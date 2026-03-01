Israelul anunță lovituri masive în „inima Teheranului”, Iranul susține că a atacat 27 de baze americane
StirileProtv.ro, 1 martie 2026 11:00
Armata israeliană a oferit duminică un scurt bilanț al războiului. În cadrul a ceea ce a numit Operațiunea „Roar of the Lion” (Răgetul Leului), armata susține că lovește regimul din „inima Teheranului”.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
11:20
Ana Maria Bărbosu, lider detașat la votul pentru Gimnasta Anului 2025: peste 7.700 de voturi înainte de finalul campaniei # StirileProtv.ro
Ana Maria Bărbosu conduce, duminică, cu 7.787 voturi, cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).
Acum 15 minute
11:10
28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă # StirileProtv.ro
Douăzeci şi opt de elevi de la un liceu din Focşani, aflaţi într-o excursie în Dubai, nu se pot întoarce acasă, după ce autorităţile din Emiratele Arabe Unite au închis spaţiul aerian, iar zborurile au fost suspendate.
11:10
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică va organiza o reuniune extraordinară la cererea Rusiei # StirileProtv.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) va organiza, luni, o reuniune extraordinară la cererea Rusiei, în urma atacurilor militare ale SUA și Israel în Iran.
Acum 30 minute
11:00
Israelul anunță lovituri masive în „inima Teheranului”, Iranul susține că a atacat 27 de baze americane # StirileProtv.ro
Armata israeliană a oferit duminică un scurt bilanț al războiului. În cadrul a ceea ce a numit Operațiunea „Roar of the Lion” (Răgetul Leului), armata susține că lovește regimul din „inima Teheranului”.
11:00
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026
11:00
Parfumurile de cameră sau mașină pot fi un adevărat pericol. Avertismentul medicilor despre poluarea din interior # StirileProtv.ro
Parfumurile de cameră ori de mașină conțin uleiuri volatile, combinații chimice, care mimează structura hormonilor. Îi păcălesc și se comportă, de fapt, în mod nedorit tot ca hormoni.
11:00
Legătura dintre grăsimea abdominală și rinichi. Care este momentul în care kilogramele în plus ne afectează funcțiile renale # StirileProtv.ro
Grăsimea de pe abdomen le spune rinichilor să rețină sodiu și apă. Urmarea este sigură - crește tensiunea arterială și apare boala numită hipertensiune.
Acum o oră
10:50
Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, a confirmat presa de stat iraniană, după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului sâmbătă.
10:50
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 1 martie 2026. Premiul la Joker se apropie de 55 de milioane de lei # StirileProtv.ro
Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 26 februarie, Loteria Română a acordat 25.580 de câştiguri în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
10:50
Semnificația Mărțișorului – tradiții și obiceiuri românești. Zonele din țară în care fetele oferă mărțișoare băieților # StirileProtv.ro
Atunci când spui mărțișor te gândești clar la primăvară. Acest obicei este păstrat de generații, însă puțini știu că acel firicel alb cu roșu nu este doar un simbol decorativ.
10:50
Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri # StirileProtv.ro
Pulberea de roșii deshidratate, cunoscută drept făină de roșii, este un produs care, datorită versatilității sale, îți permite să asezonezi preparatele foarte ușor.
10:50
Mișcarea este „medicamentul” ignorat în lupta cu glicemia și diabetul. Cum ne ajută cu rezistența la insulină # StirileProtv.ro
Cu cât aveți mai multă masă musculară, cu atât aveți mai multe celule disponibile să ia zahărul din sânge. Așa echilibrați nivelul glucozei din sânge, adică glicemia.
Acum 2 ore
10:10
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran # StirileProtv.ro
Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump.
10:00
Teheranul, pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea lui Khamenei. Șeful Statului Major eliminat și el # StirileProtv.ro
Iranul s-a pregătit pentru "toate scenariile", inclusiv pentru moartea ghidului suprem Ali Khamenei, a declarat duminică preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, relatează AFP.
09:40
Chivu nu se bucură prea mult după victoria cu Genoa. Avertisment pentru Inter: „Scudetto nu este încă câștigat” # StirileProtv.ro
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Genoa, într-o partidă disputată sâmbătă seara în cadrul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei.
Acum 4 ore
09:20
Rezident român în Dubai, despre atacurile cu rachete dinspre Iran: „Se vede mai dramatic din exterior decât e în realitate” # StirileProtv.ro
Aruncăm o privire la starea conflictului în prezent și la impactul asupra oamenilor care trăiesc în regiune.
