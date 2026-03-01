Conferință de presă Rapid București » Elvir Koljić: „Oricine e în play-off, merită să fie acolo”

09:10

„Finala de titlu” din această ediție de Superliga, dacă meciul decisiv ar urma să fie între primele două clasate la finalul sezonului regulat, ar urma să aibă o problemă în ceea ce privește locul de desfășurare, având în vedere că o echipă din București are mari șanse să termine pe locul al doilea acum și deci să găzduiască etapa a 10-a din play-off, contra liderului. ...