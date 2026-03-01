Moartea lui Khamenei este o oportunitate pentru poporul iranian, afirmă șefa diplomației Uniunii Europene
StirileProtv.ro, 1 martie 2026 13:50
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, înseamnă că există „acum o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas.
• • •
Acum 10 minute
14:20
Ce ținte din țările arabe a lovit Iranul. Oman, atacat în premieră. Expert: „Sunt posibile noi negocieri săptămâna viitoare” # StirileProtv.ro
Iranul ripostează prin lovituri directe către mai multe ținte din țările arabe învecinate. Televiziunea de stat iraniană a confirmat că armata a lansat rachete și drone către cel puțin 27 de obiective din regiune.
14:20
VIDEO cu momentul în care Israelul a bombardat Iranul în plină zi. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în biroul său # StirileProtv.ro
Armata israeliană a difuzat imagini cu ceea ce a declarat a fi un atac asupra sediului regimului iranian din Teheran.
Acum 30 minute
14:10
Noapte de coșmar pentru românii din Orientul Mijlociu. Unde s-au refugiat: „Am primit mesaje să căutăm adăpost” # StirileProtv.ro
Sunt ore de incertitudine și tensiune pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. În Israel s-au refugiat rapid în buncăre, iar în statele care găzduiesc baze militare americane, precum Emiratele Arabe Unite și Qatar, au rămas cât mai mult în locuințe.
14:00
Cetățenii români din Orientul Mijlociu sunt în siguranță, spun autoritățile. Reuniune extraordinară a miniștrilor de externe # StirileProtv.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă duminică la reuniunea extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului.
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai familiei sale a fost o crimă "cinică" ce a încălcat toate normele moralităţii umane şi legii internaţionale, relatează Reuters şi AFP.
13:20
Armata islamică din Iran amenință că va lansa ”cea mai devastatoare operațiune ofensivă" împotriva SUA. Răspunsul lui Trump # StirileProtv.ro
La Teheran, Gărzile Revoluționare islamice au promis o răzbunare devastatoare pentru moartea liderului suprem, ayatolahul Khamenei, ucis în biroul său în cursul bombardamentlor comune, americane și israeliene.
13:20
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România # StirileProtv.ro
Secretarul britanic al Apărării anunță că două rachete iraniene au fost lansate în direcția Ciprului, unde Londra are baze militare.
13:00
Cristian Tudor Popescu: ”Trump este un dictator dezgustător, dar a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri” # StirileProtv.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, deși președintele Donald Trump ”este un dictator dezgustător”, trebuie remarcat faptul că el ”a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri”.
12:40
Cum a fost localizat Khamenei: SUA şi Israelul au modificat planul atacului pe baza datelor CIA # StirileProtv.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de înalt nivel sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, informează duminică New York Times.
Acum 4 ore
12:20
O englezoaică angajează o persoană care să o însoțească la mese și excursii în Monaco. O va plăti cu 50.000 de lire pe an # StirileProtv.ro
O femeie din UK promovează o oportunitate unică de angajare pentru o singură persoană, care să o însoțească la cine, ieșiri la cumpărături și călătorii în Monaco.
12:20
VIDEO. ”Lovitură dură”. Forţele Speciale ale Belgiei au capturat un petrolier din ”flota fantomă” a Rusiei # StirileProtv.ro
O navă din ”flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, potrivit News.ro.
12:00
Actorul Shia LaBeouf, care a fost arestat și acuzat de agresiune după ce a lovit mai multe persoane în fața unui bar din New Orleans la începutul lunii februarie, a fost arestat din nou, sâmbătă.
11:40
Cum oferi corect primul ajutor până la sosirea ambulanței. Primii pași pentru salvarea unei vieți # StirileProtv.ro
Primul ajutor până când vine ambulanta - cine îl oferă? Fiecare dintre noi, cu o minimă pregătire. Iată cum acționează voluntarii înainte de sosirea echipajului de pe salvare.