09:10
Şeful securităţii naţionale de la Teheran: ”Americanii au înjunghiat poporul iranian. Nu pot lovi și fugi” # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai puternice personalităţi din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN.
08:50
Moarte fulgerătoare în Constanța: asistentă de 23 de ani, decedată la câteva minute după ce a ajuns la serviciu # StirileProtv.ro
O moarte fulgerătoare a șocat Constanța. O asistentă de 23 de ani s-a stins, la câteva minute după ce a ajuns la serviciu.
08:40
Haos pe Otopeni după conflictul din Orientul Mijlociu: zboruri anulate și curse întoarse din drum # StirileProtv.ro
Inclusiv zborurile de pe aeroportul Otopeni au fost date peste cap de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.
08:40
Vremea de azi, 1 martie. Soare și temperaturi neobișnuit de ridicate în vest și nord, ceață și frig în sud și est # StirileProtv.ro
Prima zi de Martie aduce soare și vreme caldă în regiunile intracarpatice; înnorări și multă ceață în sudul și în estul României.
08:40
Femeie din Ploiești, reținută pentru contrabandă cu țigări: ar fi condus o rețea cu marfă adusă din Bulgaria # StirileProtv.ro
O femeie de 50 de ani din Ploiești a fost reținută pentru contrabandă cu țigări. Anchetatorii bănuiesc că suspecta e liderul unei grupări care se ocupa cu astfel de activități.
08:40
Două tinere, lovite pe trecerea de pietoni în Suceava: momentul impactului, surprins de camera de bord # StirileProtv.ro
Două tinere au fost lovite de o mașină, pe o trecere de pietoni din Suceava. Impactul a fost surprins de o cameră de bord.
08:30
Peste 100 de copii cu nevoi speciale au participat la proiectul pilot „Educație fizică fără etichete” din Capitală # StirileProtv.ro
Pentru zeci de copii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și ADHD, sportul nu înseamnă doar mișcare, ci devine o șansă la integrare și la o viață cât mai aproape de normalitate.
08:20
Panică pe aeroportul din Dubai după atacul iranian: pasageri români prinși în haosul anulărilor # StirileProtv.ro
Sute de pasageri din România sunt direct afectați de situația din Orientul Mijlociu. Oamenii au rămas blocați în țări precum Israel, Emiratele Arabe Unite și Qatar, care și-au închis spațiul aerian pentru zborurile civile.
08:10
Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității” # StirileProtv.ro
Statele Unite au negat vehement că au încălcat legea internațională, când au lansat atacuri asupra Iranului.
08:10
Un lider PSD compară guvernarea Bolojan cu jocul Angry Birds: „Băgai păsăroiul în praștie și-i dădeai drumul cât mai departe” # StirileProtv.ro
Curg atacuri în valuri, dinspre PSD, către premierul Ilie Bolojan și USR. Sorin Grindeanu și-a luat întăriri din partid și așteaptă rezultatul referendumului intern, privind participarea la guvernare.
08:10
”O eră s-a încheiat". Ce urmează acum în Iran, după moartea liderului suprem religios. Două scenarii importante # StirileProtv.ro
Moartea ayatolahului Ali Khamenei deschide o perioadă de tranziție incertă pentru Iran.
08:00
Laboratorul de scenaristică al lui Cristian Mungiu revine cu a 8-a ediție. Înscrieri deschise până în luna aprilie # StirileProtv.ro
Laboratorul de scenaristică „Write a Screenplay For...”, fondat de Cristian Mungiu, revine în această primăvară, cu cea de-a 8-a ediție.
07:50
Cinci persoane rănite în urma unui accident în lanț, în județul Iași. Printre victime se numără și un copil de un an # StirileProtv.ro
Cinci persoane, printre care și un copil de numai un an, au ajuns sâmbătă la spital, în urma unui accident în care au fost implicate 3 vehicule.
07:40
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # StirileProtv.ro
Gărzile Revoluţiei iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat.
07:40
Presa iraniană de stat a confirmat liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a fost ucis: ”A urcat la înaltele ceruri” # StirileProtv.ro
Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.
Acum 6 ore
07:20
Iranul intră în tranziție după moartea liderului suprem: Președintele Pezeshkian, în fruntea unui triumvirat # StirileProtv.ro
Trei înalţi responsabili, printre care preşedintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziţia în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunţat duminică unul dintre consilierii acestuia.
07:20
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise # StirileProtv.ro
Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis.
07:20
Cum justifică Administrația Trump atacul comun cu Israelul asupra Iranului: „Nu am avut altă opțiune” # StirileProtv.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a justificat sâmbătă atacul comun cu Israelul împotriva Iranului afirmând că a fost vorba despre o operaţiune preventivă menită să împiedice Republica Islamică să atace prima, informează EFE.
