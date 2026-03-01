Expert: Dacă petrolul se stabilizează la 90 – 100 dolari pe baril, e posibilă depășirea pragului de 9 – 10 lei/litru la carburanți
G4Media, 1 martie 2026 11:50
Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce aduce costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanţurile logistice, scumpirea alimentelor şi inflaţie persistentă, atenţionează preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
12:10
Liderul opoziției ungare dezvăluie o uriașă afacere ilegală cu deșeuri toxice. Conexiuni cu Antal Rogan, un fidel al premierului Viktor Orban # G4Media
Un depozit masiv de anvelope uzate, acumulat ilegal de-a lungul mai multor ani, a fost prezentat public de politicianul maghiar Magyar Péter în localitatea Nagykölked, din județul Vas. Potrivit acestuia și locuitorilor din zonă, antreprenori protejați politic ar fi transportat tone de deșeuri din Austria, conform 24.hu. Depozitul, estimat la aproximativ 50.000 de metri cubi […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO Premieră tehnologică în războiul din Iran: premierul Netanyahy a folosit Inteligența Artificială pentru a se adresa iranienilor în limba persană # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat duminică pe rețeaua X un videoclip generat cu ajutorul AI, în care le transmite iranienilor, în limba persană, să se ridice împotriva regimului, afirmând că: „în zilele următoare, vom lovi mii de ținte ale regimului terorist”. Utilizarea inteligenței artificiale ca să comunice direct cu iranienii e o premieră tehnologică […] © G4Media.ro.
12:10
Marco Bezzecchi (Aprilia), victorie clară în MP al Thailandei de MotoGP – Dezastru pentru Marc Marquez # G4Media
Marco Bezzecchi (Aprilia) a câștigat duminică Marele Premiu de MotoGP din Thailanda. Italianul a fost urmat de Pedro Acosta (KTM) şi Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Marc Marquez, campionul mondial en-titre, a abandonat în turul 21, în momentul în care se afla pe locul 4. Retragerea a survenit din cauza unei pene la roata spate a […] © G4Media.ro.
12:10
Cum să recunoști semnele cancerului la câini și pisici: Simptome pe care nu trebuie să le ignori # G4Media
Cancerul afectează milioane de oameni, iar animalele noastre de companie nu fac excepție. Unl din patru câini și una din cinci pisici poate dezvolta cancer pe parcursul vieții. În Statele Unite, numai la câini se înregistrează aproximativ șase milioane de diagnostice noi anual. Cancerul reprezintă principala cauză de deces legată de boli la animalele de […] © G4Media.ro.
12:00
EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe # G4Media
La patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, majoritatea adăposturilor civile din România continuă să fie nefuncționale sau parțial funcționale. Situația este reflectată de datele furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, în subordinea căruia se află Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la solicitarea G4Media. Situația este confirmată și de un raport din 2025 al […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:50
Președintele francez Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă. Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, a transmis duminică liderul francez. Anunțul a fost făcut pe platforma X. „O lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele Marinei […] © G4Media.ro.
11:50
Expert: Dacă petrolul se stabilizează la 90 – 100 dolari pe baril, e posibilă depășirea pragului de 9 – 10 lei/litru la carburanți # G4Media
11:40
VIDEO Explozie masivă în centrul Teheranului la sediul grupării militare Basij după ce Israelul a lansat un nou val de atacuri aeriene # G4Media
O ”explozie gigantică” s-a înregistrat duminică în centrul Teheranului, transmite corespondentul Sky News, la puțin timp după ce Armata Israelului a anunțat noi lovituri în inima Iranului. Clădirile vizate ar fi sediul grupării militare Basij, potrivit unor experți citați de presa israeliană. Explozia a avut loc în apropierea televiziunii de stat iraniene. Armata israeliană (IDF) […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:20
Max Verstappen a precizat în mai multe rânduri că nu intenționează „să îmbătrânească” în Formula 1. Olandezul ia în considerare o retragere în următorii ani, iar analistul Martin Brundle spune că pilotul RedBull „nu va mai fi aici peste zece ani”. George Russell, despre sezonul 2026 din F1: „Vom vedea curse total diferite” Verstappen este […] © G4Media.ro.
11:20
Fiul ayatolahului Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, a fost ucis și el în loviturile americano-israeliene asupra Iranului # G4Media
Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost eliminat, potrivit presei israeliane citate de Mediafax. Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. De asemenea, ministrul apărării iranian și șeful statului major al forțelor armate au fost uciși în atacurile americane și israeliene […] © G4Media.ro.
