 4 din 2008. Conform art. 10, lit. k din contestata lege specifică clar că „organizatorul trebuie să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă”. ...
Ovidiu Stângă, 53 de ani, a povestit pentru GSP.ro care sunt efectele atacurilor de la Teheran în Doha (Qatar), acolo unde este stabilit din 2020. Olteanul, component al Generației de Aur, a mărturisit că nu este panicat, dar a relatat de ce există o stare de disconfort după ultimele oreStare de panică generală la nivel planetar! Israel și SUA au lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul ...
Argentinianul Francisco Cerundolo (27 de ani, locul 19 ATP) a comentat declarațiile fostului număr 3 mondial Stefanos Tsitsipas, care a declarat că nu participă în turneele de zgură din America de Sud pentru că „nu am primit niciodată oferte bune de acolo”.Calendarul ATP din luna februarie, imediat după încheierea Australian Open, cuprinde în mod tradițional șirul de turnee pe zgură din America de Sud, așa numitul Golden Swing. ...
Borussia Dortmund și Bayern Munchen se înfruntă, diseară, de la ora 19:30. Partida de pe Signal Iduna Park face parte din etapa a 24-a din Bundesliga și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2.Borussia a suferit o lovitură grea înainte de „Der Klassiker”, după ce echipa a fost zdrobită cu 1-4 de Atalanta și a fost eliminată din Liga Campionilor. ...
Costin Ionuț Amzăr, fotbalist român aflat în acest moment în Dubai, îi liniștește pe cei de acasă, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu, declanșat după atacul orchestrat de SUA și Israel asupra Iranului, pare să fi escaladat și spre Emiratele Arabe Unite. „Deocamdată totul e în regulă aici”, a transmis fundașul împrumutat de Dinamo. ...
Sunt emoții la Ovidiu, înainte de al doilea meci al zilei de sâmbătă din Superliga, Farul - CFR Cluj, confruntare contând pentru runda #29 din Superliga. Nocturna a picat cu aproximativ o oră de start înainte de primul fluier, iar gazdele depun toate eforturile ca jocul să se dispute așa cum a fost programat inițial. ...
FIFA a oferit propriul răspuns cu privire la conflictul militar din Iran și Israel, având în vedere participarea primei națiuni la Campionatul Mondial din această vară.Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă o operațiune militară comună, masivă împotriva Iranului, lovind ținte în Teheran și în alte orașe. ...
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul de la Craiova, a vorbit la conferința de presă de la finalul victoriei cu Metaloglobus, scor 2-1, din runda 29 din Superliga. După meciul care i-a fost fatal lui Mihai Teja, Craiova a acumulat 59 de puncte și este sigură că va ocupa fotoliul de lider la finalul sezonului regular. Coelho a vorbit despre lucrul care i-a ajutat mult pe olteni în meciul de pe „Oblemenco”: aportul publicului. ...
Tehnicianul român Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul celor de la Al-Arabi SC, a reacționat direct din Qatar, după atacurile Iranului asupra bazelor americane. Acesta se afla cu echipa la hotel și spera ca meciul programat pentru sâmbătă seara să se joace conform programului inițial. Clubul a anunțat însă că duelul a fost amânat din rațiuni de siguranță. ...
Sepsi OSK și CSM Reșița s-au întâlnit sâmbătă într-un meci din cadrul rundei cu numărul 19 din liga a 2-a, unde covăsnenii s-au impus categoric cu scorul de 5-0. La finalul partidei, Flavius Stoican, antrenorul reșițenilor, a răbufnit la modul în care elevii săi au tratat această partidă. ...
Adrian Rus (29 de ani), fundașul Universității Craiova, a tras primele concluzii la zona mixtă, după ce echipa lui a reușit un succes chinuit, scor 2-1, contra codașei din Superliga, Metaloglobus, în runda cu numărul 29 din Superliga.Rus a fost unicul marcator al oltenilor în acest meci, în minutul 49, golul victoriei fiind de fapt un autogol al lui Pasagic. ...
