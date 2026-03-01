Războiul lui Cristi Chivu cu contestatarii: „La Inter, nimic nu este suficient de bun”

19:10

Alexandr Maroz este din estul Ucrainei, din Dnipro, oraș situat pe râul Nipru, într-o regiune vecină cu Donetsk. Așa că plecarea de acasă nu a fost deloc întâmplătoare. A venit cu familia la Timișoara la sfârșitul anului 2022. În 24 februarie 2026, se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei declanșate de președintele rus Vladimir […] © G4Media.ro.