11:30
Iranul susține că cel puțin 100 de copii aflați într-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene # StirileProtv.ro
Oficiali iranieni susțin că cel puțin 100 de copii dintr-o școală au fost uciși de bombele americano-israeliene care au căzut asupra unei școli de fete din sudul Iranului.
11:20
Ana Maria Bărbosu, lider detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025: peste 7.700 de voturi înainte de finalul campaniei # StirileProtv.ro
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).
11:10
28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă # StirileProtv.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate.
11:10
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza o reuniune extraordinară la cererea Rusiei # StirileProtv.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale SUA și Israel în Iran.
11:00
Israelul anunță lovituri masive în „inima Teheranului”, Iranul susține că a atacat 27 de baze americane # StirileProtv.ro
Armata israeliană a oferit duminică un scurt bilanț al războiului. În cadrul a ceea ce a numit Operațiunea „Roar of the Lion” (Răgetul Leului), armata susține că lovește regimul din „inima Teheranului”.
11:00
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026
11:00
Parfumurile de cameră sau mașină pot fi un adevărat pericol. Avertismentul medicilor despre poluarea din interior # StirileProtv.ro
Parfumurile de cameră ori de mașină conțin uleiuri volatile, combinații chimice, care mimează structura hormonilor. Îi păcălesc și se comportă, de fapt, în mod nedorit tot ca hormoni.
11:00
Legătura dintre grăsimea abdominală și rinichi. Care este momentul în care kilogramele în plus ne afectează funcțiile renale # StirileProtv.ro
Grăsimea de pe abdomen le spune rinichilor să rețină sodiu și apă. Urmarea este sigură - crește tensiunea arterială și apare boala numită hipertensiune.
10:50
Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a confirmat presa de stat iraniană, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului sâmbătă.
10:50
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 1 martie 2026. Premiul la Joker se apropie de 55 de milioane de lei # StirileProtv.ro
Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câştiguri în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
10:50
Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților # StirileProtv.ro
Atunci când spui mărțișor te gândești clar la primăvară. Acest obicei este păstrat de generații, însă puțini știu că acel firicel alb cu roșu nu este doar un simbol decorativ.
10:50
Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri # StirileProtv.ro
Pulberea de roșii deshidratate, cunoscută drept făină de roșii, este un produs care, datorită versatilității sale, îți permite să asezonezi preparatele foarte ușor.
10:50
Mișcarea este „medicamentul” ignorat în lupta cu glicemia și diabetul. Cum ne ajută cu rezistența la insulină # StirileProtv.ro
Cu cât aveți mai multă masă musculară, cu atât aveți mai multe celule disponibile să ia zahărul din sânge. Așa echilibrați nivelul glucozei din sânge, adică glicemia.
Acum 6 ore
10:10
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran # StirileProtv.ro
Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump.
10:00
Teheranul, pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea lui Khamenei. Șeful Statului Major eliminat și el # StirileProtv.ro
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea ghidului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, relatează AFP.
09:40
Chivu nu se bucură prea mult după victoria cu Genoa. Avertisment pentru Inter: „Scudetto nu este încă câștigat” # StirileProtv.ro
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Genoa, într-o partidă disputată sâmbătă seara în cadrul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei.
09:20
Rezident român în Dubai, despre atacurile cu rachete dinspre Iran: „Se vede mai dramatic din exterior decât e în realitate” # StirileProtv.ro
Aruncăm o privire la starea conflictului în prezent și la impactul asupra oamenilor care trăiesc în regiune.
09:10
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: ”Americanii au înjunghiat poporul iranian. Nu pot lovi și fugi” # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai puternice personalităţi din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN.
08:50
Moarte fulgerătoare în Constanța: asistentă de 23 de ani, decedată la câteva minute după ce a ajuns la serviciu # StirileProtv.ro
O moarte fulgerătoare a șocat Constanța. O asistentă de 23 de ani s-a stins, la câteva minute după ce a ajuns la serviciu.
08:40
Haos pe Otopeni după conflictul din Orientul Mijlociu: zboruri anulate și curse întoarse din drum # StirileProtv.ro
Inclusiv zborurile de pe aeroportul Otopeni au fost date peste cap de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.
