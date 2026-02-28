Aeroportul din Dubai, lovit de o dronă iraniană. Toate zborurile sunt suspendate
Digi24.ro, 28 februarie 2026 23:50
Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf.
• • •
Acum 15 minute
00:00
Haos pe rutele aeriene: Pasageri întorși din drum și zboruri anulate în Orientul Mijlociu. Ce spun românii care au ajuns acasă # Digi24.ro
Români întorși din drum, zboruri anulate și ore de așteptare în aeronave sau aeroporturi din Orientul Mijlociu, acesta este bilanțul unei zile de haos pe rutele aeriene, după închiderea spațiului aerian în mai multe zone ale regiunii. Pasagerii reveniți la București povestesc momente de panică, redirecționări de ultim moment și ore întregi petrecute fără apă și mâncare. 28 de elevi din Focșani au rămas blocați pe aeroportul din Dubai, după închiderea spațiului aerian.
Acum 30 minute
23:50
Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf.
Acum 2 ore
22:30
Departamentul de Stat al SUA a lansat un avertisment pentru cetăţenii americani din întreaga lume, după atacul asupra Iranului # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă, îndemnând cetăţenii americani din întreaga lume să dea dovadă de extremă prudenţă în urma atacului comun americano-israelian asupra Iranului, informează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
22:10
Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului # Digi24.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru postul Fox News.
21:50
Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că „târăște SUA” într-un război cu Iranul. Democrații cer limitarea puterilor președintelui # Digi24.ro
Fosta vicepreședintă Kamala Harris îl acuză pe Donald Trump că a implicat Statele Unite într-un conflict nedorit cu Iranul, calificând atacurile recente drept „imprudente și nejustificate”. În același timp, liderii democrați cer Congresului să adopte urgent o rezoluție care să limiteze puterile președintelui în declanșarea unui război.
21:40
Ilie Bolojan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.
21:30
Netanyahu promite „pace adevărată” după atacul asupra Iranului: „Ajutăm poporul iranian să se descătușeze de tiranie” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat sâmbătă seară, într-o conferință de presă, că atacurile asupra Iranului vor continua „până la pacea adevărată”. Liderul de la Tel Aviv a transmis un mesaj direct poporului iranian să se ridice împotriva regimului Khamenei.
21:10
MAE, despre războiul din Orientul Mijlociu: Nu există români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran # Digi24.ro
Ministerul de Externe a precizat, sâmbătă seară, în legătură cu situaţia românilor aflaţi în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, că la acest moment nu sunt români răniţi în regiune şi nu sunt solicitări de repatriere din Iran. Potrivit MAE, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români.
20:50
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a luat măsuri în eventualitatea propriei eliminări încă de zilele trecute. Surse apropiate liderului au fi dezvăluit pentru New York Times că Ali Khamenei a schițat un plan de succesiune în etape. Și a numit până la patru înlocuitori pentru fiecare poziție-cheie din armată și aparatul guvernamental. Inclusiv pe aliatul său apropiat, Ali Larijani, drept lider de facto al țării.
20:40
USR își schimbă statutul la Congres: criterii stricte de performanță pentru filiale și reformă în sistemul de vot intern # Digi24.ro
Uniunea Salvaţi România (USR) a adoptat, în cadrul congresului desfăşurat sâmbătă, la Sibiu, o serie de modificări la statutul partidului, fiind introduse condiţii de performanţă pentru filialele judeţene, primul criteriu de performanţă fiind rezultatele alegerilor locale şi naţionale.
Acum 6 ore
20:10
Român blocat pe aeroportul din Doha, după atacurile iraniene: „Suntem confuzi, nu știm la ce să ne așteptăm” # Digi24.ro
Iranul a lansat sâmbără atacuri în Orientul Mijlociu, ca ripostă la loviturile primite de la SUA și din partea Israelului. Explozii au fost și în Doha, unde cetățeni români au rămas blocați pe aeroport. Printre ei se află și Mihnea, care a descris situația de acolo într-o intervenție la Digi24.
