Israelul crește intensitatea atacurilor asupra Iranului. Anunțul lui Bibi Netanyahu
Cotidianul de Hunedoara, 1 martie 2026 18:20
„Să dăm o lovitură zdrobitoare regimului terorist”. The post Israelul crește intensitatea atacurilor asupra Iranului. Anunțul lui Bibi Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:30
Operațiunea „Furia Epică” face primele victime. Câți militari SUA au fost uciși # Cotidianul de Hunedoara
Operațiunea militară „Furia Epică” înregistrează primele pierderi în rândul trupelor americane. The post Operațiunea „Furia Epică” face primele victime. Câți militari SUA au fost uciși appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Alireza Arafi este un nume greu în structura republicii islamice, un loialist prin excelență și perceput ca o alegere sigură pentru perpetuarea republicii inclusiv în rândul Corpului Gărzilor Revoluționare. The post Iran – șah sau table? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:10
Copiii nu mai vorbesc doar cu prietenii lor. Vorbesc cu algoritmi. Își spun temerile unui chatbot. Cer sfaturi unui asistent virtual. Își caută validarea într-o lume care nu obosește, nu contrazice și nu respinge niciodată. The post Copiii crescuți de AI. Pericolul din spatele algoritmilor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Prima reacție a lui Nicușor Dan: România este „în deplină siguranță” și „în afara oricărui pericol” # Cotidianul de Hunedoara
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. The post Prima reacție a lui Nicușor Dan: România este „în deplină siguranță” și „în afara oricărui pericol” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
VIDEO Lovituri asupra avioanelor F5 și F4 ale Teheranului. Cum arată raidurile armatei israeliene # Cotidianul de Hunedoara
Armata israeliană își continuă duminică ofensiva în Iran. The post VIDEO Lovituri asupra avioanelor F5 și F4 ale Teheranului. Cum arată raidurile armatei israeliene appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Cât ne-a costat rușinea Poliției Române. Cazul Gânj: resurse uriașe, zero rezultate, costuri secrete – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
După mai bine de opt luni de căutări în Județul Mureș, Emil Gânj este în continuare liber, iar costurile rămân secrete. The post Cât ne-a costat rușinea Poliției Române. Cazul Gânj: resurse uriașe, zero rezultate, costuri secrete – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Dezvoltarea urbană haotică din ultimii ani, a dus la probleme previzibile, în acest context, probleme legate de canalizare, starea drumurilor, lipsa spațiilor verzi, accesul greoi la grădinițe, școli sau servicii publice. The post Popești-Leordeni, istoria unei urbanizări (ne)controlate appeared first on Cotidianul RO.
14:50
1 martie sub semnul războiului. Ce pierdem când femeile lipsesc din politică? # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, lumea se conduce încă, prea des, cu reflexe vechi, și anume mese înguste de decizie, aceleași biografii, același tip de rețea, același limbaj al forței. Și, inevitabil, aceleași unghiuri moarte. De aceea, discuția despre femeile din politică nu este un capitol de corectitudine, ci un test de eficiență democratică. Când scoți sistematic jumătate […] The post 1 martie sub semnul războiului. Ce pierdem când femeile lipsesc din politică? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:10
CTP îl numește pe Trump un „dictator dezgustător”. Regimul de la Teheran, comparat cu nazismul # Cotidianul de Hunedoara
„Dictatorul vânător de dictatori”, începe mesajul lui Cristian Tudor Popescu. The post CTP îl numește pe Trump un „dictator dezgustător”. Regimul de la Teheran, comparat cu nazismul appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Întoarce-te la tine însuți. Este cel mai greu lucru de făcut atunci când te afli într-o relație disfuncțională, dar undeva, în interiorul tău, există o parte care te cheamă să te întorci la tine.” The post INTERVIU Elizabeth Gilbert: „Viața mea nu s-a încheiat la 35 de ani” appeared first on Cotidianul RO.
