O expertă în IT și-a dat demisia de la Google ca să urmeze o școală de cofetar în Franța. „Nu eram pregătită”
Newsweek.ro, 1 martie 2026 14:50
O expertă în IT a povestit că și-a părăsit slujba cu salariul de șase cifre de la Google ca să urmeze o școală de cofetărie în Franța. Totul s-a transformat rapid în jurul ei după ce a luat această decizie.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
15:20
Cum să cureți covorul de la intrare plin de bacterii. Îl bagi la mașina de spălat – la ce temperatură? # Newsweek.ro
Covorul de la intrare adună murdărie și bacterii, dar îl poți curăța eficient acasă. Bate-l, aspiră-l și apoi spală-l la mașina de spălat. Pentru igienizare, folosește apă caldă, între 40–60 grade Celsius și un detergent potrivit, astfel bacteriile vor fi eliminate.
Acum 30 minute
15:10
Fostul subprefect Bogdan Abalaşi spune că s-a îmbolnăvit de psoriazis dupa ce presa l-a făcut fripturist # Newsweek.ro
Fostul subprefect Bogdan Abalaşi cere despăgubiri de la Ministerul Sănătăţii. Abalaşi a fost angajat pe un post de consilier în cadrul departamentului de monitorizare a proiectelor spitalelor regionale de urgenţe în noiembrie 2018.
15:10
Specialiştii critică decizia Ministerului Sănătăţii privind eliberarea de antibiotice fără reţetă. „O bombă” # Newsweek.ro
Medicii din Iaşi reacţionează după decizia Ministerului Sănătăţii de a permite achiziţionarea de antibiotice din farmacii, pentru un tratament de cel mult 48 de ore, „în cazuri de urgenţă”
Acum o oră
14:50
O expertă în IT și-a dat demisia de la Google ca să urmeze o școală de cofetar în Franța. „Nu eram pregătită” # Newsweek.ro
O expertă în IT a povestit că și-a părăsit slujba cu salariul de șase cifre de la Google ca să urmeze o școală de cofetărie în Franța. Totul s-a transformat rapid în jurul ei după ce a luat această decizie.
14:40
A murit legendarul antrenor Vasile Constantin "Mao". A crescut generații de rugby-ști campioni la "Locomotiva" # Newsweek.ro
Vasile Constantin „Mao”, unul dintre cei mai mari formatori din istoria rugbyului românesc, a încetat din viață. Fost antrenor la Rapid și fondatorul CSS Locomotiva, a descoperit și șlefuit generații întregi de campioni, dominând decenii rugbyul la nivel de juniori.
Acum 2 ore
14:30
Piaţa farmaceutică din România, calculată după valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienţi prin farmacii şi spitale, a crescut în 2025 cu 10% faţă de anul anterior, până la 37,5 miliarde lei (circa 7,5 miliarde euro).
14:10
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an # Newsweek.ro
Pensiile sunt de doi ani înghețate după ce indexările de la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 au fost anulate. Un document fixează ținte pentru reducerea deficitului bugetar până în 2023 pe care România nu le poate îndeplini. Urmează înghețarea pensiilor pe termen lung?
14:00
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei.
13:40
Ministerul de Externe, mesaj către românii blocați în Orientul Mijlociu. Când s-ar putea întoarce în țară? # Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, a declarat într-o intervenție la Digi24 că prioritatea ministerului în acest moment este siguranța românilor blocați în Orientul Mijlociu.
Acum 4 ore
13:10
Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost selectat ca membru al consiliului de conducere interimar, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar.
13:00
Trei ucraineni rătăciți la 1.600 metri altitudine au fost recuperați de echipele Salvamont # Newsweek.ro
Cei trei cetățeni ucraineni rătăciți în cursul zilei de sâmbătă, la peste 1.600 de metri altitudine, au fost salvați în cursul nopții trecute de echipele de intervenție din cadrul Salvamont Maramureș, fiind predați ulterior Poliției de Frontieră.
