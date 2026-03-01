Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa

07:10

Când partidul de guvernământ din Coreea de Nord a organizat o reuniune la nivel înalt în această lună, au existat, așa cum era de așteptat, declarații privind dezvoltarea nucleară de neoprit și, mai surprinzător, o sugestie din partea lui Kim Jong-un că țara sa și SUA „ar putea să se înțeleagă” – cu condiția ca Washingtonul să recunoască Coreea de Nord ca putere nucleară legitimă. Dar pentru mulți observatori ai Coreei de Nord, congresul Partidului Muncitorilor – organizat o dată la cinci ani și care durează câteva zile – a reprezentat o ocazie rară de a specula asupra identității viitorului lider al țării, notează The Guardian.