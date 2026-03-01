Armata israeliană anunţă că a distrus ”aproape jumătate” dintre stocurile de rachete ale Iranului în Războiul de 12 Zile din iunie 2025

06:00

Mărţişorul, un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu, inclus în lista reprezentativă a Patrimoniului imaterial UNESCO şi care, potrivit legendei, ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară şi un vestitor al înnoirii. El aduce speranţa, bucuria, iubirea şi concilierea în vieţile celor care îl dăruiesc sau îl primesc.