12:40
Rachete iraniene au fost lansate către bazele militare britanice din Cipru, afirmă ministrul apărării din Marea Britanie.
12:20
Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă a Rusiei # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron anunță confiscarea în Marea Nordului a unui petrolier din flota fantomă.
12:00
Avertisment de la Apele Române: Debitul maxim al Dunării, peste mediile multianuale în martie, aprilie și mai # Newsweek.ro
Debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se va situa peste mediile multianuale în lunile martie, aprilie și mai, a anunțat INHGA.
11:50
O pensionară a decis să nu rămână acasă la pensie. Acum lucrează la Ikea. „Jobul mă face fericită” # Newsweek.ro
O pensionară nu a rămas acasă să se bucure de pensie ci a decis să își continue viața profesională. A aplicat pentru un job la Ikea. Acum se simte mulțumită și împlinită.
11:40
Iranul a fost lovit de noi atacuri după moartea lui Khamenei, Trump lansează un nou avertisment # Newsweek.ro
Israelul a anunțat duminică că a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la consecințele represaliilor: „vom ataca cu o forță nemaivăzută până acum”.
Acum 6 ore
11:30
28 de elevi sunt blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din EAU Aceștia erau plecați în vacanță împreună cu două profesoare.
11:20
Ungaria forează 15 puțuri misterioase, după o resursă naturală uimitoare. Există și în România, dar o ignorăm # Newsweek.ro
Ungaria ca și România are o bogăție naturală uimitoare - apele termale. Ungaria a început exploatarea lor ca energie verde, în timp ce România nu face asta decât extrem de puțin.
11:10
Noi atacuri ale Iranului în regiune. Portul comercial Duqm din Oman, lovit de drone. Explozii în Doha și Dubai # Newsweek.ro
Explozii puternice s-au auzit duminică în Dubai și capitala Qatarului, Doha. Portul comercial Duqm a fost vizat și el. Un muncitor s afost rănit.
11:10
Horoscop, primele zile din martie. Taur - fericire, Gemeni - carieră, Balanță - muncă, Scorpion - iubire # Newsweek.ro
Primele zile ale lunii sunt importante. Horoscop, primele zile din martie. Taur - fericire, Gemeni - carieră, Balanță - muncă, Scorpion - iubire
10:50
Amendă de 12.500 € dacă faci asta de 1 Martie, în Germania. Ce interdicție au pus autoritățile? # Newsweek.ro
Din martie până în octombrie, în toată Renania de Nord-Westfalia este în vigoare o interdicție pe care milioane de oameni trebuie să o respecte. În caz contrar, aceștia riscă o amendă de până la 12.500 de euro.
10:40
Un lanț de supermarketuri cunoscut ia măsuri drastice împotriva hoților, la casele de marcat. Cum fac? # Newsweek.ro
Hoții din magazine fură frecvent de la casele de marcat. Un lanț cunoscut de supermarketuri a luat măsuri. Pur și simplu îi blochează.
10:20
Sute de protestatari au luat cu asalt Consulatul SUA din Pakistan după uciderea liderului suprem al Iranului # Newsweek.ro
Sute de protestatari au luat cu asalt Consulatul SUA din Pakistan după uciderea liderului suprem al Iranului.
10:10
Cine va prelua puterea religioasă, militară și politică în Iran, după eliminarea liderului suprem Khamenei? # Newsweek.ro
Eliminarea liderului suprem Khamenei declanșează cea mai sensibilă criză internă din Iran din 1989 până astăzi, timp în care ayatollahul a concentrat puterea religioasă, militară și politică. Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, vorbește despre un moment istoric.
10:10
Cât ne poate costa escaladarea din Golf? Dumitru Chisăliță: „frica se cotează la baril”. Ce va fi la pompă? # Newsweek.ro
Cât ne poate costa escaladarea din Golf? Dumitru Chisăliță explică cum ar putea crește prețul țițeiului și cel al combustibului la pompă.
09:40
Război în Orientul Mijlociu: Zeci de zboruri București - Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc, anulate # Newsweek.ro
Pe fondul războiului SUA-Israel-Iran, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat că zeci spre și dinspre Orientul Mijlociu - Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc - au fost anulate.