14:00
VIDEO Un crainic TV a început să plângă când a anunțat moartea lui Khamenei # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe canale media iraniene au confirmat duminică moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. The post VIDEO Un crainic TV a început să plângă când a anunțat moartea lui Khamenei appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Vladimir Putin denunţă uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei drept un act de ”încălcare cinică” a ”moralei şi dreptului internaţional”. The post Putin denunţă ”asasinarea” lui Khamenei – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:10
L-am lăsat la urmă, în calitate de moț pe tortul diplomației culturale românești din anii ’80 pe tovarășul scriitor Paul Everac, devenit în 1993-1994 președinte al TVR, adică fix în epoca marilor manipulări mediatice ale lui Ion Iliescu & comp. The post Ce făceau tovarășii de la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Asasinarea liderului spiritual al Iranului l-a înfuriat pe președintele Rusiei. Vladimir Putin a transmis un mesaj dur ca o amenințare. The post Vladimir Putin, furios după asasinarea lui Khamenei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:20
Cine sunt oamenii-cheie ai regimului de la Teheran eliminați de SUA și Israel # Cotidianul de Hunedoara
Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri aeriene asupra unor ținte militare și de conducere din Iran, operațiuni prezentate de cele două state ca parte a unei strategii politice și militare ce vizează schimbarea regimului de la Teheran. The post Cine sunt oamenii-cheie ai regimului de la Teheran eliminați de SUA și Israel appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Într-un deceniu marcat de schimbări profunde în media, tehnologie şi societate, News.ro s-a adaptat, a evoluat, devenind o sursă de încredere pentru redacţii, instituţii şi publicul larg. The post La mulți ani, News.ro! appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Patru scenarii de putere pentru Iran: o zonă gri ar aduce costuri economice și strategice INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Expertă în Orientul Mijlociu, Raluca Moldovan aratā de ce uciderea ayatollahului nu duce automat la căderea regimului teocratic de la Teheran. The post Patru scenarii de putere pentru Iran: o zonă gri ar aduce costuri economice și strategice INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Potrivit experților, companiile românești trebuie să se pregătească pentru o volatilitate extremă și să dezvolte strategii de reziliență. The post Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic mondial ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Igienistă morală și intelectuală, Emilia Șercan crede că insistența noastră (nu doar a PSD și a altor partide) de a clarifica originea banilor împrumutați de Nicușor Dan ar fi „șantaj în stil mafiot. Asta nu e politică, e mafie pură!”. The post „Asta nu e politică! E mafie pură!” appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Decizia de reprogramare a meciurilor vizează cele trei competiţii principale ale cluburilor AFC, Liga Campionilor Elite, Liga Campionilor 2 şi Liga Challenge, a indicat AFC. The post Meciurile din Cupa Asiei programate în Orientul Mijlociu, amânate appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Iranul ia în calcul retragerea de la Cupa Mondială din 2026, după ce țara a fost bombardată de o coaliție formată din SUA și Israel. The post Iranul intenționează să se retragă de la Cupa Mondială appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Irakul anunță trei zile de doliu după moartea liderului iranian Ali Khamenei în urma „unui act de agresiune flagrant”. The post Doliu în Irak după moartea liderului iranian appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Fotografie istorică. Khamenei, la București, alături de Ceaușescu, în anul în care și-a început domnia # Cotidianul de Hunedoara
Ali Khamenei a condus regimul teocratic din Iran timp de mai bine de trei decenii The post Fotografie istorică. Khamenei, la București, alături de Ceaușescu, în anul în care și-a început domnia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:20
Cine sunt cei doi lideri care l-au convins pe Donald Trump să atace Iranul # Cotidianul de Hunedoara
În urma atacului, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, precum și liderul suprem Ali Khamenei și-au pierdut viața. The post Cine sunt cei doi lideri care l-au convins pe Donald Trump să atace Iranul appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Paul Negoescu a cucerit Berlinala 2026 cu „Atlasul Universului”, filmul care a emoționat lumea # Cotidianul de Hunedoara
Paul Negoescu a scris istorie la Berlinala 2026. „Atlasul Universului” a primit o mențiune specială pentru realizări deosebite și devine primul film românesc cu și despre copii selectat în competiția dedicată filmelor de gen. The post Paul Negoescu a cucerit Berlinala 2026 cu „Atlasul Universului”, filmul care a emoționat lumea appeared first on Cotidianul RO.
