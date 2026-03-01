Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA
StiriDiaspora.ro, 1 martie 2026 12:20
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 5 minute
12:50
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă # StiriDiaspora.ro
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă
Acum 30 minute
12:30
Iranul a lansat rachete spre Cipru
Acum o oră
12:20
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA # StiriDiaspora.ro
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA
Acum 2 ore
11:40
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri # StiriDiaspora.ro
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri
Acum 4 ore
10:30
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj # StiriDiaspora.ro
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj
09:50
Iranul extinde atacurile în Golf. Noi explozii auzite în Dubai, Doha şi Manama
Acum 6 ore
08:50
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional # StiriDiaspora.ro
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional
Acum 24 ore
23:10
Șase din zece femei din SUA vor suferi de boli cardiovasculare
23:00
Studiu: vaccinul împotriva Zonei Zoster, beneficii anti-aging
17:00
Școală primară din Iran atacată. 57 de eleve au fost ucise
15:50
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda # StiriDiaspora.ro
Cei patru români care l-au bătut YouTuberul italian Cicalone au fost arestați. Trei dintre ei fugiseră în Finlanda
14:30
Utilaj de 35.000 de euro furat în Italia, descoperit într-o vamă din România
13:40
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă # StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, primul mesaj după izbucnirea conflictului în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă
Ieri
12:40
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro # StiriDiaspora.ro
Cazul bancherului cu cetățenie română mort la Milano. Fiul său l-ar fi ucis pentru 250.000 de euro
11:40
Companiile aeriene anulează zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman
11:10
MAE evacuează personalul neesenţial din Ambasada României de la Tel Aviv
10:30
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis # StiriDiaspora.ro
Românul din Italia care și-a aruncat iubita de la fereastră a fost condamnat la închisoare. El a susținut tot timpul că s-a sinucis
10:10
Donald Trump anunţă "operaţiuni de luptă majore" în Iran
09:40
Israel a atacat Iranul. Explozii multiple în Teheran
27 februarie 2026
23:50
Animalele de companie pot fi înmormântate alături de stăpânii lor
23:40
De ce se îmbolnăvesc persoanele în vârstă
23:40
Ecranele, amenințare pentru cei mici
23:30
Amendă și închisoare pentru abandonul animalelor de companie
20:20
Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel # StiriDiaspora.ro
Tensiuni în creștere între SUA și Iran: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din Israel
19:30
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false # StiriDiaspora.ro
Șofer de TIR din Uzbekistan, prins de polițiștii germani cu documente românești false
18:40
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v # StiriDiaspora.ro
Spania alertează OMS cu privire la o posibilă transmitere de la om la om a virusului gripei porcine varianta A(H1N1)v
17:50
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul # StiriDiaspora.ro
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Mai mulți pietoni au rămas blocați sub vehicul
17:00
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate # StiriDiaspora.ro
Atac cibernetic major în Franța: datele personale a 15 milioane de pacienți au fost furate
16:10
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui # StiriDiaspora.ro
Plângere penală în legătură cu campania electorală a lui Nicușor Dan. Mesajul președintelui
15:30
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile # StiriDiaspora.ro
Un român din Anglia și-a ridicat ilegal un garaj uriaș în fața casei. Refuză să-l demoleze, deși vecinii spun că le-a distrus viețile
14:50
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra # StiriDiaspora.ro
Un sat întreg din Spania a fost scos la vânzare. Oricine are 380.000 de euro îl poate cumpăra
14:30
Deputații germani au adoptat noile reguli UE privind azilul
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire # StiriDiaspora.ro
O româncă de 21 de ani a păcălit un italian de 52 de ani, cunoscut pe Tinder, că-l iubește. Ce a urmat la întâlnire
09:20
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați" # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan a promulgat tăierea pensiilor magistraților, cu scurt timp în urmă: "Vreau să-i asigur pe magistrați"
09:10
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat # StiriDiaspora.ro
Doi români au oprit o mașină civilă a poliției elvețiene pentru o escrocherie. Ce a urmat
08:30
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck”, dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze # StiriDiaspora.ro
Germania schimbă regulile la încălzire: cade „legea Habeck”, dar facturile tot cresc. Orașele anunță că renunță la rețelele de gaze
26 februarie 2026
21:30
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16% # StiriDiaspora.ro
Femeile din Franţa câştigă cu 21,8% mai puţin decât bărbaţii. În Germania, procentul e de 16%
20:40
Cutremur cu magnitudinea 4.4 în Vrancea
20:30
Italia a crescut transferurile de migranţi către tabăra din Albania
19:50
Românul care a jefuit o bătrână în centrul orașului Cremona a fost prins
19:00
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat # StiriDiaspora.ro
Italia sporește controalele la angajații aflați în concediu medical. Cine nu e acasă poate fi concediat
18:20
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern # StiriDiaspora.ro
Bolojan spune că îmbunătăţirea serviciilor consulare rămâne o prioritate pentru Guvern
17:40
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român # StiriDiaspora.ro
Vameșii din orașul german Ulm au confiscat 184 de mașini. Cea mai scumpă: un Lamborghini condus de un român
17:00
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii # StiriDiaspora.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii
16:00
După Therian urmează Hobby Dogging, alt fenomen cu priză la tineri
15:40
Austria, lege împotriva hipermarketurilor: "Gata cu șmecheriile de la rafturi"
14:30
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat # StiriDiaspora.ro
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile ajung până la 13 000 euro pe metrul pătrat
14:20
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii" # StiriDiaspora.ro
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la un consulat de peste hotare: "Vrem să vedem cum sunt tratați oamenii"
13:40
Marcel Ciolacu îl critică pe Ilie Bolojan: "Face cel mai mare rău românilor"
12:50
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani" # StiriDiaspora.ro
Un român condamnat râde de pedepsele din Italia: "Stau ca la hotel. Am spart casa unui mareșal. În România primeam 15 ani"
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.