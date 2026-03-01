Fără „crocodil” în play-off, Panduru și Vaișcovici au făcut PODIUMUL final în Superliga: „Dacă CFR va mai fi cu «vărul»...”
Gazeta Sporturilor, 1 martie 2026 21:20
Acum că știm componența play-off-ului din Superligă, doi foști mari fotbaliști, Claudiu Vaișcovici (63 de ani) și Basarab Panduru (55), au pronosticat configurația podiumului la finele sezonului.Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a făcut ca piteștenii să obțină biletele de play-off, iar FCSB să fie trimisă în play-out. ...
• • •
A înscris o „dublă" când Dobrin i-a luat titlul lui Dinamo, acum exultă: „Să vii din Divizia B și să reușești asta?!"
Marin Radu II, 69 de ani, unul dintre golgeteri all-time ai lui FC Argeș, campion cu piteștenii în 1979, același an în care echipa lui Dobrin o învingea pe Dinamo cu 4-3 în celebrul meci jucat cu titlul pe masă, a comentat victoria reușită de fosta sa echipă pe terenul lui Dinamo, 1-0, care-i propulsează pe alb-violeți în play-off. ...
Primarul din Pitești numește omul-cheie la FC Argeș: „A schimbat tot, îi mulțumesc mult!"
Cristian Gentea (62 de ani), primarul din Pitești, postură din care susține financiar clubul FC Argeș, a comentat pentru GSP.ro victoria cu Dinamo, 1-0, și implicita calificare în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, ori cu Dinamo la București ori cu Unirea Slobozia pe teren propriu.A obținut 3 puncte în primul dintre aceste meciuri, astfel că s-a calificat în play-off cu o etapă rămasă din sezonul regular. ...
Léon Marchand (23 de ani) va participa la etapa din Westmont a USA Pro Swim Series, între 4 și 7 martie, a doua sa competiție din acest an. Francezul va concura în cinci probe, printre care și 200 și 400 m liber.Léon Marchand, cvadruplu campion olimpic, continuă să-și testeze evoluția în probele de liber, acolo unde s-ar putea întâlni cu David Popovici. ...
Zeljko Kopic, anunț despre un om de bază de la Dinamo: „Vom vedea ce este cu el, a arătat foarte rău"
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul de la Dinamo, a vorbit la flash-interviu la finalul eșecului cu FC Argeș, scor 0-1, la finalul căruia oaspeții s-au calificat în play-off. La finalul partidei, antrenorul s-a arătat îngrijorat de situația atacantului Mamadou Karamoko, care a părăsit terenul pe targă. A mai spus că are răbdare în privința lui George Pușcaș, ultimul transfer al lui Dinamo. Va mai dura până când atacantul va putea debuta. ...
Nu i-au ieșit! Cum prevedea Gigi Becali play-off-ul înainte de startul sezonului: „Cum să fie? FCSB pe primul loc"
FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon de Superliga, după ce FC Argeș s-a impus în fața celor de la Dinamo, scor 1-0. Cea mai mare contraperformanță din epoca lui Gigi Becali aduce aminte de niște declarații pe care le oferea patronul FCSB înainte de startul sezonului de Superliga.Gigi Becali a încercat să prezică alcătuirea play-off-ului chiar înainte de startul sezonului, iar predicțiile nu prea i-au ieșit. ...
Coborât din lojă, Bogdan Andone a spus ce obiectiv are FC Argeș în play-off: „Asta putem fi"
Suspendat astăzi, urmărind meciul din lojă, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a comentat victoria cu Dinamo, 1-0, și urmarea ei, calificarea echipei în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, pentru a se califica în play-off. Acest succes a venit în penultima rundă, la București, iar piteștenii au putut desface șampania încă dinainte de finele sezonului regular. ...
Imagini geniale în vestiar! » Dani Coman și Bogdan Andone au negociat prima în fața jucătorilor: „Atât vă dau!"
