Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului. Primele reacții ale pieței
Adevarul.ro, 1 martie 2026 12:30
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și riposta cu rachete a Teheranului în statele din Golf.
Acum 15 minute
12:45
Loteria Română organizează noi trageri duminică, 1 martie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 26 februarie, s-au câştigat premii în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
Acum 30 minute
12:30
12:30
Prizonieri în vacanță: 28 de copii din Vrancea, printre cei 1.000 de români blocați în Dubai din cauza conflictului militar # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că e în legătură cu aproximativ 1.000 de români blocați în Dubai. Oamenii nu știu cum vor reuși să iasă din oraș, pentru că situația este extrem de fragilă. Toate zborurile sunt oprite, iar noaptea trecută o parte a aeroportului a fost lovită de o dronă.
Acum o oră
12:15
Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene.
12:00
Un înalt responsabil din Emiratele Arabe Unite a transmis, duminică, un avertisment ferm Iranului, subliniind că loviturile iraniene în Golful Persic izolează Republica Islamică și riscă escaladarea tensiunilor regionale.
Acum 2 ore
11:45
Marius Lăcătuș, oripilat de statul român. Pensiile de merit, inechitabile: „Primește Ienei, după decesul lui Duckadam. Trebuie să aștepți să moară cineva!” # Adevarul.ro
Emeric Ienei și Helmut Duckadam, figuri marcante ale Stelei, au încetat din viață la vârste de 88, respectiv 65 de ani.
11:45
O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP.
11:30
Celulă de criză la MAE „în regim permanent” pentru românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunţat consituirea unei celule de criză pentru pentru a monitoriza situaţia românilor aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
11:15
Explozie puternică în capitala Iranului şi proteste violente în Pakistan, în faţa consulatului SUA. Cel puţin 6 persoane au fost ucise # Adevarul.ro
O explozie puternică a zguduit duminică Teheranul, în timp ce proteste masive și violente sunt în desfăşurare în Pakistan și Kashmir, ca reacție la moartea liderului suprem iranian, ayatollah Ali Khamenei, ucis în atacul coordonat de Statele Unite și Israel.
11:15
Ce poate urma în Iran? „Acordurile Cirus” și nostalgia după imperiul al lui Cirus cel Mare # Adevarul.ro
În timp ce bombardamentele americane și israeliene continuă și Iranul răspunde lovind ținte din mai multe țări arabe, în spatele cortinei au început negocieri frenetice pentru stabilirea coordonatelor în care se va desfășura procesul de reconstrucție, stabilizare și normalizare post-conflict.
11:15
Republica Islamică este construită să reziste chiar și asasinării Ayatollahului. Va trece și de data asta testul? Lecțiile istoriei # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite și cea a Israelului a urmărit, sâmbătă, eliminarea conducereii Iranului, inclusiv uciderea ayatollahului Ali Khamenei. și le-a ieșit. Însă o astfel de strategie ar putea, paradoxal, să întărească statul iranian, nu să îl slăbească, potrivit Foreign Policy.
11:15
Portul comercial Duqm a fost lovit duminică de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat agenția de știri de stat din Oman, preluată de Reuters.
11:15
Niciun weekend fără un atac cu rachete, niciun anotimp fără un nou război, aceasta pare a fi motto-ul preferat al perioadei. După gust, poate fi asezonat și cu diferite straturi de negocieri de pace, în formate diverse, în locații de vacanță. Război și siestă, la pachet.
11:00
Irakul declară trei zile de doliu naţional după moartea liderului suprem iranian, Ali Khamenei # Adevarul.ro
Irakul a decretat duminică trei zile de doliu naţional, ca urmare a morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliene şi americane asupra Iranului.
Acum 4 ore
10:45
Lupta pentru putere izbucnește în Iran, clericii radicali și liderii militari luptând pentru control după moartea ayatollahului. Scenariul înfiorător care ar putea face Iranul și mai periculos # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, după ce Israelul ar fi aruncat 30 de bombe asupra complexului său fortificat, zguduie din temelii Republica Islamică.
10:30
Preşedintele Parlamentului European, despre situaţia din Iran: „După 47 de ani, a venit momentul libertății” # Adevarul.ro
Roberta Metosla, preşedintele Parlamentului European, a subliniat că moartea liderului suprem iranian marchează un moment de cotitură, care deschide calea pentru libertate, drepturi fundamentale și protecția civililor în Orientul Mijlociu.
10:30
Aplicaţie populară de rugăciuni din Iran, spartă de hackeri pentru a transmite îndemnuri către militari de a dezerta din armată # Adevarul.ro
Una dintre cele mai populare aplicaţii de rugăciuni din Iran, BadeSaba Calendar, cu peste cinci milioane de descărcări pe Android şi iPhone, a fost spartă, iar accesul a fost folosit pentru a transmite mesaje care încurajau personalul militar să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului.
10:15
Gigi Becali vrea ca FCSB să boicoteze ultimele meciuri din sezonul regular, cu UTA Arad și U Cluj, în semn de protest. „Nu ne mai prezentăm!” # Adevarul.ro
Patronul campioanei și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrii din camera VAR la meciul dintre Farul și CFR Cluj.