20:00
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil # Digi24.ro
Răbdarea cu diplomația a expirat și a început un atac militar major împotriva Iranului. Ca în cazul oricărei strategii pentru victorie, mijloacele militare vor trebui să fie adaptate la scopuri realizabile. Se pare, de la bun început, că președintele Trump își stabilește cel mai ambițios obiectiv: răsturnarea regimului islamic al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Anunțând atacurile de sâmbătă, el a vorbit despre „campania nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă” a regimului împotriva SUA și a aliaților săi, spunându-le totodată iranienilor: „Ora voastră de libertate este aproape”, potrivit unei ample analize publicate de The Times.
20:00
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran # Digi24.ro
Marile companii petroliere, case de trading și armatori internaționali au suspendat transporturile de țiței, produse rafinate și GNL prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile SUA și Israelului asupra Iran și anunțul Teheranului privind închiderea navigației. Mișcarea amplifică riscurile pentru una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii, prin care trece aproape 20% din petrolul global.
19:40
Marea Britanie intră în alertă maximă după atacurile din Iran: „Forțele noastre sunt active, avioanele sunt în aer”, spune Keir Starmer # Digi24.ro
Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă după atacurile asupra Iranului, premierul Keir Starmer anunțând că forțele și avioanele britanice participă la operațiuni defensive regionale. Starmer a precizat că Londra nu a luat parte la loviturile lansate de Statele Unite și Israel, dar că măsurile de protecție pentru personalul și bazele britanice au fost intensificate.
19:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind situația din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Liderul ucrainean a legat evoluția conflictului din regiune de experiența Ucrainei în fața agresiunii ruse și de rolul Iranului în sprijinirea Moscovei.
19:00
Ministrul de Externe al Iranului critică implicarea SUA în atacuri: Trump a transformat „America First” în „Israel First” # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump a transformat sloganul „America First” - în traducere „America înainte de toate”, sintagma folosită de liderul de la Casa Albă în primul său discurs ca preşedinte - în „Israel First” („Israel înainte de toate”), atunci când a decis să bombardeze Iranul.
19:00
Sute de români au cerut sprijin consular după atacurile din Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de ministra Oana Țoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că sute de români au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu. Șefa diplomației române face câteva recomandări cetățenilor care se află în zona de conflict, după ce mai multe companii aeriene au anunțat că își suspendă zborurile spre România.
18:30
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului # Digi24.ro
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a vorbit la telefon sâmbătă cu preşedintele american, Donald Trump, în aceeaşi zi în care ambele ţări au lansat un atac asupra Iranului vizând liderii guvernului Republicii Islamice, transmite The Times of Israel.
Acum 8 ore
17:50
Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov # Digi24.ro
Vladimir Putin a reunit Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza escaladarea situației din jurul Iranului, după atacurile SUA și Israelului. Kremlinul a denunțat operațiunea drept un „act de agresiune” și a transmis că susține o soluție diplomatică în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.
17:40
Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă surse israeliene. Printre ei, ministrul Apărării de la Teheran # Digi24.ro
Doi înalți oficiali iranieni, printre care ministrul Apărării de la Teheran, Amir Nasirzadeh, ar fi fost uciși în atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, potrivit unor surse citate de Reuters. Loviturile marchează o nouă escaladare majoră în Orientul Mijlociu, scrie presa internațională.
17:20
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump afirmă că își dorește „libertate pentru poporul iranian” și „o națiune sigură”, într-un interviu acordat publicației The Washington Post, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de Iran.
17:00
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Ministru iranian: „E încă în viață din câte știu” # Digi24.ro
Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.
17:00
Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată” # Digi24.ro
Fostul ministru de externe al României, Emil Hurezeanu, a explicat că operațiunea Israelului și a Statelor Unite în Iran va avea „urmări imprevizibile”. El a arătat mai multe scenarii despre cum poate evolua conflictul, iar într-unul dintre acestea Iranul ar putea opri circulația petrolului din Strâmtoarea Ormuz.
17:00
NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu” # Digi24.ro
NATO a comunicat că monitorizează evenimentele din Orientul Mijlociu după ce Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, relatează Reuters. Statele Unite sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice.
16:30
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. „Există indicii tot mai clare” în acest sens # Digi24.ro
Israelul „evaluează” podibilitatea ca liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, să fi fost ucis într-o lovitură israeliană, relatează Channel 12, citând surse israeliene. Postul afirmă că există „indicii tot mai clare” în acest sens. Nu există nicio confirmare oficială a informației.
