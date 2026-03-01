Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă nimeni”. Ce a dezvăluit

15:20

1 Martie aduce, în fiecare an, speranța și bucuria în inimile oamenilor. Pe lângă faptul că vestește venirea primăverii, Mărtișorul este și o tradiție pe care românii o respectă cu strictețe. De asemenea, există o mulțime de obiceiuri și superstiții de care se ține cont pentru a avea parte de noroc.