11:20
Cântăreaţa şi compozitoarea britanică Olivia Dean a triumfat sâmbătă seara la Brit Awards, câştigând patru premii la cea mai mare ceremonie muzicală anuală din Regatul Unit, transmite Agerpres. După ce a dominat topurile naţionale şi internaţionale cu hitul „Man I Need” şi albumul „The Art of Loving”, tânăra de 26 de ani a dominat ceremonia […] © G4Media.ro.
11:10
Un terorist internațional responsabil de uciderea a 85 de persoane într-un atentat din Argentina a fost numit șef al Gărzilor Patriotice Islamice din Iran # G4Media
Iranul l-a numit duminică pe generalul Ahmed Vahidi drept șef al Gărzilor Revoluționare Islamice, transmite Haaretz. Vahidi îl înlocuiește pe Moahammad Pakpour, ucis sâmbătă în atacul israeliano-american din Teheran. Ahmed Vahidi este căutat de Interpol pentru implicarea într-un atentat terorist din 1994 din Argentina, îndreptat împotriva comunității evreiești din Buenos Aires și soldat cu 85 […] © G4Media.ro.
11:10
SUA au folosit instrumentul de inteligență artificială Claude de la Anthropic, în atacul din Iran # G4Media
La câteva ore după ce a declarat că guvernul federal va înceta utilizarea instrumentelor de inteligență artificială create de compania de tehnologie Anthropic, președintele Trump a lansat un atac aerian major în Iran cu ajutorul acelorași instrumente, anunță Mediafax. Comandamentele din întreaga lume, inclusiv Comandamentul Central al SUA din Orientul Mijlociu, utilizează instrumentul Claude AI […] © G4Media.ro.
10:50
Formula 1 se îndreaptă cu pași rapizi către startul sezonului 2026. George Russell, pilotul Mercedes, avertizează că vom avea parte de curse diferite față de ceea ce știam până acum. Motivul: piloții vor încerca să descopere cel mai bun stil pentru a respecta regulamentul. Hamilton trimite un avertisment rivalilor: Pregătire fără precedent pentru noul sezon […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:20
Inter a mai făcut un pas spre câștigarea campionatului din Serie A, dar Cristian Chivu îndeamnă la calm. 13 puncte sunt acum între trupa antrenorului român și AC Milan, a doua clasată. „Scudetto? Calmați-vă, mai sunt atâtea puncte puse în joc”, a transmis Chivu. După 2-0 cu Genoa, echipă patronată de românul Dan Șucu, Interul […] © G4Media.ro.
10:20
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai. Ei au plecat împreună cu doi profesori în ciuda riscului major de securitate din Orientul Mijlociu # G4Media
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai, potrivit presei locale. Ei s-ar afla acolo ”într-o deplasare privată, cu scop cultural”, potrivit inspectoarei școlare, Livia Marcu. Aceasta a declarat pentru Ziarul de Vrancea că elevii, însoțiți de doi profesori, sunt în siguranță și păstrează legătura cu reprezentanții Consulatului României. Nu e clar cine a […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ G4Media: Cum crezi că ar trebui să procedeze primăriile în cazul sălilor de jocuri de noroc? # G4Media
După adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă, care acordă mai multe puteri autorităților locale, în multe orașe primarii au anunțat deja că vor să propună în consiliile locale interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitățile lor. Ploiești, Iași, Piatra Neamț, Brăila sunt doar câteva exemple. În schimb, primarul Sibiului a declarat că nu […] © G4Media.ro.
10:00
Autoritățile din Iran susțin că 148 de persoane, majoritatea eleve, au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra unei școli de fete din regiunea Minab, în sudul țării, transmite Sky News, care citează agenția oficială de presă Mizan. Alte 95 de persoane ar fi fost rănite. Numerele nu au putut fi verificate din surse independente […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO Proteste anti-americane în Pakistan și Irak. Susținătorii ayatolahului ucis Ali Khamenei încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA # G4Media
Proteste anti-americane au izbucnit duminică în Pakistan și Irak după ce ayatolahului Ali Khamenei a fost ucis în urma bombardamentelor americano-israeliene, transmit Haaretz și Sky News. Mulțimile furioase încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA pentru a răzbuna uciderea dictatorului iranian. La ora 9.30, opt protestatari au fost uciși după ce au încercat să […] © G4Media.ro.