10:00
De la Revoluţia Islamică din 1979 din Iran, a mai avut loc o singură transferare a puterii – în 1989, când a murit marele ayatollah Ruhollah Khomeini. The post Cine-i va succeda lui Khamenei la conducerea Iranului appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat că 34 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate. The post 34 de zboruri anulate din București spre Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
09:10
„Am fost femeie într-o lume în care deciziile se luau mai ales la mese unde femeile nu erau invitate” – Anastasia Soare INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cu ocazia Lunii Femeilor, Cotidianul lansează campania „Pe aceeași treaptă”, o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de gen. The post „Am fost femeie într-o lume în care deciziile se luau mai ales la mese unde femeile nu erau invitate” – Anastasia Soare INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Află cum să transmiți corect o demisie prin e-mail conform legislației din România, respectând condițiile esențiale prevăzute de Codul Muncii. The post Ai voie să-ți dai demisia prin email? Cât e de legal, explicații appeared first on Cotidianul RO.
09:10
„Moarte Americii!”. Nu toți iranienii se bucură de moartea lui Khamenei – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Mii de iranieni au ieșit în stradă pentru a deplânge moartea liderului suprem Ali Khamenei și a amenința Statele Unite și Israelul. The post „Moarte Americii!”. Nu toți iranienii se bucură de moartea lui Khamenei – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
08:40
El repetă ideea că odată eliminată conducerea islamistă, poporul iranian trebuie să acţioneze ca să preia puterea. The post Khamenei este mort, dar bombardamentele vor continua appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Vinul roșu, contraindicat de medici sau nu? Ce spun, de fapt, specialiștii # Cotidianul de Hunedoara
Publicat în Jurnalul European pentru Sănătatea Inimii în 2024, studiul prezentat de Societatea Europeană de Cardiologie arată că vinul roșu, consumat într-o cantitate moderată, ar putea reducer riscul bolilor cardiovasculare, atunci când este consumat cu o dietă mediteraneeană. Această cercetare a fost realizată în Spania, în cadrul Universității Barcelona, cu sprijinul Spitalului Clinic din Barcelona, […] The post Vinul roșu, contraindicat de medici sau nu? Ce spun, de fapt, specialiștii appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Aceste cuvinte au fost create din nevoie socială de a exprima anumite grade de rudenie și au ajuns să fie acceptate ca „un obicei juridic cutumiar” denumit și „dreptul obișnuielnic”, The post Noțiunile de văr, vară, veri, vere și gradele de rudenie appeared first on Cotidianul RO.
06:00
„Sistemul ăsta, așa bolnav cum e, în ultimă fază, terminal, tot rămâne în picioare. Te termină tot pe tine ca individ” – INTERVIU cu regizoarea Chris Simion # Cotidianul de Hunedoara
Regizoarea Chris Simion: „Dacă vrei să faci ceva în țara asta, trebuie să acționezi pe cont propriu. Că dacă doar te lamentezi, strigi în piață, scrii pe facebook cât de metastatic este sistemul, nu se schimbă nimic. Sistemul ăsta, așa bolnav cum e, în ultimă fază, terminal, tot rămâne în picioare. Te termină tot pe tine ca individ". The post „Sistemul ăsta, așa bolnav cum e, în ultimă fază, terminal, tot rămâne în picioare. Te termină tot pe tine ca individ” – INTERVIU cu regizoarea Chris Simion appeared first on Cotidianul RO.
06:00
În anul 2017, mărţişorul a fost înscris în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. The post 1 Martie, dor de primăvară appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:40
Nu se cunosc detalii cu privire la posibile victime sau persoane decedate. The post VIDEO Iran a atacat celebrul hotel Burj Al-Arab appeared first on Cotidianul RO.