Acum 12 ore
16:00
Grindeanu anunță „o evaluare” a Guvernului Bolojan: „Nu avem o obligaţie faţă de un premier care se victimizează” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă, 28 februarie, noi apropouri cu privire la o ieșire a social-democraților de la guvernare. El a explicat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție, și că este momentul să se evalueze „ce a mers bine și ce a mers prost”.
15:50
Descoperire macabră în Serbia: 77 de femei şi copii uciși într-un masacru „brutal și deliberat”, acum 2.800 de ani # Digi24.ro
O groapă comună veche de aproximativ 2.800 de ani, descoperită în nordul Serbiei, scoate la iveală una dintre cele mai tulburătoare dovezi de violență organizată din Europa preistorică. Analiza a 77 de schelete arată că majoritatea victimelor erau femei și copii, uciși prin lovituri deliberate la nivelul capului, într-un episod pe care cercetătorii îl descriu drept „brutal, deliberat și eficient”. Descoperirea ar putea oferi indicii esențiale despre apariția violenței strategice în masă în Epoca Fierului timpurie și despre tensiunile generate de migrații și conflicte pentru controlul terenurilor în Bazinul Carpatic, informează Live Science.
15:50
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe # Digi24.ro
Cetăţenii români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict trebuie să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, recomandă Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
15:20
Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din Bahrain. Resturi de clădiri, proiectate în aer # Digi24.ro
În mediul online au apărut mai multe videoclipuri care surprind loviturile de represalii lansate de Iran în Orientul Mijlociu, după atacul SUA–Israel. Autoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra centrului de servicii al Flotei a Cincea a Statelor Unite. În regiune există baze aeriene americane, considerate posibile ținte ale atacurilor, relatează BBC.
14:50
Reacția Rusiei după atacul din Iran: O aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă # Digi24.ro
Rusia a denunţat sâmbătă, 28 februarie, loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună „dictatului” lor, transmite France Presse.
14:20
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte anunță că va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să se întoarcă acasă # Digi24.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflaţi în Israel, în contextul tensiunilor de securitate şi al închiderii temporare a spaţiului aerian, a anunţat, sâmbătă, 28 februarie, Basilica.ro.
14:00
Bolojan, despre conflictul din Iran: „Toate structurile sunt în alertă”. Precizări pentru românii din țările cu spațiul aerian închis # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile".
14:00
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil # Digi24.ro
Răbdarea cu diplomația a expirat și a început un atac militar major împotriva Iranului. Ca în cazul oricărei strategii pentru victorie, mijloacele militare vor trebui să fie adaptate la scopuri realizabile. Se pare, de la bun început, că președintele Trump își stabilește cel mai ambițios obiectiv: răsturnarea regimului islamic al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Anunțând atacurile de sâmbătă, el a vorbit despre „campania nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă” a regimului împotriva SUA și a aliaților săi, spunându-le totodată iranienilor: „Ora voastră de libertate este aproape”, potrivit unei ample analize publicate de The Times.
13:50
Cum s-a pregătit Iranul ca să lovească ținte ale SUA din Orientul Mijlociu: discuții cu milițiile irakiene # Digi24.ro
Oficiali iranieni au participat la o reuniune, în urmă cu două luni, cu reprezentanţi ai unor miliţii irakiene afiliate Iranului, în vederea întocmirii unor planuri de răspuns, în cazul atacării Iranului şi în vederea repartizării unor sarcini grupărilor armate irakiene, au declarat doi reprezentanţi ai unora dintre miliţiile irakiene susţinute de Iran, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.
13:10
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi au început să împartă bani în stânga și dreapta # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, 28 februarie, că România nu este o ţară săracă, ci este „o ţară sărăcită”. Asta deoarece, explică oficialul, „au venit unii certaţi cu şcoala, care nu au reuşit să facă în viaţă nimic” şi care „au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie”.
12:50
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au emis o declarație comună privind operațiunea americano-israeliană în Iran. Cei doi oficial ai UE subliniază că „asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială”.
