28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai. Ei au plecat împreună cu doi profesori în ciuda riscului major de securitate din Orientul Mijlociu
G4Media, 1 martie 2026 10:20
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai, potrivit presei locale. Ei s-ar afla acolo ”într-o deplasare privată, cu scop cultural”, potrivit inspectoarei școlare, Livia Marcu. Aceasta a declarat pentru Ziarul de Vrancea că elevii, însoțiți de doi profesori, sunt în siguranță și păstrează legătura cu reprezentanții Consulatului României. Nu e clar cine a […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
10:50
Formula 1 se îndreaptă cu pași rapizi către startul sezonului 2026. George Russell, pilotul Mercedes, avertizează că vom avea parte de curse diferite față de ceea ce știam până acum. Motivul: piloții vor încerca să descopere cel mai bun stil pentru a respecta regulamentul. Hamilton trimite un avertisment rivalilor: Pregătire fără precedent pentru noul sezon […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:20
Inter a mai făcut un pas spre câștigarea campionatului din Serie A, dar Cristian Chivu îndeamnă la calm. 13 puncte sunt acum între trupa antrenorului român și AC Milan, a doua clasată. „Scudetto? Calmați-vă, mai sunt atâtea puncte puse în joc”, a transmis Chivu. După 2-0 cu Genoa, echipă patronată de românul Dan Șucu, Interul […] © G4Media.ro.
10:20
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai. Ei au plecat împreună cu doi profesori în ciuda riscului major de securitate din Orientul Mijlociu # G4Media
28 de elevi din Vrancea sunt blocați în Dubai, potrivit presei locale. Ei s-ar afla acolo ”într-o deplasare privată, cu scop cultural”, potrivit inspectoarei școlare, Livia Marcu. Aceasta a declarat pentru Ziarul de Vrancea că elevii, însoțiți de doi profesori, sunt în siguranță și păstrează legătura cu reprezentanții Consulatului României. Nu e clar cine a […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ G4Media: Cum crezi că ar trebui să procedeze primăriile în cazul sălilor de jocuri de noroc? # G4Media
După adoptarea ordonanței de urgență privind reforma administrativă, care acordă mai multe puteri autorităților locale, în multe orașe primarii au anunțat deja că vor să propună în consiliile locale interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitățile lor. Ploiești, Iași, Piatra Neamț, Brăila sunt doar câteva exemple. În schimb, primarul Sibiului a declarat că nu […] © G4Media.ro.
10:00
Autoritățile din Iran susțin că 148 de persoane, majoritatea eleve, au fost ucise în atacul de sâmbătă asupra unei școli de fete din regiunea Minab, în sudul țării, transmite Sky News, care citează agenția oficială de presă Mizan. Alte 95 de persoane ar fi fost rănite. Numerele nu au putut fi verificate din surse independente […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO Proteste anti-americane în Pakistan și Irak. Susținătorii ayatolahului ucis Ali Khamenei încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA # G4Media
Proteste anti-americane au izbucnit duminică în Pakistan și Irak după ce ayatolahului Ali Khamenei a fost ucis în urma bombardamentelor americano-israeliene, transmit Haaretz și Sky News. Mulțimile furioase încearcă să intre în reprezentanțele diplomatice ale SUA pentru a răzbuna uciderea dictatorului iranian. La ora 9.30, opt protestatari au fost uciși după ce au încercat să […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:50
Cristiano Ronaldo a ratat un penalti în meciul pe care Al-Nassr l-a câștigat în deplasare, scor 3-1, contra celor de la Al Fayha. Portughezul a fost înlocuit în minutul 81 cu Al Hamdan din cauza unei accidentări. Nu a fost o zi fastă pentru Cristiano în tricoul celor de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a ratat […] © G4Media.ro.
09:40
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susține presa internațională, conform Mediafax. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle. VIDEO A doua zi de război. Ayatolahul Khamenei a fost ucis, bucurie pe străzile din […] © G4Media.ro.
