Cine sunt oamenii-cheie ai regimului de la Teheran eliminați de SUA și Israel
Cotidianul de Hunedoara, 1 martie 2026 12:20
Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte militare și de conducere din Iran, operațiuni prezentate de cele două state ca parte a unei strategii politice și militare ce vizează schimbarea regimului de la Teheran.
• • •
Acum o oră
12:20
Cine sunt oamenii-cheie ai regimului de la Teheran eliminați de SUA și Israel
Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte militare și de conducere din Iran, operațiuni prezentate de cele două state ca parte a unei strategii politice și militare ce vizează schimbarea regimului de la Teheran.
12:20
Într-un deceniu marcat de schimbări profunde în media, tehnologie şi societate, News.ro s-a adaptat, a evoluat, devenind o sursă de încredere pentru redacţii, instituţii şi publicul larg.
12:10
Patru scenarii de putere pentru Iran: o zonă gri ar aduce costuri economice și strategice INTERVIU
Expertă în Orientul Mijlociu, Raluca Moldovan aratā de ce uciderea ayatollahului nu duce automat la căderea regimului teocratic de la Teheran.
12:00
Potrivit experților, companiile românești trebuie să se pregătească pentru o volatilitate extremă și să dezvolte strategii de reziliență.
Acum 2 ore
11:30
Igienistă morală și intelectuală, Emilia Șercan crede că insistența noastră (nu doar a PSD și a altor partide) de a clarifica originea banilor împrumutați de Nicușor Dan ar fi „șantaj în stil mafiot. Asta nu e politică, e mafie pură!".
11:20
Decizia de reprogramare a meciurilor vizează cele trei competiţii principale ale cluburilor AFC, Liga Campionilor Elite, Liga Campionilor 2 şi Liga Challenge, a indicat AFC.
11:00
Iranul ia în calcul retragerea de la Cupa Mondială din 2026, după ce țara a fost bombardată de o coaliție formată din SUA și Israel.
11:00
Irakul anunță trei zile de doliu după moartea liderului iranian Ali Khamenei în urma „unui act de agresiune flagrant".
11:00
Fotografie istorică. Khamenei, la București, alături de Ceaușescu, în anul în care și-a început domnia
Ali Khamenei a condus regimul teocratic din Iran timp de mai bine de trei decenii
Acum 4 ore
10:20
Cine sunt cei doi lideri care l-au convins pe Donald Trump să atace Iranul
În urma atacului, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, precum și liderul suprem Ali Khamenei și-au pierdut viața.
10:10
Paul Negoescu a cucerit Berlinala 2026 cu „Atlasul Universului", filmul care a emoționat lumea
Paul Negoescu a scris istorie la Berlinala 2026. „Atlasul Universului" a primit o mențiune specială pentru realizări deosebite și devine primul film românesc cu și despre copii selectat în competiția dedicată filmelor de gen.
10:00
De la Revoluţia Islamică din 1979 din Iran, a mai avut loc o singură transferare a puterii – în 1989, când a murit marele ayatollah Ruhollah Khomeini.
09:40
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat că 34 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate.
09:10
„Am fost femeie într-o lume în care deciziile se luau mai ales la mese unde femeile nu erau invitate" – Anastasia Soare INTERVIU
Cu ocazia Lunii Femeilor, Cotidianul lansează campania „Pe aceeași treaptă", o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de gen.
09:10
Află cum să transmiți corect o demisie prin e-mail conform legislației din România, respectând condițiile esențiale prevăzute de Codul Muncii.
09:10
„Moarte Americii!". Nu toți iranienii se bucură de moartea lui Khamenei – VIDEO
Mii de iranieni au ieșit în stradă pentru a deplânge moartea liderului suprem Ali Khamenei și a amenința Statele Unite și Israelul.
Acum 6 ore
08:40
El repetă ideea că odată eliminată conducerea islamistă, poporul iranian trebuie să acţioneze ca să preia puterea.
08:10
Vinul roșu, contraindicat de medici sau nu? Ce spun, de fapt, specialiștii
Publicat în Jurnalul European pentru Sănătatea Inimii în 2024, studiul prezentat de Societatea Europeană de Cardiologie arată că vinul roșu, consumat într-o cantitate moderată, ar putea reducer riscul bolilor cardiovasculare, atunci când este consumat cu o dietă mediteraneeană. Această cercetare a fost realizată în Spania, în cadrul Universității Barcelona, cu sprijinul Spitalului Clinic din Barcelona, […]
08:00
Aceste cuvinte au fost create din nevoie socială de a exprima anumite grade de rudenie și au ajuns să fie acceptate ca „un obicei juridic cutumiar" denumit și „dreptul obișnuielnic",
Acum 8 ore
06:00
„Sistemul ăsta, așa bolnav cum e, în ultimă fază, terminal, tot rămâne în picioare. Te termină tot pe tine ca individ" – INTERVIU cu regizoarea Chris Simion
Regizoarea Chris Simion: „Dacă vrei să faci ceva în țara asta, trebuie să acționezi pe cont propriu. Că dacă doar te lamentezi, strigi în piață, scrii pe facebook cât de metastatic este sistemul, nu se schimbă nimic. Sistemul ăsta, așa bolnav cum e, în ultimă fază, terminal, tot rămâne în picioare. Te termină tot pe tine ca individ".
06:00
În anul 2017, mărţişorul a fost înscris în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.
Acum 12 ore
00:40
Nu se cunosc detalii cu privire la posibile victime sau persoane decedate.
00:30
VIDEO Cel puțin 20 de persoane rănite și un deces la Tel Aviv, după riposta Iranului
O femeie în vâtstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața la Tel Aviv.