09:50
Cristiano Ronaldo a ratat un penalti în meciul pe care Al-Nassr l-a câștigat în deplasare, scor 3-1, contra celor de la Al Fayha. Portughezul a fost înlocuit în minutul 81 cu Al Hamdan din cauza unei accidentări. Nu a fost o zi fastă pentru Cristiano în tricoul celor de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a ratat […] © G4Media.ro.
09:40
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle. VIDEO A doua zi de război. Ayatolahul Khamenei a fost ucis, bucurie pe străzile din […] © G4Media.ro.
09:20
Temeri legate de prețul petrolului: dacă Iranul închide strâmtoarea Ormuz, barilul ar putea sări de la 70 de dolari la 100 de dolari pe baril # G4Media
Autoritățile din Iran au amenințat duminică, ca parte a măsurilor de răspuns la atacul SUA-Iran, cu închiderea Strâmtorii Ormuz. Această măsură ar putea propulsa prețul petrolului la niveluri care nu au mai fost atinse de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit experților citați de Economedia. Strâmtoarea Ormuz este un punc crucial în comerțul […] © G4Media.ro.
09:10
A mai rămas un singur loc liber în play-off-ul Superligii României de fotbal după ce CFR a învins pe Farul, scor 2-1. Trupa din Gruia și-a asigurat matematic calificarea printre primele șase formații din campionat. FCSB și UTA, singurele care mai pot lua locul lui FC Argeș în play-off CFR a devenit a cincea echipă […] © G4Media.ro.
09:10
Regimul de la Teheran ar putea să se prăbușească, în special dacă se fracturează coeziunea elitelor iraniene, a declarat pentru G4Media dr. Pierre Pahlavi, profesor la Colegiul Forțelor Canadiene și un fin cunoscător al Iranului, adăugând însă că supraviețuirea în condiții de presiune intensă este ceva ce Teheranul a mai demonstrat în trecut. Comentariile expertului […] © G4Media.ro.
09:00
Surpriza tactică a unei lovituri în plină zi: spionajul israelian a găsit vulnerabilitatea regimului din Iran. Explicația alegerii momentului pentru uciderea ayatolahului Ali Khamenei # G4Media
O operațiune militară de o precizie chirurgicală, desfășurată în plină zi, a decapitat conducerea regimului de la Teheran. Ceea ce părea un scenariu imposibil a devenit realitate sâmbătă, când serviciile de informații americane și israeliene au identificat fereastra de oportunitate așteptată de decenii: prezența simultană a celor mai importanți lideri iranieni în același loc, arată […] © G4Media.ro.
08:50
Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinații, potrivit Companiei Aeroporturi București: – Tel Aviv: 21 de zboruri, – Dubai: 6 zboruri, – Doha: 4 zboruri, – Beirut: 2 zboruri, – Damasc: un zbor. Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se […] © G4Media.ro.
08:50
Finală surpriză la Welsh Open: Jack Lisowski îl învinge pe veteranul John Higgins în frame decisiv # G4Media
Jack Lisowski a produs surpriza în semifinalele Welsh Open la snooker: l-a învins în frame decisiv, scor 6-5, pe veteranul John Higgins. În marea finală, Lisowski va da peste Barry Hawkins. Jack a fost condus în permanență în prima parte a semifinalei, Higgins fiind mereu cu un pas în fața adversarului său. Lisowski a trecut […] © G4Media.ro.
08:30
Prăbușirea ayatolahului Khamenei, similară cu căderea lui Ceaușescu. O paralelă surprinzătoare între Gărzile Revoluționare din Iran și Securitatea comunistă făcută de Politico în 2020 # G4Media
Revoluția română din 1989 i-a pus într-o lumină extrem de proastă pe clericii care conduc Iranul și dă indicii despre cum s-ar putea dezlănțui o criză politică în Iran, scria Politico într-o analiză de acum 6 ani dedicată similitudinilor dintre regimul comunist al lui Ceaușescu și regimul de la Teheran, extrem de contestat în plan […] © G4Media.ro.
08:30
BREAKING Șeful Administrației președintelui Zelenski anunță că Rusia ar fi acceptată planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # G4Media
Într-o răsturnare de situație la nivel diplomatic, șeful biroului prezidențial ucrainean a declarat că Moscova s-ar fi arătat dispusă să accepte propunerile Washingtonului privind securitatea post-război a Ucrainei, transmit Reuters și Kyiv Independent. Anunțul vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru încheierea celui mai mare conflict din Europa de după 1945. Kirilo Budanov, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:00
Netanyahu și prințul saudit Mohammed bin Salman – cei doi lideri care l-au determinat pe Trump să atace Iranul (Washington Post) # G4Media
Președintele Donald Trump a luat decizia să ordone atacurile asupra Iranului la presiunile Israelului și ale lui puternicului prinț moștenitor saudit, a dezvăluit duminiciă ziarul american Washington Post. Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri de amploare asupra Iranului, în ciuda evaluărilor serviciilor de informații americane care indicau faptul că este puțin probabil ca Teheranul […] © G4Media.ro.