09:20
Temeri legate de prețul petrolului: dacă Iranul închide strâmtoarea Ormuz, barilul ar putea sări de la 70 de dolari la 100 de dolari pe baril # G4Media
Autoritățile din Iran au amenințat duminică, ca parte a măsurilor de răspuns la atacul SUA-Iran, cu închiderea Strâmtorii Ormuz. Această măsură ar putea propulsa prețul petrolului la niveluri care nu au mai fost atinse de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit experților citați de Economedia. Strâmtoarea Ormuz este un punc crucial în comerțul […] © G4Media.ro.
09:10
A mai rămas un singur loc liber în play-off-ul Superligii României de fotbal după ce CFR a învins pe Farul, scor 2-1. Trupa din Gruia și-a asigurat matematic calificarea printre primele șase formații din campionat. FCSB și UTA, singurele care mai pot lua locul lui FC Argeș în play-off CFR a devenit a cincea echipă […] © G4Media.ro.
09:10
Regimul de la Teheran ar putea să se prăbușească, în special dacă se fracturează coeziunea elitelor iraniene, a declarat pentru G4Media dr. Pierre Pahlavi, profesor la Colegiul Forțelor Canadiene și un fin cunoscător al Iranului, adăugând însă că supraviețuirea în condiții de presiune intensă este ceva ce Teheranul a mai demonstrat în trecut. Comentariile expertului […] © G4Media.ro.
09:00
Surpriza tactică a unei lovituri în plină zi: spionajul israelian a găsit vulnerabilitatea regimului din Iran. Explicația alegerii momentului pentru uciderea ayatolahului Ali Khamenei # G4Media
O operațiune militară de o precizie chirurgicală, desfășurată în plină zi, a decapitat conducerea regimului de la Teheran. Ceea ce părea un scenariu imposibil a devenit realitate sâmbătă, când serviciile de informații americane și israeliene au identificat fereastra de oportunitate așteptată de decenii: prezența simultană a celor mai importanți lideri iranieni în același loc, arată […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:50
Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinații, potrivit Companiei Aeroporturi București: – Tel Aviv: 21 de zboruri, – Dubai: 6 zboruri, – Doha: 4 zboruri, – Beirut: 2 zboruri, – Damasc: un zbor. Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se […] © G4Media.ro.
08:50
Finală surpriză la Welsh Open: Jack Lisowski îl învinge pe veteranul John Higgins în frame decisiv # G4Media
Jack Lisowski a produs surpriza în semifinalele Welsh Open la snooker: l-a învins în frame decisiv, scor 6-5, pe veteranul John Higgins. În marea finală, Lisowski va da peste Barry Hawkins. Jack a fost condus în permanență în prima parte a semifinalei, Higgins fiind mereu cu un pas în fața adversarului său. Lisowski a trecut […] © G4Media.ro.
08:30
Prăbușirea ayatolahului Khamenei, similară cu căderea lui Ceaușescu. O paralelă surprinzătoare între Gărzile Revoluționare din Iran și Securitatea comunistă făcută de Politico în 2020 # G4Media
Revoluția română din 1989 i-a pus într-o lumină extrem de proastă pe clericii care conduc Iranul și dă indicii despre cum s-ar putea dezlănțui o criză politică în Iran, scria Politico într-o analiză de acum 6 ani dedicată similitudinilor dintre regimul comunist al lui Ceaușescu și regimul de la Teheran, extrem de contestat în plan […] © G4Media.ro.
08:30
BREAKING Șeful Administrației președintelui Zelenski anunță că Rusia ar fi acceptată planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # G4Media
Într-o răsturnare de situație la nivel diplomatic, șeful biroului prezidențial ucrainean a declarat că Moscova s-ar fi arătat dispusă să accepte propunerile Washingtonului privind securitatea post-război a Ucrainei, transmit Reuters și Kyiv Independent. Anunțul vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump pentru încheierea celui mai mare conflict din Europa de după 1945. Kirilo Budanov, […] © G4Media.ro.