Imagini spectaculoase în vestiarul celor de la FC Argeș, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, la capătul căruia piteștenii și-au asigurat calificarea în play-off-ul Superligii. Președintele Dani Coman (46 de ani) și antrenorul Bogdan Andone (51) au negociat prima în fața jucătorilor. Victoria de pe Arena Națională a reprezentat a doua calificare a lui FC Argeș în play-off. Prima a avut loc în sezonul 2021-2022, sub comanda lui Andrei Prepeliță. GALERIE FOTO. ...
„Dacă Steaua nu mai e..." » Scene nemaivăzute pe Arenă: „câinii" s-au dezbracat și au început să cânte la înfrângere
Suporterii lui Dinamo n-au părut să sufere deloc din pricina înfrângerii cu FC Argeș, scor 0-1, deși echipa lor cade la 7 puncte distanță de liderul Craiova. Asta pentru că rezultatul a trimis-o pe FCSB în play-out!Eșec... deloc amar pentru suflarea dinamovistă. Chiar dacă antrenorul Zeljko Kopic a insistat că singura variantă contra Argeșului este victoria, suporterii au fost prea supărați din cauza rezultatului. ...
Ilia Malinin a făcut show la Zurich, reușind și săritura pe care a ratat-o complet la Jocurile Olimpice
Americanul Ilia Malinin (21 de ani) a rămas în Europa și săptămâna aceasta a participat la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din Elveția, care a sărbătorit 30 de ani de existență.Ilia Malinin a avut o ediție grea a Jocurilor Olimpice, reușind să câștige aurul cu echipa SUA, dar a ratat în proba individuală masculină și s-a clasat pe locul opt la finalul concursului, acolo unde era principalul favorit. ...
Titularul lui FC Argeș, în extaz după calificarea în play-off: „M-am urcat în ultimul vagon, după ce plecase trenul din gară"
Cătălin Căbuz, titularul din poarta celor de la FC Argeș, a oferit o scurtă reacție după ce echipa lui a reușit să se califice în play-off-ul Superligii. Piteștenii au învins Dinamo cu 1-0, iar rezultatul a lăsat-o pe FCSB în play-out.Cătălin Căbuz a ajuns în această iarnă la FC Argeș, după ce Hermannstadt și piteștenii au schimbat portarii. ...
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost trimisă în play-out: „Azi e ULTIMA zi!"
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa lui a ratat play-off-ul!Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a trimis-o pe FCSB în play-out. Nu mai contează ce va face campioana cu UTA și U Cluj, ea va juca în a doua grupă valorică indiferent de acele rezultate. ...
Emoțiile l-au copleșit! » Bogdan Andone, în lacrimi la „oficială", după Dinamo - FC Argeș
Emoțiile l-au copleșit pe Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, în ultimele momente ale partidei cu Dinamo, scor 1-0, din runda cu numărul 29 din Superliga. FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a fi sigură de prezența în play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Asta s-a și întâmplat. Golul reușit de Ricardo Matos a dat startul petrecerii violete pe Arena Națională. GALERIE FOTO. ...
UTA - FCSB » Premieră în Superliga: roș-albaștrii ratează play-off-ul! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Andrei Prepeliță
Ediția specială GSP Live revine duminică, 1 martie, ora 20:30, cu prilejul meciului dintre UTA și FCSB din cadrul etapei cu numărul 29 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu și Andrei Prepeliță, campioni ai României alături de FCSB. ...
FCSB, prima dată în istorie în play-out! Consecințele celei mai mari rușini din era Becali # Gazeta Sporturilor
Victoria lui FC Argeș cu Dinamo, 1-0, a trimis-o pe FCSB în premieră în play-out! Indiferent ce rezultate va obține campioana în ultimele două etape, ea nu mai poate accesa top 6. Ce consecințe sportive și financiare va avea acest deznodământ pentru roș-albaștri?FCSB a început etapa sperând că măcar una dintre cele 3 echipe vulnerabile din zona play-off-ului, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, avea să se încurce.Nu s-a întâmplat. ...