07:50
Traficul aerian în toată lumea, puternic afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume, a fost închis după atacurile IranuluiTraficul aerian în toată lumea, puternic afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume, a fost închis după atacurile Iranului # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu a provocat haos în transportul aerian din întreaga lume, inclusiv în România, unde toate companiile și-au suspendat zborurile spre și dinspre destinații populare precum Dubai și Abu Dhabi. Iranul a lovit cu drone sâmbătă noaptea aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, printre cele mai aglomerate din lume. Aproape un sfert dintre […] © G4Media.ro.
07:20
De 37 de ani, Ali Khamenei a fost centrul absolut al puterii în Iran. Potrivit Sky News, pentru susținători era liderul providențial, dar pentru critici era simbolul unui regim rigid, represiv și izolat. Numit lider suprem la doar 50 de ani – în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, Khamenei nu era considerat inițial alegerea […] © G4Media.ro.
07:10
Ministerul de Externe anunţă suplimentarea numărului de operatori telefonici în contextul apelurilor generate de criza din Orientul Mijlociu # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunţă că numărul de operatori va fi suplimentat în contextul numărului mare de apeluri pe fondul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres. „Au fost pe parcursul zilei momente în care numărul mare concomitent de apeluri a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune. Deşi selecţia ‘situaţie de urgenţă’ […] © G4Media.ro.
07:10
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare, susțin surse americane citate de Mediafax. Decesul liderului spiritual a fost confirmat oficial de televiziunea de stat iraniană. Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat în cele două săptămâni anterioare atacurilor de sâmbătă […] © G4Media.ro.
07:10
Inter-ul antrenat de Cristian Chivu a învins Genoa patronată de Dan Șucu și și-a consolidat primul loc în campionatul italian # G4Media
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seară pe teren propriu Genoa cu 2-0 și și-a consolidat primul loc în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de etape. Inter Milano are acum 13 puncte în fața urmăritoare AC Milan, care are un meci în minus. Campionatul italian are 38 de etape. […] © G4Media.ro.
07:00
VIDEO A doua zi de război. Ayatolahul Khamenei a fost ucis, bucurie pe străzile din Teheran. Atacuri iraniene cu drone pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi # G4Media
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile lansate sâmbătă de armatele SUA și Israel. Moartea dictatorului iranian a fost confirmată de televiziunea de stat. Odată cu el au fost eliminați alți 40 de înalți oficiali politici și militari din Iran. Teheranul a continuat să atace în noaptea de sâmbătă spre duminică […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice iraniene fac presiuni pentru numirea următorului lider în afara procedurilor legale după uciderea lui Khamenei – presă # G4Media
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps) încearcă să finalizeze o decizie privind numirea urmatorului lider ]n urma uciderii lui Khamenei în următoarele ore, mai precis până în zori, duminică, 1 martie, relatează Iran International. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), cunoscut sub numele de Sepāh-e Pāsdārān, este cea mai puternică ramură a […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:20
Israelul anunţă moartea a şapte înalţi oficiali iranieni, printre care ministrul apărării şi comandantul Gărzii Revoluţionare # G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă moartea a şapte înalţi oficiali ai regimului iranian, printre care ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, şi comandantul Gărzii Revoluţionare, Mohamed Pakpur, transmite EFE. Această infografică a IDF arată lideri iranieni uciși în loviturile israeliene asupra Teheranului, 28 februarie 2026. (Forțele de Apărare ale Israelului) IDF confirmă uciderea mai multor membri ai […] © G4Media.ro.
22:50
FOTO Donald Trump monitorizează atacul asupra Iranului în cadrul „Operation Epic Fury”. „Mulți” lideri ai regimului au fost uciși # G4Media
„Mulţi” lideri ai regimului iranian au fost ucişi în atacul de sâmbătă al Statelor Unite şi Israelului în Iran, a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, într-un interviu acordat ABC News, adăugând însă că nu ştie dacă „toţi” au fost ucişi, transmite France Presse, transmite Agerpres. Când a fost întrebat de un reporter ABC News la […] © G4Media.ro.
