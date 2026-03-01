Daniil Medvedev, blocat în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, înaintea turneului Masters 1000 de la Indian Wells

07:00

Netflix propune în martie noi producţii precum: filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man", o continuare a celebrului serial britanic, care îl urmăreşte pe Thomas Shelby în încercarea de a găsi alinare în timp ce se luptă cu fantomele din trecutul său; sezonul 2 din seria "One Piece", inspirată de manga cu acelaşi nume, în care îndrăgitele personaje pornesc într-o călătorie memorabilă şi trăiesc o adevărată aventură pe mare; miniserialul "Vladimir", o poveste provocatoare şi senzuală, cu Rachel Weisz şi Leo Woodall în rolurile principale.