Vești groaznice pentru Zeljko Kopic: Mamoudou Karamoko a fost scos pe targă la meciul cu FC Argeș
Mamoudou Karamoko (26 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a fost scos pe targă în minutul 52 al partidei dintre „câini” și FC Argeș, întâlnire din etapa #29 din Superliga.Principalul atacant al celor de la Dinamo a acuzat probleme la coapsă în urma unei faze de atac a celor de la Dinamo. În locul său Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Alex Pop.FOTO. ...
Ricardo Matos (25 de ani), atacantul celor de la FC Argeș, a deschis scorul în meciul cu Dinamo, iar golul a fost unul foarte frumos. Înaintea meciului de pe Arena Națională, FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența matematică în play-off și pentru a o condamna pe FCSB la play-out, primul din istoria clubului roș-albastru. VIDEO. Golul marcat de Ricardo Matos în Dinamo - FC Argeș Reușita a venit în minutul 75. ...
Sperietura medaliatei olimpice a Spaniei la Jocurile de la Milano Cortina » Unde dispăruseră distincțiile de bronz?
Ana Alonso (31 de ani), dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina la schi alpinism, a trecut printr-o sperietură, crezând că și-a pierdut distincțiile. Le-a găsit până la urmă, după ce lansase un apel prin intermediul ziarului As.Spania a strălucit la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina într-un singur sport, schiul alpinism, aflat la prima prezență în programul unei ediții. ...
Acum 4 ore
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului imediat după ce echipa sa a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, într-un meci din etapa #29 din Superliga.Antrenorul „lupilor galbeni” a acuzat faptul că echipa sa nu a primit penalty la duelul din minutul 26 dintre Marco Dulca și portarul Eduard Pap. ...
Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul nou-promovatei Csikszereda, a comentat remiza de la Ploiești, 1-1 cu Petrolul în etapa 29 a sezonului regular.Echipa din Miercurea Ciuc a fost condusă câteva minute la Ploiești, după golul semnat de Rareș Pop în '51, dar e egalat în '62 din penalty-ul transformat de Lorand Paszka. ...
Meci oprit: de ce au îngenuncheat dinamoviștii la marginea terenului, în minutul 10 cu FC Argeș
Dinamo - FC Argeș, meci din etapa #29 de Superliga, s-a întrerupt pentru câteva momente, puțin după minutul 10. Motivul a fost pentru ca jucătorii musulmani să poată mânca și bea apă.Musulmanii sunt în acest moment în timpul Ramadanului, iar aceștia nu au voie să mănânce după ce răsare soarele și înainte ca acesta să apună. ...
Internaționalul surprins alături de femeia care face furori pe platforma destinată adulților: „E cu 14 ani mai mică decât el"
Kieran Trippier (35 de ani), fundașul lateral al celor de la Newcastle, a fost surprins la o întâlnire cu Kehlani Webster, fotomodel cu 14 ani mai tânără decât fotbalistul.Cei doi au ieșit la cină la un local din Newcastle, acolo unde au petrecut mai multe ore împreună, alături de prieteni, conform informațiilor obținute de presa din Marea Britanie. ...
Notele englezilor pentru Radu Drăgușin, după Fulham - Tottenham: „Pur și simplu nu funcționează"
Radu Drăgușin (24 de ani) a jucat 90 de minute în Fulham - Tottenham 2-1, fiind implicat în faza golului 1. A solicitat fault acolo, fiind împins din spate de Raul Jimenez, dar arbitrii au judecat că nu a fost suficient pentru a sancționa gestul mexicanului. Cum s-a văzut prestația lui prin ochii jurnaliștilor englezi?Drăgușin a fost titular la Tottenham pentru a treia etapă consecutivă. Și de această dată, Spurs au pierdut. ...