Acum 8 ore
09:20
Martie, luna dedicată zeului războiului Mars: Semnificația mărțișorului, tradiții și obiceiuri # Newsweek.ro
Luna Martie sau Mărțișor, numele dat în tradiția populară, este a treia lună a anului în calendarul gregorian cu început de an la 1 ianuarie, lună care este dedicată zeului războiului Mars.
09:10
Capital Economics: Petrolul, principalul barometru al războiului din Orientul Mijlociu. Barilul, 100$? +50%? # Newsweek.ro
Economistul-şef pentru pieţe emergente al Capital Economics explică că petrolul este principalul barometru al războiului din Orientul Mijlociu și apreciază că barilul ar putea ajunge la circa 100$ (+50%), dacă conflictul va fi de lungă durată.
08:50
Răspunsul Iranului la atacuri: Bombardează „la nimereală” Dubai, Doha, Manama. Trump: „Forţă nemaiîntâlnită” # Newsweek.ro
Drept răspuns la atacurile SUA-Israel și eliminarea liderului suprem Khamenei, Iranul bombardează „la nimereală” Dubai, Doha, Manama, Ebil și Israel. Trump amenință cu „forţă nemaiîntâlnită”.
08:40
FOTO Cu ce se lăuda un ARO 244 Hunter făcut pentru SUA. Motor de Chrysler de 2.5 litri, de 120 cai, și AC # Newsweek.ro
ARO a încercat de două ori să intre pe piața din SUA. Odată în 1989, cu slabele motoare diesel ori pe benzină făcute la Brașov și Câmpulung, și odată în 2005, cu un model „special de State”, Hunter, cu motor de Chrysler de 2.5 litri, ori de Ford de 2.9 litri, și aer condiționat.
08:10
Motivul pentru care trebuie să aplici un fruct verde cremos dacă îți cade părul. În cât timp vezi rezultatele? # Newsweek.ro
Aplicarea unui fruct verde cremos pe scalp poate stimula creșterea părului datorită vitaminelor și antioxidanților pe care îi conține, care hrănesc foliculii și reduc căderea. Primele rezultate vizibile apar, de obicei, după 2-3 săptămâni de utilizare regulată.
08:00
Cum să folosești ceaiul de păpădie pentru păr? Ce trebuie să fierbi - florile, petalele sau tulpina? # Newsweek.ro
Ceaiul de păpădie poate stimula creșterea părului și îi poate reda strălucirea. Pentru a-l prepara, folosește florile întregi, nu doar petalele sau tulpina, și fierbe-le pentru a obține o infuzie concentrată pe care o poți aplica pe scalp și pe firele de păr.
07:50
Motivul pentru care unii oameni întrerup mereu conversațiile. Este vorba de nepolitețe sau aroganță? # Newsweek.ro
Te întrerupe cineva constant când vorbești? Gestul poate părea nepoliticos sau arogant, dar specialiștii spun că în spate pot sta anxietatea, dorința de control ori entuziasmul excesiv. Care este, de fapt, motivul și ce spune acest obicei despre o persoană?
07:50
FOTO Cum arată primul autobuz ce poartă sigla DAC după 26 de ani. E 100% electric și făcut cu piese din China # Newsweek.ro
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC, devenită cunoscută internațional pe vremea lui Ceaușescu, în principal, datorită camioanelor militare exportate, renaște la Brașov cu piese din China. Au fost livrate primele autobuze cu sigla DAC după 26 de ani.
07:40
Război în Orientul Mijlociu. Marile companii de transport maritim și-au suspendat navizația în Golf # Newsweek.ro
Marile companii de transport maritim și-au suspendat navigația în Golf ca urmare a situației din Orientul Mijlociu. Sâmbătă, SUA și forțele israeliene au atacat Iranul, ucigând mai mulți oficiali de rang înalt și pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.