08:00
Netanyahu și prințul saudit Mohammed bin Salman – cei doi lideri care l-au determinat pe Trump să atace Iranul (Washington Post) # G4Media
Președintele Donald Trump a luat decizia să ordone atacurile asupra Iranului la presiunile Israelului și ale lui puternicului prinț moștenitor saudit, a dezvăluit duminiciă ziarul american Washington Post. Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri de amploare asupra Iranului, în ciuda evaluărilor serviciilor de informații americane care indicau faptul că este puțin probabil ca Teheranul […] © G4Media.ro.
07:50
Traficul aerian în toată lumea, puternic afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume, a fost închis după atacurile IranuluiTraficul aerian în toată lumea, puternic afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume, a fost închis după atacurile Iranului # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu a provocat haos în transportul aerian din întreaga lume, inclusiv în România, unde toate companiile și-au suspendat zborurile spre și dinspre destinații populare precum Dubai și Abu Dhabi. Iranul a lovit cu drone sâmbătă noaptea aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi, printre cele mai aglomerate din lume. Aproape un sfert dintre […] © G4Media.ro.
07:20
De 37 de ani, Ali Khamenei a fost centrul absolut al puterii în Iran. Potrivit Sky News, pentru susținători era liderul providențial, dar pentru critici era simbolul unui regim rigid, represiv și izolat. Numit lider suprem la doar 50 de ani – în 1989, după moartea ayatollahului Ruhollah Khomeini, Khamenei nu era considerat inițial alegerea […] © G4Media.ro.
07:10
Ministerul de Externe anunţă suplimentarea numărului de operatori telefonici în contextul apelurilor generate de criza din Orientul Mijlociu # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunţă că numărul de operatori va fi suplimentat în contextul numărului mare de apeluri pe fondul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres. „Au fost pe parcursul zilei momente în care numărul mare concomitent de apeluri a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune. Deşi selecţia ‘situaţie de urgenţă’ […] © G4Media.ro.
07:10
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare, susțin surse americane citate de Mediafax. Decesul liderului spiritual a fost confirmat oficial de televiziunea de stat iraniană. Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat în cele două săptămâni anterioare atacurilor de sâmbătă […] © G4Media.ro.
07:10
Inter-ul antrenat de Cristian Chivu a învins Genoa patronată de Dan Șucu și și-a consolidat primul loc în campionatul italian # G4Media
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seară pe teren propriu Genoa cu 2-0 și și-a consolidat primul loc în Serie A, cu 67 de puncte după 27 de etape. Inter Milano are acum 13 puncte în fața urmăritoare AC Milan, care are un meci în minus. Campionatul italian are 38 de etape. […] © G4Media.ro.
07:00
VIDEO A doua zi de război. Ayatolahul Khamenei a fost ucis, bucurie pe străzile din Teheran. Atacuri iraniene cu drone pe aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi # G4Media
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile lansate sâmbătă de armatele SUA și Israel. Moartea dictatorului iranian a fost confirmată de televiziunea de stat. Odată cu el au fost eliminați alți 40 de înalți oficiali politici și militari din Iran. Teheranul a continuat să atace în noaptea de sâmbătă spre duminică […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:50
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice iraniene fac presiuni pentru numirea următorului lider în afara procedurilor legale după uciderea lui Khamenei – presă # G4Media
Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps) încearcă să finalizeze o decizie privind numirea urmatorului lider ]n urma uciderii lui Khamenei în următoarele ore, mai precis până în zori, duminică, 1 martie, relatează Iran International. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), cunoscut sub numele de Sepāh-e Pāsdārān, este cea mai puternică ramură a […] © G4Media.ro.