10:15
Calitatea alimentelor, mai importantă pentru o inimă sănătoasă decât reducerea carbohidraţilor sau a grăsimilor # Adevarul.ro
Cheia pentru sănătatea inimii nu este renunţarea la paste sau cartofi şi nici adoptarea strictă a unei diete sărace în grăsimi, arată un nou studiu realizat de cercetători americani.
10:00
Conducerea militară a Iranului, decapitată. Autorităţile confirmă moartea șefului Statului major al armatei, Abdolrahim Mousavi # Adevarul.ro
Televiziunea de stat iraniană a confirmat că șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Abdolrahim Mousavi, se numără printre oficialii de rang înalt uciși în atacuri.
09:45
Weekend de vis pentru românii din străinătate. Dennis Man și Mihăilă, goluri excepționale pentru PSV și Rizespor # Adevarul.ro
Dennis Man și Valentin Mihăilă au fost din nou salvatori pentru echipele lor de club.
09:45
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său # Adevarul.ro
Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran. Fiica, nepoata, nora și ginerele Liderului Suprem au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele or
09:30
Oana Țoiu participă la reuniunea extraordinară a miniștrilor UE privind situaţia din Orientul Mijlociu. În România, Garda Revoluționară Iraniană este pe lista organizațiilor teroriste # Adevarul.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe al UE, convocată după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.
09:30
Iran: Gărzile Revoluției amenință cu „o pedeapsă decisivă” pentru „ucigaşii lui Ali Khamenei”. 40 de zile de doliu naţional # Adevarul.ro
Moartea liderului suprem Ali Khamenei a declanșat reacții extrem de dure la Teheran. Gărzile Revoluției și autoritățile iraniene au promis represalii împotriva „ucigaşilor” şi au decretat 40 de zile de doliu național și şapte zile libere.
09:30
Transportul maritim, afectat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Mari companii suspendă navigaţia prin Golf # Adevarul.ro
Marile companii de transport maritim au suspendat navigaţia prin Golf, invocând situaţia de securitate în continuă schimbare din Orientul Mijlociu
09:15
Confesiunile lui Gigi Becali: „Îmi dădeau marijuana și pastile/ Erau balerine frumoase”. Tentațiile tinereții și distracțiile de după Revoluție # Adevarul.ro
Gigi Becali și-a amintit cum se distra în tinerețe, la începutul anilor ’90.
09:15
34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunţă că, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost anulate duminică 34 de zboruri, spre şi dinspre cinci destinaţii.
09:00
Donald Trump ameninţă Iranul cu „o forţă nemaiîntâlnită”, după moartea lui Ali Khamenei şi exploziile din Golf # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul cu represalii „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”, în contextul confirmării morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, şi al unei serii de explozii raportate în mai multe state.
Acum 6 ore
08:45
„Triumviratul” care a preluat puterea în Iran ameninţă cu represalii: „Au depăşit limitele noastre roşii” # Adevarul.ro
Conducerea Iranului a fost preluată temporar de un consiliu format din trei oficiali de rang înalt. Noul „triumvirat” afirmă că este pregătit pentru orice scenariu și avertizează că SUA și Israelul „vor suporta consecințele”, în timp ce tensiunile regionale sunt în creştere.
08:30
În jurul cărților de dezvoltare personală s-a construit, în ultimii ani, o industrie uriașă, alimentată de o promisiune seducătoare: câteva sute de pagini pot schimba radical modul în care gândești și trăiești.
08:30
Marele fotbalist al lui Inter a anulat căsătoria cu o coafeză, după 24 de zile, ca să trăiască alături de mama sa # Adevarul.ro
Poveste neobișnuită a unui mare atacant al lumii.
08:30
Moartea lui Ali Khamenei: scene de bucurie, dar și doliu la Teheran, după anunţul făcut de Donald Trump # Adevarul.ro
Mii de oameni s-au adunat duminică în piaţa Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem iranian, Ali Khamenei, în timp ce în alte cartiere ale capitalei au fost semnalate manifestări de bucurie.
08:15
Un compliment ar trebui să fie ușor de primit. Și totuși, pentru multe femei, el declanșează mai degrabă disconfort decât bucurie, o temă care revine frecvent în cabinetul de psihoterapie.
08:00
Anamaria Prodan a dezvăluit ce relație are cu Dan Alexa, antrenorul pe care l-a pălmuit într-un acces de furie # Adevarul.ro
Impresara și-a cerut iertare pentru gestul său.
07:15
Ce ascunde absența lui Nicușor Dan de la Kiev - Între Washingtonul lui Trump și frontul din Ucraina # Adevarul.ro
S-a deplasat la Consiliul de la Washington, dar a lipsit de la comemorarea a patru ani de la începutul războiului în Ucraina. Sunt aceste decizii parte dintr-o strategie pe care un consilier MAGA o face pentru Nicușor Dan? Au răspuns la întrebări doi analiști de top, Iulian Fota și Hari Bucur-Marcu.
