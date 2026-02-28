Aeroportul din Dubai, lovit de o dronă iraniană. Toate zborurile sunt suspendate

Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf.