28 februarie 2026
23:20
Israelul anunţă moartea a şapte înalţi oficiali iranieni, printre care ministrul apărării şi comandantul Gărzii Revoluţionare # G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă moartea a şapte înalţi oficiali ai regimului iranian, printre care ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, şi comandantul Gărzii Revoluţionare, Mohamed Pakpur, transmite EFE. Această infografică a IDF arată lideri iranieni uciși în loviturile israeliene asupra Teheranului, 28 februarie 2026. (Forțele de Apărare ale Israelului) IDF confirmă uciderea mai multor membri ai […] © G4Media.ro.
22:50
FOTO Donald Trump monitorizează atacul asupra Iranului în cadrul „Operation Epic Fury”. „Mulți” lideri ai regimului au fost uciși # G4Media
„Mulţi” lideri ai regimului iranian au fost ucişi în atacul de sâmbătă al Statelor Unite şi Israelului în Iran, a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, într-un interviu acordat ABC News, adăugând însă că nu ştie dacă „toţi” au fost ucişi, transmite France Presse, transmite Agerpres. Când a fost întrebat de un reporter ABC News la […] © G4Media.ro.
22:00
Consilierul unui deputat german din partidul extremist AfD, deconspirat ca agent al serviciului rus de spionaj FSB # G4Media
O investigație de amploare publicată de The Insider și Der Spiegel a scos la iveală o rețea de influență rusească infiltrată la cel mai înalt nivel al legislativului german. Vladimir Sergienko, în vârstă de 52 de ani, cetățean german de origine ucraineană și consilier al deputatului Eugen Schmidt (AfD), a fost identificat drept agent al […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:50
Ilie Bolojan: Prioritatea autorităților este siguranța fiecărui cetățean român, în contextul crizei din Orientul Mijlociu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român, transmite Agerpres. „Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea […] © G4Media.ro.
21:50
Un incident de securitate fără precedent a zguduit sâmbătă faimoasa insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai, provocând panică în rândul rezidenților și al turiștilor de lux după loviturile rachetelor iraniene. Martorii citați de CNN și France24 au descris o serie de explozii urmate de coloane de fum vizibile de pe întreaga coastă a emiratului, vizând, […] © G4Media.ro.
21:20
Premierul Israelian Benyamin Netanyahu a spus sâmbătă seară într-o declarație de presă că ”sunt tot mai multe semnale că ayatolahul Khamenei a fost ucis” după atacul comun SUA – Israel asupra Iranului, transmit agențiile internaționale de presă. Ali Khamenei este liderul spiritual al Iranului, de fapt dictatorul care conduce cu mână de fier țara și […] © G4Media.ro.
21:10
Consiliul pentru turism al Qatarului a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței cetățenilor după ce regimul de la Teheran a lansay mai multe atacuri asupra țării, transmite Times of Israel. De asemenea, toate activitățile de divertisment din hotelurile și unitățile turistice din Qatar au fost anulate până la noi ordine. Sâmbătă, coloane […] © G4Media.ro.
21:00
Avioane britanice „în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive, spune premierul # G4Media
Avioane britanice „se află în aer” în Orientul Mijlociu, ca parte a unei operațiuni defensive „pentru a ne proteja oamenii, interesele și aliații”, a declarat premierul britanic, citat de BBC. Într-o declarație preînregistrată difuzată sâmbătă, Keir Starmer a spus că măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic au fost ridicate la cel mai înalt […] © G4Media.ro.
20:50
FBI ridică nivelul de alertă teroristă în SUA după atacul comun americano-israelian asupra Iranului # G4Media
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News – transmite EFE, transmite Agerpres. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe reţeaua socială X că se […] © G4Media.ro.
20:40
DOCUMENT Surpriza din motivarea CCR pe pensiile magistraților: judecătorul Bogdan Licu a trecut de la boicot la vot pentru reformă # G4Media
Motivarea deciziei prin care Curtea Constituțională a respins sesizarea Înaltei Curți împotriva reformei pensiilor magistraților arată că judecătorul Bogdan Licu a votat în pro-reformă și anti-Lia Savonea. Astfel, documentul oficial al CCR arată că singurii judecători care au semnat o opinie separată sunt Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, în timp ce judecătorii Mihaela Ciochină, Csaba […] © G4Media.ro.
