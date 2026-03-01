Şeful securităţii naţionale de la Teheran: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă

04:10

Presa de stat iraniană a confirmat, duminică, moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după ce SUA şi Israelul au anunţat că acesta a fost ucis în urma atacurilor comune asupra Iranului. Nu este clar cine îl va înlocui, deoarece liderul veteran nu are un moştenitor oficial declarat. Un organism ales format din 88 de clerici de rang înalt, cunoscut sub numele de Adunarea Experţilor, va selecta următorul lider. CNN analizează câţiva dintre candidaţii la această funcţie, în opinia experţilor şi analiştilor.