08:40
Vremea de azi, 1 martie. Soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în vest și nord, ceață și frig în sud și est # StirileProtv.ro
Prima zi de Martie aduce soare și vreme caldă în regiunile intracarpatice; înnorări și multă ceață în sudul și în estul României.
08:40
Femeie din Ploiești, reținută pentru contrabandă cu țigări: ar fi condus o rețea cu marfă adusă din Bulgaria # StirileProtv.ro
O femeie de 50 de ani din Ploiești a fost reținută pentru contrabandă cu țigări. Anchetatorii bănuiesc că suspecta e liderul unei grupări care se ocupa cu astfel de activități.
08:40
Două tinere, lovite pe trecerea de pietoni în Suceava: momentul impactului, surprins de camera de bord # StirileProtv.ro
Două tinere au fost lovite de o mașină, pe o trecere de pietoni din Suceava. Impactul a fost surprins de o cameră de bord.
08:30
Peste 100 de copii cu nevoi speciale au participat la proiectul pilot „Educație fizică fără etichete” din Capitală # StirileProtv.ro
Pentru zeci de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și ADHD, sportul nu înseamnă doar mișcare, ci devine o șansă la integrare și la o viață cât mai aproape de normalitate.
Acum 8 ore
08:20
Panică pe aeroportul din Dubai după atacul iranian: pasageri români prinși în haosul anulărilor # StirileProtv.ro
Sute de pasageri din România sunt direct afectați de situația din Orientul Mijlociu. Oamenii au rămas blocați în țări precum Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar, care și-au închis spațiul aerian pentru zborurile civile.
08:10
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității” # StirileProtv.ro
Statele Unite au negat vehement că au încălcat legea internațională, când au lansat atacuri asupra Iranului.
08:10
Un lider PSD compară guvernarea Bolojan cu jocul Angry Birds: „Băgai păsăroiul în praștie și-i dădeai drumul cât mai departe” # StirileProtv.ro
Curg atacuri în valuri, dinspre PSD, către premierul Ilie Bolojan și USR. Sorin Grindeanu și-a luat întăriri din partid și așteaptă rezultatul referendumului intern, privind participarea la guvernare.
08:10
”O eră s-a încheiat". Ce urmează acum în Iran, după moartea liderului suprem religios. Două scenarii importante # StirileProtv.ro
Moartea ayatolahului Ali Khamenei deschide o perioadă de tranziție incertă pentru Iran.
08:00
Laboratorul de scenaristică al lui Cristian Mungiu revine cu a 8-a ediție. Înscrieri deschise până în luna aprilie # StirileProtv.ro
Laboratorul de scenaristică „Write a Screenplay For...”, fondat de Cristian Mungiu, revine în această primăvară, cu cea de-a 8-a ediție.
07:50
Cinci persoane rănite în urma unui accident în lanț, în județul Iași. Printre victime se numără și un copil de un an # StirileProtv.ro
Cinci persoane, printre care și un copil de numai un an, au ajuns sâmbătă la spital, în urma unui accident în care au fost implicate 3 vehicule.
07:40
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # StirileProtv.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat.
07:40
Presa iraniană de stat a confirmat liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a fost ucis: ”A urcat la înaltele ceruri” # StirileProtv.ro
Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.
07:20
Iranul intră în tranziție după moartea liderului suprem: Președintele Pezeshkian, în fruntea unui triumvirat # StirileProtv.ro
Trei înalţi responsabili, printre care preşedintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziţia în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunţat duminică unul dintre consilierii acestuia.
07:20
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise # StirileProtv.ro
Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis.
07:20
Cum justifică Administrația Trump atacul comun cu Israelul asupra Iranului: „Nu am avut altă opțiune” # StirileProtv.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost vorba despre o operaţiune preventivă menită să împiedice Republica Islamică să atace prima, informează EFE.
Acum 24 ore
22:00
A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO # StirileProtv.ro
O insulă spectaculoasă, celebră pentru nisipul său roz, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, relatează Express.