20:40
Israel a atacat Iranul cu 200 de avioane de vânătoare. Cea mai amplă operațiune aeriană din istoria Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) # G4Media
Atacul Israelului asupra Iranului lansat sâmbătă a implicat aproximativ 200 de avioane de vânătoare, în ceea ce a fost cea mai mare operaţiune de survol militar din istoria Forţelor Aeriene Israeliene, au declarat Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) pe Telegram, transmite Agerpres. Atacurile continuă, a precizat şeful de stat major Eyal Zamir într-o declaraţie. […] © G4Media.ro.
20:40
Loviturile pe care Statele Unite și Israelul le-au lansat împotriva unor ținte din Iran sâmbătă vizează slăbirea sau schimbarea actualei conduceri de la Teheran, susțin experți în afaceri iraniene consultați de G4media. Cum va justifica însă președintele Donald Trump atacurile care vizează Republica Islamică după ce a declarat în repetate rânduri că nu dorește noi […] © G4Media.ro.
20:20
Oficial: nu există români răniți în Orientul Mijlociu. 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune. Premierul Bolojan a participat la întâlnirea Celului de criză MAE # G4Media
În acest moment nu sunt înregistrați români răniți în Orientul Mijlociu după războiul între Israel și Iran, anunță Ministerul de Externe. Circa 1.000 de cetățeni români din regiune sunt în contact cu diplomații din regiune, iar premierul Ilie Bolojan a participat sâmbătă la întâlnirea Celului de criză MAE, potrivit unui comunicat. Comunicatul integral cu sfaturi […] © G4Media.ro.
20:20
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a rămas blocat sâmbătă la Dubai împreună cu familia sa, în condiţiile în care zborurile au fost suspendate după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, a declarat sâmbătă o sursă apropiată ministerului, relatează Reuters, transmite Agerpres. Ministrul a plecat din Roma vineri seară la bordul unei curse civile pentru […] © G4Media.ro.
20:20
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai. Din cauza închiderii spațiului aerian și a suspendării zborurilor către și dinspre România, deputatul nu se poate întoarce în țară pentru cel puțin […] © G4Media.ro.
20:20
Iranul neagă moartea ayatolahului Khomeini, al cărui palat a fost aruncat în aer de loviturile americano-israeliene # G4Media
Teheranul a negat sâmbătă seară eliminarea conducerii țării, deși imaginile din satelit au confirmat lovituri asupra complexului în care locuiește liderul suprem, ayatolahul Ali Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului a emis o declarație oficială în urma atacurilor masive de sâmbătă, încercând să liniștească populația și să contracareze informațiile privind un colaps al regimului, potrivit […] © G4Media.ro.
20:00
Statutul USR, modificat de Congres: noi criterii de performanță pentru filiale și reformarea sistemului de vot intern, prin înlocuirea regulii „câștigătorul ia totul” cu un sistem pluralist # G4Media
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale, transmite Agerpres. „Astfel, cei 500 de delegaţi au introdus în statut condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, […] © G4Media.ro.
19:40
Israelul a spart o aplicație de rugăciune din Iran și le-a cerut utilizatorilor să se revolte împotriva regimului ayatolahului Khomeini # G4Media
Într-o mișcare fără precedent care îmbină ofensiva militară cu războiul digital, o populară aplicație religioasă din Iran a devenit instrumentul prin care forțele israeliene au transmis mesaje de revoltă direct în buzunarele a milioane de cetățeni și militari iranieni, arată o investigație Wall Street Journal. Sâmbătă dimineața, liniștea utilizatorilor aplicației BadeSaba Calendar — un instrument […] © G4Media.ro.