12:40
Radu Miruță spune că vom avea din nou tineri care vin în armată voluntar: „Avem un program”. Câte locuri ar putea fi disponibile # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi. El a explicat că pentru armata voluntară ar putea fi între 1000 şi 3000 de poziţii, în funcţie de câţi bani vor fi alocaţi de către Ministerul Finanţelor.
12:40
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi # Digi24.ro
Armata iraniană a afirmat, sâmbătă, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului, transmite dpa.
12:30
Marius Lazurcă, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile # Digi24.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran.
12:10
„Marea încercare a istoriei a sosit”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-o declarație lungă ca răspuns la atacurile de sâmbătă ale Israelului și SUA asupra Iranului. MAE iranian a acuzat Statele Unite că au lansat din nou un atac în timp ce cele două părți se aflau în negocieri, așa cum s-a întâmplat și înainte de războiul din iunie.
12:10
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel # Digi24.ro
Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă, atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară, în timp ce președintele Donald Trump a promis că va distruge arsenalul de rachete al Teheranului și că va împiedica Republica Islamică să dezvolte o armă nucleară. O reacție la operațiune a venit și din Rusia, prin intermediul lui Dmitri Medvedev, care a afirmat că „nimeni nu a vrut, cu adevărat, să negocieze nimic”, transmite Reuters.
11:50
Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului # Digi24.ro
Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Compania Wizz Air a suspendat deja toate zborurile spre mai multe destinații din regiune până la data de 7 martie.
11:40
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului. Recomandări esențiale pentru românii din cele două țări # Digi24.ro
Ministrul de externe Oana Țoiu a lansat o recomandare pentru Românii din Iran cât și pentru cei din Israel în contextul atacului „preventiv” al SUA și Tel Aviv-ului asupra Iranului. Până la această oră numărul românilor care au cerut să părăsească cele două țări este mic, însă Oana Țoiu se așteaptă să crească.
11:40
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”. Imagini cu noua armă a Ucrainei # Digi24.ro
Controversata companie ucraineană de apărare Fire Point, cunoscută pentru producerea rachetei „Flamingo”, a publicat, vineri, imagini cu un nou tip de armament: racheta balistică FP-7, relatează Kyiv Independent.
Acum 24 ore
11:00
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un discurs înregistrat către națiune, afirmând că atacurile comune ale SUA și Israelului împotriva Iranului vor permite poporului iranian să răstoarne regimul și să instaureze un „Iran liber, care să caute pacea”, potrivit BBC.
10:50
Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra Iranului. Ce i-a transmis lui Donald Trump # Digi24.ro
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului înlăturat de la putere în 1979, a transmis un mesaj, sâmbătă, pe X, după atacul asupra Iranului. Acesta le-a spus iranienilor că „a sosit” ajutorul SUA și i-a tranmis liderului american Donald Trump să acționeze cu prudență pentru a proteja viețile civililor.
10:40
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului. Operațiunea, denumită „Răcnetul Leului” # Digi24.ro
Momentul atacului SUA și Israelului asupra Iranului are o semnificație simbolică în iudaism. Înaintea sărbătorii evreiești Purim, credincioșii citesc o parte specifică din Vechiul Testament, cunoscută sub numele de Zachor, notează CNN.
10:10
Donald Trump, primele declarații după atacul asupra Iranului: SUA au început „operaţiuni militare majore” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care confirmă că SUA a fost implicată în atacul asupra Iranului.
10:00
Pericol la munte: risc mare de avalanșă în mai multe masive montane. Avertismentul lansat de salvamontiști și meteorologi # Digi24.ro
Salvamontiştii şi meteorologii avertizează că în această perioadă, în munţii Bucegi, Făgăraş, Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu riscul de producere a unor avalanşe este foarte mare, cotat la 4 din 5 la altitudini de peste 1800 de metri, iar sub această altitudine riscul este cotat cu 3 din 5.
09:40
Comisia Europeană lansează agenda pentru prevenirea și combaterea terorismului. Noile priorități ale oficialilor de la Bruxelles # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat o nouă agendă pentru prevenirea şi combaterea terorismului, stabilind direcţiile de acţiune pentru consolidarea răspunsului colectiv al Europei la ameninţările teroriste şi extremiste violente aflate în evoluţie.