Acum 12 ore
07:30
Aplicația bancară care te lasă falit în câteva minute. Renunți fără să știi la controlul telefonului # Newsweek.ro
Un nou malware folosește inteligența artificială pentru a deturna telefoanele Android. Utilizatorii de smartphone-uri renunță fără să știe la controlul asupra dispozitivelor lor.
07:10
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 2 martie. Luna în Fecioară aduce o zi cu oportunități financiare Vărsătorilor. Leii se îndrăgostesc. Săgetătorii vor experimenta schimbări de rutină și aventuri romantice sau educative. Peștii se vor simți inspirați artistic și vor putea să-și exprime afecțiunea.
07:10
Război în Orientul Mijlociu. Iranul confirmă moartea liderului suprem Khamenei. Bombardamentele continuă # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit, relatează presa de stat. Președintele american Donald Trump a numit-o cea mai mare șansă pentru iranieni de a-și „recupera țara” și a anunțat că bombardamentele continuă.
06:40
Un pensionar cu grupe a câștigat creșterea pensiei cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu! Care este motivul? # Newsweek.ro
Situație haotică și cu impact asupra pensionarilor. Newsweek arată cum un pensionar care a muncit în condiții speciale a câștigat creșterea punctajelor la pensie cu 50% în instanța. Alt pensionar, nu a reușit acest lucru. Vă spunem care este motivul?
Acum 24 ore
20:50
MAE: Aproximativ 1.000 de români au cerut sprijin consular după escaladarea crizei din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetățeni români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistență consulară.
20:40
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului # Newsweek.ro
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, a trăit momente de panică alături de familia sa, după ce conflictul militar dintre Israel și Iran a escaladat brusc, chiar în timpul vacanței acestora în Dubai.
20:20
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene # Newsweek.ro
Coloană de fum în Dubai, după ce Emiratele Arabe Unite anunță interceptarea unor rachete și drone iraniene.Locuitorii din Dubai au declarat că situația din Emirate s-a deteriorat în această după-amiază, iar persoanele care locuiesc pe insula Palm Jumeirah au raportat o explozie.
20:00
Marea Britanie, alertă maximă după atacurile din Iran: Starmer anunță forțe active și avioane în aer # Newsweek.ro
Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă după atacurile asupra Iranului, premierul Keir Starmer anunțând că forțele și avioanele britanice participă la operațiuni defensive regionale.
19:50
Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii din Cluj # Newsweek.ro
Doi turişti francezi care rămăseseră blocaţi, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj, au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa.
19:40
Zelenski reacționează după atacurile SUA și Israelului în Iran: apel la calm și responsabilitate regională # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj amplu privind situația din Orientul Mijlociu, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului.
19:20
Cluj: Presupus cămătar arestat preventiv pentru şantaj şi împrumuturi ilegale de 1 milion lei # Newsweek.ro
Un presupus cămătar cercetat pentru că ar fi acordat de 35 de ori împrumuturi în valoare totală de aproximativ un milion de lei, percepând dobânzi de până la 50%, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat şi de şantaj şi influenţarea declaraţiilor.
19:10
Casa Albă confirmă că Donald Trump a discutat sâmbătă cu Netanyahu și monitorizează situația din Iran # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat sâmbătă la telefon cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și va continua să urmărească îndeaproape situația din Iran împreună cu echipa sa de securitate națională, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
18:50
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre perspectivele de recalibrare a modelului de creștere economică # Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre perspectivele de recalibrare a modelului de creștere economică
18:40
Cât te costă înmatricularea unei mașini în 2026? Ce acte sunt obligatorii la prima înscriere auto # Newsweek.ro
Dacă ai cumpărat o mașină nouă sau second hand și vrei să o înscrii în circulație în 2026, este important să știi exact care sunt pașii, ce acte trebuie să pregătești și, mai ales, ce costuri implică această procedură. Deși nu este complicată, înmatricularea necesită răbdare.
18:20
Sorin Grindeanu: Nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție. Să evaluăm ce a mers bine şi ce prost # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nici un partid nu rămâne la guvernare din inerție şi că este momentul "să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost"
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.