19:30
Serviciile de urgență israeliene anunță 94 de răniți, inclusiv un adolescent rănit de schije, după bombardamentul iranian # G4Media
Serviciile de urgență din Israel au anunțat că a acordat până în prezent îngrijiri medicale pentru 89 de răniți aflați în stare ușoară, de la începutul Operațiunii „Lion’s Roar”, sâmbătă dimineață, precizează haaretz.com. De asemenea, organizația a anunțat că se află în „alertă maximă” și că toate ambulanțele MDA și vehiculele de terapie intensivă, motocicletele […] © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Dubai, Abu Dhabi și Bahrain – lovite de rachetele iraniene. Destinații de lux pentru turiști din toată lumea sub teroarea regimului ayatolahului Khamenei # G4Media
Locații din Dubai, Abu Dhabi și Bahrain au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au țintit bazele militare ale SUA, după cum arată zeci de clipuri postate pe social media. Astfel, hoteluri de lux în care se află turiști din toată lumea s-au trezit sub teroarea regimului ayatolahului Khamenei, care încearcă să pună presiune […] © G4Media.ro.
19:10
VIDEO 4 ani de război / De la bombardamente la masaj și bricolaj. Povestea lui Alexandr, refugiat din Ucraina stabilit la Timișoara – episodul 6 # G4Media
Alexandr Maroz este din estul Ucrainei, din Dnipro, oraș situat pe râul Nipru, într-o regiune vecină cu Donetsk. Așa că plecarea de acasă nu a fost deloc întâmplătoare. A venit cu familia la Timișoara la sfârșitul anului 2022. În 24 februarie 2026, se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei declanșate de președintele rus Vladimir […] © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Iranul lovește o bază a Marinei SUA din Bahrain și lansează rachete asupra a patru țări după „Operațiunea Epic Fury” # G4Media
Cel puțin o persoană a fost ucisă după ce Iranul a ripostat sâmbătă la „Operațiunea Epic Fury”, lansând rachete balistice asupra a cinci țări, inclusiv asupra unei baze a Marinei SUA din Bahrain. O explozie masivă a putut fi observată în apropierea bazei din statul insular din Golful Persic, potrivit unui videoclip obținut de Globe […] © G4Media.ro.
18:50
Iranul cere AIEA convocarea unei reuniuni de urgență după atacurile SUA și Israel asupra instalațiilor nucleare # G4Media
Iranul a solicitat convocarea unei sesiuni speciale de urgență a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), după loviturile lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel asupra instalațiilor sale nucleare, potrivit Iran International. Conform unei scrisori transmise de misiunea iraniană la Viena, atacurile reprezintă „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a statutului AIEA și […] © G4Media.ro.
18:40
Casa Albă confirmă că Trump a discutat sâmbătă cu Netanyahu şi monitorizează situaţia din Iran # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi va continua să urmărească îndeaproape situaţia din Iran împreună cu echipa sa de securitate naţională, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Agerpres. Anterior, Biroul lui Netanyahu a publicat o fotografie în care acesta este văzut […] © G4Media.ro.
18:30
Criză internațională: Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Antonio Guterres cere oprirea luptelor # G4Media
O reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU se va desfășura sâmbătă seara. Aceasta a fost solicitată de Iran și a fost susținută de China și Rusia. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație care cere oprirea luptelor. Membrii Consiliului de Securitate al ONU se vor întruni pentru a discuta […] © G4Media.ro.
18:10
LVMH și-a închis magazinele din Rusia la începutul războiului, dar a păstrat un hotel istoric care deservește clienți sancționați # G4Media
După declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, grupul de lux LVMH a închis rapid buticurile Louis Vuitton, Dior și Bulgari din Rusia, înainte ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni la export pentru bunuri de lux. Conglomeratul controlat de miliardarul francez Bernard Arnault a vândut și rețeaua Sephora în pierdere, deși produsele acesteia nu erau […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.