22:00
Consilierul unui deputat german din partidul extremist AfD, deconspirat ca agent al serviciului rus de spionaj FSB # G4Media
O investigație de amploare publicată de The Insider și Der Spiegel a scos la iveală o rețea de influență rusească infiltrată la cel mai înalt nivel al legislativului german. Vladimir Sergienko, în vârstă de 52 de ani, cetățean german de origine ucraineană și consilier al deputatului Eugen Schmidt (AfD), a fost identificat drept agent al […] © G4Media.ro.
21:50
Ilie Bolojan: Prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, în contextul crizei din Orientul Mijlociu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român, transmite Agerpres. „Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea […] © G4Media.ro.
21:50
Un incident de securitate fără precedent a zguduit sâmbătă faimoasa insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai, provocând panică în rândul rezidenților și al turiștilor de lux după loviturile rachetelor iraniene. Martorii citați de CNN și France24 au descris o serie de explozii urmate de coloane de fum vizibile de pe întreaga coastă a emiratului, vizând, […] © G4Media.ro.
21:20
Premierul Israelian Benyamin Netanyahu a spus sâmbătă seară într-o declarație de presă că ”sunt tot mai multe semnale că ayatolahul Khamenei a fost ucis” după atacul comun SUA – Israel asupra Iranului, transmit agențiile internaționale de presă. Ali Khamenei este liderul spiritual al Iranului, de fapt dictatorul care conduce cu mână de fier țara și […] © G4Media.ro.
21:10
Consiliul pentru turism al Qatarului a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței cetățenilor după ce regimul de la Teheran a lansay mai multe atacuri asupra țării, transmite Times of Israel. De asemenea, toate activitățile de divertisment din hotelurile și unitățile turistice din Qatar au fost anulate până la noi ordine. Sâmbătă, coloane […] © G4Media.ro.
21:00
Avioane britanice „în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive, spune premierul # G4Media
Avioane britanice „se află în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive „pentru a ne proteja oamenii, interesele și aliații”, a declarat premierul britanic, citat de BBC. Într-o declarație preînregistrată difuzată sâmbătă, Keir Starmer a spus că măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic au fost ridicate la cel mai înalt […] © G4Media.ro.
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în SUA după atacul comun americano-israelian asupra Iranului # G4Media
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News – transmite EFE, transmite Agerpres. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se […] © G4Media.ro.
20:40
DOCUMENT Surpriza din motivarea CCR pe pensiile magistraților: judecătorul Bogdan Licu a trecut de la boicot la vot pentru reformă # G4Media
Motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a respins sesizarea Înaltei Curți împotriva reformei pensiilor magistraților arată că judecătorul Bogdan Licu a votat în pro-reformă și anti-Lia Savonea. Astfel, documentul oficial al CCR arată că singurii judecători care au semnat o opinie separată sunt Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, în timp ce judecătorii Mihaela Ciochină, Csaba […] © G4Media.ro.
20:40
Israel a atacat Iranul cu 200 de avioane de vânătoare. Cea mai amplă operațiune aeriană din istoria Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) # G4Media
Atacul Israelului asupra Iranului lansat sâmbătă a implicat aproximativ 200 de avioane de vânătoare, în ceea ce a fost cea mai mare operaţiune de survol militar din istoria Forţelor Aeriene Israeliene, au declarat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) pe Telegram, transmite Agerpres. Atacurile continuă, a precizat şeful de stat major Eyal Zamir într-o declaraţie. […] © G4Media.ro.
20:40
Loviturile pe care Statele Unite și Israelul le-au lansat împotriva unor ținte din Iran sâmbătă vizează slăbirea sau schimbarea actualei conduceri de la Teheran, susțin experți în afaceri iraniene consultați de G4media. Cum va justifica însă președintele Donald Trump atacurile care vizează Republica Islamică după ce a declarat în repetate rânduri că nu dorește noi […] © G4Media.ro.
20:20
Oficial: nu există români răniți în Orientul Mijlociu. 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune. Premierul Bolojan a participat la întâlnirea Celului de criză MAE # G4Media
În acest moment nu sunt înregistrați români răniți în Orientul Mijlociu după războiul între Israel și Iran, anunță Ministerul de Externe. Circa 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune, iar premierul Ilie Bolojan a participat sâmbătă la întâlnirea Celului de criză MAE, potrivit unui comunicat. Comunicatul integral cu sfaturi […] © G4Media.ro.
