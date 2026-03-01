Ziua de cinstire a icoanelor prăznuită la Biserica Icoanei

22:20

Producătorii de porci și de carne de porc se plâng de situația dificilă în care se află din cauza prăbușirii prețului de vânzare, ajuns mult sub costurile de producție, și spun că fermele lor vor începe să se închidă în absența măsurilor de susținere. Reprezentanții acestora au avut alaltăieri o întâlnire cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, în ­prezenţa responsabililor din ­ANSVSA şi Consiliul Concurenţei.