George Pușcaș a primit „botezul" din partea dinamoviștilor » Ce s-a întâmplat la meciul cu FC Argeș
George Pușcaș (29 de ani), noul atacant al celor de la Dinamo, a luat contact pentru prima dată cu fanii bucureștenilor. S-a întâmplat înaintea meciului cu FC Argeș din runda cu numărul 29 din Superliga. Pușcaș este cel mai recent transfer al lui Dinamo. Internaționalul român nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică și mai are de așteptat până când va debuta în alb-roșu. ...
Rafael Leao amenință Interul lui Cristi Chivu înainte de derby: „E pe viață și pe moarte"
Rafael Leao (26 de ani), aripa stângă de la AC Milan, se gândește deja la marele derby cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45), care va avea loc duminică, 8 martie, de la 21:45. Rafael Leao a preluat rolul de lider și a transmis un mesaj de luptă înaintea derby-ului. Atacantul portughez, care a atins borna de zece goluri în acest sezon, nu a ezitat să spună că meciul va fi unul decisiv pentru echipa lui în vederea șanselor la titlu. ...
Premier League lămurește controversa de la golul din Fulham - Tottenham: Radu Drăgușin a reclamat fault
Fulham a deschis scorul contra lui Tottenham în urma unei faze în care românul Radu Drăgușin (24) a reclamat un presupus fault comis de Raul Jimenez, care l-a împins din spate. Golul a fost validat, o decizie explicată ulterior și demontată chiar de un fost jucător legendar al rivalei Arsenal.Era minutul 7 când Fulham a deschis scorul pe Craven Cottage. ...
Ioan Varga, reacție fulminantă după scandalul din Farul - CFR: „Să se teamă! Vor vedea forță plus fotbal" » Anunțul categoric al patronului
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, s-a declarat entuziasmat de seria de 10 victorii consecutive din Superliga și calificarea „en fanfare în play-off” și le-a transmis un mesaj războinic rivalilor.CFR Cluj a învins sâmbătă seară la malul mării, 2-1 cu Farul, și s-a calificat în play-off. O mare surpriză după începutul de sezon, ezitant, al „feroviarilor”. ...
Campioana de Grand Slam la dublu, realizare în premieră la aproape 30 de ani: „Ar trebui să-și mănânce vorbele"
Taylor Townsend (29 de ani, numărul 119 WTA) a atins prima finală a carierei la simplu, în turneul WTA 250 de la Austin, după ce a trecut în penultimul act de compatrioata Ashlyn Krueger (21 de ani, locul 103 WTA), 7-6 (6), 6-3.Talentul aproape zgomotos al lui Taylor Townsend, considerată acum un deceniu între cele mai promițătoare jucătoare din circuitul WTA, a atins un nivel de împlinire special în turneul de categorie 250 de la Austin. ...
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul Barcelonei, s-a accidentat în timpul partidei de sâmbătă contra lui Villarreal, astfel că va rata returul din semifinalele Cupei Spaniei contra lui Atletico Madrid, programat marți, de la ora 22:00.Deși a jucat doar 24 de minute în victoria catalanilor, scor 4-1, polonezul a suferit o fractură osoasă la nivelul orbitei interne a ochiului stâng, care îl va ține departe de teren la meciul cu madrilenii. ...
Florin Bratu, aproape să revină în Superliga » Înlocuitor-surpriză la CS Dinamo
Florin Bratu (46 de ani) o va părăsi pe CS Dinamo și va prelua rolul de antrenor principal al celor de la Metaloglobus, după ce ilfovenii s-au despărțit de Mihai Teja (47 de ani), în urma eșecului suferit cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în cadrul penultimei etape a sezonului regular din Superliga.Astfel, Florin Bratu renunță la banca tehnică a celor de la CS Dinamo, actualul loc 19 din Liga 2, și revine în primul eșalon al României, potrivit golazo.ro. ...
