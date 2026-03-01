Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, după o altercație violentă: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă”

07:15

S-a deplasat la Consiliul de la Washington, dar a lipsit de la comemorarea a patru ani de la începutul războiului în Ucraina. Sunt aceste decizii parte dintr-o strategie pe care un consilier MAGA o face pentru Nicușor Dan? Au răspuns la întrebări doi analiști de top, Iulian Fota și Hari Bucur-Marcu.