07:15
Invincibil în Italia. Chivu trece și de Genoa lui Dan Șucu și așteaptă două meciuri ale „adevărului” # Adevarul.ro
Inter a ajuns la 15 meciuri consecutive fără eșec în Serie A.
Acum 8 ore
06:15
Cum transformă AI piața muncii din România și cât ar putea crește economia cu ajutorul acesteia # Adevarul.ro
Ani la rând, piața muncii din România a afișat o reziliență remarcabilă, susținută de o creștere accelerată a salariilor și un șomaj minim record. Totuși, acest motor alimentat de expansiunea fiscală și consumul pe credit pare să fi intrat în faza de epuizare.
06:00
Culisele deciziei lui Trump de a ataca Iranul în plină zi: „O fereastră de oportunitate” # Adevarul.ro
Statele Unite au lansat sâmbătă lovituri militare împotriva Iranului, ca parte a unei operațiuni comune cu Israelul, după ce evaluările serviciilor de informații au indicat o oportunitate rară de a viza conducerea de vârf a țării, potrivit unor persoane familiarizate cu deliberările interne.
05:15
Transparența salarială schimbă jocul pe piața muncii: cine câștigă și cine pierde din noile reguli ale salariilor la vedere # Adevarul.ro
Din 2026, salariile nu mai pot fi ținute la secret. La Interviurile Adevărul, Oana Botolan, expert HR detaliză modul cum directiva europeană schimbă regulile pentru angajați și companii.
Acum 12 ore
04:45
În ultimii ani, Rusia și-a sporit livrările de arme către Iran. Vor ajuta acestea într-un nou război? # Adevarul.ro
În ultimii ani, relațiile militare dintre Rusia și Iran s-au intensificat vizibil, Moscova livrând Teheranului o gamă largă de echipamente – de la aeronave de antrenament și elicoptere de atac până la sisteme de apărare antiaeriană.
04:15
Ingredientele performanței în școala de stat. „Copiii cred că o să-și piardă foarte mult din motivație” # Adevarul.ro
Mii de copii continuă să participe la olimpiade și concursuri școlare, deși tăierea bugetului pentru burse i-a dezamăgit pe mulți. Performanța se obține cu mult studiu individual, pregătire suplimentară cu profesorul, materiale uneori costisitoare.
03:45
Cum văd piețele internaționale blocarea tarifelor lui Trump: aurul rămâne favorit, iar dolarul, sub presiune # Adevarul.ro
Decizia Curții Supreme din SUA de a bloca tarifele impuse de Trump în baza Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) a avut efecte asupra piețelor internaționale, cu atât mai mult cu cât dolarul continuă să se deprecieze, iar aurul rămâne preferat de investitori.
03:15
Drumul Americii de la periferia Atlanticului la vârful ierarhiei globale - Cele 5 borne ale puterii # Adevarul.ro
Dintr-o mână de foste colonii britanice de pe coasta de est a Americii de Nord, Statele Unite au reușit să ajungă în numai un secol și jumătate o adevărată superputere, care a schimbat destinul a numeroase popoare, dar și al istoriei în general, erijându-se într-un gardian al democrației mondiale.
02:45
Pictorița care spune povești în culori: „Ce mi-am dorit o viață am reușit să fac la 41 de ani” # Adevarul.ro
O economistă a cucerit inimile iubitorilor de artă în fața cărora a expus picturi și lucrări în lemn care spun povești, împlinindu-și visul după decenii de așteptare. La locul de muncă negociază și încheie contracte, iar în atelierul improvizat acasă lucrează cu sufletul.
02:15
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice” # Adevarul.ro
Politologul Flavius Caba, expert în Orientul Mijlociu, anticipează că SUA vor avea un război greu în Iran.
01:45
Joggingul are o reputație nedreaptă când vine vorba de sănătatea genunchilor. Studiile recente arată însă că lucrurile nu stau deloc așa cum crede majoritatea oamenilor.
01:30
Celebrul hotel Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume și unul dintre cele mai emblematice, a fost lovit de o dronă iraniană, potrivit presei internaționale. Nu au fost înregistrate victime, anunță autoritățile.
01:15
Strategia „Cîțu” revine în actualitate: planul PSD pentru izolarea lui Ilie Bolojan și dilema anticipatelor # Adevarul.ro
Tensiunile din interiorul coaliției ating un punct critic, după ce PSD a pus oficial pe masa analizei interne scenariul ieșirii de la guvernare. Nemulțumirea social-democraților, declanșată de adoptarea reformei administrației, forțează o reevaluare a parteneriatului cu premierul Ilie Bolojan.
00:45
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război total # Adevarul.ro
De la aliat strategic la inamic existențial: relația Israel-Iran parcurge jumătate de secol de ostilitate. Dacă înainte de 1979 Teheranul era un partener cheie într-o regiune arabă ostilă, instaurarea regimului teocratic a transformat radical axa de putere în cel mai lung „război rece” al Orientului
00:15
Pe 1 martie 1778 se naște Gheorghe Asachi, iar în 1810, Frederic Chopin. La aceeași dată, dar în anul 1872, a fost înființat primul parc național din lume, care se întinde pe o suprafață de 8.987 km pătrați.