00:20
Părinţii copiilor sunt îngrijoraţi, chiar dacă ţin în permanenţă legătura cu aceștia, iar autorităţile locale au dat asigurări în ceea ce priveşte măsurile de protecţie din zonă.
00:10
Trump, după moartea lui Khamenei: „Justiție nu doar pentru iranieni, ci pentru toți cei uciși sau mutilați de banda lui"
„A fost incapabil să evite serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate".
Acum 24 ore
23:10
VIDEO Moartea lui Ali Khamenei, sărbătorită în stradă la Teheran și Tel Aviv
Relatările privind moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, au declanșat reacții puternice în Iran și Israel, unde oameni au ieșit în stradă pentru a marca momentul.
22:40
De ce prăbușirea regimului de la Teheran este o veste bună pentru România și Ucraina
Căderea regimului iranian condus de ayatollahul Ali Khamenei ar reprezenta o veste bună atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa și România.
22:30
Țoiu despre situația din Orientul Mijlociu: În contact cu aproximativ 1.000 de români
În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu şi dialogul diplomatic şi politic pentru a contribui la dezescaladare.
22:10
Premierul: Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune,
22:00
Sute de români au cerut ajutorul MAE după exploziile din Doha și Dubai VIDEO
E agitație mare la MAE după ce sute de cetățeni români blocați în țări din
20:30
Cel mai amplu atac din istoria Forțelor Aeriene Israeliene: 200 de aeronave au lovit 500 de ținte iraniene
Un anunț al oficialilor din cadrul IDF anunță că Forțele Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte din Iran.
19:50
Iranul este un important partener diplomatic, economic şi militar al Rusiei, după invazia rusă la scară matre a Ucrainei, în februarie 2022.
19:00
Zeci de eleve ucise în urma unui atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului
O școală de fete din sudul Iranului a fost atacată și cel puțin 85 de persoane și-au pierdut viața în urma atacului.
18:40
Bilanțul victimelor atacului provocat de Israel la o școală de fete din Iran arată că 85 de eleve și-au pierdut viața.
18:40
Dintr-o încăpere amenajată ca buncăr, Dana ne-a transmis corespondența ultimelor ore.
18:40
Mai mulți pelerini români aflați în aceste zile în Israel sunt ajutați de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte
18:20
Ordinul scris de mână aaparțineșefului Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul Eyal Zamir.
18:20
Românii nu mai au cum să ajungă în unele zone din Orientul Mijlociu pe cale aeriana după ce mai multe companii și-au anulat zborurile.
18:10
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat "escaladarea" în regiunea Orientului Mijlociu şi a cerut "oprirea imediată a ostilităţilor"
18:10
Sorin Grindeanu a declarat că prioritatea PSD o reprezintă apărarea valorilor naționale și a tradțiilor creștine.
17:10
Schimbarea statutului comunei nu a reprezentat neapărat voința locuitorilor săi. Mai mult, există dovezi ale nemulțumirilor locuitorilor și cereri pentru realipirea la județul Ilfov.
16:30
Un an de la răpirea care a înfricoșat România. Unde se ascunde cel mai căutat criminal?
Emil Gânj nu a fost găsit de autorități nici până în prezent.
16:10
O Albă ca Zăpadă cam închisă la culoare, o Alice puțin prea focoasă și niște zei egipteni aproapre blonzi sunt doar câteva dintre greșelile grave ale producătorilor de la Hollywood.
15:50
Premierul a spus că va ține legătura cu cetățenii români surprinși pe teritoriul țărilor în care se desfășoară conflictul.
15:10
Creșterea donațiilor de campaniei se explică prin rolul viitorului Congres – reglementarea sau nu a inteligenței artificiale
15:10
Spitalul din România care a trecut la AI. Cu ce ajută inteligența artificială pacienții
„Chiar zilele acestea am implementat un sistem AI la centrala telefonică. Când sună un pacient să se intereseze el vrea să vorbească, să i se dea răspunsuri, discută ca și cum ar fi o persoană reală. Dacă eu folosesc un vocabular non medical și spun mă doare o mână, el spune ar trebui să mergeți la ortopedie, la un medic specialist în ortopedie-traumatologie, aceste lucruri poate par neînsemnate dar ajută foarte mult la comunicarea dintre pacient și personalul medical."
14:50
Rusia acuză Statele Unite și Israelul de aruncarea Orientului Mijlociu în mijlocul unei escaladări necontrolate.
14:20
Boots on the ground sau de ce Trump nu
În războaiele moderne, tentația de a confunda o victorie rapidă pe câmpul de luptă cu o ocupație stabilă este una dintre cele mai scumpe iluzii. Iranul, privit de departe pe hartă ca o masă compactă de teren între Irak și Afganistan, este în realitate un platou uriaș, sculptat ca un labirint și apărat de o […] The post Boots on the ground sau de ce Trump nu se grăbește să trimită trupe terestre în Iran appeared first on Cotidianul RO.
14:00
PES este o rețea europeană ce reunește membrii și simpatizanții partidelor socialiste, social-democrate și laburiste europene membre ale Partidului Socialiștilor Europeni. The post VIDEO Negrescu i-a luat fața lui Grindeanu. A făcut un referendum ad-hoc appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Cât e pensia medie în Armată. Crește vârsta de pensionare? Anunțul ministrului # Cotidianul de Hunedoara
Vârsta medie de pensionare în Ministerul Apărării a fost de 52 de ani, susține Radu Miruță. The post Cât e pensia medie în Armată. Crește vârsta de pensionare? Anunțul ministrului appeared first on Cotidianul RO.