00:30
VIDEO Cel puțin 20 de persoane rănite și un deces la Tel Aviv, după riposta Iranului # Cotidianul de Hunedoara
O femeie în vâtstă de aproximativ 40 de ani și-a pierdut viața la Tel Aviv. The post VIDEO Cel puțin 20 de persoane rănite și un deces la Tel Aviv, după riposta Iranului appeared first on Cotidianul RO.
00:20
Părinţii copiilor sunt îngrijoraţi, chiar dacă ţin în permanenţă legătura cu aceștia, iar autorităţile locale au dat asigurări în ceea ce priveşte măsurile de protecţie din zonă. The post Zeci de copii români blocați în Dubai cu doar două profesoare appeared first on Cotidianul RO.
00:10
Trump, după moartea lui Khamenei: „Justiție nu doar pentru iranieni, ci pentru toți cei uciși sau mutilați de banda lui” # Cotidianul de Hunedoara
„A fost incapabil să evite serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate”. The post Trump, după moartea lui Khamenei: „Justiție nu doar pentru iranieni, ci pentru toți cei uciși sau mutilați de banda lui” appeared first on Cotidianul RO.
28 februarie 2026
23:10
VIDEO Moartea lui Ali Khamenei, sărbătorită în stradă la Teheran și Tel Aviv # Cotidianul de Hunedoara
Relatările privind moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, au declanșat reacții puternice în Iran și Israel, unde oameni au ieșit în stradă pentru a marca momentul. The post VIDEO Moartea lui Ali Khamenei, sărbătorită în stradă la Teheran și Tel Aviv appeared first on Cotidianul RO.
22:40
De ce prăbușirea regimului de la Teheran este o veste bună pentru România și Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Căderea regimului iranian condus de ayatollahul Ali Khamenei ar reprezenta o veste bună atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa și România. The post De ce prăbușirea regimului de la Teheran este o veste bună pentru România și Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Țoiu despre situația din Orientul Mijlociu: În contact cu aproximativ 1.000 de români # Cotidianul de Hunedoara
În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu şi dialogul diplomatic şi politic pentru a contribui la dezescaladare. The post Țoiu despre situația din Orientul Mijlociu: În contact cu aproximativ 1.000 de români appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Premierul: Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, The post Premierul vorbește despre românii blocați în Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Sute de români au cerut ajutorul MAE după exploziile din Doha și Dubai VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
E agitație mare la MAE după ce sute de cetățeni români blocați în țări din The post Sute de români au cerut ajutorul MAE după exploziile din Doha și Dubai VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Cel mai amplu atac din istoria Forțelor Aeriene Israeliene: 200 de aeronave au lovit 500 de ținte iraniene # Cotidianul de Hunedoara
Un anunț al oficialilor din cadrul IDF anunță că Forțele Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte din Iran. The post Cel mai amplu atac din istoria Forțelor Aeriene Israeliene: 200 de aeronave au lovit 500 de ținte iraniene appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Iranul este un important partener diplomatic, economic şi militar al Rusiei, după invazia rusă la scară matre a Ucrainei, în februarie 2022. The post Zelenski susţine atacurile SUA în Iran appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Zeci de eleve ucise în urma unui atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului # Cotidianul de Hunedoara
O școală de fete din sudul Iranului a fost atacată și cel puțin 85 de persoane și-au pierdut viața în urma atacului. The post Zeci de eleve ucise în urma unui atac asupra unei școli de fete din sudul Iranului appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Bilanțul victimelor atacului provocat de Israel la o școală de fete din Iran arată că 85 de eleve și-au pierdut viața. The post Israelul a bombardat o școală de fete din Iran: 85 de morți appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Dintr-o încăpere amenajată ca buncăr, Dana ne-a transmis corespondența ultimelor ore. The post VIDEO Corespondență din buncăr. Mărturiile românilor prinși în război appeared first on Cotidianul RO.