AC Milan, aproape să se facă din nou de râs în Serie A! Golurile din prelungiri au salvat-o » Chivu are un avans consistent # Gazeta Sporturilor
AC Milan, principala urmăritoare a lui Inter la șefia clasamentului din Serie A, s-a impus în minutele de final, pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 2-0, grație golurilor marcate în minutele 90 și 90+4.Astfel, AC Milan a reușit să păstreze diferența de 10 puncte în spatele rivalei Inter, care a câștigat meciul din această etapă cu același scor în fața celor de la Genoa. ...
Pe-asta n-ați mai auzit-o! » Ce condiție unică a acceptat căpitanul din Superliga ca să semneze: „Obligatoriu!"
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a fost invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”. Condiția unică pusă lui Andrei Miron la prelungirea contractului, telefonul primit de la Olimpiu Moruțan după examenul de bacalaureat, o anecdotă aparte cu Victor Dican, în continuare.Prezent în studioul Gazetei Sporturilor, Iftime a vorbit despre fixația lui pentru educație. ...
Ciprian Marica „a tunat” după eșecul cu CFR: „Băi, dă-le în Doamne iartă-mă, nu pot să cred că e întâmplător” » Apoi a cerut socoteală: „Dacă era român, era alungat” # Gazeta Sporturilor
Farul - CFR Cluj 1-2. Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a comentat cele întâmplate sâmbătă seara, la Ovidiu, când marinarii au cerut două penalty-uri, în eșecul cu CFR Cluj, scor 1-2, în penultima etapă din sezonul regulat. Dobrogenii au acuzat maniera de arbitraj, considerând că a fost viciere de rezultat. Președintele Gică Popescu a avut un mesaj dur la final, anunțând că dacă se va mai repeta va cere ca echipa să fie scoasă de pe teren. ...
Jose Mourinho, avertisment pentru Prestianni: „Dacă e vinovat, cu mine s-a terminat"
Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica , a prefațat duminică meciul pe care echipa lui în va juca pe terenul lui Gil Vicente, în etapa a 24-a a campionatului din Portugalia.Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinței de presă, tehnicianul lusitan a vorbit și despre Gianluca Prestianni, jucătorul acuzat că la meciul din Liga Campionilor contra lui Real Madrid, i-ar fi adresat insulte rasiste lui Vinicius. ...
Multipla campioană are datorii de 500 de milioane! » Jumătate trebuie achitate într-un timp-record
Manchester United a revenit pe plus în primele 6 luni ale lui 2025 - 2026, dar greșelile și neîmplinirile trecutului o trag dramatic în jos.Multipla campioană a Angliei a înregistrat un beneficiu operațional de 41,3 milioane de euro în primele șase luni ale sezonului în curs. O îmbunătățire clară comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când a înregistrat pierderi de 4,45 milioane de euro. ...
Cristiano Ronaldo, în alertă maximă după atacurile cu rachete! » Decizie de ultimă oră luată în Liga Campionilor Asiei
Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) a anunţat în cursul zilei de duminică, amânarea tuturor meciurilor din Liga Campionilor care urmau să aibă loc în zona Orientului Mijlociu, din motive de securitate. Al-Nassr, echipa starului Cristiano Ronaldo, este din plin afectată de această decizie.Decizia vine în contextul răspunsului Iranului la atacurile venite în dimineața zilei de sâmbătă din partea Israelului și Statelor Unite ale Americii. ...
Crimă șocantă, după un scandal-monstru în casă! Atleta și-a înjunghiat mortal iubitul, sportiv și el
Publicul american a fost șocat de vestea morții tragice a atletului jamaican Kevin Goldson, în vârstă de 23 de ani. Studentul Universității Lincoln a decedat în urma rănilor provocate prin înjunghiere, suferite în propria casă, iar iubita acestuia a fost acuzată de crimă.Conform raportului poliției din Jefferson City, ofițerii au răspuns unui apel la primele ore ale dimineții și l-au găsit pe Goldson la fața locului cu răni grave în zona pieptului și a spatelui. ...