Acum 24 ore
22:00
A doua cea mai frumoasă plajă din lume este în Grecia. Unde se află paradisul cu nisip roz și peisaje spectaculoase. FOTO # StirileProtv.ro
O insulă spectaculoasă, celebră pentru nisipul său roz, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, relatează Express.
22:00
Ilie Bolojan, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.
21:50
Horoscop 1 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. E sărbătoarea primăverii și avem o stare bună, avem un gând bun, un gest de dragoste, de prietenie, de omenie față de cei din jurul nostru, să întâmpinăm cu bucurie acest anotimp.
21:40
Democraţii cer votarea unei rezoluţii care să-l împiedice pe Donald Trump să intre în război cu Iranul # StirileProtv.ro
Liderii democrați din Congresul SUA au cerut votarea rapidă a unei rezoluții care să-l împiedice pe președintele Donald Trump să intre în război cu Iranul fără aprobarea legislativului, după atacul lansat de SUA și Israel asupra Republicii Islamice.
21:00
Kaja Kallas îi convoacă pe miniştrii de externe ai UE duminică pentru a discuta despre Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a anunțat sâmbătă convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, duminică, prin videoconferință, pentru a discuta „situația din Iran.
21:00
Alertă teroristă pe tot teritoriul Statelor Unite. Operațiuni speciale ale Secret Service. Unde se află președintele Trump # StirileProtv.ro
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News.
20:50
Barcelona a învins Villarreal cu 4-1, iar Lamine Yamal a reușit o triplă pentru liderul din La Liga # StirileProtv.ro
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formația Villarreal, în etapa a 26-a din La Liga. Lamine Yamal a reușit o triplă pentru catalani.
20:50
Oana Țoiu: Sute de români din Dubai și Doha au cerut sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Peste 500 de români din Dubai și peste 200 din Doha, între care și 20 de minori, au cerut sprijin consular după atacurile de sâmbătă din Orientul Mijlociu și suspendarea multor zboruri spre România, anunță Oana Țoiu.
20:20
Forţele Aeriene Israeliene desfăşoară cel mai amplu atac din istorie: peste 200 de aeronave lovesc 500 de ţinte în Iran # StirileProtv.ro
IDF a anunţat că peste 200 de aeronave ale Forţelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ţinte iraniene sâmbătă noaptea, în cel mai amplu atac aerian desfăşurat vreodată de forţele israeliene, anunţă Jerusalem Post.
20:20
Iranul atacă haotic țările vecine. Numeroase victime în Bahrain și pe aeroportul din Kuweit # StirileProtv.ro
Armata americană a lansat în urmă cu puțin timp un al patrulea val de atacuri asupra Iranului, vizând depozite de muniție și baze militare de pe tot cuprinsul teritoriului iranian.
20:10
Expert: Începem să vedem în Iran un ”scenariu venezuelean”. ”Totul depinde de poporul iranian” # StirileProtv.ro
Ecoul confruntării din Orientul Mijlociu se simte deja la nivel global. Despre semnificația acestui nou conflict și posibilele sale urmări ne vorbesc Cosmin Stan și invitatul său.
19:30
Mărturiile românilor aflați în Orientul Mijlociu: „N-am văzut în viața mea așa ceva. Efectiv mi s-a oprit sufletul” # StirileProtv.ro
Ai noștri, care muncesc sau sunt în vacanță în Orientul Mijlociu, trăiesc momente de cumpănă. Alertele au sunat încă de dimineață.
19:30
Europa condamnă represaliile Iranului, iar statele arabe se tem de extinderea războiului în Orientul Mijlociu # StirileProtv.ro
Marea Britanie, Franța și Germania au condamnat loviturile de răspuns ale Iranului, în țările care au baze americane pe teritoriul lor.
19:20
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți” # StirileProtv.ro
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.
19:20
Tensiuni în Orientul Mijlociu. Ursula von der Leyen convoacă pentru luni o reuniune specială a colegiului de securitate al CE # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat sâmbătă că va convoca o reuniune de urgenţă a aşa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran luni, transmite EFE.
19:20
Haos pe mai multe aeroporturi. 1.500 de pasageri români afectați de anularea zborurilor către Dubai, Abu Dhabi și Tel Aviv # StirileProtv.ro
1.500 de pasageri din România sunt direct afectați de evenimentele ultimelor ore. Sâmbătă, 15 curse aeriene către și dinspre Abu Dhabi, Dubai și Tel Aviv au fost anulate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.