„Suntem proștii tăi?" » Gigi Becali n-a avut milă de titularul de la FCSB: „20.000 de euro amendă și pe bancă!"
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că l-a amendat pe Risto Radunovic (33 de ani) cu suma de 20.000 de euro, după ce fundașul muntenegrean și-a întârziat revenirea în România, fiindu-i permis în prealabil să meargă la Belgrad, unde soția sa a dat naștere unei fetițe. ...
În cursa pentru primul titlu din 2004 încoace, Arsenal primește vizita rivalei londoneze Chelsea, în cadrul etapei 28 din Premier League. Meciul de pe „Emirates” începe la ora 18:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Arsenal este lider în Premier League cu 61 de puncte, având două avans peste principala urmăritoare, Manchester City, care s-a impus în această etapă în deplasare cu Leeds, scor 1-0. ...
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a prefațat în cadrul unei conferințe de presă penultima etapă din sezonul regulat, când echipa lui va juca în deplasare la Unirea Slobozia. De asemenea, se așteaptă ca play-off-ul să fie unul foarte încins, anticipând că multe se vor juca și decide în primele 4-5 etape. Unirea Slobozia - Rapid, în etapa #29 din Superliga, se joacă luni, de la ora 19:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Harry Kane vânează recordul lui Lewandowski! Pe Paul Breitner l-a egalat la penalty-uri
Internaționalul polonez Robert Lewandowski, acum la Barcelona, a înscris 41 de goluri în sezonul 2020 - 2021 din Bundesliga, în contul lui Bayern.Cu „dubla” de sâmbătă, din „Der Klassiker”, Harry Kane a ajuns deja la 30 de goluri marcate în 24 de etape. Ca să-l ajungă pe Lewandowski, 41 de reușite în 2020 - 2021, atacantul lui Bayern mai are nevoie de 11 în următoarele 10 etape rămase de disputat în Bundesliga 2025 - 2026. ...
Elvir Koljic, 30 de ani, atacantul Rapidului, a prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida cu Unirea Slobozia, de luni seara, programată în deplasare, de la ora 19:30. Acesta a abordat mai multe subiecte și a recunoscut că FC Argeș ar merita să fie în play-off, având în vedere cele întâmplate de-a lungul sezonului. După succesul Craiovei de sâmbătă, oltenii sunt siguri că vor încheia sezonul regulat pe primul loc. ...
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!"
Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, printre altele, se află în aceste momente în Dubai și a vorbit despre situația din Emiratele Arabe Unite după atacurile lansate de Iran în Orientul Mijlociu, ca răspuns al bombardamentelor efectuate de Israel și Statele Unite ale Americii. ...
Cadoul neașteptat pe care Wayne Rooney l-a primit de la Diego Maradona: „A fost puțin ciudat"
Wayne Rooney, fostul jucător al lui Manchester United, a dezvăluit o întâmplare petrecută alături de Diego Maradona.Cei doi s-au întâlnit într-un restaurant din Manchester, iar legendarul jucător argentinian i-a dăruit o cravată.Diego Maradona i-a dăruit cravata lui Wayne RooneyAjuns la 40 de ani, Rooney a povestit o întâmplate inedită alături de legendarul Diego Maradona. ...
Fostul internațional scoțian Graeme Souness (72 de ani) a fost surprins de atacurile Iranului pe aeroportul din capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi.Souness a distribuit pe rețelele de socializare selfie-uri din aeroport, dar și fotografii cu aeronava la bordul căreia trebuia să se îmbarce pentru a reveni acasă. Zborul său a fost suspendat, astfel că va rămâne în Golf pentru alte câteva zile, până la ridicarea stării de alarmă. ...
